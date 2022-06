Die Geschichte der Bevölkerungskontrolle ist wichtig für das Verständnis von COVID-19

Die Verringerung der Weltbevölkerung ist seit Jahrhunderten ein ständiges Ziel der herrschenden Klasse. Während viele die abstrakte Idee der Bevölkerungskontrolle unterstützen, will niemand freiwillig zu denjenigen gehören, die ausgemerzt werden. Das Geschäft mit der Bevölkerungskontrolle ist daher ein sehr unschönes Thema.

Als das COVID-Impfprogramm begann, vermutete ich – und wahrscheinlich auch viele andere -, dass die COVID-Impfstoffe eine „unerwartete“ Nebenwirkung haben würden, nämlich die Verringerung der Fruchtbarkeit. Schon früh in der Entwicklungsphase warnten Mike Yeadon (und andere) unter großem persönlichem Risiko die Aufsichtsbehörden öffentlich vor einer eindeutigen Gefahr für die Fruchtbarkeit, die mit dem Impfstoff verbunden ist (zu finden in Abschnitt IX ihrer Petition).

Spätere undichte Stellen bei der europäischen FDA enthüllten, dass Pfizer von Tierversuchen in den wichtigsten Bereichen (Unfruchtbarkeit, Autoimmunität und Krebs) abgesehen hat. Dieser höchst ungewöhnliche Schritt deutet darauf hin, dass in diesen drei Bereichen ernsthafte Probleme bestehen (denn man kann nichts finden, wenn man nicht darauf testet).

Trotz wiederholter Leugnungen sind nun Anzeichen für jede dieser wichtigen Komplikationen des Impfstoffs aufgetaucht. Ich kenne zwar nicht alle Teile des Puzzles – es gibt wahrscheinlich viele „Bevölkerungskontrollinitiativen“, von denen ich noch nie gehört habe -, aber ich weiß genug, um ein klares Bild von diesem schmutzigen Geschäft zu zeichnen.

In der ersten Hälfte dieses zweiteiligen Artikels wird der historische Präzedenzfall dargelegt, dass zur Reduzierung der Bevölkerung jedes Mittel recht ist, während im zweiten Teil untersucht wird, wie dies mit Impfungen versucht wurde. Dieser Artikel ist in die folgenden Abschnitte unterteilt:

Überzeugungen in Sachen Bevölkerungskontrolle

Staatliche Planung zur Bevölkerungskontrolle

Mechanismen der Bevölkerungskontrolle:

Soziale Ansätze

Männliche Ansätze

Weibliche Ansätze

Schlussfolgerung.

Überzeugungen in Sachen Bevölkerungskontrolle

Soweit ich das beurteilen kann, gibt es drei sich überschneidende Denkschulen, die den eifrigen Glauben an die Notwendigkeit einer Bevölkerungskontrolle hervorgebracht haben.

Viele Regierungen, vor allem im Osten, haben den Standpunkt eingenommen, dass periodische Kriege für die Stabilität der Gesellschaft notwendig sind. Dieser Standpunkt ergibt sich in erster Linie aus der sozialen Instabilität, die durch zu viele junge erwachsene Männer im Staat verursacht wird, sowie aus den Problemen, die auftreten, wenn der Bevölkerung nicht genügend Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. Im Gegenzug wurden viele Kriege speziell aus diesem Grund geführt. (Mir ist dieses Thema vor allem aus China bekannt, wo man im Laufe der Jahrhunderte beobachtet hat, dass Hungersnöte zu Rebellionen führen).

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die westliche herrschende Elite zu dem Konsens, dass der Ansatz des Krieges aufgrund der extremen Kollateralschäden an der Infrastruktur und der Umwelt, die moderne Waffen (z. B. Atombomben) verursachen, nicht mehr haltbar ist. Es gibt nur zwei Ausnahmen von dieser Regel:

Kriege in Ländern der Dritten Welt, in denen es keine modernen Waffen gibt und in denen die Kollateralschäden für die Länder der Ersten Welt unbedeutend waren.

In der chinesischen Militärführung gab es Gespräche über den Beginn eines Krieges mit Indien, damit beide Länder ihre schwierige Bevölkerungsproblematik gemeinsam angehen können, die aber bisher nicht zustande gekommen sind. Zum Vergleich: China hat mit seiner „Ein-Kind-Politik“ versucht, die Bevölkerung zu kontrollieren, aber mit gemischtem Erfolg und weit verbreitetem sozialen Widerstand.

Die Alternative zum Krieg ist ein mehrgleisiger Angriff, der alle Möglichkeiten zur Verringerung der Fruchtbarkeit und zur Beschleunigung der Alterung ausschöpft, was nach Ansicht vieler die humanere der beiden Optionen ist. Eine der merkwürdigen Tatsachen, die ich im Laufe der Jahrzehnte beobachtet habe, ist, wie häufig eine seltsame politische Maßnahme oder ein Umweltfaktor auf den gemeinsamen Weg der Bevölkerungsreduzierung zu stoßen scheint. Ein oder zwei Mal kann man es als Zufall abtun, aber ab einem bestimmten Punkt muss man sich fragen, ob das alles Absicht ist.

Als ich mich mit der frühen Geschichte der Infektionskrankheiten beschäftigte (wie in meinen früheren Artikeln über die Pocken beschrieben), war eines der auffälligsten Dinge für mich das absolute Elend, in das die Leibeigenen gezwungen wurden, als die Feudalherren sie von ihrem Land vertrieben, um in den frühen Städten zu leben. Es war viel schlimmer, als die meisten Menschen der heutigen Zeit sich überhaupt vorstellen können.

