Die Globalisten drehen den Spieß gegen die populistische politische Bewegung in Frankreich um, und sie werden das Gleiche in den Vereinigten Staaten tun

Von Leo Hohmann

Lassen Sie sich von der Trump-Bewegung nicht täuschen. Sie wird als Folie (falsche Opposition) benutzt, so wie La Pen in Frankreich benutzt und dann missbraucht wurde.

Ich habe es gewagt, mir Hoffnungen über die französischen Wahlen am Sonntag zu machen, was ich nicht hätte tun sollen. Diesen Fehler werde ich nicht noch einmal begehen. Die Leute fragen mich, warum ich so pessimistisch bin, und das Ergebnis vom Sonntag in Frankreich erklärt, warum ich generell ein Typ bin, der das Glas halb leer sieht, wenn es um die Politik geht. Nur das Eingreifen Jesu, der auf die Erde zurückkehrt, kann die Schergen Satans umgehen, die so sehr im Kriegsmodus sind, dass keine menschliche Bewegung auf der rechten Seite sie aufhalten kann.

Meine Freundin M. Dowling drüben beim Independent Sentinel hat die Stimmung vieler von uns eingefangen. Sie schreibt:

Erst hat das Vereinigte Königreich einen linksradikalen Führer gewählt, und jetzt hat Frankreich die Regierung den Missetätern in seiner Gesellschaft überlassen. Als nächstes stehen die US-Wahlen an, und das Ergebnis könnte dasselbe sein. Das links-grüne Bündnis aus Kommunisten, Antifa und radikalen Islamisten hat den ersten Platz belegt, und LePens Rechtspartei ist Letzter. Macron hat sich mit dem harten Kern der Linken und mit den Falschparkern zusammengetan, um LePens Partei zu besiegen. Über 200 französische Wahlkandidaten haben aufgegeben, um LePen zu stoppen. LePen hatte die meisten Stimmen und gewann überall, außer in Paris. Das Volk spielt keine Rolle. Das Establishment gewinnt in Frankreich.

Werfen Sie einen Blick auf einige der Szenen aus Paris von gestern Abend. Sehen diese linken Werkzeuge wie intelligente Menschen aus?

Wenn Sie die Straße und die Medienbotschaften kontrollieren, gehen Ihnen im Kampf zwischen Gut und Böse nie die Möglichkeiten aus. Und im Moment kontrolliert das Böse diese beiden wichtigen weltlichen Schlachtfelder. Sie kontrollieren auch Big Tech, die mächtigsten Militärs, die Strafverfolgungsbehörden, die Zentren des Bildungswesens und sogar das juristische und medizinische Establishment, wie wir während des Covid-Schemas gesehen haben.

Es wird nur allzu deutlich, dass die Globalisten nicht im “Panikmodus” sind, wie uns so viele auf der Rechten gerne weismachen wollen. Sie können immer noch Wahlen manipulieren. Sie können immer noch die Berichterstattung durch die korrupten Medien, die sie besitzen, manipulieren. Und sie können immer noch den Spieß umdrehen, nachdem sie scheinbar eine große Niederlage erlitten haben, wie wir es gerade in Frankreich erlebt haben.

Das ganze Konzept der Opposition in den wichtigsten Nationen, einschließlich der USA, ist reines Theater.

Die globalistischen Machteliten lassen es zu, dass sich Stimmen auf der rechten Seite erheben, wie Marine La Pen in Frankreich, Nigel Farage in Großbritannien und Donald Trump in den USA, nur um sie dann zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl abzuschießen. Wie Enten, die über einem offenen Sumpfgebiet auftauchen, werden sie von versteckten Jägern abgeknallt, wenn sie gerade zu flüchten scheinen. Und sobald der rechtspopulistische politische Führer abgeschossen wird, werden seine oder ihre Anhänger sofort an den Rand gedrängt, dämonisiert und für die Zerstörung verantwortlich gemacht, die sie, die Globalisten, verursacht haben. In der Zwischenzeit beglückwünschen sich die Lakaien der Globalisten über den Äther, dass sie “die Republik” vor den “Faschisten” gerettet haben, und versehen ihre Feinde mit den Schildern, die auf ihre eigene Stirn gehören.

Zweifellos erwartet Trump das gleiche Schicksal, das La Pen gerade ereilt hat. Und es wird zu Gewalt kommen.

Es ist, als ob sie es wagen würden, dass sich die Rechte gewaltsam erhebt und sagt: “Es reicht!” Ihre linken Provokateure sind nur allzu bereit, uns in eine Straßenschlacht zu verwickeln, und ich glaube, wir sollten den Köder nicht schlucken. Wenn wir das tun, wissen wir, auf wessen Seite die Polizei und das Militär stehen werden.

Je mehr wir friedlich bleiben, desto mehr treibt es sie in den Wahnsinn, bis zu dem Punkt, an dem sie, wie wir in Frankreich sehen, ihre Städte niederbrennen werden, unabhängig davon, ob sie die Wahlen gewinnen oder verlieren.

Letztendlich sind diese Menschen von einem Geist der Zerstörung besessen. Ob Sie nun in Frankreich, den USA, Großbritannien, Deutschland, Australien oder Kanada leben, es ist nicht unsere Aufgabe, diesen Globalisten beim nationalen Selbstmord zu helfen. Sie sind durchaus in der Lage, sich mit der Zeit selbst zu zerstören. Denn während sie sich nach Macht sehnen, sind sie völlig unfähig, diese verantwortungsvoll auszuüben.

Beten Sie für den Frieden. Streben Sie nach Frieden. Bereiten Sie sich auf den Krieg vor.