Die geopolitischen Aspekte der Annäherung zwischen den USA und dem Iran

Die Bemühungen der USA um eine Wiederbelebung des JCPOA mit Iran haben sich nach dem russischen Militäreinsatz in der Ukraine beschleunigt. Wie aus vielen Berichten hervorgeht, stehen die laufenden Gespräche in Wien kurz vor einem erfolgreichen Abschluss. Wie aus anderen Berichten hervorgeht, sind die USA auch bereit, die Sanktionen gegen den Iran aufzuheben, einschließlich der Aufhebung der Einstufung der Revolutionsgarden als terroristische Vereinigung. Für die Iraner klingt diese Nachricht sicherlich großartig, nachdem sie jahrelang mit völlig ungerechtfertigten Sanktionen zu kämpfen hatten. Die Schlüsselfrage lautet jedoch: Warum geschieht dies so schnell, insbesondere nachdem die Regierung Joe Biden sich kurz nach ihrem Amtsantritt im letzten Jahr geweigert hatte, dem JCPOA wieder beizutreten und die Sanktionen aus der Trump-Ära aufzuheben? Das Tempo dieser Gespräche und die Zugeständnisse, die die USA zu machen bereit sind, stehen im Zusammenhang mit der Gesamtstrategie, die russische Wirtschaft durch Manipulation der weltweiten Ölproduktion und -versorgung zu zerstören.

Die politischen Entscheidungsträger in den USA haben offenbar ausgerechnet, dass die Aufhebung der Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen den Iran es Teheran ermöglichen könnte, seine Öllieferungen auf den Weltmarkt zu bringen. Dies könnte zwei Folgen haben. Erstens würde ein Anstieg der Ölproduktion zu einem Rückgang der steigenden Ölpreise führen. Höhere Ölpreise in den USA und Europa haben zu einer Marktkrise geführt. Indem sie die Ölpreise durch eine Steigerung der weltweiten Ölproduktion kontrollieren, scheinen die USA und Europa zu glauben, dass sie in der Lage sein werden, die Folgen der Russland-Ukraine-Krise zu bewältigen, die sie mit ihrem hartnäckigen Drängen auf eine NATO-Erweiterung in der Ukraine zur Einkreisung Russlands mit ausgelöst haben. Zweitens glauben die USA, dass sie durch die Erhöhung der weltweiten Ölproduktion und die Senkung der Ölpreise verhindern können, dass die russische Wirtschaft von den höheren Preisen profitiert, während Russland in einen aktiven militärischen Konflikt verwickelt ist.

Aber warum umwerben die USA den Iran? Der wichtigste Grund für die Bereitschaft der USA ist ihre Unfähigkeit, die wichtigsten OPEC-Mitglieder – Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate – dazu zu überreden, die OPEC-Plus-Vereinbarung (d. h. den Pakt zwischen der OPEC und Russland) über die maximale Ölfördermenge zu brechen, um die weltweite Ölförderung zu erhöhen und so die steigenden Preise zu kontrollieren.

Wie aus Berichten in den westlichen Medien hervorgeht, lehnten die saudischen und emiratischen Führer Anfang März Anrufe von Joe Biden ab, um die Möglichkeit eines Bruchs des OPEC-Plus-Abkommens zu diskutieren. Sowohl die saudische als auch die emiratische Führung wussten, dass ein Bruch dieses Paktes während des russisch-ukrainischen Krieges gleichbedeutend mit einer Positionierung gegen Russland (wie auch gegen China, Russlands „grenzenlosem“ Verbündeten) wäre. Ihre Weigerung spiegelt andererseits den derzeitigen Zustand der Beziehungen der USA zu ihren traditionellen „Verbündeten“ im Nahen Osten wider.

