Kombinierter Grippeimpfstoff Covid von Pfizer/BioNTech unzureichend

Seit dem Ende der Covid-Krise scheint Pfizer eine schwierige Zeit durchzumachen. Die Aktien des Unternehmens fallen weiter, vielleicht weil Pfizer zu lange auf den Covid-Zug gesetzt hat. Der Pharmakonzern mit Sitz in New York City bleibt jedoch diversifiziert. Es hat große Wetten abgeschlossen, wie die Übernahme von Seagen, die auf die Onkologie abzielt, was für die künftige Vitalität des Unternehmens absolut entscheidend ist. Die Konzentration auf den Markt der Gewichtsabnahme mit einer Pille gegen Fettleibigkeit scheint bisher nicht die vielversprechendsten Aussichten zu bieten. Pfizer hat zwar einige Fortschritte mit dem Medikament gemacht, wird aber in der zweiten Hälfte dieses Jahres weitere Studien durchführen. Einen weiteren Rückschlag hat das Unternehmen offenbar bei der Fortsetzung seiner Partnerschaft mit dem deutschen Unternehmen BioNTech erlitten, das einen mRNA-basierten Grippeimpfstoff entwickeln will.

Kombinierter Grippeimpfstoff von Covid nicht ausreichend wirksam

Diese Woche wurde berichtet, dass eine Studie von Pfizer/BioNTech zur Entwicklung eines kombinierten mRNA-basierten Grippeimpfstoffs Covid gescheitert ist. Der Kombinationsimpfstoff habe eines der “zwei Hauptziele” der Studie nicht erreicht, und Pfizer/BioNTech überlege nun, wie es weitergehen solle.

Wie das Unternehmen mitteilte, zeigte die Phase-3-Studie des Medikaments im Vergleich zum Standard-Grippeimpfstoff eine robuste Reaktion auf den Influenza-A-Stamm, aber schwächere Ergebnisse gegen den Influenza-B-Stamm. Die Impfstoffe zeigten eine ähnliche Reaktion auf SARS-CoV-2 wie der Pfizer/BioNTech-Impfstoff Covid. “Wir sind weiterhin optimistisch in Bezug auf unser kombiniertes COVID-19- und Influenza-Programm, für das wir die nächsten Schritte evaluieren”, sagte Annaliesa Anderson, Leiterin der Impfstoffforschung und -entwicklung bei Pfizer, in einer Erklärung.

Über 8000 Erwachsene nahmen an der Studie teil

Mehr als 8000 Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren nahmen an der Studie teil. Da eine Sicherheitsüberprüfung keine ernsthaften Sicherheitssignale in Bezug auf den Kombinationsimpfstoff ergab, evaluieren Pfizer und BioNTech jetzt die nächsten Schritte für ihren Kombinationsimpfstoff, der ihre Comirnaty Covid-Spritze und einen mRNA-Grippeimpfstoff umfasst, an dem Pfizer arbeitet.

“Wir sind bestrebt, Kombinationsimpfstoffe zu entwickeln, die einen breiteren Schutz gegen mehrere Atemwegserkrankungen bieten”, sagte Dr. Ugur Sahin, CEO (Chief Executive Officer) von BioNTech, in einer Pressemitteilung. “Die aus dieser Kombinationsimpfstoffstudie gewonnenen Erkenntnisse sind äußerst wertvoll und werden eine entscheidende Rolle bei der weiteren Entwicklung des Kombinationsimpfstoffprogramms von Pfizer und uns gegen Influenza und COVID-19 spielen”, fügte Sahin hinzu. “Wir sind entschlossen, unsere Erfahrung in der Entwicklung von mRNA-basierten Impfstoffkandidaten gegen mehrere Antigene zu nutzen und glauben, dass wir diese Aufgabe gemeinsam mit unserem Partner Pfizer erfolgreich bewältigen können. Eine Phase-3-Studie mit einem anderen tetravalenten mRNA-Grippeimpfstoff zeigte eine gute Wirksamkeit gegen den Influenza-B-Stamm bei jüngeren Menschen, aber eine schlechte Wirksamkeit bei älteren Patienten.

Die Zukunft des Kombinationsimpfstoffs von Pfizer könnte infrage stehen

Einigen Berichten zufolge stellt das Scheitern der Pfizer/BioNTech-Studie die Zukunft des kombinierten Grippeimpfstoffs von Pfizer und Covid infrage. Anfang dieses Jahres meldete Moderna einen Erfolg in einer späten Phase der Studie mit seinem kombinierten Grippe- und Covid-Impfstoff.

Der Moderna-Impfstoff mit der Bezeichnung mRNA-1083 löste bei älteren Erwachsenen eine stärkere Immunantwort gegen zwei Influenza-A-Stämme und einen Influenza-B-Stamm aus. Der Impfstoff von Moderna schnitt besser ab als die weitverbreiteten Grippeimpfstoffe von GlaxoSmithKline und Sanofi. Doch selbst bei diesem Prüfpräparat stellte TrialSite nach der COVID-19-Pandemie das Interesse der Verbraucher an mRNA-basierten Impfstoffen infrage.

Leider scheint es, dass die Ergebnisse der Moderna-Kombinationsimpfstoffe Pfizer aus dem Rennen um einen Doppelimpfstoff werfen könnten. Die Aktienanalysten sind sich nicht einig, ob sie das Unternehmen kaufen oder verkaufen sollen, und das Unternehmen muss seine Pipeline auffüllen. Es ist jedoch klar, dass das Scheitern der Studie für den kombinierten Grippeimpfstoff Covid keine gute Nachricht für den großen Pharmakonzern ist.

Bis gestern wurde Pfizer von 15 Wall-Street-Analysten im Konsens mit “Moderate Buy” bewertet, davon 7 mit “Buy”, 8 mit “Hold” und 0 mit “Sell”. Das durchschnittliche Kursziel für Pfizer liegt bei 33,83 USD, was einem Anstieg von 9,94% zum aktuellen Kurs von 30,77 USD entspricht. Das höchste Kursziel der Analysten liegt bei $53,00, das niedrigste bei $27,00. Der aktuelle Kurs liegt am Samstag, dem 17. August bei $28,30.

TrialSite ist überzeugt, dass die Position von Pfizer insgesamt weitaus besser ist als die von Moderna, da Pfizer über Größe, Cashflow und Diversifizierung verfügt, während Moderna nur von dem mRNA-Impfstoff COVID-19 (dessen Umsatz stark zurückgegangen ist) und einem mRNA-Impfstoff gegen RSV abhängig ist, der mit den Produkten von Pfizer und GSK konkurrieren muss.

Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Pfizer sich aus COVID-19 zurückziehen wird, während Moderna, wenn sein Krebsimpfstoff nicht absolut überzeugende Daten liefert, nach Ansicht von TrialSite vor einer sehr schwierigen Zukunft steht, mit möglichen Fusionen und Übernahmen in der Prognose.