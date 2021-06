Covid, Kybernetik und das neue normal – wir befinden uns derzeit am Abgrund zwischen Freiheit und Leibeigenschaft

Dies ist ein Gastbeitrag eines Geisteswissenschaftlers und freiberuflichen Autors, der einen Master-Abschluss der School of African and Oriental Studies, einer öffentlichen Forschungsuniversität in London, besitzt. Er legt über fünfzig Bedenken bezüglich der Umsetzung der Pandemiepolitik und der Pläne für eine kybernetische Zukunft dar, die das gesamte Spektrum der Dominanz des Lebens auf dem Planeten durch Verteidigungs-, Bio-Tech- und Finanzinteressen umfasst. Ich bin froh, dass ich meine Plattform teilen kann, damit diese detaillierte Analyse weiter verbreitet werden kann.

Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die sich seit der Ausrufung von Covid-19 als Pandemie vollzogen haben, wird es von Tag zu Tag klarer, wie diese Krise der öffentlichen Gesundheit ausgenutzt wird, um ein neues globales System der technokratischen Bevölkerungskontrolle und Konformität einzuführen.

Wir müssen aus unserem Stupor aufwachen und erkennen, was sich zu einer unglaublich dystopischen Realität entwickelt.

Ich lade jeden ein, darüber nachzudenken, wie diese Pandemie auf einen Schlag als Katalysator für Folgendes gedient hat:

Beschleunigung eines multilateralen Vorstoßes in Richtung eines globalen Überwachungsapparats und Kontrollnetzes, in dem digitale Gesundheitszertifikate, die an die Blockchain-Technologie gebunden sind, als Deckmantel für die biometrische ID jeder geimpften Person auf dem Planeten verwendet werden

Skalierung der Einführung der Blockchain-Technologie, um die globale Infrastruktur für Social Impact Investing zu schaffen, die es globalen Geldgebern ermöglicht, die aggregierten Daten zu nutzen, die durch den interoperablen Ledger der Blockchain gesammelt werden, um die Auswirkungen ihrer Investitionen und Interventionen effizient zu verfolgen

Ermutigung der Nationen, sich in den E-Government Development Index (EGDI) der UN einzutragen, durch die Einführung digitaler IDs, die den Bürgern nicht nur den Zugang zu öffentlichen E-Services ermöglichen, sondern vor allem ihren Wert als Humankapital durch globale Finanziers bestimmen

Förderung biometrischer Pässe (Digital IDs) zur Herstellung von Zustimmung für ein soziales Kreditsystem – ähnlich dem chinesischen technokratischen Modell -, das eine neue Ära der Gedankenkontrolle einläuten wird, indem es die Vertrauenswürdigkeit der Bürger durch ein übergreifendes System von Strafen und Belohnungen in einer Zukunft verwaltet, überwacht, strafend profiliert und vorhersagt, die einem behavioristischen Panoptikum ähneln wird

Ermutigung von Impact-Investoren, Bürger durch kodierte Interventionen und präferenzspezifische Verhaltensergebnisse auf elektronischen Geldbörsen zu bewerten und so die Bürger zu Compliance und Gruppendenken in Bezug auf eine Reihe von Metriken zu zwingen, die hauptsächlich an die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) gebunden sind, wie z. B. Bildung, Gesundheitsversorgung, Klimasicherheit und Beschäftigung.

Kontrolle des Zugangs einer Person zu einem an Bedingungen geknüpften Universellen Grundeinkommen (UBI) und Sozialhilfe, die über Blockchain-Ledger verteilt werden und an die Einhaltung von Verhaltensmanagementsystemen gebunden sind, die von Social-Impact-Investoren überwacht werden, wodurch die Fähigkeit der Kryptowährungsempfänger untergraben wird, autonome wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen

Ermöglichung einer Form der kollektivistischen Planung der Weltwirtschaft, die von oben nach unten durch eine nicht gewählte Minderheit reorganisiert wird, die die Kontrolle über die globalen Produktionsmittel, den Vertrieb und das Eigentum an sich reißen wird

Zentralisierung der Macht in den Händen von „Stakeholder-Kapitalisten“ unter dem Deckmantel, den Kapitalismus neu zu erfinden, um ihn fairer und grüner zu machen, unter Verwendung irreführender Slogans wie „Build Back Better

