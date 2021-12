IWF, Weltbank und 10 Länder führten eine alarmierende „Simulation“ des Zusammenbruchs des globalen Finanzsystems durch

Anfang dieses Monats veröffentlichte die Nachrichtenagentur Reuters einen Bericht, der in der Öffentlichkeit nicht annähernd genügend Beachtung fand – sein Inhalt würde die meisten Menschen, die sich über den Ausbruch weiterer „globaler Katastrophen“ Sorgen machen, sicherlich alarmieren. Zumindest ist das Timing merkwürdig: Inmitten der jüngsten pandemiebedingten Unterbrechung der globalen Versorgungsketten beschlossen mächtige Nationen und Bankinstitute, sich zusammenzutun, um ein Szenario für den Zusammenbruch der Weltwirtschaft durchzuspielen.

In dem Bericht wird beschrieben, dass Israel eine „Simulation eines großen Cyberangriffs auf das globale Finanzsystem mit zehn Ländern leitete, um die Zusammenarbeit zu verstärken, die dazu beitragen könnte, den potenziellen Schaden für die Finanzmärkte und Banken zu minimieren“. Im Mittelpunkt stand ein Katastrophenszenario, bei dem „die Hacker uns 10 Schritte voraus waren“, so ein Beamter, der an der Simulation teilnahm.

Die Übung mit dem Titel „Collective Strength“ fand in Jerusalem statt (nachdem sie vom ursprünglich vorgeschlagenen Standort Dubai verlegt worden war) und umfasste auch die Teilnahme der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Arabischen Emirate, Österreichs, der Schweiz, Deutschlands, Italiens, der Niederlande und Thailands. Beamte des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich waren ebenfalls beteiligt.

Die finanz- und geopolitische Spielsimulation fand in einem Szenario statt, in dem sensible Daten im Dark Web durchsickern, was in Kombination mit Fake News“, die sich in den Gesellschaften verbreiten, zum Zusammenbruch der globalen Märkte und einem darauf folgenden Ansturm auf die Banken führt. Darüber hinaus sah die Simulation eine Reihe verheerender Hacks vor, die auf die globalen Devisensysteme abzielten und auch die Transaktionen zwischen Importeuren und Exporteuren unterbrachen, wie Reuters berichtet.

In der Simulation wurde eine schwere Krise von etwa eineinhalb Wochen Dauer simuliert. Die Ereignisse wurden durch einen Film und einen Erzähler begleitet, der die schnelllebigen Ereignisse ‚live‘ wiedergab…

Diese Ereignisse verursachen Chaos auf den Finanzmärkten, sagte ein Sprecher in einem Film, der den Teilnehmern als Teil der Simulation gezeigt wurde und den Reuters gesehen hat.

Weiter heißt es in dem Bericht über die Simulation, die unter der Schirmherrschaft des israelischen Finanzministeriums stattfand:

Die Banken bitten um Notfall-Liquiditätshilfe in einer Vielzahl von Währungen, um dem Chaos ein Ende zu setzen, da die Gegenparteien ihre Gelder abziehen und den Zugang zu Liquidität einschränken, was die Banken in Verwirrung und Ruin stürzt, so der Erzähler. Die Teilnehmer erörterten multilaterale Maßnahmen zur Bewältigung der Krise, darunter einen koordinierten Bankurlaub, tilgungsfreie Zeiten, SWAP/REPO-Vereinbarungen und eine koordinierte Abkopplung von den wichtigsten Währungen.

Die angeblich „erfolgreiche“ zehntägige Übung zielte darauf ab, dass jedes Land darauf vorbereitet ist, den globalen Schaden eines größeren Cyber-Ereignisses oder einer Bedrohung zu begrenzen. Die wichtigste Erkenntnis war, dass nur durch rasche globale Zusammenarbeit und offene Kommunikation zwischen den Nationen ein völliger Zusammenbruch des globalen (oder vielleicht eher westlich geführten) Finanzsystems verhindert werden kann.

Interessanterweise sagten einige Teilnehmer, dass sie im Falle einer Cyberstörung dieses Ausmaßes in der Realität schneller handeln würden als in der Simulation. Sie sagten, dass „in einer realen Cyberangriffssituation die Regierungen schneller handeln würden als in der Simulation“, so Reuters. „Ein europäischer Finanzbeamter sagte, dass sein Land im Falle eines solchen Angriffs nicht 10 Tage warten würde, um zu handeln.

Wir bezweifeln jedoch, dass ein Großteil der westlichen Öffentlichkeit sich von den globalen Eliten, die sich mit einem simulierten Szenario der globalen Kernschmelze beschäftigen, „getröstet“ fühlen wird. Als ob die Jahre 2020 und 2021 im Rahmen der Pandemie nicht schon genug an Katastrophen- und Krisenszenarien in der „realen Welt“ wären, stellt sich die Frage, warum überhaupt ein „vorgetäuschtes“ Szenario durchgespielt werden muss.