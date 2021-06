Die Geschichte vom Wuhan „Labor-Leck“: mehr Angst-Porno

off-guardian.org: Danke an CJ Hopkins und Consent Factory für die Erlaubnis, ihren Twitter-Thread zu transkribieren

Die Medien – sowohl die alternativen als auch die Mainstream-Medien – sprechen alle über die Möglichkeit, dass das Virus, das angeblich Covid19 verursacht, aus einem virologischen Labor in Wuhan ausgetreten ist und möglicherweise als Biowaffe entwickelt wurde.

Wir haben erst letzte Woche einen Faktencheck-Artikel veröffentlicht, der sich mit den Beweisen dafür und dagegen befasst.

Es genügt zu sagen, dass es sehr wenig Beweise gibt, die die Idee unterstützen, dass das als Sars-Cov-2 bekannte Virus in einem Labor entwickelt wurde. Und angesichts der geringen Todesrate gibt es überhaupt keinen Grund, ihn zu fürchten, selbst wenn es so wäre.

Nichtsdestotrotz scheint die Geschichte nicht zu verschwinden, besonders mit der Veröffentlichung der Fauci-E-Mails. Für uns scheinen die FOIA-freigegebenen Emails nichts als eine Ablenkung zu sein.

Die Tatsache, dass diese Geschichte von Buzzfeed, CNN und Washington Post verbreitet wird, einige der am meisten kontrollierten Medien im Zeitalter der kontrollierten Medien, scheint die Leute nicht abzuschrecken, die es wahrscheinlich besser wissen sollten.

Erst gestern veröffentlichte das Wall Street Journal einen Artikel mit der Überschrift:

The Science Suggests a Wuhan Lab Leak – Die Wissenschaft suggeriert ein Leck im Wuhan-Labor

Es ist ziemlich klar, dass das gesamte Covid19 „Pandemie“-Narrativ eine Verschiebung erfährt, eine Veränderung des Fokus, die sowohl die Idee verstärkt, dass das Virus definitiv real/beängstigend ist, als auch China neu einordnet, um den Absatz zu spielen.

Die Probleme mit diesem Narrativ wurden von unseren Freunden von der Consent Factory, der Heimat des Satirikers CJ Hopkins und einem Twitter-Must-Follow, perfekt zusammengefasst. Wir haben ihren brillanten Twitter-Thread unten transkribiert.

Die Labor-Leck-Geschichte ist:

ein Ausweg für diejenigen, die sich nicht den Folgen der Berichterstattung über die eigentliche Covid-Story stellen wollten (d.h. Manipulation von Definitionen und Statistiken, um die Illusion einer apokalyptischen Seuche zu erzeugen) die Verdinglichung dieser Illusion

Wenn sie Sie dazu bringen können, sich darauf zu konzentrieren, wie das „Monstervirus“ vielleicht „aus einem Labor entkommen ist“ (wie in einem Science-Fiction-Film)… dann vergessen Sie vielleicht Schweden, Florida, Texas, etc.

When you're desperately trying to pretend that the world is threatened by an apocalyptic virus, and then Sweden ruins it by letting everyone carry on with their lives as normal … pic.twitter.com/qMoVclCp1m — Consent Factory (@consent_factory) October 10, 2020

Wenn sie Sie dazu bringen können, sich darauf zu konzentrieren, wie der „Monstervirus“ „aus einem Labor entkommen“ sein könnte (wie in einem Sci-Fi-Film)… vielleicht werden Sie vergessen, wie sie einen medizinischen „Fall“ neu definiert haben, um vollkommen gesunde Menschen einzuschließen, und dann eine Explosion von „Fällen“ gemeldet haben.

Wenn sie Sie dazu bringen können, sich darauf zu konzentrieren, wie das „Monstervirus“ aus einem Labor „entkommen“ sein könnte (wie in einem Science-Fiction-Film)… vielleicht werden Sie völlig vergessen, wie sie einen „Covid-Krankenhausaufenthalt“ als jeden definiert haben, der aus irgendeinem Grund im Krankenhaus war und mit einem auf 40 oder 50 hochgeschraubten PCR-Test positiv getestet wurde.

Wenn sie Sie dazu bringen können, sich darauf zu konzentrieren, wie der „Monstervirus“ aus einem Labor „entkommen“ sein könnte (wie in einem Science-Fiction-Film)… vielleicht werden Sie völlig vergessen, wie sie einen „Covid-Todesfall“ als jeden definiert haben, der aus irgendeinem Grund gestorben ist, der innerhalb der letzten 28 Tage mit einem PCR-Test positiv getestet wurde.

Wenn sie Sie dazu bringen können, sich darauf zu konzentrieren, wie das „Monstervirus“ möglicherweise „aus einem Labor entkommen“ ist (wie in einem Science-Fiction-Film)… vielleicht vergessen Sie dann, wie sie plötzlich entschieden haben, dass es nie eine Herdenimmunität gegeben hat und diese nur mit einem experimentellen „Impfstoff“ erreicht werden konnte.

Wenn sie Sie dazu bringen können, sich darauf zu konzentrieren, wie das „Monstervirus“ möglicherweise „aus einem Labor entkommen“ ist (wie in einem Science-Fiction-Film)… vielleicht vergessen Sie dann, wie sie uns gefälschte Fotos von „Menschen, die auf den Straßen von Covid tot umfallen“ gezeigt haben, als die „Shock and Awe“-Kampagne begann.

Wenn sie Sie dazu bringen können, sich darauf zu konzentrieren, dass der „Monstervirus“ vielleicht „aus einem Labor entkommen ist“ (wie in einem Science-Fiction-Film)… dann vergessen Sie vielleicht, wie sie alle mit Bildern von „Todeslastern“ terrorisiert haben.

Buried in this death truck piece … “Grieving families cannot quickly make arrangements, and their loved ones who have passed are remaining in hospitals longer, thus the need for this accommodation,” a hospital in Brooklyn’s Fort Greene neighborhood said. https://t.co/BH5AuqMsQX — Consent Factory (@consent_factory) April 1, 2020

Wenn sie Sie dazu bringen können, sich darauf zu konzentrieren, dass das „Monstervirus“ vielleicht „aus einem Labor entkommen ist“ (wie in einem Science-Fiction-Film)… vielleicht vergessen Sie dann all die leeren „Notfall-Covid-Krankenhäuser“.

In May 2020, the Berlin government spent €27 million for this "emergency Covid hospital," which costs over €14 million per month to keep open. Not one patient has been treated there. Not one. But, go ahead, call us "Covid deniers" again. https://t.co/PltJvxg0FB — Consent Factory (@consent_factory) May 22, 2021

Wenn sie Sie dazu bringen können, sich darauf zu konzentrieren, wie das „Monstervirus“ vielleicht „aus einem Labor entkommen ist“ (wie in einem Science-Fiction-Film)… dann vergessen Sie vielleicht die völlig unapokalyptischen altersbereinigten Sterberaten.

Und so weiter…

Aber was soll’s, vergessen Sie all diese Fakten und genießen Sie die Geschichte mit dem Laborleck. Es ist wahrscheinlich genau so passiert wie im Film!