Die globale Bande, die die Welt regiert und unser Leben ruiniert

Von Paul Cudenec

Mein Verständnis der Welt, in der wir leben, hat sich zweifellos stark verbessert, seit ich das Material geschrieben habe, das den ersten Teil einer Reihe von Zusammenstellungen bildete, Faschismus umbenannt: Den großen Neustart entlarven, eine Auswahl von Essays aus den Jahren 2018 bis 2021.

In vier nachfolgenden Bänden – The Great Racket: die anhaltende Entwicklung des kriminellen globalen Systems; Converging Against the Criminocrats: Essays and Talks for the New International Resistance; Our Quest for Freedom and Other Essays und dann Against the Dark Enslaving Empire! A condemnation of the global criminocratic conspiracy – ermöglichte mir meine fortlaufende Forschung, immer spezifischere Beschreibungen der globalen Entität zu liefern, deren Existenz durch den Covid-Putsch von 2020 so sichtbar wurde.

Mein neues Buch „The Global Gang Running the World and Ruining Our Lives“, das auf Material basiert, das ursprünglich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und Anfang 2025 online veröffentlicht wurde, treibt diesen Prozess so weit voran, dass es, wie ich respektvoll vorbringe, keine weiteren Zweifel an der Natur und Identität der Kriminokratie geben kann.

Die Wahrheit, die auf fast 500 Seiten offenbart wird, ist nicht leicht zu verdauen oder passt nicht zu der „einvernehmlichen“ Sicht auf die Welt, die von der herrschenden Clique bewusst hergestellt wurde.

Aber es ist eine Wahrheit, die man nicht mehr übersehen kann, wenn man sie einmal gesehen hat, und die von so großer Bedeutung ist, dass kein Mensch mit gutem Gewissen nicht alles daran setzen sollte, sie mit so vielen anderen wie möglich zu teilen.

Im ersten dieser Essays, Der zweiseitige Spiegel der Unterdrückung (9. August 2024), beschäftige ich mich mit der Verschleierung und Kontrolle, die geschaffen wurden, um die inakzeptable Realität unserer Versklavung durch die globale Bande zu verbergen und aufrechtzuerhalten: „Dieser horizontale Spiegel wirkt sich in angemessener Weise auf zwei Arten gegen unsere Interessen aus. Er ermöglicht es der herrschenden Mafia, jedes Detail unseres Lebens auszuspionieren, und verbirgt dieselbe Mafia vor unseren Augen. Es gibt keine zwei Möglichkeiten, manche Spiegel sind dazu da, zerschlagen zu werden!“

In „Change for the better?“ (16. August 2024) beklage ich die Art und Weise, wie das System, während es seine eigene ruchlose Art von „Wandel“ vorantreibt, die Menschen dazu erzieht, sich vor der einen Art von Wandel zu fürchten, die wir wirklich brauchen, nämlich uns von seinen Herrschaftsmechanismen zu befreien und unsere Freiheit zurückzugewinnen.

Ich schreibe: „Es ist nicht beängstigend, der globalen Zentralisierung, dem militärisch-industriellen Komplex, der Datenerfassung und Überwachung, Big Pharma und der Weltbank, den Lithiumminen und Kernkraftwerken den Rücken zu kehren.

„Es ist nichts Beängstigendes daran, unsere Gesellschaften zu verkleinern, unsere eigenen Lebensmittel anzubauen, unsere eigenen Kinder zu erziehen, unsere eigenen Kulturen zu schaffen, unsere eigenen Bedürfnisse zu definieren, unsere eigenen Werte zu pflegen und im tiefen und langsamen Rhythmus der Erde zu leben, die uns hervorgebracht hat.“

Mehrere Leute haben mir anschließend erzählt, dass „The strange career of Samantha Cohen“ (21. August 2024) ihnen die Augen geöffnet hat.

