Die globale Perspektive auf Impfpässe, Teil 4: BLOCKCHAINED

Die globale Perspektive auf Impfpässe und wo das alles hinführt, Teil 1

WICHTIG! Die globale Perspektive auf Impfpässe – Die wichtigsten Akteure der Verknüpfung Ihrer digitalen Identität mit der Blockchain

Warnung: Impfpässe sind nur ein Weg, der Sie zu einer digitalen Identität auf der Blockchain führt, wo die Eliten alle Ressourcen und Menschen kontrollieren.

Das ist unsere Zukunft, sofern wir sie zulassen. QR-Code, DNA, digitale Identität, Blockchain, Krypto, CBDC, dystopische Smart-Grid-Spieler. Wir können das aufhalten!

Kommen wir gleich zur Sache, denn es gibt viel zu berichten. Teil 3 befasste sich mit den Hauptverantwortlichen für die Einführung der digitalen Identität, die durch die Impfpässe geschaffen wird, und enthüllte die wahre Agenda. In Teil 2 wurde das Wer, Was, Wann, Wo, Warum und Wie aufgeschlüsselt. Es ist gut zu verstehen, was auf dem Spiel steht und wer dahintersteckt, bevor man in Teil 4 eintaucht. „Blockchained“ wird einige der wichtigsten Aspekte dieser gesamten Agenda gegen die gesamte Menschheit behandeln.

Diese Bericht schlüsselt folgende Dinge auf:

Beim QR-Code geht es um Ihre DATEN, Ihre DNA und Ihren KÖRPER

BLOCKCHAINED

Geldbörsen, Kryptowährungen, digitale Zentralbankwährungen (CBDC) und die Banken der Zukunft

Künstliche Intelligenz und augmentierte Menschen

Zusammenfassende Liste aller Namen und Organisationen, die in Teil 3 und 4 behandelt werden

Vorschläge und Lösungen

Kurz gesagt, sobald Sie sich bereit erklärt haben, einen QR-Code für Ihre digitale Identität zu erhalten, haben Sie die Tür für sie geöffnet. Stellen Sie sich das wie WordPress vor, das eine endlose Anzahl von Plugins verwendet, um Ihre perfekte Website zu erstellen. Sie haben Ihr Smartphone als Gerät, der QR-Code ist das Werkzeug, und alle einzelnen Apps und Einrichtungen sind direkt mit Ihrem QR-Code verbunden. Sie haben nun Ihre Gesundheitsdaten, Injektionsdaten, Bankkonten, Finanzkredite und -vermögen, Einkäufe, Veranstaltungen, Reisen und vieles mehr miteinander verknüpft. Sie nutzen das Blockchain-Framework, um all diese Daten unter dem Deckmantel der „Bequemlichkeit“ für Sie auszuführen, zu synchronisieren, zu teilen und zu verbreiten. Einige werden zentralisiert, andere dezentralisiert sein, aber letztendlich sind Ihre Daten deshalb „da draußen“, um Sie zu kontrollieren, jegliche Privatsphäre zu beseitigen und für ihre KI-Agenda verwendet zu werden. Dies geschieht nur, wenn Sie den ersten Schritt machen. Ob es Ihre Bank ist, die Sie auffordert, eine digitale ID zu erstellen, Ihr Staat, der einen Führerschein verlangt, Institutionen, die einen „Impfpass“ verlangen, oder wer auch immer die Anfrage oder Forderung stellt – öffnen Sie diese Tür nicht.

Am Ende des Berichts finden Sie eine Liste von Lösungen, wie Sie dagegen vorgehen können. Verpassen Sie sie nicht!

Ein kurzer Blick darauf, was das Weltwirtschaftsforum für die Welt im Jahre 2030 voraussagt:

Ein QR-Code ist nicht nur ein auffälliges kleines Symbol, mit dem man nach dem Sammeln von Punkten einen kostenlosen Donut bekommt, eine praktische kleine App auf dem Handy, mit der man nachweisen kann, dass man die Covid-19-Spritze erhalten hat, die einem den Zutritt zu einem Konzert ermöglicht, oder eine schnelle Möglichkeit, einen Einkauf zu tätigen, auch wenn sie alle glauben machen wollen, dass dies der einzige Zweck ist. Es ist weit mehr als das, und die meisten Menschen können nicht einmal ansatzweise verstehen, welche Auswirkungen seine Verwendung hat und wie sie den Code als Waffe einsetzen. Dies geht über die Covid-Injektionsdatenerfassung zur Kontrolle von Menschen über ein intelligentes Netz hinaus und führt direkt in die Dimension der Eugeniker.

Das QR-Code-System wurde 1994 von Masahiro Hara von der japanischen Firma „Denso Wave“ erfunden. Im Dezember 2011 wurde es von GS1, einer internationalen Standardisierungsorganisation, als Standard für Mobiltelefone und 2020 von der Internationalen Standardisierungsorganisation (ISO) anerkannt. Heutzutage sieht und nutzt jeder den QR-Code, nicht nur bei Impfpässen, sondern auch beim Einkaufen, auf Speisekarten in Restaurants, bei speziellen Programmen in Lebensmittelketten und einfach überall. Es ist ihnen gelungen, ein maschinenlesbares visuelles Symbol zu normalisieren, das Daten für Kennzeichnungen, Standorte, Verfolgungspunkte usw. enthält. Das Problem ist, dass ein QR-Code nur bis zu 7.089 Zeichen verarbeiten kann. Um also die gesamten Lebensdaten einer Person zu speichern, wie es die Globalisten wünschen, müssen sie diese über eine Blockchain-Plattform verknüpfen.

Bis vor kurzem gab es mit dem Internetprotokoll Version 4 (IPv4) nicht genügend IPs auf der Welt, um diese Aufgabe zu bewältigen, aber mit dem neuen IPv6 wird es keinen Mangel an IPs geben, um dies alles effektiv zu integrieren. So kann jeder Mensch, jeder Computer, jedes Mobiltelefon, jedes intelligente Produkt, jeder IoT-Sensor und jedes andere Gerät, das mit dem Internet verbunden ist, eine numerische IP-Adresse haben, um mit anderen Geräten zu kommunizieren und das Ziel des intelligenten Netzes zu erreichen. Wenn dann noch 5G hinzukommt, sind sie auf dem besten Weg zum Erfolg!

Die dystopische Technologie des „menschlichen Barcodes“ und des „Mikrochippings“ an Menschen wurde von den Mainstream-Nachrichten jahrelang zensiert und als Verschwörungstheorie abgetan, obwohl die Wissenschaft und die Produkte existieren, an einigen Orten bereits implementiert wurden und das MIT sogar eine Studie darüber veröffentlicht hat – natürlich finanziert von der Gates Foundation. Sogar das Smithsonian konnte es sich nicht verkneifen, über die MIT-Studie zu berichten, in der es darum ging, wie ein „Stachelpflaster“ die Impfhistorie unsichtbar unter der Haut aufzeichnen könnte, und erklärte, dass „der menschliche Körper ein außergewöhnlicher Datenspeicher ist“.

Das Interessante an dieser Methode ist, dass sie diese „Tattoo-ähnliche“ Technologie der Mikronadeln, die Muster aus unsichtbaren Nanopartikeln unter die Haut injizieren, mit QR-Codes vergleichen, die mit Smartphones gescannt werden können.

Eine NIH-Studie aus dem Jahr 2012 zeigt, wie sie die beste Methode zur Identifizierung und Speicherung von DNA-Daten untersuchten. Dabei stellte sich heraus, dass der QR-Code die größte Kodierungskapazität und ein hohes Komprimierungsverhältnis aufweist, so dass sie eine DNA-Sequenz in einen QR-Code umwandeln und von diesem abrufen konnten. Anschließend konstruierten sie einen Webserver für Biologen, um QR-Codes in praktischen DNA-Barcoding-Anwendungen zu verwenden. Im Jahr 2021 schwärmte die „National Science Foundation“ von den Sequenzierungstechnologien der nächsten Generation, die genetische Daten revolutioniert haben, da sie es ihnen ermöglichen, die Daten in einem QR-Code zu speichern, so dass sie eine Probe einfach scannen und die Daten extrahieren können – was die Datenerfassung rationalisiert.

Was ist der nächste Schritt? Nun, da es gelungen ist, DNA-Daten in QR-Codes zu speichern, ist die Übertragung dieser Daten auf eine Blockchain-Plattform für Wissenschaftler das nächste große Ding. Man denke nur an die Millionen von Menschen, die ihre DNA über „Ancestry“, „23andMe“ und zahllose andere von Eugenikern geführte Organisationen wie George Churchs „Nebula Genomics“ eingereicht haben. Noch stellen nicht alle diese Unternehmen ihre Daten in die Blockchain ein, aber Church und andere tun dies sicherlich. Wohin führt das, und was hat es mit dem QR-Code wirklich auf sich?

George Church

„Es wird prognostiziert, dass genomische Big Data in den nächsten Jahren den Video- und Textdaten den Rang ablaufen werden.“ – Nebula Genomics

Der Molekularingenieur, Chemiker und Genetiker George Church gründete „Nebula Genomics“ im Jahr 2018. Sie führen eine Ganzgenomsequenzierung durch, die 100 % der DNA einer Person entschlüsselt, um „Ihre genetischen Baupläne zu entschlüsseln“. Für nur $99 – $299 können Sie „Ihre Entdeckungsreise beginnen, ohne die Privatsphäre Ihrer persönlichsten Informationen zu riskieren“ – bis er es auf die Blockchain rollt. Sie haben sich mit „Oasis Labs“ zusammengetan, um eine „hochmoderne Datenschutztechnologie“ auf Blockchain-Basis zu entwickeln. Die Leute werden sicherlich argumentieren, dass die Blockchain geschützt ist und keine dieser ruchlosen Gestalten Zugang zu Ihren Daten haben wird. Lesen Sie weiter.

Warum Blockchain? Was ist ihr Ziel? Nebula möchte Menschen mit Unternehmen in Verbindung bringen und ihnen die Möglichkeit geben, ihre genetischen Informationen, die Nebula sequenziert hat, an diese Unternehmen zu verkaufen, wobei die Menschen eine Zahlung in Form von digitalen Tokens erhalten – alles im Namen der Wissenschaft. Dies ist nicht das einzige Unternehmen, das Church in Bezug auf DNA-Sammlungen, die auf die Blockchain gehen, besitzt oder co-besitzt. Mehr dazu weiter unten.

Wie weit wird Church gehen, um in der Lage zu sein, ganzheitliches Genom-Engineering ganzer menschlicher Zelllinien zu schaffen – um „DNA zu schreiben und menschliche (und andere) Genome von Grund auf neu aufzubauen“? Anfang 2021 wurden alle US-Bundesstaaten gewarnt, dass China versucht, Covid-Testlabors einzurichten, um DNA und andere Daten von US-Bürgern zu sammeln. Selbst die Mainstream-Medien konnten sich vor dieser Geschichte nicht drücken. Das Unternehmen BGI und seine US-amerikanische Tochtergesellschaft CGI traten an Beamte von Städten, Landkreisen und Bundesstaaten heran, um ihr Material zu verkaufen und vollständige Labors einzurichten. BGI wurde 1999 als „Beijing Genomics Institute“ gegründet, hatte sich an dem von Church initiierten Humangenomprojekt beteiligt und erhielt von der staatlichen „China Development Bank“ eine Kreditlinie, die es nutzte, um 128 DNA-Sequenzer von „Illumina“, einem großen Hersteller von DNA-Sequenzern aus Kalifornien, zu kaufen – der größte Auftrag, den Illumina je erhalten hatte (mehr über Illumina weiter unten). 2017 gab das BGI die Gründung des „George Church Institute of Regenesis“ bekannt, das in Zusammenarbeit mit Church, einem langjährigen Berater des BGI, entstanden ist. Church ist der leitende Wissenschaftler des Instituts, das zusammen mit der „China National GeneBank“ in Shenzhen angesiedelt ist. Ihr Plan, der 2017, also mehr als zwei Jahre vor Covid, bekannt gegeben wurde, bestand darin, Technologien zur hochdichten DNA-Speicherung, zur biologischen Herstellung von Naturprodukten und zum Genome Editing für die Medizin zu entwickeln.

Bei seinem Auftritt in der Stephen Colbert Show erklärte Church, wie sie mit Crisper alte DNA lesen, schreiben und bearbeiten können, und sie haben bisher 15 Bearbeitungen vorgenommen, um ausgestorbene DNA wiederherzustellen. So hat er zum Beispiel die DNA des Wollhaarmammuts in Elefantenhautzellen eingefügt, die dann in Stammzellen umgewandelt und zur Herstellung von Embryonen verwendet werden können – in der Hoffnung, sie in einer künstlichen Gebärmutter heranzuziehen. „Es wird humaner und einfacher sein, wenn wir Hunderte von [Embryonen] in einem Inkubator aufstellen und Tests durchführen können“, sagt Church.

Das überrascht nicht, denn in einem Interview mit dem deutschen Magazin „Der Spiegel“ aus dem Jahr 2013 sagte Church: „Wenn man die DNA hat, hat man bei allem eine Chance. Die Grenze für das Auffinden von DNA-Fragmenten liegt wahrscheinlich bei einer Million Jahren.“ Auf die Frage nach den DNA-Fragmenten von Neandertalern, die Wissenschaftler haben und die vor 30.000 Jahren existierten, sagte Church, dass die DNA zu einem Embryo zusammengesetzt werden könnte, der in einen Menschen eingepflanzt werden könnte – z.B. eine sehr mutige Frau. Er glaubt, dass durch das Klonen von Neandertalern wichtige Erkenntnisse gewonnen werden könnten, und erklärte:

Wir wissen, dass ihre Schädel größer waren. Sie könnten sogar intelligenter sein als wir. Wenn es darum geht, mit einer Epidemie fertig zu werden oder den Planeten zu verlassen oder was auch immer, ist es vorstellbar, dass ihre Denkweise von Vorteil sein könnte.

Church räumte zwar ein, dass er sich in einem ethischen und rechtlichen Dilemma befinde, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass sich „Gesetze ändern können“. Das Interview fand im Jahr 2013 statt.

Wer ist Dr. George M. Church eigentlich? Das Folgende kratzt kaum an der Oberfläche:

Professor für Genetik an der Harvard Medical School und Professor für Gesundheitswissenschaften und Technologie an Harvard und MIT

Gründer und Leiter der Fakultät für Synthetische Biologie am Wyss-Institut der Harvard-Universität

Direktor des „U.S. Department of Energy Technology Center“

Direktor des „National Institutes of Health Center of Excellence in Genomic Science“

Entwickelte 1984 die erste direkte genomische Sequenzierungsmethode und die erste Genomsequenz

Bekannt als „Pate“ des Humangenomprojekts (1984) und des „Personal Genome Project“ (2005). Die US-National Academy of Science, das NIH und das DOE waren alle am „Human Genome Project“ beteiligt, der Kongress stellte 2,7 Milliarden Dollar zur Verfügung, um das Projekt zu verwirklichen, und es wurde 2003 veröffentlicht.

Mitverfasser von über 550 Veröffentlichungen und Inhaber von mehr als 150 Patenten

Mitverfasser des Buches „Regenesis: How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Ourselves“ (Regenerierung: Wie die synthetische Biologie die Natur und uns selbst neu erfinden wird)

Finanziert von der Jeffrey Epstein VI Foundation von 2005 bis 2007

Gründete „Nebula Genomics“ im Jahr 2018

Mitbegründer von „Veritas Genetics“, „Editas Medicine“, „Cambrian Genomics“, „LS9“, das 2013 an die „Renewable Energy Group“ verkauft wurde, „eGenesis“, „64x Bio“, „Gen9“ und mehreren anderen Unternehmen.

