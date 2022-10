Die globale Kabale hat es mit der Unterdrückung der Meinungsfreiheit übertrieben. Jetzt beginnen die Menschen aufzuwachen

Die Unterdrückung und Schikanierung derjenigen, die gegen die COVID-Tyrannei protestieren, hat ein Erwachen ausgelöst. Wir können uns die erlaubte Rede nicht einfach aussuchen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Am 23. September 2022 wurde die Mercola-Website von einem Cyberangriff heimgesucht und vom Netz genommen. Der Angriff zerstörte auch unsere E-Mail-Server und alle unsere E-Mail-Konten gingen verloren, einschließlich meiner primären E-Mail

In den letzten zwei Jahren wurden wir von mehreren Social-Media-Unternehmen auf Verlangen der Bundesregierung zensiert und deplatformed. Banken haben auch unsere Konten geschlossen und unsere Kreditkarten gekündigt, und PayPal hat die Konten unserer Geschäftspartner geschlossen

Seit August 2021 beschränkte sich unsere Reichweite in erster Linie auf die Abonnenten unseres Newsletters, und mit diesem Cyberangriff versuchten sie, selbst diese begrenzte Reichweite auszuschalten

Unsere Website wird vorübergehend über Substack betrieben, das unsere Inhalte in den ersten 48 Stunden kostenlos zur Verfügung stellt. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie sich für ein kostenloses Abonnement von my Substack anmelden, um unseren täglichen Newsletter zu erhalten

Wenn Sie ein Newsletter-Abonnent sind und unseren Newsletter über Gmail erhalten, nehmen Sie dies bitte zum Anlass, Ihre primäre E-Mail zu ProtonMail zu wechseln

Unser Online-Marktplatz, MercolaMarket.com, wurde nach vier Tagen offline wiederhergestellt und ist wieder betriebsbereit

Wie viele von Ihnen wissen, ist die Mercola-Website am frühen Freitagmorgen, dem 23. September 2022, verschwunden. Dieser Ausfall war nicht geplant, aber wir haben schon seit einiger Zeit geplant und uns auf die Möglichkeit vorbereitet, dass Hacker mit ihren Versuchen, uns auszuschalten, Erfolg haben könnten.

Die letzten Jahre haben viele Herausforderungen mit sich gebracht. In den letzten sechs Jahren gab es immer wieder Angriffe, aber in den letzten beiden Jahren haben sie sich stark konzentriert. Medien, US-Senatoren, Generalstaatsanwälte, Bundesbehörden und Big Tech wurden von der globalen Kabale benutzt, um unser Recht auf freie Meinungsäußerung rechtswidrig abzuschalten.

Im April 2021 drohten zwei Generalstaatsanwälte den Unternehmen der sozialen Medien mit rechtlichen Konsequenzen, wenn sie mich nicht zensierten, und im Juli desselben Jahres forderte Präsident Biden persönlich, mich aus allen sozialen Medien zu verbannen.

Anfang August 2021 hatten sich die Angriffe auf die Meinungsfreiheit so weit verschärft, dass die beste verfügbare Lösung darin bestand, die Artikel nur noch 48 Stunden lang kostenlos zugänglich zu machen. Danach wurden sie auf eine Abonnement-Plattform (Substack) übertragen, die den rechtlichen Schutz einer privaten Mitgliedervereinigung bietet.

Wie vom Weißen Haus gefordert, wurde meine Reichweite in den sozialen Medien inzwischen auf nahezu Null gedrosselt. Doch das war noch nicht genug. Im Februar 2022 machte der ehemalige Direktor der National Institutes of Health, Dr. Francis Collins, mich persönlich für die Unfähigkeit der Regierung verantwortlich, die COVID-Pandemie zu beenden. Und das, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt bereits überall stark zensiert war.

Die einzigen Menschen, die meine Informationen zu sehen bekamen, waren diejenigen, die meinen Newsletter abonniert hatten und ihn per E-Mail erhielten. Bei diesem jüngsten Angriff auf meine Website wurde versucht, selbst diese Möglichkeit des Informationsaustauschs zu unterbinden.

Die globale Kabale spielt schmutzig

Die globalen Kabalen haben auch andere Möglichkeiten, die Opposition auszuschalten. Eine wichtige Strategie besteht darin, Sie finanziell zu zerstören und Sie daran zu hindern, Ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Bevor unsere Website erfolgreich gehackt und abgeschaltet wurde, wurden unsere Bankkonten geschlossen und unsere Kreditkarten gesperrt. Unseren Geschäftspartnern wurden auch die PayPal-Konten gesperrt. All dies habe ich in meinem Video zum 25. Jubiläum (oben) besprochen.