Als ich zum ersten Mal davon erfuhr, nahm ich an, dass dies von den europäischen Herrschern als notwendiger Kompromiss angesehen wurde, um die industrielle Revolution zu unterstützen, die für die nationale Entwicklung von entscheidender Bedeutung war. Nachdem ich mehr über die Malthusianische Philosophie erfahren hatte, wurde mir klar, dass die abscheulichen Lebensbedingungen wahrscheinlich das Ziel an sich waren.

Im Jahr 1798 veröffentlichte Pfarrer Thomas R. Malthus das einflussreiche Werk „An Essay on the Principle of Population“, in dem er argumentierte, dass die menschliche Bevölkerung geometrisch (exponentiell) wächst, die Mittel zum Lebensunterhalt (Nahrungsmittel) jedoch nur arithmetisch (linear). „Die Macht der Bevölkerung ist unendlich größer als die Macht der Erde, den Lebensunterhalt für den Menschen zu produzieren“, so Malthus, der daher glaubte, dass der Lebensstandard der Massen ohne die Kontrolle durch Krieg, Hungersnot oder Krankheit nicht verbessert werden kann. Ohne diese Maßnahmen würde die Bevölkerung geometrisch ansteigen und zu einem katastrophalen Zusammenbruch der Nahrungsmittelversorgung führen (Malthusianische Theorie).

Obwohl seine Theorie zahlreiche Fehler enthält, wurde Malthus in zahlreiche wichtige Positionen berufen, und seine Ideen scheinen sich im 19. Jahrhundert allmählich zu einer vorherrschenden Überzeugung unter den Mitgliedern der herrschenden Klassen entwickelt zu haben. Diese Ideen beeinflussten auch andere wichtige Persönlichkeiten wie Charles Darwin, der seine Theorie der Evolution und der natürlichen Selektion entwickelte.

Im Laufe der Jahrzehnte wurden zahlreiche Gruppen gegründet, die sich für Geburtenkontrolle und die zunehmende Sterblichkeit der Armen einsetzten. Zu diesen Gruppen gehörten Dr. George Drysdales „Elements of Social Science“ (1854), die „Malthusian League“ (1877) und Margret Sangers „National Birth Control League“ (1915), aus der 1942 die „Planned Parenthood Federation of America“ hervorging. Ursprünglich waren diese Gruppen auf das Inland beschränkt, doch nach und nach wurden sie global tätig und banden internationale Hilfe und Entwicklung an Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle.

Aus den malthusianischen und darwinistischen Idealen entstanden allmählich der Sozialdarwinismus und die Eugenik, die von der herrschenden Elite weitgehend übernommen wurden. Der Sozialdarwinismus vertrat die Auffassung, dass die Klassenspaltung der Wille der Natur sei und dass diese Form der natürlichen Auslese nicht böse, sondern notwendig sei. Die extremste Version dieser Ideologie, die Eugenik, scheint aus zwei Schlüsselfaktoren entstanden zu sein:

Die Stammesnatur des Menschen und die Tendenz, alle anderen Stämme als minderwertig zu betrachten (die herrschende Klasse empfand dies gegenüber den Armen). Die Fortschritte der Gesellschaft ermöglichten es vielen schwächeren Mitgliedern der Gesellschaft, die früher ausgestorben wären, lange genug zu überleben, um sich fortzupflanzen und mit der Zeit den Genpool erheblich zu schwächen.

Die Eugenik wiederum plädierte dafür, die weniger „tauglichen“ Menschen an der Fortpflanzung zu hindern. Dies war seit ihren Anfängen für Schrecken über Schrecken verantwortlich und lieferte die theoretische Grundlage dafür, warum die Nazis unter anderem psychisch Kranke zwangssterilisierten. In vielen Fällen wurden auch Programme mit unmittelbareren Ergebnissen durchgeführt. Die meisten wissen zwar, dass Hitler Millionen von Menschen umgebracht hat, aber andere Diktatoren wie Pol-Pot, Joseph Stalin und Mao Zedong haben wohl noch Schlimmeres getan. Ein führender Forscher auf diesem Gebiet hat den Begriff „Demozid“ geprägt und schätzt, dass diese Regierungen im vergangenen Jahrhundert etwa 150 Millionen Menschen umgebracht haben. Als die Nazis schließlich in Nürnberg wegen ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt wurden, wissen nur wenige, dass viele zu ihrer Verteidigung die Tatsache anführten, dass ähnliche Aktionen zuerst von den „Großen Vereinigten Staaten“ durchgeführt wurden.

Nehmen wir zum Beispiel eines der problematischsten Urteile des Obersten Gerichtshofs, Jacobson gegen Massachusetts. Darin wurde entschieden, dass Jacobson, der zuvor eine schwere unerwünschte Reaktion auf eine Pockenimpfung erlitten hatte, was ihn dazu veranlasste, die von Massachusetts vorgeschriebene Pockenimpfung anzufechten, nicht das Recht gehabt hätte, die Zwangsimpfung abzulehnen.

Im Anschluss an dieses Urteil erließ Virginia ein Gesetz, das die Zwangssterilisation von Menschen erlaubte, die als „geistesschwach“ oder geisteskrank galten. Unter Berufung auf das Urteil Jacobson vs. Massachusetts schrieb ein Richter des Obersten Gerichtshofs: „Das Prinzip, das die Zwangsimpfung stützt, ist weit genug gefasst, um auch das Durchtrennen der Eileiter zu ermöglichen.“ Bis 1930 zwangen Dutzende von Bundesstaaten Frauen, sich unfreiwillig sterilisieren zu lassen, und mehr als 60.000 amerikanische Frauen wurden von der Regierung gegen ihren Willen sterilisiert.