Ausrichtung globaler Investitionen an den SDGs der UN, damit neue internationale Märkte auf der Katastrophe und dem Elend von Millionen von Menschen, die unter der Pandemie leiden, aufgebaut werden können

Umlenkung des globalen Kapitalflusses durch eine ESG-konforme Asset-Allokation (Environmental, Social, and Corporate Governance), um vorgegebene Ergebnisse für Gewinne zu erreichen

Erleichterung von „Pay-for-Success“-Regierungsverträgen, bei denen die „grünen“ Interventionen und präventiven Investitionen von Stakeholder-Kapitalisten, die auf die SDGs der UN ausgerichtet sind, massive Renditen erzielen und so die UN-Agenda 21 vorantreiben

Nutzung der Infrastruktur des Internets der Dinge (IoT), die sich durch die Fernarbeit erheblich erweitert hat, um unseren digitalen Fußabdruck zu überwachen und profitable Investitionen für räuberische Social-Impact-Investoren voranzutreiben, indem die Weltbevölkerung zum Treibstoff für eine entstehende Social-Impact-Ökonomie wird

Die Ausarbeitung spezifischer Gesetze und Standards für Unternehmen, um ein „Impact“-Rahmenwerk und ein Messsystem in ihre Kernoperationen zu integrieren, das es erlaubt, Daten aus dem Internet der Dinge (IoT) zu sammeln, um nicht nur den Planeten zu überwachen, sondern auch neue Märkte für Geier-Philanthropen zu schaffen

Betrauung von Stakeholder-Kapitalisten mit der Verwaltung von Schuldenoperationen und Pandemie-Hilfspaketen als Teil einer beispiellosen fiskalischen Schocktherapie, bei der ganze Nationen Gefahr laufen, durch globale „Strukturanpassung“ ihrer Souveränität beraubt zu werden

Ausbeutung der globalen Armut durch die Verlagerung des Mandats zur Enteignung, was zur massenhaften Konfiszierung von Privateigentum führt und damit die Demokratisierung von Haus- und Grundbesitz rückgängig macht

Auslösen des größten Vermögenstransfers in der Geschichte, indem Konzerne den Wettbewerb ausschalten und die Marktanteile vieler unrentabler kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) anhäufen, die in den Bankrott getrieben wurden

Die Auspressung des besitzenden Mittelstandes, der in den kommenden Jahren kaum eine andere Wahl haben wird, als sich mit einem Schuldenerlass im Tausch gegen den totalen Vermögensverfall zu begnügen

Nutzung der Entlassungsregelung als schrittweise Einführung eines garantierten Grundeinkommens zur Beruhigung der Unruhen, die natürlich mit massiven Entlassungen durch Schließungen einhergehen werden

Einengung der Selbstversorgungsmöglichkeiten durch eine deutlich erhöhte Abhängigkeit von staatlichen Subventionen, was zu einer hochgradig stratifizierten neofeudalen Ordnung führen wird

Beschleunigung des Marsches in eine bargeldlose Gesellschaft durch eine enorme Abhängigkeit von der Technologie, was die Massen dazu bringt, sich weiter vom Papiergeld abzuwenden

Ein Bretton-Woods-Moment wird eingeläutet, der die Funktionsweise des internationalen Bankwesens und der makroökonomischen Zusammenarbeit durch die künftige Einführung digitaler Zentralbankwährungen, die mit Gesundheitspässen verbunden sind, zu verändern verspricht

Monetarisierung auf Basis der Daten unserer Transaktionen, die in einer bargeldlosen Gesellschaft nicht mehr anonym bleiben werden

Gläubiger der Manipulation durch Zentralbanken aussetzen durch eine Umschichtung von Kapital, Bail-Ins und Zwangsvereinbarungen zur Lastenverteilung, sobald digitale Währungen in die internationale Wirtschaft integriert sind

Die Umstrukturierung globaler Profitcenter, um neue Aktienmärkte zu eröffnen, die an die Gesundheitsvorsorge gebunden sind, und so den globalen Ansatz zur öffentlichen Gesundheit radikal zu überarbeiten, um globale Impact Investments zu speisen

Überschreiten der Schwelle zum Biokapitalismus, wo unsere zellulären Strukturen nach Gesundheitsdaten durchsucht werden, um Terminmärkte für Humankapital zu speisen. Gentechnik in Verbindung mit vierteljährlichen Renditen. Abwarten und Tee trinken.