Die Geschichte des erstaunlichen Berufslebens einer Frau, die im Großen und Ganzen zwar von geringer Bedeutung ist, lässt einen fragen, ob es sich hierbei um eine rein individuelle Angelegenheit handelte oder ob sie die ganze Zeit über im Auftrag einer bestimmten Organisation arbeitete, die über die nötigen Mittel verfügte, um sie in so wichtige und vielfältige Positionen im Herzen der britischen Monarchie und Regierung sowie der internationalen Industrie zu bringen. Ich frage mich: „In was für einer Welt leben wir dann?“

In „Authentizität: eine Eigenschaft, die Quantität besiegt“ (28. August 2024) beschwere ich mich: „Alles in unserer Gesellschaft muss dem Hunger eines einzigen Gottes dienen – Mammon. Wert wurde durch Preis ersetzt, Schöpfung durch Konsum, Qualität durch Quantität.“

Und ich fordere: “Erklären wir uns zu Partisanen für das Leben selbst und für den Sieg seiner bejahenden Authentizität über die düsteren grauen Mächte des Kunstgriffs und des Todes!“

Die Korruption ist real und widerlich (3. September 2024), das später die Grundlage für ein viel gesehenes Video wurde, liefert weitere Steine, unter die Menschen schauen können, wenn sie vom völlig verrotteten Zustand unserer Gesellschaft nicht überzeugt sind.

Ich warne davor, dass wir von einer Mega-Organisation regiert werden, die nicht darauf abzielt, Gutes für uns oder unsere Welt zu tun, weshalb sie sich so sehr bemühen muss, ihre Existenz und ihre Aktivitäten zu verbergen. „Es handelt sich um ein unvorstellbar riesiges, rücksichtsloses, gieriges, zerstörerisches Verbrechersyndikat, das sich durch Lügen und Wucher, Erpressung und Bestechung, Manipulation und Mord die globale Kontrolle gesichert hat.“

Der Geist der Sophia ist ein Essay, der in mehreren Teilen (ab dem 12. September 2024) veröffentlicht wird und auf meiner Lektüre eines Buches mit dem Titel Das himmlische Land basiert. Ich nehme an, dass das religiös-mythologische Konzept der Sophiologie einigen Lesern dunkel erscheinen mag, aber in Wirklichkeit führt es uns zum Kern dessen, womit wir heute konfrontiert sind.

Ich erzähle zum Beispiel, wie Sophia offenbar einer englischen Mystikerin im 17. Jahrhundert in einer Vision erschien und sie vor „dem Drachen und dem Tier mit all seiner gehörnten Macht … die die ganze Welt angebetet und bewundert hat“ warnte.

Sie sagte, dass dieses abscheuliche Wesen „lange Zeit seine Zeit hatte, seltsame Gesetze und Anordnungen zu erlassen, und dass es allgemein befolgt wurde“, und erklärte, dass „Zauberei, Hexerei und Betrug viele Generationen zermürbt haben, die die Tiefen dieser subtilen Schlange nicht kannten“ und sie dazu verleitet hatten, „diese falsche, widerrechtliche Macht und Autorität“ zu akzeptieren.

Ich befinde mich in einem Bereich, der sich mit der Life-Philosophie überschneidet, einem weiteren mehrteiligen Essay, der am 14. Oktober 2024 online erschien.

Darin geht es um das inspirierende Werk des vernachlässigten deutschen Philosophen Ludwig Klages, der sagte, dass die modernen Fortschritte in der Wissenschaft und anderen Wissensgebieten „nur dem Kapital dienen“, und warnte: „Nur wenige Menschen sind sich der realen Existenz dieses Mammon bewusst geworden, der die Menschheit als Werkzeug ergreift, um jede Form von irdischem Leben zu beseitigen“.

In Industrialism is a manifestation of evil (28. Oktober 2024) frage ich: „Wollen wir, dass der Industrialismus sein krebsartiges Wachstum fortsetzt, bis er alles und jeden getötet hat? Wollen wir, dass das Böse der Künstlichkeit und Zerstörung über das Gute der Natur und des Lebens siegt? Oder ist es an der Zeit, noch einmal nachzudenken und es zu wagen, sich eine ganz andere Zukunft vorzustellen?“

„Wählt Niemanden!“ (1. November 2024) ist eine sehr kurze, zeitgenössische Aktualisierung einer seit langem bestehenden anarchistischen Weisheit, in der ich rate: “Niemand wird aufhören, Israel zu bewaffnen. Niemand wird die Macht des Volkes wiederherstellen. Niemand wird die Macht der Zentralbanken in Frage stellen. Niemand wird den systematischen Diebstahl eures kollektiven Reichtums stoppen. Niemand wird sich der bösen globalen Kriminokratie widersetzen. Wählt Niemanden!“

„Der Gestank des Systems“ ist ein ziemlich langer Artikel, der am 4. November 2024 veröffentlicht wurde. Die drei Teile, die auf drei Büchern basieren, die ich gerade gelesen hatte, sind wie drei Scheinwerfer, die ein Objekt aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.