Man könnte Bücher über die Schrecken der Eugenik schreiben, aber das Wichtigste ist, dass diese Disziplin nie verschwunden ist und von der Oberschicht weiterhin unterstützt wurde. Wussten Sie, dass die Entwickler des gefährlichen COVID-Impfstoffs von AstraZeneca – der als der Impfstoff der Wahl für die Dritte Welt beworben wurde – enge Verbindungen zu großen Eugenik-Organisationen haben? Auch ich wünschte, ich würde mir das alles nur ausdenken.

Eine der wichtigsten Veränderungen innerhalb dieser Bewegungen ist die Frage, gegen wen sie sich richten. Bis vor kurzem schienen sie rassistisch gegen bestimmte Gruppen von Menschen zu sein, vor allem gegen Farbige. Der Gründer von „Planned Parenthood“ zum Beispiel wollte die Geburtenrate von Schwarzen senken, aber viele waren noch viel schlimmer. Eugenik wurde auch von Weißen gegen andere Weiße betrieben, allerdings in der Regel aufgrund von Klassenunterschieden oder wahrgenommener genetischer Qualität und nicht aufgrund der Rasse (die einzige Ausnahme, die mir einfällt, war das britische Empire gegenüber den Iren). Dies scheint sich in letzter Zeit dahingehend geändert zu haben, dass nun auch die gesunden und wohlhabenden weißen Mitglieder der Gesellschaft zur Zielscheibe werden. Da es sich hierbei um eine neue Veränderung handelt, wurde ein Großteil der westlichen Bevölkerung unvorbereitet getroffen, und die COVID-Impfung wurde bei den Weißen wesentlich häufiger durchgeführt als bei anderen Rassen, die sich daran erinnern, dass sie von ihrer Regierung ins Visier genommen wurden.

Staatliche Planung zur Bevölkerungskontrolle

Zahlreiche Dokumente und Konferenzen (von denen einige erörtert werden) deuten darauf hin, dass die Bevölkerungskontrolle auch für nationale und internationale Regierungen eine Priorität war. Der berüchtigte „Iron Mountain Report“ von 1966 ist das bekannteste Beispiel, und obwohl er viele der in diesem Artikel dargelegten Themen aufgreift, gibt es ernsthafte Zweifel an seiner Authentizität.

Ich halte es daher nicht für angebracht, ihn im Detail zu erörtern, möchte aber anmerken, dass er das Argument enthält, dass die Notwendigkeit von Kriegen dadurch ersetzt werden könnte, dass die Bevölkerung allmählich nur noch durch künstliche Befruchtung fortpflanzungsfähig wird. Dieses Thema wird auch an vielen anderen Stellen aufgegriffen, so z. B. in Aldous Huxleys Roman „Brave New World“.

Es ist zwar schwierig, genaue Zahlen zu ermitteln, aber die In-vitro-Fertilisation (IVF) hat stetig zugenommen, und es wird erwartet, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird: Die CDC schätzt, dass sich ihr Einsatz in den letzten zehn Jahren „mehr als verdoppelt“ hat. Ich habe auch zahlreiche Berichte darüber gehört, dass COVID seit der Einführung der Impfstoffe die Notwendigkeit und die Schwierigkeit von IVF deutlich erhöht hat (allerdings konnte ich zu diesem Zeitpunkt keine Daten finden, die diese Behauptung direkt belegen). Für diejenigen, die sich für die Monopolisierung des Schwangerschaftsprozesses durch die Medizin und den tragischen Schaden, den sie verursacht, interessieren, sind „The Business of Being Born“ (das online eingesehen werden kann) und Robert S. Mendelsohns Schriften zu diesem Thema zwei der besten Quellen, die ich zu diesem Thema gefunden habe.

Das „National Security Study Memorandum 200“ ist das bekannteste authentische Regierungsdokument, in dem eine systematische Bevölkerungskontrolle propagiert wird. Es wurde 1974 von Kissinger während der Präsidentschaft von Nixon verfasst (und erst Jahrzehnte später als geheim eingestuft). Darin wird das Bevölkerungswachstum in der Dritten Welt als kritisches Problem für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten bezeichnet und eine Reihe von Maßnahmen zu seiner Bekämpfung beschrieben.

Die Bevölkerungskontrolle wurde auch in den öffentlichen Medien diskutiert. Im Artikel „Compromise near on Population Control Plan“ der „Associated Press“ vom 4.9.94 heißt es:

Am Vorabend der Eröffnung der UN-Bevölkerungskonferenz in Kairo sagte ein US-Beamter, dass ein Kompromiss zu den heiklen Themen Abtreibung und Geburtenkontrolle „sehr nahe“ sei … Während dreier Vorbereitungskonferenzen einigten sich die Delegierten aus 170 Ländern auf mehr als 90 % des Plans zur Bevölkerungskontrolle.

Das vertrauliche „Cobden Club Memo Mandate for Reduction of Existing World Population“ ist heute ein zugängliches Dokument, das angeblich einer Gruppe internationaler Vertreter kurz vor der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992 vorgelegt wurde, die sich mit der Bewältigung der Folgen der Überbevölkerung befasste. Dieses Memo verwies auf viele andere Projekte zur Bevölkerungsreduzierung, betonte die Dringlichkeit einer globalen Umsetzung der Bevölkerungsreduzierung und sprach sich dafür aus, dass jedes Mitglied des UN-Sicherheitsrats (die wichtigsten Militärmächte) den Rest der Welt zur Unterwerfung unter diese Agenda zwingen sollte. Obwohl der Gipfel tatsächlich stattgefunden hat (dort wurde die Agenda 21 formuliert), bin ich mir, wie bei dem Bericht von „Iron Mountain“ und vielen anderen Dokumenten dieses Genres, letztlich nicht sicher, ob dieses Dokument authentisch ist, was einen Teil der Herausforderung bei der Erforschung dieser Themen ausmacht.