Die Strategie, Finanzkonten zu schließen und/oder Gelder monatelang einzubehalten, wurde auf der ganzen Welt angewandt, und beweist, dass viele private Unternehmen alles andere als unabhängige und unparteiische Dienstleister sind. Die Wahrheit ist, dass Big Tech als Waffe zur Unterdrückung abweichender Meinungen eingesetzt wird, und die globale Kabale nutzt sie nach Kräften aus.

Es begann mit der Unterdrückung und Belästigung derjenigen, die sich gegen die COVID-Tyrannei auflehnten. Dann begannen sie, diejenigen zu unterdrücken, die konservativere politische Ansichten vertraten. Was das nächste Ziel sein wird, ist nur eine Vermutung. Es könnte wirklich alles sein, und deshalb muss das Recht auf freie Meinungsäußerung um jeden Preis geschützt werden.

Wir können uns nicht einfach aussuchen, was als „erlaubte Rede“ gilt. Alle Äußerungen müssen gleichermaßen geschützt werden. Wir müssen auch sicherstellen, dass private Dienstleistungsunternehmen nicht als Waffe für totalitäre Kontrolle eingesetzt werden können, wie es bei PayPal der Fall ist.

PayPals Handlungen beweisen, dass es ein Arm des tiefen Staates ist

Wie von Summit News berichtet:

„PayPal sperrt zwar seit Jahren konservative und rechtsgerichtete Personen, aber die jüngste Maßnahme, Konten der Free Speech Union und anderer Gruppen im Vereinigten Königreich zu schließen, die sich gegen Sperrungen und Impfvorschriften aussprachen, ging offenbar einen Schritt zu weit. Nach der Kontroverse unterzeichneten Dutzende von Abgeordneten der Konservativen Partei … einen offenen Brief an das Wirtschaftsministerium von Jacob Rees-Mogg, in dem sie forderten, PayPal gesetzlich zu untersagen, diskriminierende Praktiken anzuwenden. In dem Schreiben heißt es, dass es „kaum zu vermeiden ist, das Vorgehen von PayPal als einen orchestrierten, politisch motivierten Versuch zu interpretieren, kritische oder abweichende Meinungen zu diesen Themen in Großbritannien zum Schweigen zu bringen“. [Die] London Times veröffentlichte auch einen eindringlichen Artikel von Jawad Iqbal, in dem die Gefahren des Missbrauchs solcher Befugnisse durch PayPal hervorgehoben wurden. „Dies ist Zensur durch Unternehmensdiktat: Das Unternehmen legt seine eigenen Regeln fest und interpretiert sie nach eigenem Gutdünken. Es scheint nicht zu begreifen, dass es grundsätzlich falsch ist, Menschen aufgrund ihrer politischen Ansichten lebenswichtige Dienstleistungen zu entziehen. Wäre es akzeptabel, wenn ein Supermarkt sich weigern würde, einen Kunden aufgrund seiner politischen Einstellung zu bedienen, oder wenn eine Großbank sich weigern würde, eine Zahlung an ein Unternehmen zu leisten, das sie als politisch anstößig betrachtet? Nachdem im Parlament Fragen zu diesem Thema gestellt wurden, könnte ein neues Gesetz in Aussicht gestellt werden, das dem Kreuzzug von PayPal gegen Andersdenkende ein Ende setzen würde: „Konservative Hinterbänkler erwägen, einen Änderungsantrag zu den kommenden Finanzgesetzen im Unterhaus einzubringen, der es Unternehmen verbieten würde, Konten von Aktivisten einzufrieren“, berichtet der Telegraph.“

Eisen schärft Eisen

Aber wir geben nicht auf. Wir durchschauen diese koordinierte Agenda. Es wird ein Schachspiel gespielt, und unser Leben und unsere zukünftige Freiheit stehen auf dem Spiel. Wir können unsere Rechte und Freiheiten einfach nicht aufgeben – aus welchem Grund auch immer -, denn sie werden es nicht dabei belassen. Sie beabsichtigen, uns buchstäblich alles zu nehmen, uns allen.

„Denken Sie immer daran, dass Herausforderungen eine Chance sind, um als Einzelner und als Gesellschaft stärker zu werden. Wenn man sich für eine gute Sache einsetzt – und es gibt keine bessere Sache als die Freiheit – wird man tatsächlich stärker, weil es die eigene Widerstandskraft stärkt.“

Wir haben viele Schlachten gewonnen und sind durch jede einzelne stärker und aufgeklärter geworden. Wichtig ist, dass wir gemeinsam den blendenden Nebel des COVID-Krieges durchbrochen haben, weshalb sie den Einsatz erhöhen.

