Die globale Covid-Impfkampagne ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Von den letzten Wochen des Jahres 2020 bis zum 1. Februar 2022 wurden mehr als sechzig Prozent der Weltbevölkerung mit Covid-19-Impfstoffen geimpft.

Das bedeutet, dass in einem Zeitraum von weniger als vierzehn Monaten mehr als 4,7 Milliarden Menschen mindestens eine Covid-Impfung erhalten haben. Dutzende von Millionen erhielten sogar vier Dosen.

Die erste klinische Studie mit Covid-Impfstoffen wurde in Deutschland am 23. April 2020 mit dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech gestartet. Das erste Land, das die Verwendung des Impfstoffs in der Allgemeinbevölkerung genehmigte, war das Vereinigte Königreich. Das Vereinigte Königreich erteilte seine Zulassung am 2. Dezember 2020, und diesem Schritt folgten rasch Dutzende anderer Länder. Die Vereinigten Staaten erteilten ihre Notfallzulassung am 11. Dezember.

Das bedeutet, dass die massive weltweite Impfkampagne – die schnell einen rasanten Verlauf nahm – weniger als acht Monate nach Beginn der klinischen Versuche gestartet wurde.

Der Beginn der Verabreichung eines Impfstoffs an die allgemeine Bevölkerung innerhalb eines so kurzen Versuchszeitraums war in der Geschichte der modernen Medizin ohne Beispiel.

Um festzustellen, ob ein Impfstoff sicher ist, müssen umfangreiche Langzeittests durchgeführt werden. Dieser Prozess umfasst mehrphasige klinische Studien und Beobachtungsstudien, die eine große Anzahl von Probanden über einen Zeitraum von mehreren Jahren einbeziehen. Dieser gründliche und aufwändige Prozess dauert mindestens fünf Jahre und in der Regel viel länger. Nach Angaben der Johns Hopkins University:

Ein typischer Zeitplan für die Entwicklung eines Impfstoffs dauert 5 bis 10 Jahre, manchmal auch länger, um zu beurteilen, ob der Impfstoff in klinischen Versuchen sicher und wirksam ist, um die behördlichen Genehmigungsverfahren abzuschließen und um eine ausreichende Menge an Impfstoffdosen für die breite Verteilung herzustellen.

Erst wenn dieses aufwendige Verfahren zufriedenstellend abgeschlossen ist, kann ein Impfstoff als einigermaßen sicher für die massenhafte Verabreichung an die Allgemeinheit angesehen werden.

Doch selbst der Abschluss dieses langwierigen Prozesses garantiert nicht, dass ein Impfstoff völlig sicher ist. Nach der vollständigen Zulassung werden die Impfstoffe weiterhin sorgfältig auf unerwünschte Ereignisse überwacht, für den Fall, dass ein Impfstofffehler während der mehrjährigen Versuchsphase unentdeckt geblieben ist. Es hat eine Reihe von Impfstoffen gegeben, die nach ihrer vollständigen Zulassung aufgrund unerwarteter Sicherheitsprobleme vom Markt genommen wurden. Dazu gehören unter anderem Impfstoffe gegen Rotaviren, Borreliose und Keuchhusten (Whole Cell Pertussis).

Damit ein Impfstoff mit Fug und Recht als „völlig sicher“ bezeichnet werden kann, muss er mindestens fünf Jahre lang intensiv in klinischen Versuchen getestet und anschließend mehrere Jahre lang bei der Verabreichung in der breiten Bevölkerung überwacht werden.

Die Covid-Impfstoffe wurden jedoch weniger als 8 Monate nach Beginn der klinischen Versuche am Menschen öffentlich als „völlig sicher“ erklärt. Nach dem normalen Zeitplan für Impfstoffversuche liegt der achte Monat in Phase 2 des dreistufigen klinischen Versuchsplans.

Die Behauptung, die Covid-Impfstoffe seien „völlig sicher“, war daher völlig ungerechtfertigt und unbegründet. Diejenigen, die diese Behauptung aufstellten, haben die Öffentlichkeit vorsätzlich und skrupellos getäuscht.

Und doch wurde diese Behauptung als Grundlage für eine weltweite Kampagne verwendet, bei der mehr als die Hälfte der Erdbewohner mit experimentellen Arzneimitteln geimpft wurden, die nicht ordnungsgemäß getestet worden waren.

