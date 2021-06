Die Biden-Administration beendet die „Ära des Engagements“ mit China

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für Internationale Beziehungen und Pakistans Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Als Joe Biden seinen Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen führte, nahm er Donald Trump für seinen „Handelskrieg“ mit China ins Visier und nannte ihn ein „Desaster“ für die US-Unternehmen und die Landwirtschaft. Biden zielte darauf ab, Trumps China-Politik umzukehren und versprach, durch intensive Diplomatie eine Ära des „Engagements“ zu beginnen. Allerdings hat die Biden-Administration ihre eigene Politik bereits ins Gegenteil verkehrt und verspricht, eine neue Ära der Konfrontation und des Konflikts zu beginnen. Dies hat bereits zu einem offiziellen Ende einer „Ära des Engagements“ mit China und dem Beginn eines vielseitigen Konfrontationsplans geführt. Bei der Ankündigung sagte Bidens Koordinator für indopazifische Angelegenheiten im Nationalen Sicherheitsrat, Kurt Campbell, kürzlich, dass „die Periode, die allgemein als Engagement beschrieben wurde, zu Ende gegangen ist“ und fügte hinzu, dass die Biden-Administration eine Politik verfolgen wird, die unter „neuen strategischen Parametern“ operieren wird und dass „das dominierende Paradigma der Wettbewerb sein wird.“

Auf diese Ankündigung folgte bald die Entscheidung der Biden-Administration, das Sanktionsregime formell auf Unternehmen auszuweiten, die mit Chinas Rüstungsindustrie Geschäfte machen. Die Begründung dafür ist, wie Senator Tom Cottons in einer Erklärung am 2. Juni sagte, das Bestreben, „diese Liste chinesischer Militärfirmen weiter auszuweiten – diese Firmen sollten keinen Zugang zu US-Technologie und Kapitalmärkten haben. Wir bewaffnen und finanzieren unseren führenden Konkurrenten.“

Gleichzeitig diskutieren die US-Gesetzgeber einen Gesetzentwurf, „The Strategic Competition Act of 2021“, der die Biden-Administration ermächtigen soll, offiziell eine Anti-China-Agenda auf globaler Ebene zu verfolgen. Der Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats unterstützte den Gesetzentwurf mit 21:1 Stimmen und schickte ihn zur Beratung in den Senat. Laut Senator Bob Menendez, dem demokratischen Vorsitzenden des Ausschusses, wird dieser Gesetzesentwurf „eine Kaskade von gesetzgeberischen Aktivitäten für unsere Nation sein, um der Herausforderung China endlich in allen Dimensionen der Macht zu begegnen, politisch, diplomatisch, wirtschaftlich, innovativ, militärisch und sogar kulturell.“

Der Gesetzentwurf ermächtigt die US-Regierung, politische, diplomatische und sogar militärische Operationen durchzuführen, um dem entgegenzuwirken, was sie als die Versuche der VR China (Volksrepublik China) bezeichnet, die bestehende internationale Ordnung neu zu gestalten,

„… um [sie] mit den Zielen der KPCh in Einklang zu bringen, die Legitimität international anerkannter Menschenrechte abzulehnen und zu versuchen, die Führung und die Agenda multinationaler Organisationen zum Nutzen der VRC und anderer autoritärer Regime auf Kosten der Interessen der Vereinigten Staaten und der internationalen Gemeinschaft zu kooptieren.“

Es fügt hinzu, dass,

„Die KPCh unternimmt und fördert Handlungen, die aktiv einen freien und offenen internationalen Markt untergraben, wie Diebstahl geistigen Eigentums, erzwungene Technologietransfers, regulatorische und finanzielle Subventionen und den obligatorischen Zugang der KPCh zu geschützten Daten als Teil von Geschäfts- und Handelsvereinbarungen zwischen chinesischen und ausländischen Unternehmen.“

Der Zweck dieser Aktionen der VR China ist es,,

„… die Vereinigten Staaten und andere ausländische Firmen aus dem Markt der VR China zu verdrängen und gleichzeitig den Wettbewerb in anderen wichtigen Märkten zu untergraben. Die starke Subventionierung chinesischer Unternehmen beinhaltet eine potenzielle Verletzung der Verpflichtungen der Welthandelsorganisation. Im Mai 2018 sagte Präsident Xi, die VR China wolle die „Initiativen für Innovation und Entwicklungssicherheit … in [Chinas] eigenen Händen halten.“

