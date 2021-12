Die Glaubwürdigkeit des Kremls steht auf dem Spiel

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die CIA und der britische Geheimdienst füttern die Öffentlichkeit über ihre Medien mit der Geschichte, dass Russlands Sicherheitsbedenken in Wirklichkeit ein Deckmantel sind, hinter dem sich Moskaus Plan verbirgt, eine neue russische Einflusssphäre über Osteuropa zu schaffen. Natürlich hat Washington eine Einflusssphäre über Osteuropa, die NATO, aber es wäre das Ende der Welt, wenn Russland irgendeinen Einfluss auf seine Nachbarländer hätte.

Ein weiterer Teil der CIA-Desinformation ist, dass das Weiße Haus bereit ist, über einen Teil der russischen Sicherheitsforderungen zu sprechen, nicht aber über die Teile, mit denen das Weiße Haus nicht einverstanden ist. Dies ist natürlich unsinnig, da der Kreml deutlich gemacht hat, dass seine Forderung nach einem Stopp der NATO-Erweiterung nicht teilbar ist. Die Erweiterung wird gestoppt. Punkt. Oder es wird „schreckliche Konsequenzen“ geben.

Westlich orientierte russische Intellektuelle im Russischen Rat für Internationale Angelegenheiten sind bereits dabei, die Position des Kremls zur Nicht-Erweiterung der NATO zu untergraben. Die Aufgabe des Rates besteht darin, die friedliche Integration Russlands in die Weltgemeinschaft zu erleichtern, was nur zu den Bedingungen Washingtons geschehen kann. Der Direktor des Rates, Andrej Kortunow, hat die Position des Kremls schnell untergraben, indem er das Ultimatum des Kremls als „eine Verhandlungsposition“ bezeichnete. Washington nimmt den Kreml ohnehin nicht ernst, und Kortunovs idiotische Erklärung macht es sicher, dass Washington das Ultimatum ebenfalls ablehnen wird. Wie ich bereits berichtet habe, haben NATO-Chef Stoltenberg, der Pressesprecher des Weißen Hauses und Bidens nationaler Sicherheitsberater die Forderung des Kremls bereits zurückgewiesen.

Um sicherzustellen, dass der Kreml versteht, dass seine Forderung abgelehnt wird, will General Tod Wolters eine noch aggressivere Antwort an den Kreml. Er fordert die Stationierung von NATO/US-Truppen in Rumänien und Bulgarien. Unter der Bezeichnung „Enhanced Forward Presence“ läuft dies auf die militärische Besetzung Osteuropas durch die USA hinaus – das genaue Gegenteil der von Russland geforderten Reaktion.

Vielleicht lernt der Kreml mit Verspätung, dass jahrelanges Umschmeicheln des Westens die Erwartung geweckt hat, dass russische Beschwerden niemals ernst genommen werden müssen. Wie ich gewarnt hatte, ermutigte das Verhalten des Kremls zu weiteren Provokationen, die schließlich zu weit gehen und den Kreml zum Einlenken zwingen würden.

Da die CIA die Äußerung des Kremls, es handele sich um ein nicht verhandelbares Sicherheitsanliegen, als Komplott zur Wiedererrichtung des Sowjetimperiums fehlinterpretiert und der Russische Rat für Internationale Angelegenheiten die rote Linie des Kremls lediglich als Verhandlungsposition bezeichnet, werden wir sehen, ob der Fuß auf dem Boden bleibt oder ob der Kreml seine Glaubwürdigkeit für immer verspielt.