Auch im Januar dieses Jahres gab es in der EU eine Übersterblichkeit, wie aus neuen Zahlen des europäischen Statistikamtes Eurostat hervorgeht. Allerdings ist die Übersterblichkeit leicht zurückgegangen, von 9,5 Prozent im Dezember auf 4,2 Prozent im Januar.

Im Mai letzten Jahres, als die WHO das Ende der Corona-Pandemie verkündete, lag die Übersterblichkeit bei 3,6 Prozent.

Eurostat

Was sofort auffällt ist, dass die Niederlande die höchste Übersterblichkeit in der Europäischen Union haben. Im Januar betrug unsere Übersterblichkeit nicht weniger als 15,3 Prozent. Auch Kroatien (12,1 Prozent) und Dänemark (11,5 Prozent) haben eine hohe Übersterblichkeit.

Eurostat

Länder wie Bulgarien (-14,2 Prozent), Ungarn (-8,6 Prozent) und Litauen (-6,9 Prozent) weisen eine Untersterblichkeit auf. In diesen Ländern sterben weniger Menschen als erwartet.

Ironischerweise warnte die Europäische Kommission Ende 2021, dass die niedrige Impfrate in Bulgarien „die gesamte EU bedroht“. Damals war die Impfrate dort die niedrigste in ganz Europa: 22,7 Prozent der Bevölkerung waren vollständig gegen Corona geimpft.

Auch in Bulgarien waren die Behörden sehr zurückhaltend bei der Einführung neuer Corona-Regeln.

Der „schlechteste“ Junge der Klasse, der wegen seiner niedrigen Impfrate verunglimpft wurde, ist jetzt der beste Junge der Klasse.

Und es kommt noch schlimmer: Laut der Statistik-Website Our World in Data ist die Übersterblichkeit in den Niederlanden im Februar auf 20 Prozent gestiegen.