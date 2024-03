Caitlin Johnstone

Die Forderung, die Hamas zu eliminieren, basiert auf der Annahme, dass Israel in der Lage sein sollte, den Palästinensern Tag für Tag, Jahr für Jahr, Generation für Generation ununterbrochen Gewalt anzutun, ohne jemals Gewalt zurückzubekommen.

❖

Israel hat erneut das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza gestürmt. Israel verbrachte die ersten Wochen des Angriffs auf Gaza damit, gefälschte Audioclips von Hamas-Kämpfern zu verbreiten, die die israelische Armee von Angriffen auf Krankenhäuser und medizinisches Personal entlasteten.

❖

Dana Bash von CNN hat gerade Benjamin Netanyahu interviewt und ihm gesagt: „Sie sind nicht die Hamas. Israel ist eine Demokratie und ein jüdischer Staat, der jedes Leben unterstützt und daran glaubt, dass es wichtig ist“.

Wenn Netanjahu von einem echten Journalisten interviewt würde, würde er mit sehr unangenehmen Fragen über seine genozidalen Gräueltaten in Gaza konfrontiert werden. Wenn Netanjahu auf CNN auftritt, rezitiert der Moderator alle seine Pro-Völkermord-Sprüche für ihn, damit er das nicht tun muss.

❖

❖

Man kann die Gewalt des Unterdrückers nicht mit der Gewalt der Unterdrückten gleichsetzen. Sie sind nicht dasselbe, und der Unterdrücker ist die eigentliche Quelle der Gewalt auf beiden Seiten.

Angenommen, es gibt eine Gruppe von Blauen und eine Gruppe von Grünen. Wenn die Blauen Macht über die Grünen haben und sie ständig unterdrücken, bestehlen, Gewalt anwenden und überhaupt das Leben der Menschen, über die sie Macht haben, unerträglich machen, dann haben die Blauen kein moralisches Recht, sich zu empören, wenn die Grünen mit Gewalt antworten. Das wäre eine lächerliche und unlogische Position.

Wenn wir uns anschauen, was in unserem hypothetischen Szenario passiert ist, dann sind die blauen Jungs moralisch sowohl für ihre eigene Gewalt als auch für die Gewalt der grünen Jungs verantwortlich, weil sie die Dynamik geschaffen haben, in der beides passiert ist. Hätten die blauen Jungs die grünen Jungs nicht unterdrückt und missbraucht, hätten die grünen Jungs nicht mit Gewalt geantwortet.

Und man könnte argumentieren: „Aber die grünen Jungs machen mit ihrer Gewalt doch auch nichts besser! Sie machen die blauen Jungs nur noch wütender und gewalttätiger!“ Aber das ist vollkommen irrelevant für die Frage der Verantwortung und für die Tatsache, dass, wenn die blauen Jungs mit ihrer Gewalt und ihrem Missbrauch aufhören, die Gewalt auf beiden Seiten aufhören wird.

Die Lösung besteht also nicht darin, Energie darauf zu verwenden, die Grünen anzuschreien, sie sollten aufhören, gewalttätig zu sein. Die Lösung besteht darin, von den Blauen zu verlangen, dass sie aufhören, gewalttätig, missbräuchlich und unterdrückend gegenüber den Grünen zu sein, denn das ist die Quelle der Gewalt zwischen den beiden Gruppen. Die Gewalt der Blauen ist eine Ursache, die Gewalt der Grünen nur eine Wirkung. Man kann sie also weder moralisch noch praktisch auf die gleiche Weise betrachten.

❖

Der Rauswurf des französischen Militärs durch Niger war interessant und vielleicht bedeutsam. Dass Niger sowohl Frankreich als auch die USA aus dem Land wirft, ist eine wichtige Entwicklung. Um eine Zeile aus Django Unchained zu zitieren: Gentlemen, Sie hatten meine Neugier, aber jetzt haben Sie meine Aufmerksamkeit.

❖

Die USA unterstützen einen Völkermord und führen einen Stellvertreterkrieg gegen eine nukleare Supermacht, während das amerikanische Volk mit stagnierenden Löhnen, einem kaputten Gesundheitssystem und steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen hat.

❖

Rechte, die sich selbst als kühne Freidenker gegen das Establishment sehen, verteidigen derzeit die weltweit mächtigste Regierung, die Bomben für ein riesiges Konzentrationslager liefert, mit Argumenten, die letztlich darauf hinauslaufen: „Aber das Fernsehen würde mich nie anlügen!“

❖

Wenn Sie der Widerstand gegen einen aktiven Völkermord schockiert und beleidigt, ist das ein Charakterfehler, den Sie ändern sollten. Wenn es Sie wegen Ihrer religiösen Identität schockiert und beleidigt, ist das auch ein Charakterfehler. Massenmord aus religiösen Gründen zu unterstützen, ist keine legitime Position.