Die Phrase „sicher und wirksam“ wurde zum de-facto-Slogan der weltweiten Impfkampagne. In dem Glauben, dass die Impfstoffe „völlig sicher“ seien, stellten sich Milliarden von Menschen bereitwillig – und sogar begeistert – in die Schlange, um ihre Covid-Injektionen zu erhalten.

Natürlich war nicht jeder bereit, die Propaganda zu akzeptieren. Unter Missachtung aller vernünftigen Einwände beschlossen viele Regierungen jedoch, dass sie eine allgemeine Impfung anstrebten, und entschieden, dass die Unwilligen gezwungen werden müssten. Dies versuchten sie mit direkten Impfvorschriften und Impfpässen oder digitalen Zertifikaten zu erreichen. Die beiden letzteren waren so konzipiert, dass sie die Zögernden unter Androhung des Ausschlusses vom normalen gesellschaftlichen Leben dazu zwangen, sich impfen zu lassen.

Regierungs- und Gesundheitsbeamte rechtfertigten dieses drastische Vorgehen mit der wiederholten Behauptung, die Impfstoffe seien „völlig sicher“ und wirksam, und deshalb sei es in Ordnung, die Impfungen auch denjenigen aufzuzwingen, die sie nicht nehmen wollten.

Die Behauptung „sicher und wirksam“ wurde also als Lock- und Zwangsmittel für den weltweiten Covid-Impfkreuzzug eingesetzt.

Wir müssen an dieser Stelle innehalten und uns die Ungeheuerlichkeit dessen vor Augen führen, was die Impfbefürworter „erreicht“ haben. Weniger als 22 Monate nach Beginn der klinischen Versuche haben sie es geschafft, die Mehrheit der Menschheit mit ihren unzureichend getesteten Produkten zu impfen. Wäre alles richtig gemacht worden, hätten die Impfstoffentwickler erst jetzt die Phase III der klinischen Versuche eingeleitet. Diese Phase findet normalerweise zwischen dem 24. und 48. Monat nach Beginn der Studien statt. Die Johns Hopkins University beschreibt diese Phase folgendermaßen:

Klinische Studien der Phase III sind entscheidend, um zu verstehen, ob Impfstoffe sicher und wirksam sind.

Phase III ist der Punkt, an dem wir uns jetzt auf der Zeitachse der Impfstoffentwicklung befinden. Im Falle der Covid-Impfstoffe werden die Tests der Phase III jedoch nicht an einer ausgewählten Gruppe von Freiwilligen, sondern an der Weltbevölkerung durchgeführt.

Die Milliarden, die zur Teilnahme an diesem Experiment gelockt und gezwungen wurden, wurden nicht ehrlich über die wahre Situation informiert, d. h. darüber, dass die Covid-Impfstoffe nicht ordnungsgemäß erprobt und getestet wurden und dass ihr Sicherheitsprofil nicht mit zufriedenstellender Genauigkeit ermittelt werden konnte. Stattdessen wurden sie belogen und ihnen wurde gesagt, die Impfstoffe seien „völlig sicher“.

Nach dem normalen Zeitplan würden die Phase-III-Versuche mit den Covid-Impfstoffen im April 2024 abgeschlossen sein. Wenn diese Phase reibungslos verlaufen würde, könnte man frühestens im April 2024 mit Fug und Recht behaupten, dass die Covid-Impfstoffe „sicher und wirksam“ sind.

Es ist ebenso erstaunlich wie beängstigend, dass diese groß angelegte, blitzschnelle Impfkampagne mit unzureichend getesteten Substanzen durchgeführt werden durfte, obwohl die Injektionen eine neue, noch nie zuvor erprobte Gentransfer-mRNA-Technologie enthielten. Da es sich um eine neuartige Technologie handelt, hätten diese Impfstoffe mit großer Vorsicht behandelt und mit maximaler Gründlichkeit und Intensität getestet werden müssen. Erstaunlicherweise ist dies nicht geschehen. Ganz im Gegenteil, auf einige der rudimentärsten Bestandteile der üblichen Versuchsroutine wurde lässig verzichtet.

Etwa vierzehn Monate nach Beginn dieser globalen Impfaktion ist offensichtlich, dass die Behauptung, die Impfstoffe seien „völlig sicher“, nicht nur unbegründet, sondern schlichtweg falsch war.

Schon kurz nach Beginn der Impfungen häuften sich die Berichte über schwere Nebenwirkungen und Todesfälle. Die nachstehende Grafik zeigt die explosionsartige Zunahme der Todesmeldungen an die VAERS-Datenbank der US-Regierung. Diese Explosion begann Ende 2020, als die Impfbefürworter begannen, ihre COVID-Produkte an die breite Öffentlichkeit zu verabreichen.

