Wer Gesundheit und Vernunft will, kann keinem Teil dieser Dystopie trauen.

Caitlin Johnstone

In einer Gesellschaft, in der Produkte hergestellt werden, um Profit und nicht Wohlbefinden zu erzeugen, muss man sich bewusst und wählerisch sein, was man in sich trägt.

In einer Gesellschaft, in der Nachrichten und Meinungen auf der Grundlage von Einschaltquoten und der Fähigkeit, die Mächtigen zu verteidigen, produziert werden, muss man sich bewusst und wählerisch sein, welche Art von Nachrichten und Meinungen man in sein Bewusstsein lässt.

In einer Gesellschaft, in der Filme und Sendungen eher danach produziert werden, wie viel Geld sie einbringen, als danach, wie erbaulich und bereichernd sie sind, muss man bewusst und wählerisch sein, welche Filme und Sendungen man in sein Bewusstsein lässt.

In einer Gesellschaft, in der Lebensmittel eher produziert werden, um Geld zu verdienen, als um das Wohlbefinden zu fördern, muss man bewusst und wählerisch sein, welche Lebensmittel man in seinen Körper lässt.

In einer Gesellschaft, in der Pharmazeutika hergestellt werden, um Profit zu machen und nicht, um die Gesundheit zu fördern, müssen Sie sich bewusst sein, welche Pharmazeutika Sie in Ihren Körper lassen.

In einer Gesellschaft, in der Produkte hergestellt werden, um Profit zu machen und nicht, um materielle Bedürfnisse zu befriedigen, muss man sich bewusst und wählerisch sein, welche Produkte man in sein Haus lässt.

In einer Gesellschaft, in der sogar Religion und Spiritualität zu einer lukrativen Ware werden, muss man bewusst und selektiv entscheiden, welche spirituellen Glaubenssysteme man in sein Weltbild aufnimmt.

Wir leben in einer sehr kranken und verrückten Gesellschaft, und wenn wir nicht bewusst und selektiv mit allen Facetten dieser Gesellschaft umgehen, werden wir unweigerlich selbst in diese Krankheit und diesen Wahnsinn hineingezogen. Gesundheit und Wohlbefinden sind im Rahmen unserer gegenwärtigen Dystopie noch möglich, aber man muss jeden Teil davon auf Distanz halten und kritisch betrachten, bevor man ihn in sich aufnimmt.

Diese Zivilisation ist nicht unser Freund. Hoffentlich werden wir eines Tages in einer Zivilisation leben, deren Bestandteilen wir vertrauen können, aber diese Zivilisation ist voller Gift für unseren Körper, unseren Geist und unser Herz. Und wir müssen uns dieser Tatsache entsprechend verhalten, wenn wir gesund sein wollen.