Leitete das Projekt zur Strichkodierung des Gehirns im Rahmen eines 21 Millionen Dollar schweren 5-Jahres-Zuschusses für die Kartierung von Gehirnen im Rahmen des Programms für maschinelle Intelligenz aus kortikalen Netzwerken, das von der „Intelligence Advanced Research Projects Activity“ gefördert wird. Ihr Ziel war es, Neuronen mit eindeutigen Strichcodes zu versehen und sie über Synapsen miteinander zu verknüpfen, um Karten ihrer Verbindungen durch Gensequenzierung zu erstellen und Computerarchitekturen zu entwerfen, die Aufgaben ausführen können, die für ein Gehirn einfach sind, aber für künstliche Intelligenz unerreichbar.

im Rahmen eines 21 Millionen Dollar schweren 5-Jahres-Zuschusses für die Kartierung von Gehirnen im Rahmen des Programms für maschinelle Intelligenz aus kortikalen Netzwerken, das von der „Intelligence Advanced Research Projects Activity“ gefördert wird. Ihr Ziel war es, Neuronen mit eindeutigen Strichcodes zu versehen und sie über Synapsen miteinander zu verknüpfen, um Karten ihrer Verbindungen durch Gensequenzierung zu erstellen und Computerarchitekturen zu entwerfen, die Aufgaben ausführen können, die für ein Gehirn einfach sind, aber für künstliche Intelligenz unerreichbar. Im Jahr 2008 sprachen Church, Bill Gates und Leena Peltonen vom „Wellcome Trust Sanger Institute“ auf einem Symposium über Genomwissenschaften an der Universität von Washington. Im Jahr 2013 wurde George Church eingeladen, auf der „Wellcome Trust Epigenomics of Common Diseases“-Konferenz zu sprechen. Im Jahr 2019 war er Hauptredner bei einer weiteren Wellcome Trust-Veranstaltung zu neuen Technologien. Bei dieser Veranstaltung bezeichnete Church das folgende Bild lachend als seine „Interessenskonfliktfolie“ und seine „Dankesfolie für Organisationen, die uns dabei helfen, unsere Technologie in die reale Welt zu bringen.“

Im Jahr 2021 war er Mitbegründer von „HLTH.network“ (ehemals Shivom), einer Healthcare-Blockchain, die den weltweit ersten globalen Marktplatz für Genom- und Gesundheitsdaten geschaffen hat und mit dem OMX-Token arbeitet. Laut ihrer Website geben sie an, die weltweit erste Datendrehscheibe für Präzisionsmedizin, einen DNA-NFT-Marktplatz, einen Krypto-Gesundheitsspeicher, eine auf Healthcare-Blockchain fokussierte Zeitschrift und einen auf Solana fokussierten Healthcare-Blockchain-Ökosystemfonds zu sein – das sind eine Menge Premieren. Ihre Mission ist es, der Welt ein tokenisiertes und inklusives Ökosystem zur Verfügung zu stellen, das alle Beteiligten befähigt, eine neue Ära des Gesundheitswesens zu schaffen – „ein Token für alle Healthcare-Blockchains für die nächsten Jahre.“

Laut ihrer Website geben sie an, die Um Gen-Editierung, QR-Scans von DNA auf der Blockchain und Transhumanismus weiter zu normalisieren, haben sie in echter Hollywood-Manier beschlossen, eine „dramatische Serie über die gefährlichen und lebensbejahenden Möglichkeiten zu drehen, wie die Technologie die Welt beeinflussen kann.“ Morgan Freeman und Lori McCreary von „Revelations Entertainment“ und Jay Firestone von „Prodigy Pictures“ arbeiten mit George Church zusammen. Sie bezeichnen ihn als Genetiker und CRISPR-Pionier und geben an, dass die Serie „die persönlichen und globalen Auswirkungen modernster Gen-Editing- und Engineering-Technologien erforschen wird, die im Kampf gegen den Klimawandel eingesetzt werden“, und versichern, dass die Auswirkungen dieser Gentechnologie auf unser Leben schneller kommen werden, als wir denken. Der Film wurde erst im März 2021 angekündigt, ein Veröffentlichungsdatum wurde also noch nicht bekannt gegeben.

Aus diesem Grund ist George Church ein so wichtiger Akteur in ihren Zukunftsplänen. Durch den Einsatz von DNA, synthetischer Biologie, QR-Codes, Blockchain und Gen-Editierung ebnet er den Weg zu ihrer Vision einer transhumanen KI-Zukunft – und wer weiß, vielleicht bringt er eines Tages sogar die Dinosaurier zurück. Mehr zum Thema „Augmentierte Menschen und KI“ weiter unten.

Heute gibt es etwa 20 Milliarden vernetzte Geräte, und mit 5G werden es bis 2030 voraussichtlich 50 Milliarden vernetzte Geräte sein, bei denen Maschinen mit Maschinen sprechen. In weniger als 5 Minuten verrät das Weltwirtschaftsforum, was es für die Zukunft aller Menschen voraussieht.

Wie sehr wollen die Machthaber, dass jeder an das „intelligente Netz“ angeschlossen wird? Sie haben vor kurzem einen Gesetzentwurf mit der Bezeichnung „Digital Equity Act of 2021“ eingebracht und ihn dann in den großen „Infrastructure Investment and Jobs Act“ eingefügt, den der Senat vor kurzem verabschiedet hat und für den 2,75 Milliarden Dollar bereitgestellt werden sollen. In diesem Gesetzentwurf geht es ausschließlich um die „Smart Grid“-Infrastruktur. Es wurde auch bereits eine Website für „Digital Equity“ eingerichtet. Das Gesetz würde die „National Telecommunications and Information Administration“ verpflichten, ein „State Digital Equity Capacity Grant Program“ und das „Digital Equity Competitive Grant Program“ einzurichten, um mit Ihren Steuergeldern dafür zu sorgen, dass jeder Amerikaner Zugang zu Breitbandanschlüssen hat und mit dem Internet verbunden ist.

Oberflächlich betrachtet klingt das wie eine wunderbare Erleichterung, es sei denn, man versteht ihren großen Plan. Sie behaupten, dass der Zweck dieser Zuschüsse auch darin besteht, die Verwirklichung der digitalen Gerechtigkeit zu fördern, Aktivitäten zur digitalen Integration zu unterstützen und Kapazitäten aufzubauen. Diese Förderung soll im Gleichschritt erfolgen, wobei jedes Ministerium die gleiche Botschaft verkündet, wie z. B. Landwirtschaft, Wohnungsbau und Stadtentwicklung, Bildung, Arbeit, Gesundheit und menschliche Dienstleistungen, Veteranenangelegenheiten, die Bundeshandelskommission, die Verwaltung für kleine Unternehmen und ein halbes Dutzend anderer. Jeder Staat wird seinen „State Digital Equity Plan“ in Zusammenarbeit mit „Stakeholdern“ entwickeln, um die Aktivitäten und Ziele zur digitalen Integration zu erreichen, und kann diesen Stakeholdern Unterzuschüsse gewähren.

Im Juli 2021 organisierte die „National Security Commission on AI“ einen „Global Emerging Technology Summit“, auf dem eine Vielzahl von Themen diskutiert wurde, darunter auch die Tatsache, dass die OECD die Standards für die Breitband- und Telekommunikationsinfrastruktur festlegt, „einschließlich der Entwicklung eines Rahmens für die transparente Berichterstattung über Terroristen und gewalttätige extremistische Inhalte im Internet“, was die Einführung des 5G-Netzes angeht.

Vereinfacht gesagt, geht es bei diesem „Digital Equity Act“ in Wirklichkeit darum, den Rahmen zu schaffen, um jeden an das „Smart Grid“ anzuschließen, während die Staaten „digitale Eingliederungsmaßnahmen“ mit landesweiten Anweisungen bereitstellen, wie die Menschen sich mit ihren Diensten wie Behindertenhilfe, Sozialdiensten, Arbeitslosenhilfe, dem Erhalt eines digitalen Ausweises, zukünftigem Wohnraum usw. verbinden müssen, während sie durch die neuen Standards, die sie mit dem Breitband und der 5G-Einführung gesetzt haben, überwacht werden.

Beim QR-Code ging es nie um einen kostenlosen Donut oder eine einfachere Möglichkeit für die Menschen, einzukaufen oder Produkte zu vermarkten – das wurde nur getan, um seine Verwendung zu normalisieren und ihn als „Bequemlichkeit“ darzustellen, genau wie handliche Smartphones. In Wirklichkeit geht es darum, die Menschheit zu kontrollieren, indem man alle Daten über jeden Menschen und jedes Objekt sammelt und ihnen die vollständige Überwachung Ihres Lebens und den Wissenschaftlern den vollen Zugang zu Ihrem Körper ermöglicht. Wenn Sie also das nächste Mal in einem Restaurant einen QR-Code finden, um auf die Speisekarte zuzugreifen, verlangen Sie eine echte Speisekarte oder verlassen Sie das Restaurant. Hören Sie auf, die QR-Codes überall zu benutzen, wo Sie hingehen. Hören Sie auf, Ihr Smartphone zu zücken und spielen Sie ihnen nicht mehr direkt in die Hand. LEHNEN SIE QR-CODES AB.

BLOCKCHAINED

„Es ist möglich, dass Blockchain am Ende das einzige, sichere Token-Element sein könnte, um die Authentizität von allem zu zertifizieren.“ –Chad Ballard, Managing Director, Leiter der Kernbankentechnologie bei JPMorgan Chase & Co.

Das Ziel ist es, alle Menschen und jedes Produkt in die Blockchain einzubinden, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen, bei der es keine Privatsphäre mehr gibt. Stellen Sie sich den QR-Code als Mittelsmann und das Smartphone als Werkzeug vor. Die Blockchain-Technologie kann etwas verwirrend sein, deshalb hier einige Grundlagen dazu und wie die Tokenisierung funktioniert. Ursprünglich für digitale Währungstransaktionen entwickelt, wird sie heute für das Internet der Dinge, die Verfolgung von Lieferketten, Finanzdienstleistungen, die Verwaltung von Vermögenswerten, die Identitätsüberprüfung, „intelligente Verträge“ und vieles mehr eingesetzt. Ein Distributed-Ledger-Blockchain-Framework ermöglicht die Sammlung von Daten, die über mehrere Standorte, Länder oder Institutionen hinweg geteilt und synchronisiert werden.

Die meisten Menschen sind mit Bitcoin vertraut, das mit einer „dezentralen“ Blockchain arbeitet. Aber keine Sorge – die Linux Foundation kümmert sich um den „Datenschutz“, wie in Teil 3 beschrieben, für alle diese neuen Blockchain-Plattformen. Die Programme und Agenden, die für die vollständige Kontrolle über die Menschheit entwickelt und durchgeführt werden, umfassen föderierte, zentralisierte und dezentralisierte Systeme. Auf Seite 13 des Berichts „Trustworthy Verification of Digital Identities“ [Vertrauenswürdige Überprüfung digitaler Identitäten, Anm. d. Übersetzers] des Weltwirtschaftsforums für 2019 gibt es eine hervorragende Grafik, die dies aufschlüsselt. Fast alle „Systeme“, die eingerichtet werden, nutzen die Blockchain-Framework-Distributed-Ledger-Technologie für die Steuerung. Ihre Absicht ist es, globale Regelungen, Gesetze und Interoperabilität zu schaffen. Ganz gleich, wie sie die Sprache drehen und wenden, um den Anschein zu erwecken, dass es sich um ein sicheres System mit Datenschutz für alle handelt – die Machthaber werden Zugang zu einem Großteil der Daten haben, und diese Daten/Aufzeichnungen werden nie verschwinden – sie sind dauerhaft.

Auf Seite 6 dieses Berichts erklären sie, dass sie ein ganzes Ökosystem von Anwendungen erwarten, die mit einer Handvoll Blockchain-Plattformen arbeiten, weil „die Zeit noch nicht reif ist für eine einzige Plattform aufgrund kommerzieller Empfindlichkeiten, unterschiedlicher Ansichten über die Wahl der Technologie und verschiedener Perspektiven über die Verwaltung von Blockchain-Netzwerken.“

Ihr ultimatives Ziel ist es, jeden Menschen und jedes Produkt zu verfolgen, nachzuverfolgen und zu überwachen. Die „Evrythng Product Cloud“ beispielsweise verleiht Produkten eine digitale Identität. Es wird ein Zwilling in der Cloud erstellt, der mit einer Kennung verknüpft ist, die in die intelligente Verpackung oder den intelligenten Code eingebettet ist, wodurch das Objekt mit Software-Intelligenz interaktiv wird und an neuen Anwendungen teilnehmen kann. „Evrythng“ stellt ein API-Gateway namens „Blockchain Integration Hub“ zur Verfügung, über das die Daten aus verschiedenen Blockchains repliziert oder gesammelt werden können. Neben der Lieferkettenhistorie und Live-Tracking-Daten werden auch Metadaten zu einem Produkt gehostet, die aktualisiert werden müssen, wie Temperatur, Feuchtigkeit oder der aktuelle Besitzer. Man kann sich das Ausmaß der Überwachung vorstellen, wenn erst einmal alle Produkte mit dem intelligenten Netz verbunden sind. Schon jetzt gibt es Städte, die mit Straßenlaternen ausgestattet sind, die überall dort, wo sich Menschen aufhalten, mit Kameras ausgestattet sind – unter dem Vorwand, jeden vor Verbrechen zu schützen oder den Klimawandel zu überwachen.

In der Studie „A Framework for Blockchain Interoperability – 2020“ des Weltwirtschaftsforums (WEF) geht es um die Weiterentwicklung der Technologien der vierten industriellen Revolution und darum, wie Blockchain die Abwicklung von Transaktionen in der Lieferkette und von Geschäftsprozessen durch autonome Software-Agenten und das Internet der Dinge ermöglichen wird.

Dieses kurze 3-minütige Video des WEF mit dem Titel „Shaping the Future of Technology Governance: Blockchain and Digital Assets“ erklärt, wie Blockchain bereits heute eingesetzt werden kann, und versichert, dass es nicht wichtig ist, dass Sie verstehen, wie Blockchain funktioniert. Sie arbeiten mit über 100 Unternehmen und 8 Regierungen an Projekten.

„Blockchain wird die Finanzsysteme in den nächsten 10 bis 15 Jahren grundlegend verändern. Die Blockchain-Technologie wird in vielen Bereichen Anwendung finden, denn es geht um Vertrauen, Kredit, Sicherheit – die Sicherheit von Daten und den Schutz von Daten.“ – Jack Ma, Mitbegründer der ANT-Gruppe und Gründer von Alibaba

J.P. Morgan stellt sich eine Multi-Blockchain-Welt vor, in der mehrere Blockchain-Netzwerke mit verschiedenen Protokollen aufgrund der rasanten Entwicklung der Technologien miteinander verknüpft werden. Sie sehen keine Ein-Blockchain-Netzwerk-Welt, zumindest noch nicht. Sie selbst haben vor kurzem an der Entwicklung einer Technologie für die Monetary Authority of Singapore und die Central Bank of Canada mitgewirkt, um einen währungsübergreifenden Swap mit „Hash Time Locked Contracts“ (HTLC) über mehrere Blockchains hinweg durchzuführen. Sie arbeiten an einer Gateway-Schicht, die die Interaktion mit mehreren Blockchains vereinfachen wird, und freuen sich über digitale Identitäten, die Registrierung und den Handel mit grüner Energie, die Identität von Fahrzeugen und Telematik – all dies wird durch die Blockchain-Technologie für eine „Multi-Blockchain-Welt“ ermöglicht.

„Accenture“, Teil der in Teil 3 besprochenen ID2020-Gruppe, hat viel darüber zu sagen, wie Blockchain das Identitätsmanagement revolutioniert, Einzelpersonen die Macht gibt, wieder die Kontrolle über ihre Identitäten zu haben, und Ihnen versichert, dass Sie selbst entscheiden können, welche Identitätsattribute Sie mit jeder Organisation teilen.