Denken Sie immer daran, dass Herausforderungen Gelegenheiten sind, um als Individuen und als Gesellschaft stärker zu werden. Wenn man sich für eine gute Sache einsetzt – und es gibt keine bessere Sache als die Freiheit – wird man tatsächlich stärker.

Wenn man sich Widrigkeiten stellt, wird man widerstandsfähiger, weil man gezwungen ist, über den Tellerrand zu schauen und neue und bessere Lösungen zu finden. Und glauben Sie mir, wir haben größere und bessere Lösungen in Arbeit, um diese Art von Unterbrechungen in Zukunft zu verhindern!

Vorläufige Lösungen

Während wir daran arbeiten, alles wiederherzustellen, wird unsere Website vorübergehend über Substack betrieben, das unsere Inhalte in den ersten 48 Stunden kostenlos zur Verfügung stellt. Sie müssen sich unbedingt für ein kostenloses Abonnement von my Substack anmelden, um unseren täglichen Newsletter zu erhalten. Bitte setzen Sie auch ein Lesezeichen für die Website, falls Sie unsere E-Mails nicht erhalten.

Sie finden die Website von my Substack unter: TakeControl.Substack.com. Weitere Aktualisierungen werden folgen, also abonnieren Sie bitte meine Substack-Website oder setzen Sie ein Lesezeichen und besuchen Sie die Seite täglich. Unser Online-Marktplatz wurde am Wochenende wiederhergestellt und kann unter MercolaMarket.com erreicht werden.

Benutzen Sie immer noch Gmail? Zeit zu wechseln!

Wenn Sie immer noch Gmail verwenden, sollten Sie das noch einmal überdenken, denn Google sammelt nicht nur jedes Wort aus jeder von Ihnen gesendeten und empfangenen E-Mail, sondern zensiert auch Ihren Posteingang.

Während etwa 50 % unserer Abonnenten Gmail-Konten nutzen, um unseren täglichen Newsletter zu erhalten, liegt die Zustellungsrate bei Gmail bei der HÄLFTE anderer E-Mail-Anbieter, wie ProtonMail. Ich bin mir sicher, dass in nicht allzu ferner Zukunft KEINE unserer E-Mails mehr an Gmail-Konten zugestellt werden.

Wenn Sie also zu den 50 % gehören, die unseren Newsletter per E-Mail erhalten, dann ist es JETZT an der Zeit, Gmail als Ihren primären E-Mail-Client abzumelden. Sie können es für Dinge behalten, die nicht wichtig oder irrelevant sind, aber für alles, was zählt, wie die wichtigen Informationen, die Sie in unserem Newsletter erhalten, ist es an der Zeit, Gmail abzumelden.

Das ist nur eine weitere clevere Zensurstrategie, die ihnen zur Verfügung steht. Wenn Sie also Gmail für den Empfang unseres Newsletters nutzen, ändern Sie dies bitte umgehend. Wenn Sie bereits Abonnent sind, empfehle ich Ihnen dringend, sich mit einem anderen E-Mail-Konto für meinen Substack anzumelden – und Gmail ganz zu kündigen.

ProtonMail ist eine hervorragende Alternative. Es bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, um Ihre Inhalte und andere Benutzerdaten zu schützen. Proton bietet auch einen verschlüsselten Kalender, verschlüsselten Cloud-Speicher und ein kostenloses VPN. Sobald Mercola.com wieder online ist, melden Sie sich mit Ihrer ProtonMail erneut an.

Die globale Kabale hat ihr Blatt überreizt

Während die globalen Kabalen die COVID-Pandemie wahrscheinlich als ihr Ass im Ärmel betrachteten – als das Ereignis, das es ihnen ermöglichen würde, den Großen Reset und die Vierte Industrielle Revolution (d. h. Transhumanismus und eine posthumane Welt) ohne allzu große Schwierigkeiten einzuleiten -, hat es nicht ganz so funktioniert, wie sie es geplant hatten.

Die autoritäre Taktik hat stattdessen zu einem weltweiten Erwachen geführt. Mehr Menschen als je zuvor beginnen nun zu erkennen, dass die Welt nicht so funktioniert, wie wir dachten. Alles ist manipuliert. Seit Jahrzehnten ist eine Agenda im Spiel, und viele der Dinge, die wir wegen ihrer Bequemlichkeit und Nützlichkeit angenommen haben, entpuppen sich nun als clevere Fallen, um uns gegen unseren Willen zu versklaven und zu verarmen.