Mechanismen der Bevölkerungskontrolle

Soweit ich weiß, wird bei Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle in der Regel einer von drei Ansätzen verfolgt:

Soziale Veränderungen herbeiführen, die davon abhalten, Kinder zu bekommen. Einführen eines Umweltfaktors, der das männliche Testosteron und die Lebensfähigkeit der Spermien verringert. Direkte Sterilisation (oder Geburtenkontrolle) für Frauen im gebärfähigen Alter.

Soziale Ansätze

Der erste Ansatz ist ein politisch heikles Thema. Ich möchte kurz ein paar Beispiele anführen:

Der Feminismus der Zweiten Welle hat einen bedeutenden Teil der Bevölkerung von der häuslichen Familienerziehung zu einer unfruchtbaren, außerhäuslichen Existenz geführt. Der Feminismus der Zweiten Welle war für unser Land von entscheidender Bedeutung und korrigierte viele schwerwiegende Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen, aber es gibt auch einige Hinweise darauf, dass die Bewegung missbraucht wurde, um der Oberschicht zu helfen, indem Frauen aus der Mutterrolle gedrängt wurden und die Zahl der Arbeitskräfte verdoppelt wurde. So war beispielsweise eine Pionierin dieser Bewegung, Gloria Steinem, die nachdrücklich davon abriet, eine Hausfrau zu sein, auch eine CIA-Agentin.

Die gesellschaftlichen Botschaften in Bezug auf Verabredungen haben sich von romantischen Bindungen (aus denen Kinder hervorgehen) zu einer Kultur des Kennenlernens ohne Intimität verschoben.

Frauen werden nachdrücklich ermutigt, eine Karriere anzustreben, bevor sie Kinder oder eine Familie gründen, was häufig dazu führt, dass sie die Gelegenheit dazu verpassen.

Vormals seltene sexuelle Paarungen, die entweder keine Kinder hervorbringen können oder bei denen dies unwahrscheinlich ist, werden von den Medien und der Korpokratie aktiv gefördert.

Alternativen zu Beziehungen, wie Computer- oder Videosucht, werden in der Gesellschaft stark gefördert.

Wirtschaftlich gesehen ist es für den Einzelnen immer schwieriger geworden, sich Kinder zu leisten.

Kinderkriegen wird als umweltzerstörerisch bezeichnet und daher stark abgelehnt.

Kinder zu haben wird heute als ein großes Hindernis für geistiges Wachstum und Selbstentfaltung angesehen.

Die weit verbreitete Unterstützung und soziale Bestätigung für das Kinderkriegen hat allmählich abgenommen.

Ich persönlich habe im Laufe der Jahre beobachtet, dass immer weniger Menschen daran interessiert sind, Kinder zu bekommen, und in der Regel wird eine Kombination der oben genannten Gründe angeführt. Ich finde auch, dass Menschen, die Kinder haben, ein viel tieferes Glücksempfinden haben als diejenigen, die keine haben, obwohl die Medien das Gegenteil suggerieren.

Die Idee der Bevölkerungskontrolle oder des Massensterbens zum Wohle der Allgemeinheit ist auch in den Medien zunehmend zu beobachten. „Avengers: Endgame“ war der umsatzstärkste Film des Jahres 2019 und wurde in den Medien so stark beworben, dass er das einzigartige Kunststück vollbrachte, die Einnahmen des zweitplatzierten Films fast zu verdoppeln. Ich habe mich oft gefragt, ob dies aufgrund der Botschaft, die der Film in den Monaten unmittelbar vor COVID-19 verbreitete – nämlich die Notwendigkeit, böse zu sein und die Hälfte der Bevölkerung für das „höhere Wohl“ zu vernichten – beabsichtigt war.

Es gibt auch viele Faktoren, die sich direkt auf die Fruchtbarkeit auswirken. Jeder dieser Faktoren scheint sich allmählich zu entwickeln, so wie in der Geschichte vom „kochenden Frosch“, den man in Wasser von angenehmer Temperatur setzt, um diese dann langsam aufzudrehen, bis es zu spät für ihn ist, herauszuspringen.

Männliche Ansätze

Gegenwärtig wird die Gesundheit von Männern deutlich weniger untersucht als die von Frauen (viele Absolventen, mit denen ich gesprochen habe, waren beispielsweise der Meinung, dass die „Transsexuellenmedizin“ in ihrem Lehrplan einen größeren Stellenwert hatte als die „Männergesundheit“ in ihrem Medizinstudium). Infolgedessen ist ein Großteil dieses Abschnitts, z. B. die Bedeutung von Testosteron, noch relativ unbekannt.

Trotz dieser Wissenslücke ist man sich in der wissenschaftlichen Literatur nahezu einig, dass der Testosteronspiegel des Mannes im Laufe der Jahrzehnte massiv und nachhaltig gesunken ist (der Testosteronspiegel des Mannes geht Hand in Hand mit seiner Gesundheit und Fruchtbarkeit). Dieser Rückgang wirkt sich direkt auf die Gesundheit des Mannes (und in geringerem Maße auch der Frau) aus, und zahlreiche integrative Ärzte haben festgestellt, dass die Behebung dieses Problems bei einem großen Prozentsatz ihrer Patienten tief greifende Vorteile mit sich bringt. Der Rückgang der Spermienqualität und -lebensfähigkeit ist ebenfalls beobachtet worden, aber da es schwieriger ist, dies objektiv zu quantifizieren, gibt es nicht so viele Daten, die diesen Trend eindeutig belegen.