Auch der Cloud-Speicher spielt eine wichtige Rolle. Dieser Artikel erläutert den Vergleich zwischen „AWS“ von Amazon und „Azure“ von Microsoft. Die folgende Grafik zeigt den aktuellen Wettbewerb in diesem Bereich.

Laut den Diagrammen des Weltwirtschaftsforums in seinem Bericht 2020 hat keiner der großen Technologieanbieter, die Blockchain unterstützen, Interoperabilitätslösungen auf den Markt gebracht, mit Ausnahme von Microsoft, das derzeit mit Nasdaq an einem Projekt zur Entwicklung einer Ledger-agnostischen Lösung arbeitet. Zu den anderen großen Technologieunternehmen gehören IBM, SAP und Oracle. IBM nutzt „Hyperledger Fabric“ für unterstützte Blockchains und „IBM MQ“ für z/OS für die hybride Cloud-Transformation zur Interoperabilität mit Nicht-Blockchains. SAP nutzt „Hyperledger Fabric“, „MultiChain“ und „Quorum“ für unterstützte Blockchains und integriert SAP-Lösungen in Blockchains über einen SAP-Cloud-Service und einen Blockchain-Adapter für die Interoperabilität mit Nicht-Blockchains. Oracle nutzt auch „Hyperledger Fabric“ für unterstützte Blockchains und REST APIs und Hyperledger SDKs für die Interoperabilität mit Nicht-Blockchains.

Der Bericht zeigt auch ein Diagramm mit dokumentierten Technologien, die für einzelne Blockchain- oder Interoperabilitätslösungen verwendet werden. Diese sind:

AION

ARK

Bitcoin

BTC Relay

Corda

Cosmos

Ethereum

Hyperledger

Hyperledger Quilt

ICON

Interledger

POA

Polkadot

r3 Corda Settler

Ripple

Wanchain

Und schließlich werden in dem Bericht einige der größeren Organisationen vorgestellt, die sich auf die Schaffung von Standards zur Förderung der Interoperabilität von Geschäftsmodellen konzentrieren. Diese sind:

Belt and Road Initiative Blockchain Alliance

Blockchain Industrial Alliance

Blockchain in Transport Alliance

British Standards Institution

China Electronic Standardization Institute

Digital Container Shipping Association

Enterprise Ethereum Alliance

European Blockchain Partnership

GS1

Institute of Electrical and Electronics Engineers

International Organization for Standardization

Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI)

Darüber hinaus arbeiten laut einem Diskussionspapier des „Open Geospatial Consortium“ (OGC) über die Standardisierung von Distributed-Ledger-Technologien im Bereich der Geodaten mehrere Gruppen an der Blockchain-Standardisierung: die „International Organization for Standardization“ (ISO), die „International Federation of Surveyors“ (FIG), die Weltbank, die „International Telecommunication Union“ (ITU-T) und die „FOAM Initiative“.

Große Schritte in der Blockchain werden bereits unternommen

Im Folgenden finden Sie Beispiele dafür, wie der Blockchain-Rahmen zur Verfolgung, Rückverfolgung und Überwachung von Produkten und Personen eingesetzt wird.

1. China hat eine große Blockchain-Initiative mit dem Namen „Blockchain-based Services Network“ (BSN) ins Leben gerufen, die eine Infrastruktur für die Interkonnektivität auf dem gesamten Festland schafft, einschließlich Stadtverwaltungen, Unternehmen, Einzelpersonen und der Digitalen Seidenstraße zur Verbindung mit Chinas Handelspartnern auf der ganzen Welt. Die wichtigsten Gründungspartner sind das Staatliche Informationszentrum, „China Mobile“, „China Unionpay“ und „Red Date Technologies“. BSN hat eine Cloud-Management-Technologie entwickelt, die das Multiplexing von Rechenleistung mit Cloud-Anbietern im Rahmen der bereits bestehenden Multi-Cloud-Dienste von BSN ermöglicht, z. B. „AWS“ von Amazon, Microsofts „Azure“, „Google Cloud“, „Baidu Cloud“, „China Unicom“, „China Telecom“ und „China Mobile“. Es ist eine massive Einführung geplant, um alle größeren Städte des Landes anzuschließen. Ihr Ziel ist es, die Blockchain-Technologie als Infrastruktur für Smart Cities, Daten, Währungen und natürlich Verbindungsdatenbanken bis 5G zu nutzen.

BSN ist eine genehmigte Kette, die von Hyperledger Fabric abgezweigt wurde und die Interoperabilität mit den wichtigsten Blockchain-Plattformen und Frameworks wie Hyperledger Fabric, Ethereum und EOS ermöglicht, zusätzlich zum FISCO BCOS von WeBank mit Mitgliedern von WeBank, Tencent, Huawei und ZTE.

Dem „Wall Street Journal“ zufolge preist China BSN als digitale Infrastruktur für Entwickler auf der ganzen Welt an, mit Serverplatz für nur ein paar hundert Dollar pro Jahr, Programmiertools zur Erstellung von Blockchains und Vorlagen. Ein Erfolg könnte China in die Lage versetzen, die künftige Entwicklung des Internets selbst zu beeinflussen und gleichzeitig die internationale Nutzung eines selbst entwickelten Global Positioning System und einer digitalisierten nationalen Währung zu fördern, heißt es.

2. MOBi ist eine gemeinnützige Allianz mit einer umfangreichen Partnerliste, zu der einige der weltweit größten Fahrzeughersteller, Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, Verkehrsbetriebe, Versicherer sowie Blockchain- und Technologieunternehmen gehören, darunter Accentures, Amazon, die Europäische Kommission, Ford, GM, Honda, Hyundai, IBM, Hyperledger, Ripple, Sovrin, das Texas A&M Transportation Institute, das WEF und über 40 weitere. Sie alle haben sich zusammengetan, um Blockchain-basierte Standards zur Identifizierung von Fahrzeugen, Personen, Unternehmen und vertrauenswürdigen Fahrten zu schaffen, um den Verkehr effizienter, erschwinglicher, umweltfreundlicher, sicherer und weniger stauanfällig zu machen, wobei auch autonome Fahrzeuge im Mittelpunkt stehen.

Apropos Automobilindustrie: Die HERE-Plattform bietet anpassbare Standortdaten mit den größten Standortdatensätzen der Branche in über 200 Ländern und Gebieten. Die von Audi, BMW, Bosch, Continental, Mercedes, Intel, Mitsubishi, NTT und Pioneer finanzierte Plattform erstellt Befehlssätze für Autos und Roboter, räumliche Intelligenz für die Verwaltung von Baustellen, die Planung eines 5G-Netzes oder die Entwicklung von Kartierungsanwendungen. Zu ihren Partnern gehören Amazon AWS, Esri, Microsoft, Oracle, SAP, Verizon, Siemens und andere. Ihre Plattform wird sicherlich für die digitale Identität mit autonomen Fahrdiensten integriert werden.

3. Illinois hat ein eigenes Konsortium aus staatlichen und regionalen Behörden unter der „Illinois Blockchain Initiative„, die mit dem DoIT zusammenarbeitet, um hypervernetzte Dienste für eine hocheffiziente Regierung, eine digitale Identität und andere Dinge zu schaffen. Bereits 2018 wurde eine Task Force gegründet. In einem Landkreis wird Blockchain für die Registrierung von Landtiteln eingesetzt. Interessanterweise scheinen viele Länder Blockchain für Grundbucheintragungen zu verwenden.

Im Folgenden finden Sie eine Momentaufnahme der Pläne von Illinois für digitale Währungen, digitale Ausweise, Berechtigungen, intelligente Verträge und „Token für gesunde Ernährung“. In ihrem Strategiedokument finden sich mehrere andere Diagramme, darunter auch Drohnen und andere lustige Dinge.

4. Die NASA ist dabei, Blockchain und Smart Contracts für einige ihrer Projekte zu nutzen. Eines davon ist ihr SensorWeb-Programm, das eine interoperable Umgebung von Erdbeobachtungssatellitensensoren schafft.

5. Chemonics International, ein großer Auftragnehmer von USAID, hat eine Auszeichnung für die Entwicklung der Blockchain für „Biodatas Solution“ erhalten, die sie zusammen mit „BanQu“ entwickelt haben. Diese Plattform verändert den gesamten USAID-Vergabemechanismus, indem sie das Sammeln, Überprüfen und Speichern von Personaldaten überflüssig macht und gleichzeitig den Prozess beschleunigt. Zur Erinnerung: Im Jahr 2015 erhielt Chemonics von USAID einen IDIQ-Vertrag mit einer Laufzeit von acht Jahren und einem Volumen von 9,5 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung von Lieferkettenprogrammen im Gesundheitswesen zur Prävention von HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose. Chemonics war nur in der Lage, 7 % der Lieferungen pünktlich und vollständig zu liefern. Bis heute ist es ein Rätsel, wo all die Medikamente und die 9,5 Milliarden Dollar geblieben sind. Dennoch gewährte die Bill Gates Foundation „Chemonics“ nur drei Jahre später 386.680 Dollar für die „Überwachung der Temperatur kritischer Gesundheitsprodukte entlang der globalen Gesundheitsversorgungskette, um die Qualität und Wirksamkeit dieser lebensrettenden Produkte zu gewährleisten“. Im Wesentlichen die gleiche Aufgabe, bei der sie bereits episch versagt hatten.

6. Visa hat 159 Blockchain-bezogene Patente angemeldet, die Transaktionen sicherer machen und biometrische Daten zur Überprüfung der Identität einer Person verwenden. Im Jahr 2020 meldete das Unternehmen ein Patent zur Schaffung einer Blockchain-basierten digitalen Währung an, die das Bargeld ersetzen soll. Sie wollen als zentraler Computer agieren, der eine digitale Währung mit einer Seriennummer und einem Nennwert der physischen Währung erstellt. Dieses Patent würde für alle digitalen Währungen gelten: Ethereum, CBDCs, Pfund, Yen und Euro. Letztes Jahr ging Visa eine Partnerschaft mit Ethereum ein, um sein Zahlungsnetzwerk von 60 Millionen Händlern mit dem von „Circle Internet Financial“ entwickelten „U.S. Dollar Coin“ (USDC) zu verbinden. „Entrust“, ein Partner von „The Good Health Pass“, der kürzlich vom Vereinigten Königreich mit der Herstellung digitaler Covid-Zertifikate beauftragt wurde, kündigte im Juni 2021 seine zertifizierte Partnerschaft mit „Visa Ready“ und „Visa Fintech Partnership“ an. „Entrust“ wurde in Teil 3 dieses Berichts behandelt. Im Juli führte „Binance“, die weltweit größte Kryptowährungsbörse mit einem Handelsvolumen von 2 Billionen US-Dollar im vergangenen Jahr, eine Visa-Debitkarte ein, die das Krypto-Vermögen der Nutzer automatisch in die lokale Währung umwandelt.

7. 2018 hat Oracle sein Blockchain-basiertes „Global Shipping Business Network“ ins Leben gerufen, ein Seeschifffahrtskonsortium, dem Containerschifffahrtsriesen und Hafenbetreiber angehören.

8. Louisiana ist dem Spiel voraus und hat bereits die „LA Wallet“ entwickelt, die einen QR-Code verwendet, um Führerscheininformationen abzurufen, die einen echten Plastikführerschein ersetzen. Sie integrieren nun die „Covid Injection Smart Health Cards“.

9. „Hyperledger“ ist ein Dachprojekt für Open-Source-Blockchains und andere verwandte Tools, das 2015 von der „Linux Foundation“ ins Leben gerufen wurde. Es wurde von IBM, Intel und SAP Ariba finanziert. „The Fabric“ (Hyperledger-Projekt) ist eine Zusammenarbeit zwischen der „Linux Foundation“ und über 80 Finanz- und Technologieunternehmen, darunter IBM, DTCC, JP Morgan, Accenture und CISCO.

10. Indien hat in nur drei Jahren 300 Millionen neue Bankkonten eröffnet, mit staatlich verwalteten Online-Standards für Online-Zahlungen und digitale Identität. Indien hat auch eine Partnerschaft mit „Accenture“ und „BetterPlace Safety Solutions“ geschlossen, um „Safedrive“ für weibliche Angestellte zu entwickeln, das das Foto und die Daten eines Fahrers mit der Angestellten teilt, bevor diese abgeholt wird, und zwar durch Blockchain, die mit den Hintergrunddaten des Fahrers authentifiziert wird, natürlich alles über Smartphones.

11. Ghana wird das erste Land sein, das ab Oktober berührungslose biometrische Daten für sein nationales Impfprogramm verwendet. Der ghanaische Gesundheitsdienst hat sich mit Bill Gates‘ Gavi zusammengetan, um die Verabreichung von Impfstoffen, einschließlich der Covid-19-Injektion, mit Hilfe biometrischer Daten zu verfolgen, die mit Hilfe der Simprints-Technologie und mit Unterstützung von „Cisco“ erstellt wurden. Außerdem wird daran gearbeitet, die biometrischen Daten in die allgemeine Gesundheitsversorgung einzubeziehen.

12. Auch in Nigeria wird ein Biometriesystem eingeführt. 60 Millionen digitale Identitäten sind bereits mit ihren SIM-Karten verknüpft, und es gibt eine neue Frist bis zum 31. Oktober 2021, um alle an Bord zu holen. „UGS Technologies“, ein Partner für die Registrierung, hat einen Vertrag abgeschlossen, um die biometrischen Daten von Nigerianern, die im Vereinigten Königreich und in sechs anderen europäischen Ländern leben, auch für das System der nationalen Identifikationsnummer (NIN) zu registrieren.

13. Der Venture-Arm „HorizonX“ von Boeing hilft bei der Finanzierung der Entwicklung von „SkyGrid“, einem Blockchain-fähigen Luftverkehrskontrollsystem, das Drohnen verfolgt und mit ihnen kommuniziert. Es wurde von der FAA genehmigt, um Drohnenpiloten eine Genehmigung zu erteilen und eine dauerhafte Aufzeichnung von Daten zu erstellen. Sie glauben, dass es für die Paketzustellung, industrielle Inspektionen und die Zukunft autonomer Flugtaxis wichtig ist.

14. Cargill hat sich mit „Archer Daniels Midland“ (ADM), „Bunge“, „COFCO“, „Louis Dreyfus Company“ und „Glencore Agriculture“ in der „Covantis“-Plattform zusammengeschlossen und nutzt die Ethereum-basierte Quorum-Blockchain, um Aufzeichnungen über die Verfolgung von Getreide- und Ölsaatenladungen auf der ganzen Welt zu erstellen.

15. Walmart führt ein Pilotprogramm mit der US-Zollbehörde US-Customs and Border Protection durch, um importierte Lebensmittel über Blockchain zu verfolgen.

Zusätzliche Informationen

Die Weltbankgruppe veröffentlichte 2017 ein Papier über „Distributed Ledger Technology (DLT) und Blockchain“. Es enthält eine gute Aufschlüsselung dessen, was eine DLT ist und wie sie funktioniert, wie sie mit digitalen Währungen zusammenhängt, Anwendungen der DLT, intelligente Verträge und wie sie diese zu nutzen gedenkt. Dies war eine Zusammenarbeit zwischen der „Linux Foundation“ und über 80 Finanz- und Technologieunternehmen, darunter IBM, DTCC, JP Morgan, Accenture und CISCO.

UK Government’s Office for Science – „Distributed Ledger Technology: Beyond Blockchain“ untersucht, wie die Distributed-Ledger-Technologie die Dienstleistungen in der Regierung und im privaten Sektor revolutionieren kann.

Wallets, Kryptowährungen, digitale Zentralbankwährungen (CBDC) und die Banken der Zukunft

„Wir stehen an der Schwelle zu einer weiteren bahnbrechenden Innovation, die auch die Ärmsten in ein Finanzsystem einbezieht, das den Wert ihres Vermögens erhöht, anstatt ihn zu begrenzen. Die Umgestaltung der zugrunde liegenden Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen durch digitale Währungen wird denjenigen, die in Armut leben, direkt helfen.“ – Bill Gates

Im Klartext: Sie nutzen die Pandemie und die „Going Direct“-Finanzübernahme von „BlackRock“, um die Köpfe zu manipulieren und Industrien herzustellen. Ihr Ziel ist es, dass jeder über Breitband verfügt, ein Smartphone bei sich trägt, mit seinem digitalen QR-Ausweis an das Netz angeschlossen ist und an Blockchain-Plattformen teilnimmt. Es ist wichtig, den finanziellen Aspekt dieser Entwicklung zu verstehen, damit die Menschen sich bei jedem Schritt dagegen wehren können. John Titus von „The Solari Report“ hat eine unbestreitbare parallele Zeitlinie zwischen „Going Direct“ und Covid zusammengestellt, die allein schon die Absicht der Globalisten offenbart, die Märkte absichtlich zum Absturz zu bringen und die Menschen in die Knie zu zwingen, während sie sich mit Billionen davonmachen.

Im Jahr 2019 veröffentlichte die Federal Reserve Bank of Kansas City einen Artikel über QR-Code-basierte mobile Zahlungen in Japan, Singapur und Hongkong. Auf der Grundlage dieser Studien und Vergleiche kam ein Teil der Bewertung zu dem Schluss, dass QR-Code-basierte mobile Zahlungen als Ersatz für Bargeld es den Banken ermöglichen werden, die Kosten für Bargelddienstleistungen zu senken und die Menge an Verbrauchertransaktionsdaten zu erhöhen, die Banken und Nichtbanken zur Verfügung stehen, um die Verhaltensweisen und Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen. Sie sind auch der Meinung, dass der QR-Code eine schnellere, sicherere und bequemere Option ist als andere digitale Zahlungen. Sie zeigen sich besorgt über die Fragmentierung durch mehrere Geldbörsen und erklären, dass eine Konsolidierung der Branche dazu beitragen wird, die Probleme der Fragmentierung zu lösen.

Nach Angaben der OECD gehören digitale Geldbörsen zu den am schnellsten wachsenden Technologiemärkten. In Asien gibt es bereits eine Milliarde Nutzer von Bezahl-Apps, die auch E-Commerce, Chats, Lieferungen, Essensbestellungen und Mitfahrgelegenheiten einbeziehen. Nicht-Banken wie „PayPal“, „Apple“, „Google“, „Revolut“, „N26“ und „TransferWise“ machen sich einen Namen.

Die Federal Reserve Bank of Atlanta hat im Jahr 2020 ein Papier mit dem Titel „Shifting the Focus: Digital Payments and the Path to Financial Inclusion“ veröffentlicht. Wieder dieser Unsinn mit der „finanziellen Eingliederung“. Darin wird zur Erhaltung des Bargelds die These aufgestellt, dass „die Erleichterung der fortgesetzten Verwendung von Bargeld Verbrauchern schaden kann, die ansonsten nicht motiviert wären, sich für den digitalen Zahlungsverkehr zu entscheiden, wenn alle anderen Faktoren gleich wären. Wir könnten die Verwendung einer weniger effizienten Zahlungsmethode aufrechterhalten, unter der am Ende sowohl die Unternehmen als auch die Verbraucher leiden„. Ha … Ha … Ha. Entschuldigung, ich möchte einen seriösen Bericht nicht unterbrechen, aber das ist eine dreiste Lüge. Wurde jemals jemand durch Bargeld geschädigt oder hat er darunter gelitten, dass er es verwendete? Denken Sie nur an die schiere Manipulation, die in diesen verdrehten Worten steckt.

Sie weisen auch auf die Tatsache hin, dass es in den USA kein Bundesgesetz gibt, das die Annahme von Bargeld vorschreibt, dass aber mehrere Städte und Bundesstaaten Gesetze erlassen haben, die es Unternehmen verbieten, die Annahme von Bargeld zu verweigern. Überraschenderweise handelt es sich dabei um Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, San Francisco, Philadelphia, Washington DC und New York. Vielleicht schafft es der neu eingeführte „Payment Choice Act“ von 2021 durch die Gesetzgebung und schützt Verbraucher im ganzen Land vor Geschäften, die ihre Barzahlungen ablehnen.

Trotz ihrer Tricks und Taktiken ist Bargeld tatsächlich auf dem Vormarsch. Sie wollen allen weismachen, dass die Menschen immer weniger Bargeld verwenden und jeder ein Bankkonto haben möchte, das mit einer digitalen Währung verbunden ist, aber die Realität ist, dass die Menschen den Banken nicht vertrauen und das schon lange nicht mehr. Und die Mehrheit der Menschen in den Entwicklungsländern, die keine Bankkonten haben, wollen auch keine. All dies wird unter dem Deckmantel der „armen Menschen“ durchgesetzt, alle wollen eine „digitale Welt“, und das alles wird dem „Klimawandel“ und der „Wirtschaft“ helfen. Das ist alles Blödsinn.

Diese Grafik spiegelt den Anstieg des Geldumlaufs wider. Das ist sehr wichtig. Die Menschen müssen diesen Trend fortsetzen. Wenn man so oft wie möglich Bargeld benutzt, kann man nicht mehr nachvollziehen, wofür man sein Geld ausgibt, und das ist der ECHTE Grund, warum sie digital werden wollen – damit sie es kontrollieren können. Warum sollte man irgendjemandem dieser Leute eine „Swipe Fee“ gönnen, wenn man in vielen Fällen Bargeld verwenden kann? Wenn die Menschen ihr Geld von den großen Banken abziehen und die Gemeinschaftsbanken unterstützen würden, würde dies ihre Pläne erheblich behindern. Verwenden Sie weiterhin so oft wie möglich Bargeld.

Die Banken wollen mit allen Mitteln Ihre digitale Identität, wie in Teil 3 beschrieben, und so ist die Forderung nach einer Impfpflicht, um physischen Zugang zu Ihrer Bank zu erhalten, eine offensichtliche Taktik, die sie anwenden werden. „Morgan Stanley“ war die erste große Bank, die ihren Angestellten und Kunden den Zutritt zu ihrem Standort in New York verboten hat, wenn sie nicht geimpft waren.

„McKinsey & Company“ hat Covid-19 für die Studie „Making the case for robust digital financial infrastructure„ verwendet, die an eine ID gekoppelt ist:

„Die Wirksamkeit der 12 von uns analysierten Covid-19-Programme hing in hohem Maße vom Vorhandensein der drei strukturellen Merkmale der Finanzinfrastruktur ab: digitale Zahlungskanäle, das Vorhandensein eines grundlegenden digitalen Identifikationssystems mit breiter Bevölkerungsabdeckung und einfache Daten über Einzelpersonen und Unternehmen, die mit dem Ausweis verknüpft sind.“

Wie im obigen Abschnitt über Blockchain zu sehen ist, ist das die Richtung, in die sie sich mit all dem bewegen. „Gartner Inc.“ prognostiziert, dass neue Anwendungen von Blockchain bis zum Ende des Jahrzehnts einen Wert von 3 Billionen US-Dollar generieren könnten.

Die „Depository Trust & Clearing Corporation“ (DTCC), die Wertpapiere im Wert von 2,2 Billionen Dollar verwaltet, hat ihre Dienstleistungen verändert. Im Jahr 2017 kündigte sie Pläne zur Nutzung der Blockchain-Technologie für Credit Default Swaps in Zusammenarbeit mit IBM, Axoni und R3CEV an. Axoni wird u. a. von Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo und ICAP unterstützt. Nach der Implementierung wird die Blockchain-basierte Credit-Default-Swap-Plattform jährlich bis zu 11 Billionen US-Dollar verarbeiten.

Im Jahr 2020 beauftragte die Europäische Kommission „BlackRock“ mit der Durchführung einer Studie zur Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Zielen (ESG) in die EU-Bankenvorschriften. Wie in „Corey’s Digs“ Bericht über die Übernahme von Finanzinstituten erörtert, wird dies auch in den USA bereits praktiziert. Sie nutzen den Klimawandel als Mittel, um zu überwachen, wie Sie Ihr Geld ausgeben, und werden Ihnen bald eine Kreditbewertung auf der Grundlage von ESG sowie eine soziale Kreditbewertung zuweisen … sofern wir dies weiterhin zulassen.

Denken Sie daran, dass es 12 regionale Federal Reserve Banken gibt, wobei die New Yorker Fed die wichtigste ist. Sie ist die einzige regionale Niederlassung mit einem eigenen Handelssaal, beherbergt den Börsenstabilisierungsfonds und ist das einzige ständige Mitglied des Offenmarktausschusses, der US-Staatsanleihen kauft und verkauft. Die Mehrzahl der Programme, die unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung durchgeführt wurden, wurden von der New Yorker Fed geleitet.

Geld strömt rein

Bevor wir uns mit Kryptowährungen und Digitaltechnik befassen, ist es wichtig zu verstehen, dass diejenigen, die angeblich die „Pandemie“ finanzieren, diese Gelder in Wirklichkeit für den Aufbau eines Systems zur Versklavung der Menschen und einer intelligenten Netzinfrastruktur mit massiver Überwachung der Menschheit verwenden. Dies ist nur ein Bereich, in dem seit Jahren große Schmiergelder geflossen sind, bis hin zu diesem Moment, in dem sie „all in“ gehen. Dieselben Leute haben auch jahrelang zum HIV/AIDS Global Fund beigetragen, der ebenfalls eine Organisation von Bill Gates ist. Die gleichen Personen und Unternehmen, die von der Pandemie profitieren, sind auch stark an der Zukunft der Technologie und der digitalen Währung beteiligt. Geld fließt durch „COVAX“, das im April 2020 von der Weltgesundheitsorganisation, der Europäischen Kommission und der französischen Regierung gegründet wurde und eine weltweite Initiative ist, um Covid-19-Injektionen über Bill Gates‘ Gavi in die Welt zu bringen. „COVAX“ wird auch von der „Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“ (CEPI) geleitet, der natürlich auch Gavi, die WHO und UNICEF angehören.

Erst letzte Woche hat sich CEPI dem „Wellcome Leap Fund“ angeschlossen, der letztes Jahr vom „Wellcome Trust“ gegründet wurde und ein 60-Millionen-Dollar-Programm zur Unterstützung eines Netzwerks von RNA-basierten Biofoundaries für den Zugang zu verschiedenen Biologika, einschließlich mRNA-Impfstoffen und monoklonalen Antikörpern, vorsieht. „Wellcome Leap“ wird von Regina Dugan geleitet, der ehemaligen Direktorin der DARPA des Pantagons, und der Vorstandsvorsitzende, Jay Flatley, ist der ehemalige langjährige Leiter von „Illumina“, dem größten Hersteller von DNA-Sequenzern. Die Ziele von „Wellcome Leap“ scheinen sich an der Verschmelzung von KI und Menschen auszurichten, mit umfangreichen Überwachungsmaßnahmen. Die Journalistin Whitney Webb hat einen ausführlichen Bericht darüber verfasst.

China finanziert Gavi seit 2015 und hat am 4. Juni 2020 eine Zusage über weitere 20 Millionen Dollar bis 2025 gemacht. Griechenland hat 1,8 Millionen Dollar für COVAX zugesagt. Die Niederlande, einer der sechs ursprünglichen Spender von Gavi, haben über 365 Millionen Dollar für Gavi zugesagt. Norwegen, ebenfalls einer der sechs ursprünglichen Spender, hat Gavi satte 1,14 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Die USA, der wichtigste Spender von Gavi und einer der sechs ursprünglichen Spender, haben Gavi weit über 2,5 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Das sind nur einige der Länder, die mit Gavi zusammenarbeiten. Scrollen Sie auf einem der obigen Gavi-Links nach unten, um weitere Länder und Spender zu finden.

Zahlreiche Unternehmen haben Gavi und COVAX Mittel zur Verfügung gestellt, wie Shell, das Mitglied des Weltwirtschaftsforums (WEF) ist und 10 Millionen Dollar zugesagt hat; TikTok, dessen Muttergesellschaft ByteDance und ebenfalls Mitglied des WEF ist, hat 10 Millionen Dollar zugesagt; UPS (ebenfalls WEF) 1,3 Millionen Dollar, Unilever (ebenfalls WEF) hat 2,3 Millionen Dollar zugesagt, Mastercard 5,3 Millionen Dollar (ebenfalls WEF), um nur einige zu nennen.

Ein weiterer großer Geldgeber von „COVAX“ ist „Wise“, der bisher 5 Millionen Dollar beigesteuert hat. „Wise“ (ehemals „TransferWise“) ist ein in London ansässiger globaler Online-Geldtransferdienst, der mehr als 750 Währungsrouten auf der ganzen Welt unterstützt und sich auf internationaler Ebene durchsetzt. Wise wurde 2011 mit Finanzmitteln von Richard Branson, Peter Thiel, „PayPal“-Mitbegründer Max Levchin und anderen gegründet. Sie sind Partnerschaften mit Banken und Unternehmen wie „Bolt“, „GoCardless“ und „Monzo“ eingegangen, die erst kürzlich eine US-Banklizenz beantragt haben.

Es ist immer wieder dasselbe Netzwerk von Leuten, die die nächste fabrizierte Krise aushecken, Geld einsammeln, um den Tag zu retten, und neue Industrien aufbauen, die die Menschheit versklaven.

Wohin steuern Kryptowährungen?

Bei dem kürzlich im Senat verabschiedeten „Infrastructure Investment and Jobs Act“ geht es wieder einmal um den Aufbau eines „intelligenten Stromnetzes“, d. h. darum, dass jeder mit einem QR-Code an die Blockchain angeschlossen wird, um eine umfassende Überwachung und Steuerung zu ermöglichen. Zu dieser Steuerung gehört auch die Regulierung von Kryptowährungen, in der Hoffnung, 28 Milliarden Dollar an Steuereinnahmen zu generieren. Es enthält auch eine sehr weit gefasste Formulierung für „Makler“, die für die Berichterstattung verantwortlich sein sollen, so dass jeder in der Kryptoindustrie geduldig auf eine detailliertere Beschreibung wartet. Die Umsetzung soll nicht vor Ende 2023 erfolgen, und das Repräsentantenhaus arbeitet noch an Änderungen. Im Moment heißt es also abwarten und Tee trinken.

So oder so scheint es, dass Kryptowährungen auf ein gewisses Maß an Regulierung und einen Berichtsmechanismus zusteuern, um sicherzustellen, dass sie eine Steuersenkung erhalten. Letztendlich könnten sie – sobald sie eine digitale Währung etabliert haben, die vollständig nachvollziehbar ist – versuchen, Krypto ganz abzuschaffen.

In Peking, China, betreibt die weltgrößte Bank jetzt 30 Blockchain-Anwendungen, damit Kunden ihre Gesundheitsversorgung nachverfolgen und sehen können, wie ihre philanthropischen Spenden ausgegeben werden. Im Mai verbot China Finanzinstituten und Zahlungsunternehmen die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungstransaktionen, während es gleichzeitig seine eigene digitale Währung Yuan testete. Im Frühjahr 2021 hielt das „International Finance Forum“ (IFF) seine jährliche Konferenz in Peking ab, um über die Zeit nach der Pandemie und eine nachhaltige Zukunft zu diskutieren, bei der „RChain“ einen Vortrag über Blockchain hielt. Der ehemalige Weltbankpräsident Jim Yong Kim, IWF-Präsidentin Kristalina Georgievain und der UN-Generalsekretär waren ebenfalls anwesend.