Konditionierung des Globus für unvermeidliche Nachimpfungen, um mit resistenten Varianten umzugehen, als Testbett für die Erprobung von experimentellen Genveränderungstherapien der nächsten Generation und personalisierter Gesundheitsfürsorge auf der Basis von Nanotechnologie und Neurotechnologie

Verstärkung der anhaltenden Bedrohung durch tödliche Varianten, um den ungehinderten Zugang zu unseren Körpern durch aufdringliche pharmazeutische Eingriffe zu rechtfertigen, wie z. B. drahtlos vernetzte Medikamente, die aus tragbaren, implantierbaren und einnehmbaren Technologien in „intelligenten“ Umgebungen bestehen und die Menschen schließlich in das Internet der Körper in einem Biosicherheitsüberwachungsstaat integrieren

Erpressung von Freiheit, indem unsere unveräußerlichen Rechte wie Eigentum, Bildung, Bankwesen, Arbeit, Reisen, Wohnen und besondere Bewegungs- und Zugangsrechte von der Akzeptanz medizinischer Eingriffe abhängig gemacht werden, mit potenziell verheerenden Folgen für unsere Gesundheit, persönliche Handlungsfähigkeit und körperliche Autonomie

Lockerung der gesetzlichen Beschränkungen für staatliche Überwachungsmaßnahmen, wodurch die Normalisierung autoritärer staatlicher Maßnahmen und die Rückkehr von „Big Government“ ohne jegliche Rechenschaftspflicht der Exekutive gefördert werden

Die Reform von Regierungsmodellen, indem sie die Prinzipien der Selbstbestimmung und der nationalen Souveränität untergraben und die Herrschaft nicht gewählter Bürokraten und privater Regulierer (Technokratie) legitimieren, die ohne Mandat agieren und sich auf neue Technologien statt auf Rechtsstaatlichkeit verlassen, um die öffentliche Ordnung und Kontrolle aufrechtzuerhalten

Soziales Engineering der Öffentlichkeit, indem man sie davon überzeugt, dass Leiden und Entbehrungen durch drakonische Abriegelungen und soziale Distanzierung zu ihrem eigenen Besten sind, um so die Akzeptanz eines neuen Protokolls zu zementieren, das als Reaktion auf jede sensationslüsterne Bedrohung der öffentlichen Gesundheit – ob tatsächlich oder vermeintlich – aktiviert werden kann, was den Weg für zukünftige „Klimaabriegelungen“ unter dem Vorwand der „Rettung des Planeten“ ebnen wird

Das Ausnutzen von Angst und Hysterie, um die Abneigung der Öffentlichkeit gegenüber Maßnahmen, die traditionell mit totalitären Regimen assoziiert werden, neu zu kalibrieren, wie z. B. invasive Technologien zur Pandemievorsorge, militarisierte Beamte zur Sicherstellung der Einhaltung von Quarantänen und der Einsatz von Drohnen zur Überwachung der Öffentlichkeit.

Neuschreiben der Regeln des digitalen Ökosystems durch die signifikante Ausweitung der Tentakel von Big Tech und die Monopolisierung der Informationspipelines durch Massenzensur von abweichenden Stimmen, die nicht dem Mainstream-Narrativ entsprechen

Unterdrückung der Vereinigungs-/Versammlungsfreiheit durch das Verbot von Demonstrationen und Protesten in vielen Teilen der Welt, wodurch alles, was auf kollektiven Widerstand gegen die „neue Normalität“ hinausläuft, effektiv kriminalisiert und lahmgelegt wird

Die Zerstörung des gegenwärtigen Stadtraums durch die Räumung von Büros und nicht-essentiellen Geschäften, was es Big Tech erlaubt, ganze Stadtteile umzustrukturieren und urbane Zentren als kohlenstoffneutrale, hochtechnologische digitale Überwachungspanoptiken, genannt „Smart Cities“, unter dem wohlwollenden Deckmantel der ökologischen Nachhaltigkeit und der öffentlichen Gesundheit, als Teil der UN-Agenda 2030, neu zu errichten

Förderung der Ausarbeitung von Stadtplanungsverordnungen und -gesetzen, so dass Städte durch Cloud-basierte Anwendungen und eingebettete Sensornetzwerke kontrolliert werden, die das Verhalten ganzer Bevölkerungen vorhersagen können, indem sie riesige Datenmengen nach Verhaltensmustern scannen und die Bürger in Echtzeit verfolgen