Die Menschen beginnen zu begreifen, dass Social Engineering schon seit langem im Spiel ist und dass das Sammeln von Daten kein unschuldiges Geschäftsvorhaben ist. Sie beginnen zu erkennen, wie das Gefängnis um uns herum aufgebaut worden ist. Es ist noch nicht vollendet, aber die globale Kabale ist ihrem Ziel, die Weltbevölkerung zu kontrollieren, näher denn je. Deshalb dürfen wir nicht aufgeben oder nachgeben, egal wie oft sie versuchen, uns zu Fall zu bringen.

„Das große Gute“ verbirgt ein großes Übel

Die Tatsache, dass diese Kabale nicht die Sicherheit und das Wohlergehen der Menschheit als ihre primäre Motivation hat, ist nun klar ersichtlich. In den letzten Monaten sind immer mehr Beweise aufgetaucht, die es uns ermöglichen, die Puzzleteile der COVID-Pandemie und ihren letztendlichen Zweck zusammenzusetzen, und es ist kein schönes Bild.

Mit der Biowaffe SARS-CoV-2, der Biowaffe COVID Shot, dem absichtlichen Fehlen einer frühzeitigen Behandlung und der Misshandlung in Krankenhäusern, den Abriegelungen, Maskenvorschriften und Isolationsauflagen sowie den darauf folgenden psychischen Problemen, dem Verlust von Arbeit und Ausbildung, dem Mangel an medizinischer Versorgung, Selbstmorden und Drogenüberdosierungen haben die Entscheidungsträger in diesem COVID-„Kriegsspiel“ mehr Menschen verletzt und getötet als bei jedem anderen Völkermord in der Geschichte der Menschheit.

Wir erleben buchstäblich das größte Verbrechen gegen die Menschheit, das die Welt je gesehen hat, und die Biowaffenforschung ist ein wichtiger Faktor, der all dies ermöglicht hat.

Die Beweise deuten darauf hin, dass SARS-CoV-2 das Ergebnis einer undichten Stelle im Labor war und dass Dr. Anthony Fauci, Harvard-Forscher, China, die Mainstream-Medien, die Weltgesundheitsorganisation und Technologieunternehmen zusammengearbeitet haben, um dies zu vertuschen. U.S. Right to Know hat kürzlich einen detaillierten Zeitplan für diese Vertuschung veröffentlicht.

Die Seele und die Freiheit der Menschheit stehen auf dem Spiel

Ich habe das Endziel der globalen Kabale wiederholt aus verschiedenen Blickwinkeln erörtert. Während ihre Strategien vielfältig und komplex sind, ist das Endziel recht einfach. Sie beabsichtigen, eine Zweiklassengesellschaft zu schaffen, in der es „Haben“ und „Nicht-Haben“ gibt. Die oberste Schicht werden augmentierte Transhumanisten bilden, die die Ressourcen der Welt kontrollieren werden – und das schließt den Rest von uns ein.

Für sie sind Sie und ich nicht nur unwissend und verachtenswert, sondern eine Ressource, die nach Belieben genutzt und entsorgt werden kann, und sie wollen nicht, dass eine Wegwerfressource wertvollere Ressourcen wie Land, Eigentum, Nahrungsmittel, Wasser und Energie verbraucht. Bei der Grünen Agenda geht es darum, unsere Möglichkeiten des Zugangs zu Ressourcen und des freien Lebens einzuschränken.

Sie beabsichtigen, die vollständige Kontrolle über die Welt zu erlangen und eine tyrannische globale Sklaverei einzuführen, und um das zu erreichen, müssen sie jede und jeden Widerstand zum Schweigen bringen. Ich bin nur einer von vielen. Bisher ist es ihnen nicht gelungen, mich zum Schweigen zu bringen, und viele andere geben auch nicht auf, sondern passen sich an und erfinden neue Wege, um die Wahrheit zu verbreiten und Informationen zu teilen.

Egal, was sie uns vorwerfen, wir müssen einfach den Kurs halten und uns weigern, aufzugeben oder uns mit ihrem Sklavensystem abzufinden. Information ist Macht, und egal, wie klein Ihre Reichweite ist, hören Sie niemals auf, Informationen weiterzugeben, und geben Sie niemals ihren Einschüchterungstaktiken nach. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel.

Ich verpflichte mich, Ihnen weiterhin die Wahrheit über die Gesundheit und die Bedrohungen der globalen Kabalen für Ihre Gesundheit und Freiheit zu vermitteln. Die einzige Möglichkeit, dies zu tun, ist, dass Sie weiterhin unsere täglichen E-Mails erhalten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nicht Gmail als E-Mail-Client verwenden, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Sie diese E-Mails in Zukunft aufgrund ihrer Zensurstrategien nicht mehr erhalten werden.

Quellen: