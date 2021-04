Die globale Zeitbombe von 2.3 Billiarden Dollar

Die Credit Suisse steht Stunden vor dem Zusammenbruch und die Folgen könnten ein systemisches Versagen des Finanzsystems sein.

Enttäuschenderweise hörte mein Traum letzte Nacht dort auf. Ich habe also leider nicht erlebt, was tatsächlich passiert ist.

Wie ich in meinem Artikel von letzter Woche über Archegos und Credit Suisse warnte, haben die Investmentbanken mit dem 1,5-Billiarden-Dollar-Derivate-Monster eine Zeitbombe geschaffen.

Vor ein paar Jahren reduzierte die BIZ (Bank of International Settlement) in Basel mit einem Federstrich die $1,5 Billiarden auf $600 Billionen. Aber die wirkliche Bruttozahl war damals immer noch $1,5 Billiarden. Meinen Quellen zufolge liegt die reale Zahl heute wahrscheinlich bei über $2 Billiarden.

Ein großer Teil der ausstehenden Derivate ist OTC (over the counter) und in außerbilanziellen Zweckgesellschaften versteckt.

Fremdfinanzierte Anlagen gehen einfach in Rauch auf

Die 30 Milliarden Dollar an Archegos-Derivaten, die sich über ein Wochenende in Rauch auflösten, sind nur die Spitze des Eisbergs. Der Hedge-Fonds Archegos hat alles verloren und die normalen, überschuldeten Spieler Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, Nomura usw. haben mindestens 30 Milliarden Dollar verloren.

Diese Investmentbanken gehen Casino-Wetten ein, deren Verlust sie sich nicht leisten können. Was ihre Vorstände und ihr Top-Management nicht erkennen oder verstehen, ist, dass die Händler, unterstützt von leicht manipulierbaren Risikomanagern, täglich Wetten auf die Bank abschließen.

Die meisten dieser lächerlich hohen Wetten finden im Derivatemarkt statt. Das Management versteht nicht, wie sie funktionieren oder welche Risiken sie bergen, und die Kundenbetreuer und Händler können täglich Milliardenbeträge setzen, ohne dass sie etwas dafür können – aber mit einem enormen Gewinnpotenzial, sofern nichts schiefgeht.

Deutsche Bank – 600 mal so viele Derivate wie Eigenkapital

Aber wir treten jetzt in eine Ära ein, in der die Dinge schief laufen werden. Der Leverage ist einfach zu hoch und die Wetten stehen in keinem Verhältnis zum Eigenkapital.

Nehmen Sie nur die berüchtigte Deutsche Bank (DB), die ausstehende Derivate in Höhe von 37 Billionen Euro gegen ein Eigenkapital von insgesamt 62 Milliarden Euro hat. Die Derivate-Position beträgt also das 600-fache des Eigenkapitals.

Oder anders ausgedrückt: Das Eigenkapital beträgt 0,17% der ausstehenden Derivate. Ein Verlust von 0,2% bei den Derivaten würde also das Eigenkapital und die Bank auslöschen!

Nun werden die DB-Risikomanager argumentieren, dass die Netto-Derivateposition mit 20 Mrd. € nur einen Bruchteil der 37 Billionen € ausmacht. Das ist natürlich Unsinn, wie wir bei Archegos gesehen haben, als ein paar Banken an einem Wochenende 30 Mrd. $ verfallen ließen.

Derivate können nur auf der Basis verrechnet werden, dass die Gegenparteien zahlen. Aber in einer echten systemischen Krise werden die Gegenparteien verschwinden und das Bruttorisiko wird brutto bleiben.

Das ganze Netting hält also einer echten Prüfung nicht stand. Aber es ist typisch für die heutige Casino-Bankenwelt, in der Einleger, Aktionäre und Regierungen das gesamte Abwärtsrisiko tragen und das Management das gesamte Aufwärtsrisiko.

Werfen wir also einen Blick auf das globale Risikobild im Finanzsystem:

Die oben genannten 2,3 Billiarden Dollar sind das, was der Welt droht, wenn diese Zeitbombe explodiert.