Man muss einen Schritt zurücktreten, um zu verstehen, was man sieht – oder um den Geruch der Korruption zu identifizieren, den man riecht, um die Sprache des Artikels selbst zu verwenden.

Bei der Untersuchung, ob wir eine „zugrunde liegende Kontinuität“ zwischen totalitären Regimen der Vergangenheit und neoliberalen Staaten von heute feststellen können, stoße ich wieder einmal auf den Namen „Rothschild“.

Nach diesem informativen Ausflug in die jüngste Geschichte kehre ich mit Amsterdam, Gaslighting und der schrecklichen Wahrheit (13. November 2024) in die Gegenwart zurück.

Hier werfe ich einen Blick auf die erstaunliche Behauptung des israelischen Staates, die von den Medien und politischen Führern/Marionetten auf der ganzen Welt aufgegriffen wurde, dass einige kleinere Straßenkämpfe, die von rassistischen Fußballfans aus Tel Aviv in den Niederlanden provoziert wurden, einem antijüdischen „Pogrom“ gleichkämen.

Ich stelle fest: „Die offensichtliche Diskrepanz zwischen den Worten der globalen herrschenden Klasse und der Realität auf den Straßen von Amsterdam hat viele Menschen mehr auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass mit unserer Welt etwas nicht stimmt.

„Die Kriminokraten, die es immer geschafft haben, ihre ruchlosen Aktivitäten mit endlosen Fälschungen zu verbergen, sind arrogant zu weit gegangen. Der Nebel der Täuschung hat sich gelichtet und die schreckliche Wahrheit über ihre korrupte und gewalttätige globale Vorherrschaft ist nun für alle sichtbar.“

In „Terrorism and the demonocracy“ (19. November 2024) urteile ich, dass die Verwendung des Wortes „Terrorismus“ durch die Behörden und ihr Einsatz von „Anti-Terrorismus“-Maßnahmen gegen Dissidenten äußerst verdreht ist.

Ich schreibe: „Definiert als ‚Anwendung von Gewalt gegen Nichtkombattanten zur Erreichung politischer oder ideologischer Ziele‘ scheint mir der eigentliche Terrorismus offensichtlich von Leuten wie dem britischen Empire, Nazi-Deutschland, dem US-Imperium oder Israel eingesetzt worden zu sein – und ja, ich fühle mich sehr wohl dabei, sie auf diese Weise in eine Reihe zu stellen.“

Ich komme zu dem Schluss, dass der Begriff Kriminokratie nicht stark genug ist, um das Wesen der kinderverachtenden globalen imperialistischen Mafia zu beschreiben, und dass ein passenderer Begriff Dämonokratie wäre.

Mit Wahrheit, Essenz, Wissen und Licht (25. November 2024) mache ich eine Reise in die Vergangenheit auf der Suche nach Inspiration, und zwar durch die Metaphysik des persischen Mystikers Shihab al-Din Yahya Suhrawardi.

Ich erkläre: „Es ist, als stünde er mit einem Fuß in der Vergangenheit der griechischen, persischen und ägyptischen Gnosis und mit dem anderen in Richtung Zukunft, mit seiner ausgestreckten Hand, die eine kostbare Schriftrolle mit überliefertem universellem Wissen umklammert, und er lädt uns ein, sie ihm abzunehmen und der Menschheit des 21. Jahrhunderts zu vermitteln.

„Da die Dunkelheit des modernen Bösen immer mehr jede noch so kleine Lücke des göttlichen Lichts daran hindert, in diese entartete Welt einzudringen, haben wir sicherlich großen Bedarf an Suhrawardis zeitloser Erleuchtung!“

„Urfreiheit, der Anarch und der Anarchist“ (29. November 2024) befasst sich mit Ernst Jüngers Roman „Eumeswil“, auf dessen Grundlage ich das Verständnis des Schriftsteller-Philosophen von Anarchisten und seinen alternativen Vorschlag von Anarchen mit der Sichtweise derer vergleiche und kontrastiere, die sich heute als Anarchisten bezeichnen.

