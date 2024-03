Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Verbindung steht, hat ein neues „Fleisch“-Imitat vorgestellt, das im Labor aus Schimmelpilzen gezüchtet wird.

Das neue tierfreie synthetische „Fleisch“ wurde von Forschern des Lawrence Berkeley National Laboratory und der University of California-Berkeley entwickelt.

Joachim Seel, Senior Scientific Engineering Associate des Lawrence Berkeley National Laboratory, ist als „Agenda Contributor“ beim globalistischen WEF gelistet.

Die Wissenschaftler behaupten, das Potenzial von Pilzen „erschlossen“ zu haben, um „nachhaltige, gesunde und schmackhafte Lebensmittelalternativen“ zu schaffen, wie sie es nennen.

Angesichts der Tatsache, dass tierfreie Milchprodukte und vegetarische „Fleisch“-Ersatzprodukte bereits von den Globalisten der Öffentlichkeit aufgedrängt werden, untersucht diese neue Studie die Rolle der Biotechnologie bei der Ersetzung der Agrarindustrie.

Vayu Hill-Maini, ein Koch, der zum Bioingenieur wurde und im Bereich der Biowissenschaften am Berkeley Lab arbeitet, und ein Team von Forschern glauben, dass ihr künstliches Fleisch an der Spitze dieser Lebensmittelrevolution steht.

Die Forscher, die mit dem WEF in Verbindung stehen, wollten herausfinden, wie die Veränderung von Genen in Pilzen genutzt werden kann, um „Lebensmittel“ für den Massenkonsum herzustellen.

„Ich denke, es ist ein grundlegender Aspekt der synthetischen Biologie, dass wir von Organismen profitieren, die sich so entwickelt haben, dass sie bestimmte Dinge wirklich gut können“, sagte Hill-Maini, Postdoktorandin an der UC Berkeley, in einer Pressemitteilung.

„Wir versuchen herauszufinden, was der Pilz macht, und versuchen, es zu entschlüsseln und zu verbessern“.

„Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir keine Gene von fremden Arten einführen müssen“.

„Wir erforschen, wie wir die Dinge zusammenfügen und das nutzen können, was bereits vorhanden ist“.

Die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf einen mehrzelligen Pilz namens Aspergillus oryzae, auch Koji-Schimmel genannt.

Dieser Pilz hat eine lange Tradition in Ostasien, wo er für die Fermentation von Stärke zur Herstellung von Sake, Sojasauce und Miso verwendet wird.

Mithilfe des Gen-Editierungssystems CRISPR-Cas9 nahm das Team präzise Veränderungen am Genom des Koji-Schimmels vor.

Diese Veränderungen verwandelten den ehemals weißen Pilz in einen roten und ermöglichten die Herstellung eines „Burgers“ auf Pilzbasis mit minimaler Verarbeitung.

„Wir glauben, dass es viel Spielraum gibt, um die Textur zu erforschen, indem man die faserartige Morphologie der Zellen variiert“, erklärt Hill-Maini, der während der Studie Fellow am Miller Institute for Basic Research in Science an der UC Berkeley war.

„Wir könnten unter anderem die Struktur der Lotfasern so programmieren, dass sie länger sind, was eine fleischähnlichere Erfahrung erzeugen würde.

„Und dann könnten wir darüber nachdenken, die Lipidzusammensetzung zu verbessern, um das Mundgefühl und die Ernährung zu verbessern.

„Ich bin wirklich gespannt, wie wir den Pilz weiter erforschen und seine Struktur und seinen Stoffwechsel für die Ernährung verändern können.

Diese Forschung öffnet nicht nur die Tür zu neuen Nahrungsquellen, die die mit der Fleischproduktion verbundenen Kosten und ethischen Bedenken umgehen, sondern stellt auch einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der synthetischen Biologie dar.

Mit ihrer Fähigkeit, Kohlenstoff effizient in eine Vielzahl von Molekülen umzuwandeln, stellen Pilze eine bisher ungenutzte Ressource für die Produktion von Lebensmitteln, Biokraftstoffen und sogar Medikamenten dar.

„Diese Organismen werden seit Jahrhunderten in der Lebensmittelproduktion eingesetzt und sind unglaublich effizient bei der Umwandlung von Kohlenstoff in eine Vielzahl komplexer Moleküle, darunter viele, die mit klassischen Wirten wie Bierhefe oder E. coli nur schwer zu produzieren wären“, erklärt Jay Keasling, leitender Wissenschaftler am Berkeley Lab und Professor an der UC Berkeley.

„Mit der Entschlüsselung des Koji-Schimmels durch die Entwicklung dieser Werkzeuge erschließen wir das Potenzial einer riesigen neuen Gruppe von Wirten, die wir für die Produktion von Lebensmitteln, wertvollen Chemikalien, energiereichen Biokraftstoffen und Medikamenten nutzen können.

„Das ist ein aufregender neuer Weg für die Bioproduktion“.

Hill-Maini ist entschlossen, dafür zu sorgen, dass künftige Produkte auf Pilzbasis nicht nur „nachhaltig und gesund“ sind, sondern auch weithin konsumiert werden.

Das Team experimentiert nun mit Neurospora intermedia, einem anderen mehrzelligen Pilz.

Sie planen die Entwicklung eines neuen Desserts, da sie darauf drängen, herkömmliche Fleisch- und Milchprodukte durch im Labor gezüchtete „Lebensmittel“ zu ersetzen.