In den USA scheinen viele Finanzinstitute vorerst auf Kryptowährungen umzusteigen, da es noch eine Weile dauern kann, bis sie zu einem CBDC wechseln. Die New Yorker Signature Bank zum Beispiel bietet institutionellen Krypto-Kunden die Möglichkeit, über ihre Ethereum-basierte Signet-Plattform Geld auf ihr Krypto-Handelskonto einzuzahlen. Im Jahr 2020 stiegen die Kryptoeinlagen von 2 Milliarden Dollar auf 10 Milliarden Dollar. Im Jahr 2019 investierte die Universität Harvard in den Kryptomarkt und schloss sich zwei anderen Investoren an, die „Blockstack Inc.“, ein Kryptowährungsunternehmen, mit 11,5 Millionen US-Dollar unterstützten. Harvard bietet sogar einen Kurs über die Einführung in Blockchain und Bitcoin an. Laut dem „Harvard Crimson“ investiert die „Harvard Management Company“, die das 41,9 Milliarden Dollar schwere Stiftungsvermögen der Universität verwaltet, seit 2019 in Bitcoin.

Ein Krypto-Klima-Abkommen?

Am 8. April 2021 wurde der „Crypto Climate Accord“ von „Energy Web“, dem „Rocky Mountain Institute“ (RMI) und der „Alliance for Innovative Regulation“ (AIR) ins Leben gerufen. Inspiriert durch das Pariser Klimaabkommen will diese Allianz, die aus über 150 Partnern besteht, die Kryptowährungsbranche bis 2025 oder früher zu 100 % erneuerbar machen. Sie wollen es ermöglichen, dass alle Blockchains der Welt mit 100 % erneuerbaren Energien betrieben werden, einen Open-Source-Buchhaltungsstandard für die Messung von Emissionen entwickeln und bis 2040 Netto-Null-Emissionen für die gesamte Kryptoindustrie erreichen – einschließlich aller Geschäftsvorgänge jenseits von Blockchains. Einige ihrer Partner sind „Argo Blockchain“, „Bitcoin Latinum“, „Blockchain Founders Fund“, „CoinShares“, „Consensys“, „DMG Blockchain Solutions“, „Gryphon Digital Mining“, „NortonLifeLock“, „RChain“, „Ripple“, „Skyline Renewables“, „Tom Steyer“, „Vancrypto“ und über 100 weitere. Natürlich werden sie auch vom Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen unterstützt.

Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen: Das „Rocky Mountain Institute“ (RMI) wurde 1982 von Hunter Lovins gegründet und fusionierte im Dezember 2014 mit Richard Bransons „Carbon War Room“ zu einer Tochtergesellschaft des RMI. Beide Unternehmen spielten eine wichtige Rolle im „Ten Islands“-Pilotprogramm, das zehn Inseln mit erneuerbaren Energien versorgen sollte und sich schließlich auf über 23 Inseln ausweitete und auch die Tourismusindustrie einbezog, worüber „Corey’s Digs“ ausführlich berichtete. Daran ist eine lange Liste von Akteuren beteiligt, die zufällig viele der gleichen Akteure in dieser Serie sind, darunter 26 Regierungen, die „Clinton Foundation“, George Soros, Reid Hoffman von „LinkedIn“, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma von „Alibaba“, Marc Benioff von „Salesforce“ und unzählige Organisationen und NGOs. Der ehemalige Spezialist für Katastrophenrisikomanagement bei der Weltbank und Entwicklungsspezialist des UNDP, Justin Locke, wurde 2014 Direktor des „Islands Energy Program“ des „Rocky Mountain Institute“. Auch der ehemalige Präsident Barack Obama und das Energieministerium spielten bei der Einführung eine große Rolle.

„Energy Web“ wurde 2017 vom „Rocky Mountain Institute“ und „Grid Singularity“ zusammen mit 10 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Die „Alliance for Innovative Regulation“ wurde 2019 von den Mitbegründern Jo Ann Barefoot und David Ehrich ins Leben gerufen, die beide über umfangreiche Erfahrungen verfügen, wobei der Vorstand aus einem ehemaligen leitenden Berater des Weißen Hauses und einem ehemaligen Währungs-Rechnungsprüfer besteht.

Bitcoin ist besorgt über dieses neue Krypto-Klimaabkommen und stellt dessen wahre Motive in Frage. Sie stellen fest, dass der enorme Energieverbrauch, der für den Betrieb von Hochleistungscomputern und die Erfüllung der Anforderungen dieser sich schnell entwickelnden Industrie erforderlich ist, mit Sicherheit einen großen Energie-Fußabdruck hinterlässt, und fragen sich, ob die Milliardäre und Industrie-Evangelisten plötzlich wieder ein Gewissen entwickelt haben, um das Ökosystem des Planeten wiederherzustellen – oder ob dies einfach nur ein Trick ist, um Kritik zu unterdrücken und gute PR zu machen. Sie weisen darauf hin, dass fast alle Unterzeichner bereits ein weniger energieintensives „Proof-of-Stake“-(PosS)-Konsensprotokoll verwenden, so dass der Energie-Fußabdruck von Kryptowährungen mit der Zeit automatisch sinken wird. Was zeigt, dass diese Unternehmen sich lediglich als „grün“ darstellen, um mehr Nutzer anzulocken, anstatt sich tatsächlich um Umweltbelange zu kümmern. Da es sich um ein selbstverwaltetes Gremium ohne Aufsicht handelt, scheint es, dass Eigennutz das wahre Motiv sein könnte.

Die Regression in digitale Zentralbankwährungen (CBDCs)

An dieser Stelle wird es knifflig, und die brillanten Berichte von John Titus von „The Solari Report“ sind immer hilfreich. Es findet ein ziemlicher Tanz statt, ganz zu schweigen von dem hitzigen Wettbewerb zwischen Finanzinstituten und Big-Tech-Unternehmen, und das Verständnis der Logistik, wie das alles am hinteren Ende ablaufen könnte, wird ein wenig kompliziert. Das größte Problem besteht darin, wie die CBDCs verteilt werden sollen. Werden sie von der Federal Reserve oder dem Finanzministerium kommen? Werden sie direkt an die Geschäftsbanken gehen, und wie werden sie an den Einzelhandel und die Bürger weitergegeben? Was oder wer wird die Sicherheiten dafür sein? Eines wissen wir mit Sicherheit: Es wird über eine Blockchain-Plattform (Distributed Ledger) funktionieren, die vollständig rückverfolgbar sein wird, was sich von der Funktionsweise von Kryptowährungen deutlich unterscheidet. Die Zentralbanken werden nirgendwo hingehen, zumindest nicht in absehbarer Zeit, aber Big Tech dringt bereits in den Bankensektor ein.

Im Dezember 2020 führten das Schweizer Zentrum des „Innovation Hub“ der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BISIH), die Schweizerische Nationalbank (SNB) und „SIX“ ein erfolgreiches Proof-of-Concept-CBDC-Experiment durch, das tokenisierte digitale Vermögenswerte und Zentralbankgeld integriert. Sie erklärten, dass sie einen Großkunden-CBDC auf einer verteilten Plattform für digitale Vermögenswerte ausgegeben und die Plattform für digitale Vermögenswerte mit dem bestehenden Großkunden-Zahlungssystem verbunden haben.

Der Rat der Europäischen Zentralbank hat gerade eine 24-monatige Untersuchung zum digitalen Euro eingeleitet, die sich auf Schlüsselfragen zur Gestaltung und Verbreitung eines digitalen Euro konzentriert.

US-Finanzministerin Janet Yellen berief im Juli die „President’s Working Group on Financial Markets (PWG)“ ein, um die potenziellen Vorteile von Stablecoins zu diskutieren. Noch in derselben Woche erklärte der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, dass „man keine Stablecoins und keine Kryptowährungen bräuchte, wenn man eine digitale US-Währung hätte.„

Wer werden die Banker in einer digitalen Welt sein?

„Wir verstehen die Bedenken, die sie haben könnten bezüglich der Frage, wie CBDCs ausgegeben werden könnten. Jede Regierung wird in einem anderen Tempo vorgehen, aber es gibt keine Regierung, die sich eine Zukunft ohne digitale Fiat-Währung vorstellen kann.“ – Dan Schulman, CEO von Paypal

Derzeit gibt es in den USA 4.357 Geschäftsbanken, 2.789 weniger als während der Finanzkrise 2008. In den letzten 15 Jahren hat die Fed 3.576 Bankenfusionen genehmigt, ohne daß es auch nur eine Ablehnung gegeben hätte. Im Jahr 2016 kündigte der Comptroller of the Currency an, neue Fintech-Banklizenzen zu erteilen, damit Finanztechnologieunternehmen schneller im ganzen Land expandieren können.

Im Jahr 2020 veröffentlichte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) den Bericht „Digital Disruption in Banking and its Impact on Competition„. Die Vereinigten Staaten sind eines der 20 Gründungsmitglieder und leisten den größten finanziellen Beitrag. Der Bericht analysiert die möglichen Strategien der FinTech- und BigTech-Akteure und die Rolle der Regulierung. Sie stellen fest, dass die Regulierung einen entscheidenden Einfluss darauf haben wird, wie stark sich BigTech in der Branche engagieren wird und wer die dominierenden Akteure sein werden. Sie erklären, dass die Angebots- und Nachfragetreiber der digitalen Disruption durch die technologischen Entwicklungen auf der Angebotsseite und durch die Erwartungen der Verbraucher an Dienstleistungen auf der Nachfrageseite angetrieben werden. Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), Cloud Computing, Smartphones, digitale Währungen und die Blockchain-Technologie bilden die Angebotsseite.

Dem Bericht zufolge sind das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Singapur, Deutschland, Australien, Hongkong und China die führenden FinTech-Hubs, wobei China durch BigTech-Giganten wie „Alibaba“, „Baidu“ und „Tencent“ den Weg weist. Sie sind der Meinung, dass BigTech-Plattformen aufgrund ihres breiten Kundenstamms, ihres guten Rufs, ihrer geringeren regulatorischen Beschränkungen und ihrer umfangreichen Kundendaten – wie beispielsweise Unternehmen wie Google, Amazon oder Facebook (obwohl man argumentieren könnte, daß ihr Ruf Schaden genommen habe) – das traditionelle Bankgeschäft viel stärker beeinträchtigen. Sie glauben, dass sie aufgrund all ihrer Vorteile und ihres großen Kundenstamms mit den etablierten Banken konkurrieren können, indem sie entweder als Vermittler fungieren und traditionelle Bankprodukte anbieten oder als Marktplätze, die sich auf die profitabelsten Bankgeschäfte konzentrieren. Sie weisen auch darauf hin, dass BigTech-Firmen den digitalen Zahlungsverkehr monopolisieren könnten, indem sie die Interoperabilität mit anderen E-Geld-Anbietern verweigern, was bedeutet, dass sie die Schnittstelle zu den Kunden kontrollieren würden und die Banken um die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen über ihre Plattformen konkurrieren müssten.

BigTech-Unternehmen haben definitiv eine starke Stellung in der digitalen Welt und können als Torwächter für den Vertrieb von Finanzprodukten fungieren. Die meisten Banken werden mit ihren gebündelten Produktstrategien nicht konkurrieren können. Sie könnten sich daher dafür entscheiden, ihr Geschäft in eine offene Plattform mit anderen Banken und Finanzvermittlern umzuwandeln oder Partnerschaften mit BigTech-Unternehmen einzugehen. Die Kontrolle über die Schnittstelle zum Kunden ist entscheidend. Amazon und JPMorgan Chase sind bereits eine Partnerschaft eingegangen, Apple und Goldman Sachs haben sich zusammengetan, um Kreditkarten anzubieten, Amazon und die Bank of America haben sich bei der Kreditvergabe zusammengetan, und Google ist mit mehreren Finanzinstituten eine Partnerschaft eingegangen. Alles in allem weist der OECD-Bericht darauf hin, dass die Banken, wenn BigTech-Firmen mit voller Wucht in den Bankensektor eindringen (sie haben bereits damit begonnen), nur begrenzte Möglichkeiten haben werden, im Geschäft zu bleiben, es sei denn, sie bieten spezialisierte, einzigartige Finanzprodukte an, die BigTech-Firmen nicht anbieten können, oder sie können zu Plattformen werden, die mit BigTech konkurrieren, da sie in der Lage sind, die Vorschriften besser zu umgehen.

Sie kommen zu dem Schluss, dass sich FinTech-Unternehmen in spezialisierte Firmen ohne Banklizenz und digitale Banken aufteilen werden. Die spezialisierten Dienstleistungsunternehmen werden mit den etablierten Banken zusammenarbeiten, und die digitalen Banken werden sich konsolidieren oder an die etablierten Banken verkaufen. BigTech wird seinen neuen Vorstoß in den Bereich der Bankdienstleistungen fortsetzen. Die Entwicklung der Vorschriften, zu denen auch die Frage gehört, wer die Daten kontrolliert, wird darüber entscheiden, wie weit BigTech auf eigene Faust gehen kann. Manch einer mag sagen, dass es sich um eine naheliegende Verbindung handelt – BigTech und Großbanken.

Big Tech hält Einzug ins Bankwesen

Anhand der beiden Fallstudien „Paypal“ und „Google“ können wir sehen, in welche Richtung sie sich bewegen und welche Auswirkungen sie haben.

„Paypal“ strebt eine führende Position in der Zukunft der digitalen Vermögenswerte und Währungen an. „Diese ganze Idee, eine Kryptowährungs- und Blockchain-Einheit innerhalb von Paypal zu etablieren, ist ein Weg, wie wir ein Gestalter dieses [Trends] sein können, ein Anführer, und nicht nur jemand, der darauf bloß reagiert“, sagte Schulman. Im April erwarb „Paypal“ das in Tel Aviv ansässige Krypto-Sicherheitsunternehmen „Curv Inc.“ und eröffnete im Februar eine Venmo-Kreditkarte unter der Marke Visa. Letztes Jahr führte Paypal QR-Codes für Transaktionen in Geschäften ein, die allein in einem Quartal 6,4 Milliarden Dollar einbrachten. Während der so genannten Pandemie führte Paypal seinen QR-Code in 28 Ländern über „Paypal Wallet“ ein, um angeblich kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen, bezog aber die USA nicht in dieses Pilotprogramm ein und führte ihn erst später hier ein.

Darüber hinaus ist Paypal Eigentümer von „Venmo“, das im Jahr 2020 Transaktionen im Wert von fast 160 Milliarden Dollar abgewickelt hat. Das Unternehmen bietet auch eine Paypal Cash Mastercard, eine Prepaid Mastercard, eine Cashback Mastercard, eine Extras Mastercard, einen Paypal-Kredit, der eine wiederverwendbare Kreditlinie ist, mit der Sie einen Kauf innerhalb von sechs Monaten ohne Zinsen oder Jahresgebühren abbezahlen können, und „Pay in 4“, mit der Sie einen Kauf in vier Raten im Abstand von zwei Wochen bezahlen können, was ebenfalls zinsfrei ist. Das Unternehmen hat sich sogar mit der „Bancorp Bank“ und anderen zusammengetan, um eine FDIC-Versicherung für die von ihnen angebotenen Kreditkarten anzubieten. Wenn Sie eine Paypal-Cash-Karte besitzen, wird Ihr Geld auf ein Sammelkonto eingezahlt, das von Paypal bei einer FDIC-versicherten Bank geführt wird. Paypal ist außerdem eine Partnerschaft mit der WebBank, einem Unternehmen von „Steel Partners“, eingegangen, um Geschäftskredite anzubieten. Paypal ist also im Grunde bereits als Teilbankensystem tätig, bietet aber keine Schecks, Autokredite, Hypotheken oder Vermögensverwaltung an. Das scheint ein leichtes Feld für große Banken zu sein, in das sie hineinschlüpfen können, indem sie Paypal als Schnittstelle für den Zwischenhändler nutzen. Es gibt sogar ein System, mit dem man seine Steuern direkt an das Finanzamt zahlen kann.