Ich erkläre: „Für mich – und ich würde sagen, für den klassischen anarchistischen Standpunkt – ist die individuelle Freiheit nicht etwas, das dem kollektiven Wohlergehen entgegensteht, sondern ein wesentlicher Aspekt davon.

„Individuelles und kollektives Glück hängen voneinander ab; sie passen zusammen wie das Yin und Yang des bekannten taoistischen Symbols. Keine Gemeinschaft kann frei sein, wenn nicht alle Individuen in ihr frei sind, und kein Individuum kann frei sein, wenn es in einer Gemeinschaft lebt, die nicht frei ist.“

Der Inhalt von „Die einzige globale Mafia: Die vielfältigen Verbindungen der Rockefeller-Stiftung zum Zionismus und zum militärisch-industriell-finanziellen Neoimperialismus“ (9. Dezember 2024) wird den Tausenden von Menschen, die die kostenlose PDF-Broschüre heruntergeladen und die Artikel online gelesen haben, bereits bekannt sein.

Aber wie bei „The False Red Flag“, einer früheren Broschüre aus dem Jahr 2024, die in „Against the Dark Enslaving Empire!“ zu finden ist, denke ich, dass sie es verdient, in der realen Welt in einem gedruckten Buch zu existieren, und deshalb habe ich sie hier aufgenommen.

Es handelt sich um eine eingehende Untersuchung der Mitglieder des Kuratoriums der Rockefeller-Stiftung, die mit vielen aufschlussreichen Details absolut bestätigt, was ich über die Kriminokratie gesagt habe.

Ich komme zu dem Schluss: „Es ist offensichtlich, dass die Rockefeller-Organisation, wie sie sich in den Profilen ihres Präsidenten und der Treuhänder ihrer Stiftung widerspiegelt, nicht im Geringsten vom Imperium der Rothschilds zu unterscheiden ist. Sie ist ein Teil davon. Sie sind ein und dasselbe.

„Wenn man die Aktivitäten und Verbindungen dieser 14 Personen verfolgt, wird ein einziges, ineinander verschlungenes Netz aus Ausbeutung und Kontrolle sichtbar, das in den zionistischen Völkermord in Palästina verwickelt ist und darauf abzielt, von einer riesigen Welle des industriellen Imperialismus in Asien, Lateinamerika und insbesondere in Afrika zu profitieren. Es gibt nur eine globale Mafia, und hier haben wir ihr hässliches Gesicht nur allzu deutlich gesehen.“

Stickergate und der Zusammenbruch des Systems (25. Dezember 2024) ist eine Satire, die am Weihnachtstag veröffentlicht wurde und vorgibt, einen Teil eines im Jahr 2052 veröffentlichten historischen Berichts über Ereignisse kurz vor dem „Großen Aufstand“ wiederzugeben.

Der Historiker der Zukunft erzählt von einem Vorfall, der einen wichtigen Meilenstein in der „öffentlichen Wahrnehmung und Ablehnung der industriellen, finanziellen und politischen Vorherrschaft der Rothschilds darstellt, die, wie wir sehen werden, nicht nur zum schändlichen Zusammenbruch der britischen Regierung, sondern letztlich zum Zusammenbruch des gesamten globalistischen Systems führte“.

Für den Widerstand eines Volkes! (1. Januar 2025) ist ein kurzer Beitrag für The Acorn, der den Beginn eines neuen Jahres markiert. Darin schreibe ich: „Der Widerstand eines Volkes, der sich gegen die einzige globale Mafia erheben wird, wird keine Art von Top-Down-Organisation sein – wenn es so etwas jemals geben würde, wäre es zweifellos ein weiteres von der Kriminokratie selbst hergestelltes Instrument unter falscher Flagge.

„Stattdessen wird es sich um ein sehr breites Phänomen an der Basis handeln, um etwas, das in der Luft liegt, eine Welle der Empörung und des Aufruhrs in der Bevölkerung, die an Schwung gewinnt, während sie sich über die Welt ausbreitet.“

Die britische Bevölkerung wird angegriffen (1. Januar 2025) ist ein Artikel im selben Bulletin, der sich auf den neuen britischen Premierminister Keir Starmer und seine finstere globalistische Agenda konzentriert.