Ein gängiges Mittel zur Kontrolle von Tierpopulationen ist die allgemeine Einführung eines Mittels, das die männliche Fruchtbarkeit verringert (da diese Mittel in der Regel leichter in großem Maßstab zu verteilen sind als Mittel, die auf die weibliche Fortpflanzung abzielen). Eine weitere gängige Methode zur Kontrolle des Verhaltens von Tieren besteht darin, männliche Tiere zu kastrieren, da dies ihre Aggressivität und ihren „Ungehorsam gegenüber Autoritäten“ verringert. (So hat kurzem ein 16-jähriger Junge geklagt, der Brüste entwickelte, nachdem er im Gefängnis gezwungen wurde, Östrogen zu nehmen, um sein Verhalten zu kontrollieren.) Somit erklärt sich auch, warum die herrschende Klasse bereit ist, ähnliche Methoden bei den „unnützen Essern“ der Bevölkerung anzuwenden (es gibt viele Begriffe für dieses Konzept, darunter auch solche, die aus dem Eugenik-Programm der Nazis stammen).

Viele der Faktoren, die diesen Rückgang verursachen, scheinen absichtlich in die Umwelt eingebracht worden zu sein. Die einflussreichsten sind Xeno-Östrogene, künstliche Chemikalien, die die Eigenschaften von Östrogen imitieren und Organismen verweiblichen. Der berüchtigte Kommentar von Alex Jones über Chemikalien, die „die verdammten Frösche schwul machen“, bezog sich beispielsweise auf „Atrazin“, ein immer noch weit verbreitetes Herbizid, von dem seit über 20 Jahren bekannt ist, dass es zwittrige Frösche erzeugt. Für Interessierte gibt es das achtstündige Hörbuch „Estrogeneration: How Estrogenics Are Making You Fat, Sick, and Infertile“. Es bietet eine hervorragende Zusammenfassung des Themas.

Zu den häufigsten Xeno-Östrogenen gehören neben „Atrazin“ (und einigen anderen Herbiziden) unter anderem:

Antibabypillen, die so konzipiert sind, dass sie sich nicht zersetzen und somit wieder in die Wasserversorgung gelangen (dies ist ein häufiges Problem in Gebieten, in denen Abwässer wiederverwendet werden, insbesondere in China, wo orale Verhütungsmittel weit verbreitet sind).

Soja (abgesehen von den seltenen Ausnahmen, in denen es fermentiert wird, wie in Miso oder Natto) ist ein Lebensmittel, das einen beträchtlichen Teil der Lebensmittelversorgung ausmacht. Obwohl es viel seltener vorkommt (aber manchmal trotzdem), haben Lavendelprodukte eine ähnliche Wirkung.

Bisphenol A und S, die in vielen Kunststoffen enthalten sind und ständig mit unserem Körper und unseren Lebensmitteln in Berührung kommen.

Phthalate (ebenfalls in vielen Kunststoffen enthalten, worauf ich bei der Beschaffung von Infusionslösungen besonders achte)

Parabene (diese werden in vielen Kosmetikprodukten als Duftstoffe verwendet).

DDT und PCB sind hochgefährliche mutagene Chemikalien. Trotz ihrer bekannten Toxizität („Monsanto“, der erste PCB-Hersteller, musste feststellen, dass innerhalb von drei Jahren 23 seiner 24 Forscher entstellte Gesichter entwickelten) dauerte es Jahrzehnte und in einigen Fällen fast ein Jahrhundert, bis sie vom Markt genommen wurden. Es wurden riesige Mengen dieser Chemikalien produziert, die in der Umwelt verbleiben, sich in der Nahrungskette anreichern (vor allem über Fische) und noch heute die Menschen beeinträchtigen. Abgesehen davon, dass sie sowohl für Menschen als auch für die Tierwelt zerstörerisch sind, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass diese Chemikalien viele der Veränderungen verursacht haben, die wir auch heute noch beobachten (z. B. den Rückgang der männlichen Spermienzahl).

Es ist zwar bekannt, dass eine Erhöhung des Östrogenspiegels Männer direkt verweiblicht, weniger bekannt ist jedoch, dass es im Gehirn Östrogenrezeptoren gibt, die bei Stimulation den Testosteronspiegel senken. „Clomifen“, ein Medikament zur Auslösung des Eisprungs (entweder bei Patientinnen, die keinen Eisprung haben, oder zur Gewinnung von Eizellen für IVF), blockiert diesen Anti-Testosteron-Rezeptor. Die direkte Verabreichung von Testosteron kann für die Gesundheit des Mannes eingesetzt werden, doch viele Ärzte sehen auch einen erheblichen Nutzen in der Verwendung von „Clomifen“, da es allein den Testosteronspiegel anheben und in vielen Fällen die männliche Unfruchtbarkeit behandeln kann. Dies (und viele andere Belege) deuten darauf hin, dass Xeno-Östrogene eine Schlüsselrolle beim Rückgang des Testosterons beim Mann spielen.

Einer der größten Einflüsse auf die Hodenfunktion ist die Mikrowellenstrahlung (die von Handys und Wi-Fi-Geräten ausgeht). Das Gehirn, das Herz und die Hoden sind die Gewebe im Körper, die am empfindlichsten auf diese Mikrowellenstrahlung reagieren (für Neugierige: es gibt tatsächlich zahlreiche Forschungsergebnisse, die dies belegen).