Die Zuweisung virtueller Grenzen für Bürger in Echtzeit (Geofencing) innerhalb zukünftiger Smart Cities auf der Grundlage biometrischer Daten und algorithmischer Vorhersagen, wobei GPS-Koordinaten in Verbindung mit nano-robotischen Biosensoren die Einhaltung der Vorschriften mit tragbaren Technologien verfolgen können, um die Behörden zu alarmieren, wenn sich nicht konforme Bürger außerhalb der „sicheren Bereiche“ bewegen

Legitimierung der Öko-Propaganda „grüner“ Kapitalisten durch das Schüren von Massenängsten vor zoonotischen Krankheiten aufgrund menschlicher Aktivitäten und um einen Keil zwischen Wildtiere und ländliche menschliche Siedlungen zu treiben

Förderung des „One Health“-Programms der Weltbank durch Monopolisierung des Diskurses über Dekarbonisierung sowie Eindämmungsstrategien und präventive Krankheitsbekämpfung für zoonotische Krankheiten, um die Entwurzelung indigener Völker von ihren Territorien zu rechtfertigen und damit die Trennung von Mensch und Natur gesetzlich zu verankern und den Weg für die Annexion ländlicher Siedlungen zu ebnen

Förderung von Agenden wie dem „New Deal for Nature“ im Namen der Biodiversität, um Landbewohner in Mega-Wohnkomplexe, leerstehende Büroflächen, verlassene Einzelhandelsetagen und entwertete Grundstücke umzusiedeln, die alle durch Abriegelung entstanden sind, als Teil einer städtischen Verdichtungsstrategie, um die Massen in Algorithmus-gesteuerte öffentliche Räume und kontrollierte Wohnzonen in zukünftigen Smart Cities zur Vollspektrumsüberwachung zu integrieren, was zum massenhaften Landraub der ursprünglichen Bewohner führt

Anreize für die Agrarindustrie und Tech-Giganten, das globale Lebensmittelversorgungssystem zu transformieren und zu privatisieren und pflanzenbasiertes synthetisches Fleisch als Teil der von den Klimakultisten verfolgten Agenda der „grünen Landwirtschaft“ zu forcieren, was regenerative Fleisch- und Milchwirtschaftspraktiken dezimieren und ganze Viehzuchtgemeinschaften verdrängen wird

Das Wachstum einer digitalen „Plattform-Ökonomie“ einläuten, in der Tech-Titanen die Hauptnutznießer der seismischen Veränderungen und Störungen der Art und Weise sind, wie wir handeln, arbeiten und uns sozialisieren

Verringerung der Besucherzahlen in traditionellen Geschäften und Institutionen durch soziale Distanzierung und Schließungen, um das Muskelgedächtnis der Konsumgewohnheiten zu verändern und die Gewinne der Online-Giganten zu konsolidieren

Die Umstrukturierung von Beschäftigungsprotokollen auf eine Weise, die den menschlichen Kontakt minimiert, um den unaufhaltsamen Vormarsch der Automatisierung von Arbeitsplätzen zu beschleunigen, die nicht nur als skalierbarer, sondern auch als sicherer und umweltfreundlicher in einer von Viren und Umweltkrisen bedrohten Welt angepriesen wird

Den Übergang der Künstlichen Intelligenz (KI) von Pilotprogrammen zu groß angelegten Operationen auf Organisations- und Branchenebene im nächsten Jahrzehnt markieren, was viele Unternehmen in den Ruin treiben wird, die nicht in der Lage sind, KI in ihre Operationen zu integrieren

Die Rolle von disruptiven Technologien, die zu einem dramatischen Abbau der weltweiten Belegschaft führen, der Hunderte Millionen von Arbeiter- und Angestelltenjobs bedroht und zur größten und schnellsten Verlagerung von Arbeitsplätzen in der Geschichte führt

Zwang einer globalen wirtschaftlichen Unterschicht zu Mikro-Arbeitsverträgen und Niedriglohnjobs in einer aufkommenden Gig-Economy, die zu einem großen Teil Telepräsenzarbeit unter Verwendung haptischer, robotergesteuerter Technologien beinhalten wird, um die nächste Ära der Globalisierung voranzutreiben