Bidens Desaster im Nahen Osten ist von ihm selbst verursacht worden. Erstens versuchte Biden, Mohammad bin Salman (MBS), den saudischen Kronprinzen und De-facto-Herrscher, in den Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul zu verwickeln. Zweitens weigerten sich die USA, Riad in seinem Krieg gegen die Houthis im Jemen zu unterstützen. Drittens hat die Regierung Biden die Vereinigten Arabischen Emirate über ein Jahr lang um das F-35-Geschäft herumgeführt, bis diese beschlossen, die Gespräche abzubrechen und Rafael-Jets von Frankreich zu kaufen. Es lässt sich nicht leugnen, dass beide Länder sich weigerten, Bidens Telefonate zu führen.

Angesichts dieses Desasters schickte Biden seinen engsten Verbündeten, Boris Johnson, nach Riad, um MBS davon zu überzeugen, die Ölproduktion zu erhöhen. Johnsons Treffen mit MBS in der zweiten Märzwoche war ein Fehlschlag. Wie aus Berichten hervorgeht, gelang es ihm nicht, MBS zu überzeugen. Es gibt also allen Grund für die USA, den Iran zu umwerben, der viel enger mit Russland – und China – verbunden ist als Saudi-Arabien und die VAE. Wird dieses Vorhaben, der russischen Wirtschaft zu schaden, gelingen? Es ist höchst unwahrscheinlich. Aber die Tatsache, dass Washington dennoch diesen Weg verfolgt, zeigt, wie wichtig es für den Westen geworden ist, den globalen Ölmarkt zum Nachteil Russlands zu manipulieren.

Aus demselben Grund sind die USA bereit, die Sanktionen gegen die iranischen Revolutionsgarden aufzuheben – die in keiner Weise mit dem Atomabkommen selbst zusammenhängen -, sofern sich der Iran öffentlich dazu verpflichtet, seine Aktivitäten in der Region (d. h. in Syrien und darüber hinaus) zu reduzieren. Israel ist darüber natürlich nicht glücklich. Aber die USA verfolgen eine Politik, bei der das unmittelbare Interesse an erster Stelle steht.

Das Problem für die USA liegt jedoch darin, dass die Iraner die Art der US-Geopolitik und die latenten Beweggründe für ihre Bereitschaft zur Annäherung nur zu gut kennen. Die Iraner werden wohl kaum vergessen, dass die USA 2016 ein ähnliches Mehrparteienabkommen geschlossen haben, das die Trump-Regierung kurz nach ihrem Amtsantritt gebrochen hat. Der Iran wird zwar gerne ein Abkommen schließen – und auch Russland ist nicht dagegen oder sieht es als „Bedrohung“ an -, um seine Wirtschaft wieder in die Welt zu integrieren, aber Teheran ist sich auch der Tatsache bewusst, dass Donald Trump die Wiederwahl anstrebt.

Selbst wenn Trump nicht gewinnt, gibt es keine Garantie, dass Joe Biden oder ein anderer nächster Präsident das Abkommen nicht verletzen würde. Tatsächlich hat der Iran gefordert, dass das JCPOA oder jedes neue Abkommen vom US-Kongress als Vertrag ratifiziert werden muss, um sicherzustellen, dass es nicht bald darauf in den Müll geworfen wird. Aber wie es aussieht, hat Joe Biden, wie der Iran weiß, nicht die nötige Zahl an Abgeordneten – insbesondere im US-Senat -, um das Abkommen als Vertrag vom US-Kongress verabschieden zu lassen. Daher weiß Teheran, dass jedes Abkommen mit den USA, das nicht vom US-Kongress gebilligt wird, ein brüchiges Abkommen sein wird, das die USA jederzeit ablehnen können, wenn sie den Iran nicht brauchen.

Eine Einigung ist zwar möglich, aber ob sie den USA helfen wird, ihr Hauptziel zu erreichen, nämlich Russland zu isolieren und zu schaden, ist unwahrscheinlich. Es wird Monate dauern, bis der Iran genug Öl pumpen kann. Außerdem bedeuten niedrigere Preise nicht, dass die russische Wirtschaft zusammenbricht. Tatsächlich hat Russland sogar überlebt, als der Ölpreis 2020 auf 16 US-Dollar pro Barrel sank.