Die Stärke des Mikrowellenfeldes nimmt (gemäß dem Gesetz des umgekehrten Quadrats) von der Quelle aus exponentiell ab, und ein häufig erfolgreicher Ansatz zur Behandlung männlicher Unfruchtbarkeit besteht darin, das Tragen eines Telefons in der Hosentasche oder die Verwendung eines Laptops in der Nähe des Schoßes zu vermeiden. Ich bin zwar nicht mit den Auswirkungen dieser Strahlung auf die Eierstöcke vertraut, aber es hat sich gezeigt, dass die Mikrowellenfeldstärke in der Gebärmutter zunimmt und nicht abnimmt, wie man erwarten würde (die Gebärmutter ist ein faszinierendes Organ), und dass ein gewisser Zusammenhang zwischen Geburtsfehlern und pränataler EMF-Exposition besteht.

Viele andere Faktoren beeinflussen ebenfalls den Testosteronspiegel und die Fruchtbarkeit. Zwei der interessanteren Beispiele sind „Metformin“, ein sehr häufig verwendetes Medikament gegen Diabetes, das die merkwürdige Nebenwirkung hat, dass es den Testosteronspiegel senkt (was für ältere Männer, die bereits einen Testosteronmangel haben, sehr belastend sein kann), und der weit verbreitete Zuckeraustauschstoff „Stevia“, dessen testosteronsenkende und empfängnisverhütende Eigenschaften wiederholt untersucht wurden. Damit schließt sich der Kreis, denn viele dieser Substanzen stören auch den Stoffwechsel und führen so zu Übergewicht, und Fettzellen setzen den Kreislauf über Aromatase fort, indem sie Testosteron in Östrogen umwandeln.

Dr. med. Niels E. Skakkebæk, ein Experte für Hodenkrebs, hat anhand des nationalen dänischen Krebsregisters (das seit 1943 geführt wird) gezeigt, dass sich die Rate der Hodenkrebsfälle von 1943 bis 1993 mehr als verdreifacht hat und seither weiter steigt. Gleichzeitig stellte er fest, dass die Spermiendichte von 113 Millionen pro Milliliter im Jahr 1940 auf 66 Millionen pro Milliliter im Jahr 1990 gesunken ist und dass das Volumen der Spermien um durchschnittlich 19 % abgenommen hat.

Ich vermute, dass ein Teil dieses Zusammenhangs auf die zunehmende Zahl von Hodenhochständen bei Männern zurückzuführen ist, eine Erkrankung, die sowohl Unfruchtbarkeit als auch Hodenkrebs verursacht. In den 1950er Jahren trat ein Hodenhochstand nach englischen Untersuchungen bei 1,6 % der Geburten auf, während er heute bei 3 bis 5 % der Vollgeburten und bei 30 % der Frühgeburten auftritt. Diese Chronologie (kontinuierliche Fehlbehandlung eines eventuell krebsartigen Hodenhochstands) war unter anderem für den Tod eines anonymen Blogschreibers verantwortlich, den ich jahrelang verfolgt und von dem ich viel gelernt habe.

Weibliche Ansätze

Während männliche Sterilisationsmethoden aufgrund der Biologie der Säugetiere in der Regel in der gesamten Umgebung gleichmäßig angewandt werden, erfordert die Sterilisation von Frauen in der Regel gezieltere Maßnahmen. Die einzige mir bekannte Ausnahme von dieser Regel war Indien in den 1970er Jahren, wo der dortige Premierminister als Gegenleistung für internationale Kredite das Kriegsrecht verhängte und mit militärischer Gewalt Vasektomien anordnete, wodurch sechs Millionen Männer auf grausame Weise sterilisiert wurden, bevor er gezwungen war, diese Initiative aufgrund gewalttätiger männlicher Gegenproteste aufzugeben (daher werden nur Frauen direkt für Sterilisationen ausgewählt).

Die Sterilisation durch Impfung gilt seit langem als der heilige Gral der Bevölkerungskontrolle, da der weltweite Glaube an die Impfung die verdeckte Massenverabreichung von sterilisierenden Substanzen ermöglicht und im Gegensatz zu vielen anderen Methoden theoretisch nur einmal durchgeführt werden muss. Daher wurde in diesem Bereich viel geforscht, aber zumindest bis vor kurzem fehlte es an der entsprechenden Technologie. Um den Kontext dieses Ansatzes vollständig zu verstehen, werden wir uns zunächst ansehen, was mit der erzwungenen Verabreichung traditioneller Verhütungs- und Sterilisationstechniken geschehen ist.

Während die Nazis, die Millionen von Menschen, die sie für untauglich zur Fortpflanzung hielten, zwangssterilisierten oder hinrichteten, die berüchtigtsten Verbrecher der Geschichte sind, wurden viele Sterilisationskampagnen von Regierungen auf der ganzen Welt gewaltsam gegen arme farbige Frauen durchgeführt. Eines der bekanntesten Beispiele findet sich in den Vereinigten Staaten in den 1960er bis 1970er Jahren. Dort sterilisierten die „Indian Health Services“ mit Gewalt und Täuschung zwischen 25% und 40% der weiblichen indianischen Bevölkerung durch Eileiterunterbindung und Hysterektomie, was zu einer Halbierung der Geburtenrate führte.

Weitere Beispiele sind:

40.000 Frauen wurden zwischen 1963 und 1965 in Kolumbien durch von Rockefeller finanzierte Programme sterilisiert.

Eine Million Frauen wurden zwischen 1965 und 1971 in Brasilien sterilisiert.