In der Anklageschrift wird China beschuldigt, eine kommunistische Agenda anzuführen, und es heißt weiter, dass die VR China ein Regierungsmodell fördert, das sowohl liberale demokratische Institutionen als auch Finanzinstitutionen untergräbt. Während die Anklageschrift, die diese lange Vorlage präsentiert, die typische Denkweise einer Supermacht widerspiegelt, die sich einem Rivalen gegenübersieht, der in der Lage ist, mit ihren Fähigkeiten gleichzuziehen und sogar ihre eigene Vorherrschaft auszugleichen, lässt sich nicht leugnen, dass diese Vorlage auch eine regelrechte Institutionalisierung der indo-pazifischen Strategie der USA manifestiert, die darauf abzielt, China einen legitimen Raum zu verwehren, um sich als politische, wirtschaftliche und militärische Macht zu entwickeln.

Abgesehen von diesem Gesetz ist der Endless Frontier Act eine weitere parteiübergreifende Gesetzgebung, die auf China abzielt. Die Biden-Administration ergreift mit diesem Gesetz Maßnahmen, um 120 Milliarden Dollar zur Finanzierung neuer Technologien bereitzustellen, wobei der Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, Supraleitern und Robotik liegt, um Chinas wachsender Dominanz in diesem Bereich entgegenzuwirken.

Die Gesamtstrategie, China an mehreren Fronten zu begegnen, stützt sich stark auf die wachsende Erkenntnis in den USA, dass, wie Kurt Campbell nur eine Woche vor Bidens Amtsantritt schrieb, „Peking mehr für sein Militär ausgibt als alle seine indo-pazifischen Nachbarn zusammen. China hat in Anti-Access/Area-Denial-Waffen (einschließlich Überschallraketen und „intelligente“ Minen) investiert, die die Durchführbarkeit einer regionalen US-Intervention bedrohen. Es hat auch in Blauwasser-, Amphibien- und Machtprojektionsfähigkeiten investiert, die Peking für offensive Missionen gegen Indien, Japan, Taiwan, Vietnam und andere einsetzen könnte.“

Mit anderen Worten: In Washingtons Kalkül hat der überproportionale Anstieg des nationalen Machtpotenzials Chinas sie in ein Nullsummen-Wettbewerbsspiel getrieben, in dem der Aufstieg Chinas direkt zu einem strategischen Verlust für die USA führt. Daher müssen die USA, wie Campbell vor seiner Bestätigung verkündete, aktiv „chinesisches Abenteurertum verhindern.“

Es ist interessant festzustellen, dass für Washington der Aufstieg Chinas zur globalen Vormachtstellung keine Geschichte über den Erfolg eines Landes bei der Umsetzung einer Reihe von politischen Maßnahmen und einer langfristigen Vision ist, die zu seinem Aufstieg führten. Stattdessen sehen die USA Chinas Aufstieg als „illegales Abenteurertum“, ein Diskurs, der auf einer Anomalie beruht, von der Washington glaubt, dass sie ihr Handeln in den Augen der US-Öffentlichkeit sowie ihrer Verbündeten in Europa und anderswo in Asien und im Pazifik legitimieren kann.

Die USA haben daher begonnen, eine Art Narrativ aufzubauen, das darauf hinausläuft, einen massiven Desinformationskrieg gegen die VR China zu starten, um deren Politik (weil sie „totalitär“ ist und den Wettbewerb abschreckt), Wirtschaft (weil sie sich nicht an die von den USA aufgestellten internationalen Regeln hält) und Technologie (weil sie auf einem „systematischen Diebstahl“ von US-Wissen beruht) zu delegitimieren und zu untergraben. Aus diesem Grund erwägen die USA sogar, chinesische Studenten davon abzuhalten, sich an US-Universitäten für ein Studium in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik einzuschreiben.

Offensichtlich ist die Joe-Biden-Administration noch paranoider gegenüber China als es die Trump-Administration war, weshalb sie den Krieg, den Donald Trump 2017 begonnen hat, ausweitet. Dieser Krieg ist nun tief im „tiefen Staat“ der USA verwurzelt und es ist unwahrscheinlich, dass er abebbt, selbst wenn Biden die nächsten Wahlen verliert. Es ist vielleicht eines der wenigen Themen, die auch in den USA eine fast einstimmige parteiübergreifende Unterstützung haben, was es zu einem festen Bestandteil der US-Körperpolitik macht. Joe Biden und zukünftige Präsidentschaftskandidaten und Präsidenten werden daran gemessen werden, wie gut sie ihre Programme gegen China vorschlagen und ausführen.