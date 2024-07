„Die USA sollten über die eigentliche Ursache der Krise nachdenken […] Die USA dürfen niemals erwarten, dass China für die Fehler bezahlt, die sie gemacht haben.“

„Wir lehnen es entschieden ab, dass die USA Desinformationen über die angebliche Unterstützung Chinas für die russische Verteidigungsindustrie verbreiten, für die es keine Beweise gibt. Wir verurteilen und weisen die falschen Äußerungen der USA zurück.

Gleich nach dem Ausbruch der Ukraine-Krise behaupteten die USA fälschlicherweise, dass China militärische Unterstützung für Russland leiste. Bis heute haben die USA keine stichhaltigen Beweise vorgelegt. Selbst US-Militärchefs gaben zu, dass China Russland in der Ukraine-Krise keine militärische Hilfe geleistet hat.