Ein von den USA auferlegtes Bevölkerungskontrollprogramm, das vom Friedenskorps in Bolivien verwaltet wurde, sterilisierte Quechua-Indianerinnen ohne deren Wissen oder Zustimmung.

Die Bevölkerungskontrolle ist nicht mehr so einfach, wenn die direkte Sterilisation nicht mehr angewendet wird. Daher ist es wichtig, die Parameter der vorhandenen Technologien zu verstehen. In diesem Zusammenhang ist einer der Aspekte des modernen Lebens, den ich immer als besonders ungerecht empfunden habe, der Mangel an guten Verhütungsmöglichkeiten. Jede einzelne Option ist mit ernsten gesundheitlichen Problemen verbunden oder stellt ein Hindernis für Intimität dar. Die einzigen, bei denen das nicht der Fall ist (ich kenne viele Menschen, die verhaltensorientierte oder spirituelle Praktiken wie die Rhythmusmethode und die Samenrückhaltung anwenden), müssen zwangsläufig scheitern.

Soweit ich das beurteilen kann, ist die beste Verhütungsmethode ein gut gestaltetes Diaphragma. Leider wurde die Forschung zu diesem Ansatz eingestellt, als man feststellte, dass Antibabypillen einen viel profitableren Markt darstellen. Auch wenn es nicht ideal ist, bin ich heute der Meinung, dass die beste verfügbare Option die Spirale ist, die man vertragen kann. Leider vertragen viele Frauen auch diese nicht (eine Kommilitonin von mir wäre beispielsweise im ersten Jahr ihres Medizinstudiums fast durchgefallen, weil sie auf eine Kupferspirale schlecht reagierte).

Leider gibt es zwar ernsthafte Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit den derzeitigen Formen der Geburtenkontrolle, doch sind die aktuellen Methoden (mit Ausnahme der kürzlich eingestellten Essure) viel sicherer als viele der früheren experimentellen Formen der Geburtenkontrolle (der Horror der „Dalkon Shields“ ist ein hervorragendes Beispiel). Vieles davon ist nicht bekannt, denn wie im vorangegangenen Artikel über die schrecklichen Zwangsexperimente des Militärs mit dem Anthrax-Impfstoff (die die Grundlage für die „Operation Warp Speed“ bildeten) dargelegt, wird medizinische Forschung oft an gefährdeten Bevölkerungsgruppen durchgeführt, die in der Regel aus den Augen und aus dem Sinn bleiben.

Aus Sicht des Bevölkerungsmanagements ist eine lang anhaltende injizierbare Geburtenkontrolle die einzige praktikable Option. Schließlich gibt es keine Garantie dafür, dass die Menschen die teuren Pillen auf unbestimmte Zeit einnehmen, es ist unwahrscheinlich, dass man eine Bevölkerung regelmäßig neu impfen kann. Und alles andere als eine Injektion ist zu zeitaufwändig, um es bei einer großen Anzahl von Menschen anzuwenden.

Einer der „besten“ Kandidaten für diesen Ansatz ist das injizierbare „Depo-Provera“, eine der schädlicheren Verhütungsmethoden, die die Gesundheit vieler mir bekannter Frauen ernsthaft beeinträchtigt hat. „Depo-Provera“ wird, wie Sie sich denken können, regelmäßig von internationalen Organisationen in Ländern der Dritten Welt eingesetzt. Bereits vor fast 50 Jahren, im Jahr 1979, lieferte USAID über die „International Planned Parenthood Federation“ Depo-Provera an 378.000 Frauen in Mexiko, Sri Lanka und Bangladesch im Rahmen experimenteller Forschungsprojekte. Die weit verbreitete Verabreichung von „Depo-Provera“ durch diese Organisationen dauert bis heute an (mit zusätzlicher Beteiligung modernerer Organisationen wie der „Gates Foundation“, die die Tradition der Verteilung an gefährdete Frauen unerbittlich fortsetzen).

Die Verteilung von „Depo-Provera“ wurde weit und breit vorangetrieben, und wie zu erwarten war, geschah dies oft auf unethische Weise, da die Empfängerinnen oft nicht wussten, was mit ihnen gemacht wurde. Wir werden kurz auf einige dieser Beispiele eingehen.

In Gesellschaften, in denen Weiße eine nicht-weiße Bevölkerung kontrollierten, wurde „Depo-Provera“ oft auf fragwürdige Weise an die unerwünschte Bevölkerungsgruppe verabreicht. In Südafrika wurde während der Apartheid, als die Weißen zunehmend besorgt über die steigende Geburtenrate der Schwarzen waren, schwarzen Frauen in staatlich finanzierten Familienplanungsbüros zwangsweise „Depo-Provera“ verabreicht. Um Dr. Nthato Motlana zu zitieren, der zu dieser Zeit einer der führenden schwarzen Ärzte des Landes war: „Hier gibt es so etwas wie eine informierte Zustimmung nicht. Die Agenturen verabreichen jungen schwarzen Mädchen Depo-Provera-Spritzen, ohne sie überhaupt um ihre Zustimmung zu bitten.“

Diese Praxis gab es auch in Simbabwe, wo unter der weißen Herrschaft „Depo-Provera“ das am häufigsten verwendete Verhütungsmittel bei schwarzen Frauen war, bis Robert Mugabe, ein Schwarzer, Premierminister wurde und das Programm abschaffte. Auch in Kanada, einem weiteren Land, das seine indigene Bevölkerung sterilisiert hat, wurde „Depo-Provera“ häufig bei dieser Bevölkerungsgruppe eingesetzt. In Westaustralien schließlich wurde „Depo-Provera“ ebenfalls in großem Umfang von den staatlichen Gesundheitsdiensten an Aborigine-Frauen verabreicht. Dies ist ein entscheidender Zusammenhang, um die Hilferufen dieser Gemeinschaft gegen die Zwangsimpfungsprogramme der australischen Regierung gegen COVID verstehen zu können.