Das ist die Gesamtsumme der globalen Schulden, Derivate und ungedeckten Verbindlichkeiten. Wenn alle Dominosteine zu fallen beginnen und niemand seinen Verpflichtungen nachkommen kann, ist es das, was den Regierungen zur Finanzierung bleibt.

Ja, sie werden dieses Geld drucken und noch viel mehr, da die Defizite aufgrund der kollabierenden Währungen exponentiell ansteigen. Aber die MMT (Modern Monetary Theory)-Clowns werden dann herausfinden, dass gedrucktes Geld zu Recht NULL Wert hat.

Wenn diese Clowns die Geschichte studieren würden, würden sie lernen, dass MMT noch nie funktioniert hat. Schauen Sie sich nur das Römische Reich 180-280 n. Chr. an, Frankreich im frühen 18. Jahrhundert, oder die Weimarer Republik, Simbabwe, Argentinien und Venezuela im 19. und 20.

Wenn also Fiat-Geld stirbt, wie viel Gold wird dann benötigt, um den Schaden zu reparieren?

Wenn wir uns den Würfel unten mit allem Gold, das jemals in der Geschichte produziert wurde, anschauen, sehen wir, dass es 198.000 Tonnen im Wert von $11 Billionen sind.

Unterhalb des Würfels ist das gesamte Zentralbank- und Anlagegold dargestellt. Dieses beläuft sich auf 77.000 Tonnen oder $4,3 Billionen. Diese Summe entspricht 0,2 % der gesamten Schulden und Verbindlichkeiten von 2,3 Billiarden $, wie in der Zeitbombe dargestellt.

Der Goldwert von $4,3 Billionen gilt für einen Goldpreis von $1.750 pro Unze. Diese winzigen 0,2% der Verbindlichkeiten sind offensichtlich viel zu wenig, um die globalen Schulden zu stützen. Eine Golddeckung von 20% der Gesamtverbindlichkeiten wäre ein Minimum.

Das wäre das 100-fache der aktuellen 0,2 % oder ein Goldpreis von $175.000.

Ich prognostiziere dieses Niveau nicht und sage auch nicht, dass es wahrscheinlich ist, dass es eintritt. Ich betrachte lediglich das Gesamtrisiko, dem die Welt ausgesetzt ist, und setze es in Beziehung zu dem einzigen Geld, das überleben wird.

Außerdem ist es sinnlos, den Goldpreis in Dollar zu messen, denn wenn/falls dieses Szenario eintritt, wird der Dollar wertlos sein und der Goldpreis in wertlosen Dollars auf unendlich gemessen.

Der Fokus sollte auf Wohlstandssicherung liegen

Anstatt sich auf einen potenziellen, in Dollar gemessenen Goldpreis zu konzentrieren, sollten sich Anleger um den Erhalt ihres Vermögens in realen Vermögenswerten kümmern, die außerhalb eines bankrotten Finanzsystems gehalten werden.

Unabhängig davon, welchen Preis Gold und Silber erreichen, beweist die Geschichte, dass es die ultimative Form der Vermögenserhaltung ist.

Das wird auch dieses Mal nicht anders sein. Daher werden Edelmetalle in der kommenden Krise die beste Versicherung sein, die man als Schutz gegen ein noch nie dagewesenes globales Risiko halten kann.

Der Anstieg von Gold seit 2000 spiegelt in keiner Weise das massive Gelddrucken wider, das wir in diesem Jahrhundert erlebt haben.

Dennoch steht Gold, wie die Grafik unten zeigt, am Anfang eines sehr starken Aufwärtstrends, der sowohl zeitlich als auch preislich noch sehr weit gehen muss.

Investoren haben die folgende Wahl:

Entweder sie folgen dem kommenden Crash der Blasenwerte wie Aktien, Immobilien und Anleihen bis zum Tiefpunkt, der real (gemessen in Gold) wahrscheinlich 75-95% niedriger sein wird.

Oder sie schützen ihr Vermögen in physischen Edelmetallen, gelagert außerhalb eines zerbrochenen Finanzsystems.

Wie immer gibt die Geschichte die Antwort darauf, welchen Weg man einschlagen sollte.