Ich schreibe: „Nicht nur kümmert sich sein Regime eindeutig nicht um das Wohlergehen gewöhnlicher Briten – im Gegensatz zu Ukrainern oder Israelis –, sondern es sieht so aus, als wolle es die meisten von ihnen aktiv tot sehen!“

Selten wurde mir die Realität hinter der globalen Mafia so deutlich vor Augen geführt wie bei den Recherchen für „The truth about Davos“ (17. Januar 2025).

Ausgehend von begeisterten Berichten über das Schabbat-Dinner am Freitagabend, das offenbar den abschließenden Höhepunkt des jährlichen WEF-Spektakels in der Schweiz darstellt, verfolgte ich Spuren, die eine sehr enge Komplizenschaft, um es milde auszudrücken, zwischen der Davoser Verschwörung und dem globalen Zionismus offenbarten.

Und falls sich jemand fragt, ob dies bedeutet, dass ich nun die Richtigkeit des Titels meines Essays von 2020 „Klaus Schwab und sein großer faschistischer Neustart“ in Frage stelle, lautet die Antwort ein klares „Nein“!

„Modernisierung bedeutet Plünderung und Profit“ (31. Januar 2025) ist eine Studie über die französische Politik und Gesellschaft in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ihre Lehren gelten gleichermaßen für jeden Winkel der heutigen Welt.

In einer Welle der Propaganda zur Förderung der industriellen Entwicklung wurde alles Traditionelle oder in der Vergangenheit Verwurzelte als schlecht, altmodisch, überholt und als etwas dargestellt, das vom Stahlbesen des „Fortschritts“ beiseitegefegt werden muss.

Um diese Sache voranzutreiben, wurde ein sogenanntes „Spinnennetz“ von Einflussnehmern aufgebaut, die schnell Schlüsselpositionen im öffentlichen Dienst, in der Wissenschaft und in den Medien einnahmen.

Die Beteiligung von außerhalb des Landes ist deutlich sichtbar, und zu den Organisationen, die bekanntermaßen diese gewinnorientierte „Veränderungsagenda“, diese globalistische Umgestaltung des traditionellen französischen Lebens, finanziert haben, gehörte niemand anderes als unsere alten Freunde, die Rockefeller Foundation.

Ich habe durch die erneute Lektüre von The Acorn, dem Online-Bulletin, das ich auf der Website Winter Oak herausgebe, einen großartigen persönlichen Einblick in die letzten zehn Jahre erhalten.

Einen Eindruck davon, worum es dabei gehen könnte, erhält man schon, wenn man sich die Unterüberschriften der verschiedenen Abschnitte von A decade of dissent: 10 years and 100 Acorns (6. Februar 2025) ansieht: Feinde der Moderne; Gegen die Diktatur der Konzerne; Parasiten an der Macht; Widerstand und psychologische Kriegsführung; Die Gewalt des Systems; Wir sind die 99 %!; Die Gezeiten wenden sich, der Nebel lichtet sich; Den globalen Psychopathen trotzen; Verleumdungen und Enthüllungen; Zionismus und die Kriminokratie; Der Kampf geht weiter.

Als ich mit der Zusammenstellung dieser Retrospektive fertig war, die sich als viel umfassender und tiefgründiger herausstellte, als ich ursprünglich erwartet hatte, setzte ich mich hin und schrieb in einem Zug den hier vorgestellten Abschlussartikel Zisglom (6. Februar 2025).

Dieses Werk ist – wie das Buch als Ganzes – nicht nur eine Zusammenfassung dessen, was ich in den Jahren 2024 und 2025 gelernt habe, und auch nicht nur eine Zusammenfassung dessen, worüber ich in den letzten zehn Jahren oder so geschrieben habe, sondern eine Zusammenfassung von allem, was ich gelesen, gesehen, gehört, erlebt und zusammengetragen habe, und zwar über viele Jahrzehnte hinweg, in denen ich eine Reihe scheinbar getrennter Kämpfe gegen das geführt habe, was ich heute als verschiedene abscheuliche Köpfe derselben abscheulichen globalen Hydra kenne.