Wenn verzweifelte Situationen entstehen, werden auch diese häufig von internationalen Organisationen ausgenutzt, um Bevölkerungskontrollkampagnen durchzuführen. Die Verabreichung von „Depo-Provera“ oder eine Sterilisation wird oft zur Voraussetzung für den Erhalt internationaler Hilfe gemacht. In Bangladesch, einem Gebiet, in dem Menschen häufig verhungerten, war dies die Bedingung für den Erhalt von Lebensmitteln. In thailändischen Flüchtlingslagern für Kambodschaner, die vor dem Zusammenbruch der Roten Khmer flohen, wurde von den Flüchtlingen oft verlangt, „Depo-Provera“ zu nehmen, um Zugang zu überlebenswichtigen Gütern zu erhalten, und in einigen Fällen wurden sie einfach dazu gezwungen – während männliche Flüchtlinge dafür bezahlt wurden, möglichst viele Flüchtlinge für die Injektion zu rekrutieren.

Wenn man auf die oben genannten Ereignisse zurückblickt, gibt es eine Vielzahl verschiedener „Erzählungen“, die man zur Beschreibung dieser Ereignisse verwenden könnte. Aufgrund der Menge an „Depo-Provera“-Spritzen, die gehortet wurden, und des Geldes, das hinter dem Projekt stand, ging es für viele Beteiligte einfach darum, so viele wie möglich zu verteilen. Wann immer sich also eine Gelegenheit bot, die „Depo-Provera“-Einnahme zu erhöhen, wurde sie genutzt – und die ethischen Fragen der Ausnutzung der verzweifelten Lage der Betroffenen oder des Entzugs ihres Rechts auf Einwilligung wurden nicht einmal in Betracht gezogen.

In anderen Fällen, wie dem in Bangladesch, hätte man einfach argumentieren können: „Wenn es hier zu viele Menschen gibt und alle verhungern, ist es nicht sinnvoll, jemanden zu ernähren, wenn er nicht auch daran gehindert wird, Kinder zu bekommen.“ Schließlich gibt es noch die Fälle, in denen ausgewählte Rassen absichtlich sterilisiert wurden, um die Interessen der herrschenden Klasse zu schützen, und es ist schwer zu behaupten, dass diese Absichten etwas anderes als egoistisch und böse waren.

Jede dieser Erzählungen ist wichtig, wenn wir die unmoralische Art und Weise betrachten, in der die COVID-19-Impfstoffe verteilt und vorgeschrieben wurden. Diese Ideen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte, und sie haben sich alle wiederholt in der aktuellen Impfkampagne gezeigt.

Zusammenfassung

Entgegen der landläufigen Meinung sind die meisten der bestehenden Nahrungsmittelknappheiten eher darauf zurückzuführen, dass Menschen von der ungleichen Verteilung der Ressourcen profitieren wollen, als auf einen Mangel an verfügbaren Nahrungsmitteln. Viele – darunter auch ich – glauben, dass die Erde mindestens 40 Milliarden Menschen ernähren kann, wenn wir in Harmonie mit unserer Umwelt leben. Wenn wir eine kooperativere Existenz führen, in der wir die Gemeinschaft um uns herum weiterentwickeln, wird auch die Motivation, viele Kinder zu bekommen (der Hauptgrund für das Bevölkerungswachstum), wahrscheinlich verschwinden.

Das alles ist durchaus machbar und erfordert keine extremen Abstriche bei der Lebensqualität jedes einzelnen Menschen. Das Wesen dieses Modells würde jedoch ein kooperatives, autarkes Gesellschaftsmodell schaffen, in dem die Oligarchie nicht mehr alles unter Kontrolle hat. Diese Art zu leben ist für die Machthaber inakzeptabel, daher lag der Schwerpunkt stets auf dem Machterhalt und der Erhaltung der Bevölkerung auf einem Niveau, das die bestehende Hierarchie unterstützt, was mit steigendem Lebensstandard immer schwieriger wird.

In unserer heutigen Zeit hat sich der Arbeitswert des einzelnen Menschen durch die moderne Technologie (insbesondere in jüngster Zeit durch KI und Robotik) erheblich verringert. Aus vielen Veröffentlichungen, die ich gelesen habe, geht hervor, dass die Oligarchie nun die Ansicht vertritt, dass der produktive Wert, den unser derzeitiges Bevölkerungsniveau bietet, durch die Kosten, die mit der Anwesenheit so vieler Menschen verbunden sind, aufgewogen wird. Der zweite Teil dieses Artikels wird in Kürze erscheinen und die verschiedenen Möglichkeiten der Beeinflussung der Fruchtbarkeit durch Impfungen erörtern. In der Zwischenzeit möchte ich Sie bitten, darüber nachzudenken, wie die Oligarchie ihr derzeitiges Bevölkerungsdilemma angehen könnte.

Wenn Sie mehr über das Thema Zwangssterilisationen durch die WHO wissen möchten, empfehle ich Ihnen die Lektüre von Kapitel 10 des Buches „Der wahre Anthony Fauci“. Es befasst sich ebenfalls mit diesem Thema, geht aber in vielen Bereichen viel mehr ins Detail und bietet unterstützende Referenzen.