Innerhalb weniger Monate überstieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit den Covid-Injektionen die Zahl der jährlichen Aufzeichnungen für jeden anderen Impfstoff in der Geschichte der Datenbank; in weniger als zwölf Monaten überstieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit den Covid-Injektionen die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit allen anderen Impfstoffen in den letzten dreißig Jahren verzeichnet wurden.

Dies ist eine erschreckende Zahl für Impfstoffe, die angeblich „völlig sicher“ sind.

Obwohl die Impfstoffhersteller versuchten, die verheerenden Nebenwirkungen ihres Produkts zu vertuschen und herunterzuspielen, konnte die Realität nicht verborgen werden. Herzmuskelentzündungen und Herzbeutelentzündungen wurden zu einer gut dokumentierten Folge der Impfungen von Pfizer und Moderna. Im Dezember letzten Jahres gaben die Wissenschaftler von Astra Zeneca schließlich zu, was schon seit vielen Monaten bekannt war, nämlich dass ihr Impfstoff tödliche Blutgerinnsel verursacht.

Die „Mail Online“ versuchte, die Nachricht so gut wie möglich abzuschwächen und verkündete diese schreckliche Tatsache mit dieser Schlagzeile:

AstraZeneca enthüllt, was die Blutgerinnsel nach der Impfung auslöst: Der Impfstoff wirkt wie ein Magnet und zieht Blutplättchen an, die der Körper für eine Bedrohung hält und angreift

Wie gefährlich und tödlich diese Impfstoffe sind, lässt sich an der Tatsache ablesen, dass innerhalb von zwölf Monaten nach Beginn der Impfkampagne mehr als 1.000 Artikel und Studien in wissenschaftlichen Fachzeitschriften erschienen sind, in denen verschiedene Nebenwirkungen dieser Arzneimittel beschrieben werden. Die meisten der beschriebenen Nebenwirkungen sind schwerwiegend und tödlich. Sie umfassen:

Tödliche Hirnblutung

Venöse Thrombose

Immunthrombozytopenische Purpura

Myoperikarditis

Guillain-Barré-Syndrom

Akute venöse Thromboembolie

Lymphadenopathie

Pfortaderthrombose

T-Zell-Lymphom

Aphasie

Anaphylaxie

Kardiomyopathie

Thrombophilie

Mehr als der Hälfte der Menschheit unzureichend getestete, gefährliche Arzneimittel zu injizieren, die auf einer nie zuvor erprobten Technologie beruhen, und gleichzeitig zu behaupten, dass sie „völlig sicher“ sind, stellt wahrscheinlich das größte Verbrechen gegen die Menschheit dar, das jemals begangen wurde.

Nie zuvor hat eine Regierung, ein internationaler Akteur oder eine transnationale Kabale eine Handlung unternommen, die einen so großen Teil der Menschheit einer so ernsten Gefahr aussetzt.

Diese Operation wurde unter falschen Vorwänden durchgeführt, und diejenigen, die sie initiiert haben, wussten, dass ihre Behauptungen unbegründet und falsch waren.

Die Frage, die beantwortet werden muss, lautet wie folgt: Wie konnte so etwas geschehen?

Ungezählte Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben bereits unter den kurzfristigen Nebenwirkungen dieser Injektionen gelitten. Und wir wissen noch nicht, wie die mittel- oder langfristigen Folgen aussehen könnten, da diese Impfstoffe noch nicht über solche Zeiträume hinweg erprobt worden sind.

Bitte bedenken Sie, dass die klinischen Versuche mit den Covid-Impfstoffen erst vor weniger als 22 Monaten begonnen haben. In einer so kurzen Zeitspanne ist es einfach unmöglich, die Sicherheit eines Impfstoffs angemessen zu bewerten.

Der Kreuzzug der Covid-19-Impfung ist ein globales Verbrechen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat.

Mitschuldig an diesem riesigen Verbrechen gegen die Menschheit sind die Impfstoffhersteller, die Leiter der Aufsichtsbehörden, Gesundheitsbeamte und Politiker. Mitschuldig sind auch die Medien, die unaufhörlich die Behauptung „völlig sicher“ verbreiteten, die zum Mantra wurde, unter dem dieses Unternehmen durchgeführt wurde.

Die Verantwortlichen müssen vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden, damit ihre Handlungen gemäß den nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften bewertet und beurteilt werden können.