Würden Paypal und andere große Technologieunternehmen zu kontrollierten Gatekeepern für die größeren Banken werden und in Zukunft keine Partnerschaften mit kleineren Banken eingehen, was zu Fusionen, Übernahmen und einem Monopol führen würde? Im Januar wetterte der CEO von JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, gegen „unlauteren Wettbewerb“ wegen der Dreistigkeit von Tech-Unternehmen und kleineren Banken, mit ihnen zu konkurrieren. Offenbar schreibt die Regulierung vor, dass die Banken jede von ihnen ausgegebene Debitkarte mit zwei unabhängigen Netzwerken ausstatten müssen, und die Einzelhändler haben dann die Möglichkeit zu wählen, welches Netzwerk eine Transaktion abwickelt. Banken mit einem Vermögen von weniger als 10 Mrd. USD sind jedoch von dieser Regelung ausgenommen. Dies ermöglicht es Tech-Unternehmen, mit kleinen Kreditinstituten zusammenzuarbeiten und höhere Gebühren zu erzielen, was die großen Banken natürlich nicht gutheißen. Deshalb hat JPMorgan Chase & Co. im Januar gedroht:

„Es gibt Beispiele für unlauteren Wettbewerb, gegen den wir irgendwann etwas unternehmen werden. Leute, die viel mehr mit Lastschriften verdienen, weil sie unter bestimmten Bedingungen arbeiten, können nur deshalb konkurrieren“, warnte Jamie Dimon, Chief Executive Officer von JPMorgan Chase & Co., im Januar. „Sie können davon ausgehen, dass es hier noch weitere Kämpfe geben wird.“

Sieben Monate später leitete die SEC eine Untersuchung gegen Paypal ein, bei der es darum ging, ob die Transaktionsgebühren, die an die Banken gezahlt werden, die Paypals Debitkarten ausgeben, den Richtlinien der Federal Reserve entsprechen. Die Federal Reserve erwägt nun Änderungen ihrer Vorschriften für Debitkarten, nachdem die Zentralbank im Mai die Öffentlichkeit um Stellungnahme zu einer Änderung gebeten hatte.

JPMorgan Chase hat mehr als 400 Banken, darunter die Deutsche Bank und die mexikanische „Banorte“, für Internetbanking-Transaktionen unter Verwendung ihres „Liink Blockchain Network“ gewonnen. Das Ziel sind weniger Papierschecks und mehr Online-Transaktionen.

Google hat fleißig Partnerschaften mit Banken aufgebaut, um über sein neues „Google Plex“, das in „Google Pay“ integriert ist, echte Girokonten anzubieten. Bislang wurden bereits 11 Partnerschaften mit Finanzinstituten geschlossen, darunter „Citi“, „BMO Harris“ und „Stanford Federal Credit Union“. „Google Pay“ arbeitet bereits mit 5.000 Finanzinstituten zusammen und wirbt daher um Partnerschaften mit Banken und Kreditgenossenschaften:

„Sie sind technologisch im Rückstand. Ihre derzeitigen Anbieter sind Jahre im Rückstand. Die Verbraucher denken, Sie seien irrelevant. Wir sind hip, wir sind cool, wir haben die neuesten Technologien, und wir haben Daten! Kommen Sie und arbeiten Sie mit uns an unserem neuen Girokonto!“

„Google Pay“ hat ein ganzes Bündel an Angeboten, von „Plex“ über „Verge“ bis hin zu „Explore“, das einen QR-Code verwendet, „Shopping, Insights“, um Ihre Ausgaben zu verfolgen, und mehr. Google bietet auch Cloud-Computing-Dienste für Finanzinstitute an.

„Equifax“ nutzt sogar die Google-Cloud. Das Kreditbewertungsunternehmen „Fair Isaac“ kündigte am 23. Januar 2020 (kurz nach dem Auftreten von Covid) an, das Bewertungssystem zu ändern, wodurch es für Menschen schwieriger wird, Kredite zu erhalten. „Equifax“ nahm die Änderung erst im Sommer 2020 vor. „Freddie Mac“ und „Fannie Mae“ müssen sich jedoch noch an das alte Scoring-System halten. Im Jahr 2018 gab „Equifax“ 1,2 Milliarden Dollar aus, um alle Daten in die Google Cloud zu verlagern. Natürlich behauptet „Equifax“, dass sie dies aufgrund einer Datensicherheitsverletzung durchgeführt haben. „Equifax“ ist Partner des Weltwirtschaftsforums, und das Forum sowie andere haben bereits erklärt, wie die Zukunft der Kreditwürdigkeitsprüfung aussehen wird, nämlich durch die Einbeziehung eines Sozial- und Klimascores.

Banklizenzen

Viele der großen Technologieunternehmen scheinen sich von Banklizenzen fernzuhalten und stattdessen Partnerschaften mit Banken einzugehen, wahrscheinlich, um sich nicht mit Regulierungsproblemen herumschlagen zu müssen. Banklizenzen sind sehr kostspielig und mit strengen Vorschriften verbunden, können aber auch eine FDIC-Versicherung bieten. Um eine Lizenz zu erhalten, muss ein Finanzunternehmen eine Reihe strenger Vorschriften erfüllen, finanzielle Reserven vorhalten und die Sicherheit seiner Datensysteme gewährleisten. Einige Tech-Unternehmen gehen jedoch den ganzen Weg. Es gibt vier Arten von Banklizenzen:

A) Traditionelle Lizenz: Die meisten Banken haben eine

B) Erweiterte Lizenz: erlaubt es einem Fintech-Unternehmen, mit einer Mutterbank zusammenzuarbeiten und unter deren Lizenz zu operieren

C) (virtuelle) Fintech-Lizenz: verfügbar für rein digitale Banken, die ausschließlich online tätig sind. Diese neuere Banklizenz wurde vom OCC im Dezember 2016 angekündigt, um es Finanztechnologieunternehmen zu ermöglichen, im ganzen Land zu expandieren.

D) E-Money-Lizenz: erlaubt es Unternehmen, Zahlungen und Finanzdienstleistungen wie Überweisungen und Währungsumtausch anzubieten, aber keine Einlagen zu verwalten und wie eine Bank zu arbeiten.

Einige Technologieunternehmen haben kürzlich eine Banklizenz beantragt oder erhalten:

Adyen, ein niederländisches Zahlungsunternehmen mit Sitz in den Niederlanden, hat vor kurzem die Genehmigung erhalten, eine US-Bundesniederlassung in San Francisco, Kalifornien, zu gründen.

Monzo Bank Ltd, eine Online-Bank mit Sitz im Vereinigten Königreich, hat einen Antrag auf eine Banklizenz in den Vereinigten Staaten gestellt.

Revolut, ein Finanztechnologieunternehmen mit Sitz in London, England, hat eine Banklizenz in den USA beantragt. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet, wird derzeit mit 33 Milliarden Dollar bewertet und hat erst letzten Monat in einer Finanzierungsrunde 800 Millionen Dollar aufgenommen. Der „Vision Fund 2“ von SoftBank und Tiger Global Management führten die Transaktion an. Alibaba-Gründer Jack Ma war zuvor im Vorstand von SoftBank tätig.

SoFi (Social Finance Inc), ein Online-Unternehmen für persönliche Finanzen, erhielt eine bedingte Genehmigung für eine nationale Banklizenz, die es ihnen ermöglicht, Einlagen entgegenzunehmen und selbständig Kredite zu vergeben.

Square wurde letztes Jahr eine Banklizenz für die Gründung einer in Utah ansässigen Bank genehmigt.

Die Varo Bank, eine Tochtergesellschaft des Fintech-Unternehmens V“aro Money, Inc.“, erhielt die Genehmigung für eine nationale Banklizenz.

Was ist mit staatlich geführten Banken?

Ist es möglich, dass wir bald öffentliche Banken sehen werden, die von der Regierung geleitet werden? Im Moment ist die einzige öffentliche Bank in den USA die „Bank of North Dakota“, aber das ist eine staatliche Großbank, die tatsächlich den kleinen Leuten hilft. Im Grunde genommen könnten öffentliche Banken die Banken der Gemeinden auslöschen, und das wollen wir nicht.

Warum ist dies eine plausible Option? Im Jahr 2020 forderte Senator Bernie Sanders ein staatlich geführtes Bankensystem, das über die Federal Reserve und die US-Postbehörde eingerichtet werden würde. Dies wurde von der Biden-Sanders „Unity Task Force“ vorgeschlagen, die eine neue öffentliche Bankeninfrastruktur forderte. Dies war eine weitere „Idee“, die darauf basierte, Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen bei der Einrichtung von Bankkonten mit Echtzeit-Zahlungssystemen zu helfen. Obwohl der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, dieses Konzept nicht zu unterstützen schien, pries die „Washington Post“ es als etwas an, das Wirklichkeit werden muss. Natürlich wird es von allen als Vorteil verkauft, als ginge es bei einer „öffentlichen Bank“ nur um die Menschen und darum, wie viel sicherer jeder im Vergleich zu einer privaten Bank wäre, wobei die Tatsache vergessen wird, dass sie von der Regierung geführt würde.

Auch das Weltwirtschaftsforum befürwortet das öffentliche Bankwesen. Im Oktober 2019 veröffentlichte es einen Artikel über das kürzlich erlassene kalifornische Gesetz zum öffentlichen Bankwesen. Darin heißt es:

„Die Banken müssen gut geführt werden, um ihrem Auftrag gerecht zu werden, und das Führungssystem selbst muss überwacht werden, um sicherzustellen, dass es sowohl effektiv als auch komplementär zu diesem Auftrag bleibt. Letzten Endes kann ein Abdriften der Mission unvermeidlich sein. Aber es liegt durchaus in der Macht der Regierungen, dies zu erkennen und die notwendigen Governance-Reformen einzuleiten. Es wäre ein tragischer Fehler anzunehmen, dass mit der Verabschiedung eines Gesetzes über das öffentliche Bankwesen der Auftrag erfüllt ist. Die Mission hat gerade erst begonnen.„

Sie sind nicht die einzigen, die versuchen, dieses neue Bankmodell zu verkaufen. Der Unterausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses erörterte es im Juli 2021 während seiner Anhörung mit dem Titel „Banking the Unbanked: Exploring Private and Public Efforts to Expand Access to the Financial Systems“ [Erkundung privater und öffentlicher Bemühungen zur Erweiterung des Zugangs zu den Finanzsystemen, Anm. d. Übersetzers]. Die Teilnehmer bewerteten die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften, und jeder gab seinen Senf dazu, wobei sich mehrere für das öffentliche Bankwesen aussprachen. Die auffällige Aussage von Steven Lofchie war aufschlussreich. Er meinte, dass angesichts der Tatsache, dass die Post Berichten zufolge 36 Millionen Dollar pro Tag verliert und massive Pensionsverpflichtungen hat, ein starkes Argument dafür angeführt werden kann, dass die Post kein Gewinnstreben hat. Ah ja, der große „Crash“ der Post beißt sich jetzt in den eigenen Schwanz.

Könnte es Wirklichkeit werden? Schauen wir uns das mal an:

2019 unterzeichnete Gouverneur Newsom ein Gesetz, das es kalifornischen Städten und Bezirken erlaubt, öffentliche Banken zu gründen, womit Kalifornien der zweite US-Bundesstaat ist, der dies zulässt – North Dakota ist der erste. Das schien den Stein ins Rollen gebracht zu haben, denn im Jahr 2020 wurden auf Bundesebene vier Gesetzesentwürfe für öffentliche Banken und Postbanken eingebracht. Postbanking gibt es schon ewig, es wäre also nicht verwunderlich, wenn man es ausbauen würde, vor allem, wenn man es auch online anbieten würde. Einige dieser Gesetzentwürfe werden möglicherweise erneut eingebracht oder in andere Gesetzentwürfe aufgenommen, da sie 2020 nicht durchkommen.

In diesem Jahr wurden bereits in acht verschiedenen Bundesstaaten Gesetze eingebracht: Kalifornien, Hawaii, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania und Washington. Das „Public Banking Institute“ hat eine Karte erstellt, die zeigt, was an der Public-Banking-Front im ganzen Land passiert. Alle Gesetze sind unter der Karte verlinkt.

Hier ein Beispiel für einen der drei Gesetzesentwürfe, die allein in New York in diesem Jahr eingebracht wurden:

New York: Senatsvorlage S1762A „New York Public Banking Act“, eingebracht am 14. Januar 2021. Der Gesetzesentwurf würde kommunale und andere lokale Behörden ermächtigen, öffentliche Banken zu gründen und zu kontrollieren, indem sie Kapitalanteile oder andere Eigentumsrechte halten, und diesen öffentlichen Banken öffentliche Mittel zu leihen oder zu gewähren oder öffentliche Kredite zu gewähren, um Kosteneinsparungen zu erzielen, die lokale Wirtschaft zu stärken, die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde zu unterstützen und den Infrastruktur- und Wohnungsbedarf der Gemeinden zu decken.

Man kann sich vorstellen, wie sie staatlich geführte öffentliche Banken gründen und die Plattform der USPS-Website nutzen könnten, um sie um Bank- und Finanzprodukte zu erweitern, so dass sie versuchen könnten, mit Big Tech zu konkurrieren. Alle staatlichen und kommunalen Websites könnten dies leicht bewerben, um die Menschen auch auf die USPS-Website zu leiten. Dies ist also etwas, das wir im Auge behalten sollten.

Aktuelle Finanzgesetzgebung, die es im Auge zu behalten gilt

Financial Inclusion in Banking Act – H.R.1711

Am 18. Mai im Repräsentantenhaus verabschiedet. Dieser Gesetzentwurf erweitert die Aufgaben des „Office of Community Affairs“ innerhalb des „Consumer Financial Protection Bureau“ in Bezug auf „unterbankte“, „nicht verbankte“ und unterversorgte Verbraucher [im Englischen Original ist die Rede von „underbanked“ und „un-banked“ Konsumenten. Ich habe diese Schreibweise beibehalten, Anm. d. Übersetzers]. Insbesondere muss das Büro (1) über hinderliche Faktoren für Einzelpersonen und Familien berichten, die nicht am Bankensystem teilnehmen, und (2) Strategien entwickeln, um diese Teilnahme zu erhöhen.

Übersetzung: Bringen Sie jeden im Bankensystem dazu, sein Geld über ein Sozial- und Klimascoring-System zu kontrollieren.

Corporate Governance Improvement and Investor Protection Act – H.R.1187

Wurde am 16. Juni 2021 im Repräsentantenhaus mit 215:214 Stimmen angenommen. Das Gesetz liegt dem Senat vor. Dieser Gesetzentwurf verpflichtet einen Wertpapieremittenten, den Aktionären jährlich bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen und deren Zusammenhang mit der langfristigen Geschäftsstrategie des Emittenten offenzulegen. Der Gesetzentwurf sieht auch die Einrichtung eines Beratungsausschusses für nachhaltige Finanzen vor, der neben anderen Aufgaben der Börsenaufsichtsbehörde Empfehlungen zur Erleichterung des Kapitalflusses in ökologisch nachhaltige Investitionen geben soll.

Übersetzung: Überwachen Sie ESGs für ein Klima-Scoring-System über Banken und Investitionen, um den Zugang zu einer Einrichtung oder Ausgabenmöglichkeiten zu ermöglichen oder zu verweigern.

Payment Choice Act of 2021 – H.R.4395

Dies ist ein positiver Gesetzentwurf, der im Juli 2021 zum Schutz der amerikanischen Währung als Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen eingeführt wurde. Er würde es Einzelhandelsunternehmen verbieten, Bargeld für persönliche Transaktionen in Geschäften im ganzen Land abzulehnen. Der überparteiliche Gesetzentwurf hat 28 Mitunterzeichner.