Förderung von sozialer Distanzierung und Abriegelung als sicherere, billigere und „grünere“ Mittel zur Neugestaltung von Geschäftsmodellen, um die Abhängigkeit von digitalen Innovationen und E-Strategien zu fördern

Ermöglichung der Digitalisierung verschiedener Aspekte der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen durch räuberische öffentlich-private Partnerschaften und skalierbare technologiebasierte Lösungen, um neue Märkte für Social-Impact-Investoren zu schaffen

Umwandlung des Bildungssystems in einen Magneten für Tech-Interessen durch eine sanfte Umstellung auf E-Learning

Nutzung des Blended-Learning- und hybriden Unterrichtsmodells als Teil einer langfristigen Agenda, um Schulen mit Ziegelstein und Mörtel und persönliche Bildung durch personalisierte KI-Lernprogramme in virtuellen Lernumgebungen zu ersetzen

Fütterung von Kindern mit Deep-Learning-Algorithmen über Smart-Learning-Plattformen, um ihre kognitiven Verhaltensdaten und Soft Skills wie sozial-emotionale Intelligenz über ein Blockchain-Credentialing-System zu sammeln, wobei kodierte Nudges und Smart Badges verwendet werden, um sicherzustellen, dass sie nur die Fähigkeiten erwerben, die Investoren mit sozialem Einfluss für die Aufrechterhaltung der Planwirtschaft als wünschenswert erachten

Integration von Kindern in Cradle-to-Career-Pfade und Ökosysteme für lebenslanges Lernen, so dass sie ihre Portfolios auf Blockchain aufbauen und ihre Wirtschaftsleistung im Laufe der Zeit mit ihrer Bildung verknüpfen können, was den Interessen von Social-Impact-Investoren dient, die Pläne zur Reformierung frühkindlicher Entwicklungsmaßnahmen mit Hilfe von Finanzmechanismen wie Social-Impact-Bonds verfolgen und Impact-Payments sammeln können

Förderung von Smart-Learning-Plattformen zur Bestimmung der Arbeitskraftvorbereitung für zukünftige Generationen, die mit einer internationalen Belegschaft für KI-zugewiesene Arbeit auf Abruf in einer Gig-Economy konkurrieren werden

Rechtfertigung von Einkommensteilungsvereinbarungen mit Impact-Investoren und der Pfändung von Löhnen durch Smart Contracts aufgrund der Finanzierung, die für die ständige Umschulung erforderlich ist, wodurch ein Großteil des Globus zu Wertpapieren und Waren für spekulative Investitionen wird, was zur Entstehung von Märkten für Humankapitalanleihen führt

Die Konditionierung von Kindern und Studenten auf eine kybernetische Zukunft, in der simulationsbasierte Lernanwendungen, Virtual-Reality-Training für Gig-Jobs und gerätebasierte Bildung die kommenden Generationen an ein Leben gewöhnen, das einer gamifizierten, gemischten Augmented-Reality-Simulation ähnelt, in der sie auf der Blockchain gesichtet und sortiert und als Datenware auf dem Armaturenbrett globaler Finanziers abgebaut werden können

Akklimatisierung der Weltbevölkerung für die kybernetische Vermittlung sozialer und beruflicher Beziehungen und ein unvermeidliches Fortschreiten in Richtung Transhumanismus durch Depersonalisierung, Entkopplung und Entfremdung der Individuen von freien und spontanen sozialen Interaktionen durch soziale Distanzierung

den Beginn der gefährlichsten Phase der Menschheit einläutet, in der Technologien schrittweise genutzt werden, um schließlich unsere biologischen Grenzen zu überschreiten und die Singularität auszulösen

Wenn man sich den Fußabdruck dieses Virus anschaut, passt er hervorragend zum Streben der Globalisten nach Dominanz über das gesamte Spektrum und ist der perfekte Vorwand für die vierte industrielle Revolution, auch bekannt als „The Great Reset“.

Wenn wir zulassen, dass Angst und Hysterie als Waffe gegen uns eingesetzt werden, wird dies einfach unsere Wahrnehmung der Ereignisse vernebeln und unseren Blick für die Realität zerstören.

Wir befinden uns derzeit am Abgrund zwischen Freiheit und Leibeigenschaft und es ist die Verantwortung eines jeden, der ein Gewissen hat, die Dystopie aufzudecken, in die wir schlafwandeln.

Vorgewarnt ist gewappnet.