Zusätzliche Informationen

Internationaler Währungsfonds

Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)

CPMI Paper: Digital Currencies

Augmentierte Menschen & Künstliche Intelligenz

„Dies ist eine ganz neue Ära, in der wir nicht mehr nur einzelne Gene bearbeiten, sondern das gesamte Genom nach Belieben umschreiben können.“ – George Church

In diesem Abschnitt gibt es viel auszupacken, denn dies ist ihr ultimatives Ziel – der „augmentierte Mensch“, der mit Robotern interagiert und künstliche Intelligenz trainiert – alles miteinander verbunden, während die Globalisten ihr Ziel des unsterblichen Lebens erreichen. Um diesen Abschnitt nicht zu lang werden zu lassen, wird ein Großteil davon aus Aufzählungspunkten mit Quellenangaben bestehen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wird künstliche Intelligenz bis 2022 voraussichtlich einen Mehrwert von fast 4 Billionen Dollar für die globalen Märkte schaffen.

1. Die Nationale Sicherheitskommission für künstliche Intelligenz (NSCAI) unter dem Vorsitz des ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt wurde 2018 als unabhängige Kommission der USA gegründet, um dem Präsidenten und dem Kongress Empfehlungen zu geben, wie „die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und damit verbundenen Technologien vorangetrieben werden kann, um die nationalen Sicherheits- und Verteidigungsbedürfnisse der Vereinigten Staaten umfassend zu erfüllen.“ Das Gremium besteht aus fünfzehn Kommissaren, darunter Vertreter von Oracle, Microsoft, Google, In-Q-Tel und Amazon.

2. Im Juli 2021 veranstaltete die NSCAI einen „Global Emerging Technology Summit“ zum Thema Künstliche Intelligenz, bei dem der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Geoană einer der Diskussionsteilnehmer war. Der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), einer zwischenstaatlichen Organisation mit 38 Mitgliedsländern, war ebenfalls auf dem Podium vertreten. Die OECD arbeitet mit über 300 Ausschüssen, Arbeitsgruppen und Experten in verschiedenen Bereichen der Politikgestaltung.

Die Diskussionen betrafen Investitionen und Partnerschaften in den Bereichen Biotechnologien, Big Data, Autonomie, Militär, die bahnbrechende KI-Strategie der NATO, den Vorschlag der EU für eine transatlantische Agenda für globale Zusammenarbeit, Chinas Vorsprung bei der KI, die Empfehlungen der OECD zur Neurotechnologie, die G7 und natürlich den Klimawandel. „Ich meine, wir fangen so langsam an zu glauben, dass Maschinen so denken können wie wir. Wir haben unglaubliche Errungenschaften in der Biotechnologie, in der Robotik und natürlich 5G als Plattform, um dies alles zu ermöglichen„, sagte Oracle-CEO Safra Catz. Die NATO habe die Macht der Standardisierung, die automatisch zum Goldstandard werde.

3. Im Juni 2021 veröffentlichte die OECD ihren 93-seitigen Bericht über den „Stand der Umsetzung der OECD-KI-Grundsätze„, der von über 46 Ländern angenommen wurde, sowie die KI-Grundsätze der G20. Sie konzentriert sich auch auf eine regulatorische und politische Behandlung der Blockchain-Technologie, zu der sie im Laufe dieses Jahres eine öffentliche Konsultation durchführen will. Sie haben auch die Standards für die Breitband- und Telekommunikationsinfrastruktur festgelegt, „einschließlich der Entwicklung eines Rahmens für die transparente Berichterstattung über terroristische und gewalttätige extremistische Online-Inhalte“, die beim Ausbau des 5G-Netzes zum Tragen kommen sollen. Lesen Sie das ruhig noch einmal.

Ein Teil ihrer Strategie sieht vor, dass die Länder zentralisierte, zugängliche Repositories mit offenen öffentlichen Datensätzen entwickeln, darunter staatliche Gesundheitsdaten und Satellitendaten. Sie fördern Initiativen, die die gemeinsame Nutzung von Daten durch den privaten Sektor ermöglichen. Auf den Seiten 88-91 dieses Berichts ist die Arbeitsgruppe des KI-Expertennetzwerks zu nationalen KI-Politiken mit einer Aufschlüsselung der Organisationen und der entsprechenden Länder aufgeführt.

Der gesamte Bericht schlüsselt auf, was in den Bereichen KI, Robotik, Arbeitskräfte, Datenerfassung, Biometrie und digitale Kontrollmechanismen in der ganzen Welt geschieht, und geht dabei detailliert auf die einzelnen Länder ein. Es ist viel zu viel, um es in diesem Bericht zu behandeln, aber es ist definitiv eine empfohlene Lektüre, um die gesamte Landschaft ihrer Absichten zu verstehen.

4. Der National AI Initiative Act of 2020, der am 1. Januar 2021 in Kraft trat, sieht für die nächsten fünf Jahre fast 4,79 Milliarden Dollar für die KI-Forschung bei der „National Science Foundation“, 1,15 Milliarden Dollar beim DoE und 390 Millionen Dollar beim NIST vor. Die im März 2021 ins Leben gerufene Nationale Sicherheitskommission der USA für künstliche Intelligenz (NSCAI) fordert jährlich mindestens 8 Milliarden Dollar für die KI-Forschung.

„Der Abschlussbericht der NSCAI stellt eine integrierte nationale Strategie vor, um die Regierung neu zu organisieren, die Nation neu auszurichten und unsere engsten Verbündeten und Partner zu versammeln, um sich in der kommenden Ära von KI-beschleunigtem Wettbewerb und Konflikten verteidigen und konkurrieren zu können.“

In dem Bericht heißt es außerdem, dass die Regierung eine Task Force und eine rund um die Uhr besetzte Einsatzzentrale einrichten soll, um gegen digitale Desinformation vorzugehen, und dass die Biosicherheit zu einer der obersten Prioritäten werden muss. Weiter heißt es, die USA sollten eine „Emerging Technology Coalition“ anführen und ein multilaterales KI-Forschungsinstitut für ein globales Forschungszentrum einrichten, und „das Außenministerium sollte neu ausgerichtet, reorganisiert und mit Ressourcen ausgestattet werden, um die Diplomatie im Bereich der neuen Technologien anzuführen.“

5. Die „National Science Foundation“ (NSF) verfügt über ein Jahresbudget von 8,5 Milliarden Dollar und finanziert 27 % des gesamten Bundeshaushalts für Grundlagenforschung an amerikanischen Universitäten und Hochschulen. Die Bill & Melinda Gates Foundation hat die NSF 2008 mit 24 Millionen Dollar für die landwirtschaftliche Entwicklung unterstützt. Die NSF hat zahlreiche KI-Forschungsinstitute in den USA gegründet. Unten sehen Sie einen Screenshot der interaktiven Karte auf ihrer Website.

Wir haben es mit einem Geschenk Gottes zu tun, das heißt mit einer Ressource, die gute Früchte tragen kann.“ – Papst Franziskus über künstliche Intelligenz

6. Der von der US-Regierung mit 500 Millionen Dollar finanzierte Supercomputer „Frontier“ soll 2022 unter der Leitung des Energieministeriums am „Oak Ridge National Laboratory“, das von UT-Battelle LLC verwaltet wird, in Betrieb gehen. Es handelt sich um einen der weltweit leistungsstärksten und „intelligentesten“ wissenschaftlichen Supercomputer mit hoher Rechenleistung und künstlicher Intelligenz und um das erste Exascale-System des Landes, das mehr als eine Quintillion Berechnungen pro Sekunde ausführen kann und von „Hewlett Packard“ gebaut wurde.

7. Das Weltwirtschaftsforum ist besorgt darüber, dass Masken die Gesichtserkennungssoftware stören. Daher ist es der Meinung, dass sie eine vom Pentagon und der NASA entwickelte Technologie verwenden sollten, die Sie anhand Ihres Herzschlags mit Hilfe eines Lasers identifizieren kann, die so genannte CardioID. Ihr Marketingmotto? „Sicherheit im Handumdrehen“. Forbes nennt es gerne „Ergeben Sie sich dem Rhythmus„, aber sie haben nicht unrecht, wenn sie sagen, dass es direkt aus dem Film „Minority Report“ stammt.

8. 2019 hielt Elon Musk einen Vortrag über die Gehirn-Maschine-Schnittstellen von „Neuralink“, eine Technologie, die seiner Meinung nach eine „Verschmelzung mit der KI“ ermöglicht. Sein Ziel war es damals, die Technologie bis 2020 an einem menschlichen Patienten einzusetzen, doch bisher wurde sie an Schweinen und einem Affen getestet. Harvard-Professor Charles Lieber, ein Experte für Nanotechnologie und Gehirnforschung, war einer der führenden Wissenschaftler, die mit Musk und Neuralink kommunizierten. Lieber muss sich derzeit vor Gericht verantworten, weil er über seine Verbindungen zu chinesischen Universitäten gelogen, am „Thousand Talents“-Program teilgenommen und Einkünfte, die er von chinesischen Regierungsstellen erhalten hat, nicht angegeben hat. Google und das in Dubai ansässige Unternehmen „Vy Capital“ haben sich an der Finanzierung beteiligt, um das Unternehmen auf den Weg zu bringen.

9. Elon Musk hat in diesem Jahr auch sein Starlink-Satellitennetz gestartet. Dabei handelt es sich um Satelliten in niedriger Umlaufbahn, die Menschen in abgelegenen Gebieten einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang bieten sollen. Es handelt sich um die weltweit größte Satellitenkonstellation mit mehr als 1.500 Satelliten in einem Dutzend Ländern.

10. Einen Monat nach Beginn der so genannten Pandemie hat sich die römisch-katholische Kirche mit IBM und Microsoft auf ein „universelles ethisches Paradigma für künstliche Intelligenz“ geeinigt. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der italienische Technologieminister und andere beteiligten sich ebenfalls an diesem gemeinsamen Projekt. Papst Franziskus äußerte einige Bedenken, befürwortet aber KI und Robotik und ist der Meinung, „dass wir es mit einem Geschenk Gottes zu tun haben, d.h. mit einer Ressource, die gute Früchte tragen kann.“

11. Im November 2020 führte die NATO ihr eigenes internes Biometriesystem für den Datenaustausch zwischen den Nationen ein.

12. Im Mai 2021 hat das US-Militär seine biometriegestützte Überwachungsliste in das ABIS des Verteidigungsministeriums integriert. Sie arbeiten am multimodalen Fusionsabgleich und an der Verbesserung der biometrischen Gesichtserkennung durch KI und maschinelles Lernen und haben bereits ihre Infrarotkameras mit großer Reichweite verbessert. In naher Zukunft konzentriert sich das Unternehmen auch auf die Biometrie von Handabdrücken, Gesichtern in Menschenmengen, die Integration zur Identifizierung von Bedrohungen im Internet und die nicht-traditionelle latente DNA-Erfassung.

13. Ein 31-seitiges White Paper aus dem Jahr 2013 mit dem Titel „Dreaming The Future of Health for The Next 100 Years“ [Die Zukunft der Gesundheit für die nächsten 100 Jahre träumen, Anm. d. Übersetzers], das von der Rockefeller Foundation finanziert wurde, liest sich wie ein dystopischer Traum der Eugeniker. Sie sprechen davon, ein Fenster in die Zukunft zu öffnen, und wie diese nach 2030 und über 2050 hinaus aussehen könnte. In vielen Fällen sprechen sie in Szenarien davon, als ob dies bereits jetzt geschehen würde. Sie formulieren Dinge wie „Gewinner und Verlierer“, „inklusiv und exklusiv“ und den Dauerbrenner „augmentierte und nicht-augmentierte Menschen“. Sie beschreiben ein Gerangel um Ressourcen und zeigen einen fiktiven Chatroom, in dem jemand namens Raul den anderen mitteilt, dass „im politischen Forum heute eine heiße virtuelle Debatte über den wachsenden sozialen Unterschied zwischen augmentierten und nicht-augmentierten Menschen stattfindet.“

Dieser Absatz, der in einen Abschnitt fällt, in dem es um die Frage geht, was sie von unserer Zukunft halten, gibt einen kurzen Einblick in dieses White Paper als Ganzes.

Wir werden mehr mit künstlicher Intelligenz interagieren. Der Einsatz von Robotik und Bio-Engineering zur Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten ist bereits weit fortgeschritten und wird weiter zunehmen. Das Re-Engineering von Menschen in potenziell getrennte und ungleiche Formen durch Gentechnik oder gemischte Mensch-Roboter wirft Debatten über Ethik und Gleichheit auf. Man geht davon aus, dass nach 2030 eine neue Demografie von Technologien (Robotik, Gentechnik, Nanotechnologie) entstehen wird, die Roboter, manipulierte Organismen, „Nanobots“ und künstliche Intelligenz (KI) hervorbringt, die sich selbst replizieren können. Die Debatten über die Auswirkungen der bevorstehenden Realität des vom Menschen gestalteten Lebens werden zunehmen.

Sie sprechen auch von synthetischer Biologie, 3D-Druck und robotergestützter Mikrochirurgie sowie von der Lieferung von Medikamenten und Impfstoffen, die elektronisch durch 3D-Druck verschickt werden.

14. Die Rockefeller Foundation spricht auf ihrer Website über „Mapping an AI Future“ [Kartografierung einer KI-Zukunft, Anm. d. Übersetzers] aus dem Jahr 2020. Darin heißt es: „Der Einfluss der KI ist übergroß, weil sie die menschlichen Fähigkeiten erweitert, weil sie das Menschsein in Frage stellt und weil sie eine Reihe von Mensch-Maschine-Interaktionen schafft, die sich qualitativ von denen der Vergangenheit unterscheiden.

15. Das britische Verteidigungsministerium hat ein 110-seitiges strategisches Projekt mit dem Titel „Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm“ [Menschliche Augmentation – der Beginn eines neuen Paradigmas, Anm. d. Übersetzers] veröffentlicht, das sich ebenfalls wie der Traum eines dystopischen Eugenikers liest. Es wurde erst 2021 veröffentlicht. Darin werden Themen wie die Technologie der menschlichen Augmentation, ethische und rechtliche Erwägungen sowie die Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Verteidigung behandelt, ergänzt durch eine Darstellung der Entwicklung des Menschen vom Affen bis hin zu Gehirnschnittstellen. Von Genmanipulationen bis hin zu intelligenten Wearables, Nanotechnologie und Hirnschnittstellen werden in dieser Schrift all ihre Fantasien ausgelotet.

Biometrische Datenschutzgesetze in einigen wenigen Staaten: Muss auf Bundesebene eingeführt werden

Wenn man nicht gerade danach sucht, wissen die meisten Menschen wahrscheinlich nicht einmal, dass es in einer Handvoll von Bundesstaaten Gesetze zum Schutz der biometrischen Daten gibt und dass 2020 ein Gesetzentwurf auf Bundesebene eingebracht wurde. Obwohl der Gesetzentwurf auf Bundesebene im Kongress gescheitert ist, könnte er wieder eingebracht werden, wenn sich die Menschen dafür einsetzen.

Der „National Biometric Information Privacy Act“ von 2020 wurde im August eingebracht und starb im Kongress, da er nicht zur Abstimmung kam. Es hätte von den betroffenen Stellen verlangt, dass sie vor der Erfassung biometrischer Daten eine Zustimmung einholen und Anforderungen an die Aufbewahrung, Weitergabe und Vernichtung von Daten stellen sowie ein privates Klagerecht vorsehen.

Es gibt mehrere Bundesstaaten mit unterschiedlichen Gesetzen zum Schutz der Privatsphäre, wenn es um biometrische Daten geht. Überraschenderweise hat Illinois ein ziemlich mutiges Gesetz in Kraft gesetzt, das zu zahlreichen Sammelklagen gegen biometrische Betrüger geführt hat, wie z. B. der jüngste Fall gegen Facebook, bei dem ein Bundesgericht einen Vergleich in Höhe von 650 Millionen Dollar genehmigte. Der „Illinois Biometric Information Privacy Act“ (BIPA) verpflichtet private Einrichtungen, Personen schriftlich darüber zu informieren, dass ihre Daten erfasst und gespeichert werden, welchen Zweck sie verfolgen und wie lange sie erfasst und gespeichert werden, und eine schriftliche Freigabe der Person einzuholen. Dieselben privaten Einrichtungen dürfen die biometrischen Daten einer Person nicht verkaufen, vermieten, handeln oder daraus Profit schlagen. Eine Person kann für jeden fahrlässigen Verstoß 1.000 US-Dollar und für jeden vorsätzlichen oder rücksichtslosen Verstoß 5.000 US-Dollar zuzüglich Anwaltsgebühren und -kosten einklagen. Ein tatsächlicher Schaden ist nicht erforderlich, um die Klagebefugnis zu begründen. Zurzeit sind viele Klagen und Sammelklagen anhängig.

In den Bundesstaaten Texas und Washington gibt es Gesetze, die besagen, dass eine Person ohne vorherige Zustimmung keinen biometrischen Identifikator erfassen darf, dass sie biometrische Daten nicht ohne Zustimmung verkaufen darf – es sei denn, dies ist gesetzlich erlaubt – und dass sie die Informationen innerhalb einer angemessenen Zeit vernichten muss. In keinem der beiden Staaten gibt es jedoch ein privates Klagerecht, d. h. die Betroffenen können nicht klagen. Für die Durchsetzung dieser Gesetze ist der Generalstaatsanwalt zuständig.

Sowohl New York als auch Maryland haben in diesem Jahr Gesetzesentwürfe eingebracht, die eine schriftliche Zustimmung vorschreiben und den Verkauf dieser Informationen verbieten würden. Sie würden auch ein privates Klagerecht zulassen. Der Gesetzesentwurf von New York liegt jedoch im Ausschuss, und der von Maryland wurde vom Sponsor zurückgezogen. Abgesehen davon gibt es in New York mit dem „SHIELD Act“ ein Gesetz, das biometrische Daten abdeckt und die Benachrichtigung von Personen bei der Entdeckung eines unbefugten Zugriffs auf ihre privaten Daten vorschreibt. In Arkansas gibt es dasselbe Gesetz über die Verletzung der Informationspflicht. Keines dieser Gesetze verhindert die Verwendung biometrischer Daten, sie sind also kein großer Trost.

Falls es noch nicht kristallklar ist: Globalisten und Eugeniker (manchmal ein und dasselbe) haben das Sagen, und sie arbeiten sehr hart an der Verwirklichung ihrer ultimativen Wünsche nach einer kontrollierten menschlichen Rasse, der Entwicklung des Transhumanismus mit einer starken künstlichen Intelligenz, die den Platz vieler Menschen einnimmt, während sie in ihren Jahren der Unsterblichkeit zum Mars fliegen und die Menschheit durch endlose Überwachungssysteme beobachten. Aber ihr Traum wird nur Wirklichkeit, wenn die Menschen es zulassen.

Zusätzliche Informationen:

Eugenics, Infertility & Population Growth Crisis – 6-teilige Serie von „Corey’s Digs“, die eine ausführliche Zeitleiste über die Entwicklung der Eugenik bis in die späten 1800er Jahre und die beteiligten Personen enthält.

Zusammenfassung der wichtigsten in dieser Serie identifizierten Implementierer und Unterstützer

Die nachstehende Liste fasst die Liste aus Teil 3 zusammen und erweitert sie um alle in Teil 4 genannten, insgesamt 287 Namen und Unternehmen. Beachten Sie, dass viele der Koalitionen und Allianzen Hunderte von Partnern haben, die in dieser Serie möglicherweise nicht berücksichtigt wurden, so dass die Zahl deutlich größer ist als die unten stehende Liste. Lassen Sie sich davon nicht einschüchtern. Sie sind nur so mächtig, wie wir es ihnen erlauben.

Accenture

Adyen

Akamai Technologies

Algoran

Alibaba Group

Alliance for Innovation Regulation

Amazon

Apple

Archer Daniels Midland

Argo Blockchain

AT&T

Audi

Australian Aid

Axoni

Baidu

Bancorp Bank

Bank for International Settlements

Banorte

BanQu

Barack Obama

Barclays

Beijing Genomics Institute (BGI)

Belt and Road Initiative Blockchain Alliance

BetterPlace Safety Solutions

Bezos Family Foundation

BiChip

Bill & Melinda Gates Foundation

Binance

Bitcoin

Bitcoin Latinum

BlackRock

Blockchain Founders Fund

Blockchain in Transport Alliance

Blockchain Industrial Alliance

Blockstack

BLOK Bioscience

BMO Harris

Boeing

Bolt

Bosch

British Standards Institution

Bunge

ByteDance

Carbon War Room

Cardano Foundation

Cargill

CARIN Alliance

Center for Global Development

Central Bank of Canada

Central Bankers

Central Banks U.S.

Charles Lieber

Chemonics International

China Academy of Information and Communications Technology (CAICT)

China Development Bank

China Electronic Standardization Institute

China Electronics Technology Group Corp

China Mobile

China National GeneBank

China Telecom

China Unicorn

China Unionpay

Circle Internet Financial

Cisco

CISCO

Citi

Clear

Clinton Foundation

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations

COFCO

Coingeek

CoinShares

Collins Aerospace / Raytheon

CONA Services

Consensys

Continental

COVAX

Crypto Climate Accord

Curv Inc.

DARPA

David & Lucile Packard Foundation

David Ehrich

Deloitte

DENSO

Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)

Deutsche Bank

Digital Container Shipping Association

DizemeID Foundation

DMG Blockchain Solutions

Elon Musk

Emurgo

Energy Web

Enterprise Ethereum Alliance

Entrust

EOS Products

Equifax

Esri

Ethereum

European Blockchain Partnership

European Central Bank

European Commission

European Union

Evernorth

Evernym

Evrythng

Fabrick

Facebook

Federal Reserve

Federal Reserve Banks

Fondation Botnar

Ford

Ford Foundation

G7

GAVI

Gavi

General Motors

George Church

George Soros

Glencore Agriculture

Global Compact

Global Covid Certificates Network (GCCN)

GoCardless

Goldman Sachs

Google

Google Pay – Google Plex

Governments (many)

Grid Singularity

Gryphon Digital Mining

GS1

GSMA

Harvard University and Medical School

HERE

Hewlett Packard

Honda

Huawei

Hyundai

IBM

ICAP

ID2020

ID4D

IDEO

Illumina

In-Q-Tel

Industrial and Commercial Bank of China

InfoCert

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Intel

Intelligence Advanced Research Products Activity

International Air Transport Association

International Federation of Surveyors

International Finance Forum (IFF)

International Monetary Fund

International Monetary Fund (IMF)

International Organization for Migration

International Organization for Standardization (ISO)

International Telecommunication Union

International Trade Center

IOHK

Jack Ma

Janet Yellen, Secretary of the Treasury

Jeff Bezos

Jeffrey Epstein

Jerome Powell, Federal Reserve Chair

Jim Yong Kim

Jo Ann Barefoot

Johns Hopkins Center for Health Security

JP Morgan Chase & Co

JPMorgan Chase

Justin Locke

Kristalina Georgievain

Lemann Foundation

Liink Blockchain

Linux Foundation

Lloyds Banks

Louis Dreyfus Company

Macola

Marc Benioff

Mark Zuckerberg

Mastercard

Max Levchin

Mayo Clinic

McKinsey & Company

Medici

Mercedes

Microsoft

MIT

MITRE Corporation

Mitsubishi

MOBi

Mobility Open Blockchain Initiative

Monetary Authority of Singapore

Monzo

Morgan Stanley

N26

NASA

National Academy of Science

National Institutes of Health

National Science Foundation

National Security Commission on Artificial Intelligence

NATO

NEC

Neuralink

NortinLifeLock

NTT

Oak Ridge National Laboratory

Omidyar Network

Open Geospatial Consortium

Oracle

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

Outlier Ventures

PATH

Paypal

Peter Thiel

Pioneer

Plus Multiple Governments and government arms/agencies

Pope Francis

R3

RChain

Red Date Technologies

Reid Hoffman

Revolut

Richard Branson

Ripple Labs

Robert Wood Johnson Foundation

Rockefeller Foundation

Rocky Mountain Institute

Roman Catholic Church

Salesforce

SAP

shell

Siemens

Signature Bank

Simprints Technology

Skyline Renewables

SoFi

SoftBank

Solana

Sovrin

Square

Standard Chartered

Stanford Federal Credit Union

Starlink, SpaceX

State Information Center of China

Steel Partners

T-Mobile

Tencent

Texas A&M Transportation Institute

The Commons Project

The Good Health Pass Collaborative

Tiger Global Management

TikTok

Tom Steyer

Toyota

UC San Diego Health

UGS Technologies

UK Dept. of International Development

Ukaid

UNICEF

Unilever

United Nations

United Nations and its many arms

United Nations Framework Convention on Climate Change

UPS

USAID

UT-Battelle LLC

Vaccine Credentials Initiative (VCI)

Vancrypto

Vanguard

Varo Bank

Varo Money

VCI

Venmo

Verizon

Visa

Vy Capital

Walmart

WeBank

WebBank

Wellcome Trust and Wellcome Leap Fund

Wells Fargo

Wise

World Bank

World Economic Forum

World Food Programme

World Health Organization

ZTE

Zurich

Harter Stopp. Es ist Zeit, seinen Mann zu stehen

Wir haben ihnen bereits erlaubt, die Schienen zu legen. Es ist an der Zeit, sie zu demontieren und damit zu beginnen, ihren Plänen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Es ist machbar. Wir sind nicht ihre Versuchskaninchen oder menschlichen Experimente – es ist an der Zeit, uns auch so zu verhalten. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Dinge, mit denen Sie sofort beginnen können. Jede einzelne Sache, die Sie tun, jede Entscheidung, die Sie treffen, und jede Maßnahme, die Sie ergreifen, treibt diesen Zug entweder voran oder lässt ihn entgleisen. Manchmal wird es sich wie ein Kampf bergauf anfühlen. Ermächtigen Sie Ihren Geist, Ihren Körper und Ihre Seele und nutzen Sie die Kraft des Lebens in Ihnen, um die Zukunft zu verändern. Gemeinsam können wir die Kraft, die Stärke und die Liebe aufbringen, die nötig sind, um die Zukunft zu gestalten, die wir uns wünschen – und nicht die, die sie für uns „neu erdacht“ haben.

Lassen Sie sich nicht zwingen, bestechen, erpressen, anschwärzen, schuldig sprechen, manipulieren oder einschüchtern, damit Sie einwilligen.

Impfpässe, digitale Identitäten, die von Banken, Führerscheinstellen und anderen Branchen als Mittel für „Zugang“ oder „Bequemlichkeit“ propagiert werden, sollten um jeden Preis vermieden werden.

Machen Sie allen, die Sie kennen, klar, worum es bei diesen QR-Codes und digitalen Identitäten wirklich geht und wie sie beabsichtigen, Sie in der Blockchain zu speichern, um jede Ihrer Bewegungen zu überwachen und zu kontrollieren.

Bringen Sie diese Informationen Ihren Gesetzgebern zur Kenntnis und fordern Sie eine Gesetzgebung, die Impfpässe und digitale Identitätsanwendungen blockiert. In Teil 1 finden Sie Staaten, die bereits Maßnahmen in diesem Bereich ergriffen haben. Seit der Veröffentlichung von Teil 1 könnten weitere Gesetze in Kraft getreten sein.

Ziehen Sie Ihr Geld von den großen Banken in kleinere, familiengeführte Banken und kleine Kreditgenossenschaften um. Wenn nur 10 % der Menschen dies täten, würde dies einen gewaltigen Wandel bewirken.

Bauen Sie Ihre eigenen Energie- und Lebensmittelsysteme in Familien- oder Gemeinschaftsbesitz auf. Eine stabile Energie- und Lebensmittelversorgung ist ein wirksames Mittel gegen die digitalen finanziellen Erpressungssysteme.

Hören Sie auf, die Bestie zu füttern – geben Sie kein Geld bei Amazon (lesen Sie hier, warum), den großen Kaufhäusern und den großen Marken aus, die die Infrastruktur zur Versklavung der Menschheit aufbauen. Hier sind einige gute Alternativen.

BARGELD IST KÖNIG. Verwenden Sie so oft wie möglich Bargeld, um das Hyper-Tracking zu vermeiden, das auf Bankkonten stattfindet, die Ihre Daten sammeln und Ihren Sozial- und Klimascore erstellen sowie das Ausgabeverhalten der Massen studieren, um Branchen, Lieferketten und Märkte zu manipulieren. Außerdem werden sie nicht jedes Mal, wenn Sie Geld abheben, Gebühren von Ihnen verlangen.

Der Kauf von Produkten, auf denen das Wort „Smart“ steht, ist nicht so clever. Diese Produkte werden alle zu Überwachungszwecken eingesetzt, indem sie Audio- und einige visuelle Daten sammeln, ganz zu schweigen von möglichen integrierten Technologien zur Gedankenkontrolle. In diesem Artikel finden Sie eine Checkliste mit Tipps wie Sie sich in Bezug auf Technologie besser schützen können.

Tilgen Sie so viele Schulden wie möglich, damit Sie niemandem mehr verpflichtet sind. Investieren Sie in Menschen, das Erlernen von handwerklichen Fertigkeiten, in Familie und Gemeinschaft, in Sachwerte, in eine angemessene Schulbildung für Ihre Kinder, was ein lokales Heimschulnetzwerk bedeuten könnte, in lokale Landwirte, in alle notwendigen Vorräte oder Ausrüstungen, die Sie für nötig halten, in Ihre Gesundheit und Ihren Seelenfrieden.

Wenn Ihr Arbeitsplatz von Ihnen verlangt, dass Sie sich die Spritze geben lassen, finden Sie hier einige Ressourcen, Unterstützung und ein Formular zum Herunterladen, das Sie Ihrem Arbeitgeber vorlegen können. Wenn Ihr Arbeitgeber eine religiöse oder medizinische Ausnahmegenehmigung nicht akzeptiert und Ihnen keine andere Wahl lässt, lassen Sie sich feuern, anstatt zu kündigen, so dass Sie einen Regressanspruch haben.

„Die Macht der Intention“ ist kein Slogan oder etwas, worüber man lachen kann. Sie ist tatsächlich mächtig. Es spielt keine Rolle, an welchem Ort Sie sich in Bezug auf die Welt befinden, die Absicht in Ihren Gedanken kann ohne physische Grenzen projiziert werden. Die direkte Absicht manifestiert sich als elektrische und magnetische Energie, die einen geordneten Fluss von Photonen erzeugt, die als kohärente Frequenzen wirken und in der Lage sind, die molekulare Struktur der Materie zu verändern, die Umwelt zu verändern, Krankheiten zu heilen und die Gedanken und Handlungen anderer zu beeinflussen. So mächtig ist sie. Das wurde schon tausende Male bewiesen. Suchen Sie sich einen Platz in der Natur oder in Ihrem Zuhause und verbringen Sie täglich 15 Minuten damit, sich auf Ihre Absichten zu konzentrieren, sie zu visualisieren und zu sehen, wie sie die Welt vollständig heilen und die Zukunft in eine positive Richtung lenken. Das lässt sich auch leicht bei einem Spaziergang erledigen. Vertrauen Sie in sich selbst – Sie sind ein mächtiges Wesen.

Wenn sich nur 10 % der US-Bevölkerung an diese Liste von Aufzählungspunkten halten würden, könnten wir den Kurs ihrer Agenda für immer verändern und ihr möglicherweise Einhalt gebieten.

Dieser Bericht wurde von Corey Lynn von „Corey’s Digs“ für „The Solari Report“ recherchiert und verfasst.