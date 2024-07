Steve Kirsch interviewt Deanna Kline: Zusammenhang zwischen COVID-Impfungen und dramatischem Anstieg der Todesfälle

“Zwei der drei [Patienten] hatten in den letzten zwei Monaten Auffrischungsimpfungen erhalten. Und diese beiden hatten eine schwere Enzephalitis. Man könnte es Demenz nennen, aber das ist nur ein Begriff und ein Euphemismus, denn Demenz tritt nicht innerhalb von zwei Wochen oder zwei Tagen auf”.

Deanna Kline, RN, MSN, AGNP, die seit mehr als sieben Jahren in einer geriatrischen Praxis in den USA arbeitet und jährlich etwa 1.000 Patienten behandelt, beschreibt für Steve Kirsch, wie die Gesamtmortalität im Vergleich zum Jahresdurchschnitt der Praxis im Jahr 2023 um etwa das 4,8-fache ansteigen wird. Kline weist auch darauf hin, dass einige Patienten bereits zwei Tage nach der COVID-Impfung eine “schwere Enzephalitis” (Gehirnentzündung) entwickelten.

"Zwei der drei [Patienten] hatten Auffrischungsimpfungen…innerhalb der letzten zwei Monate. Und genau diese beiden hatten eine schwere Enzephalitis. Man kann es Demenz nennen, aber das ist Nomenklatur und ein Euphemismus, weil Demenz nicht innerhalb von zwei Wochen oder zwei Tagen auftritt."



Übersetzung des Clips:

“Im Jahr 2021 hatten wir 13 Todesfälle, darunter einen COVID-Todesfall. Leider hatte dieser COVID-Todesfall seine Booster-Impfung erhalten, die ihn natürlich für eine gewisse Zeit schützen sollte, aber er starb innerhalb von zwei Monaten nach der Booster-Impfung an COVID.

Die Impfstoffe hatten also einen gegenteiligen Effekt, anstatt die Menschen zu schützen. Man würde erwarten, dass der Impfstoff, wenn es ein Impfstoff ist, einen länger schützt als weniger als zwei Monate, weil er innerhalb von zwei Monaten starb und nach etwa fünf oder sechs Wochen krank wurde”.

Kirsch: “Richtig. Was ist mit den Zahlen für 2022 und 2023?”

“Im Jahr 2022 hatten wir 36 Todesfälle und im Jahr 2023 hatten wir 48 Todesfälle.

2022 sind drei Personen an COVID gestorben. Und ich betone ‘mit’, weil alle drei kürzlich Booster-Impfungen erhalten hatten. Zwei der drei hatten die Booster-Impfung in den letzten zwei Monaten erhalten. Und diese beiden hatten eine schwere Enzephalitis. Man könnte es Demenz nennen, aber das ist nur ein Begriff und ein Euphemismus, denn Demenz tritt nicht innerhalb von zwei Wochen oder zwei Tagen auf. Sie litten also an schwerer Verwirrung und wahrscheinlich an einer Art Enzephalitis nach der Auffrischungsimpfung und starben dann innerhalb von zwei Monaten nach der Auffrischungsimpfung. Die dritte Person starb innerhalb von vier Monaten nach der Booster-Impfung”.

Kirsch: “Wenn ich mir die Gesamtzahlen anschaue, hatte man vor der Einführung des Impfstoffs im Wesentlichen 8 bis 10 Todesfälle pro Jahr. Nach der Einführung des Impfstoffes hatten Sie im Jahr 2023 48 Todesfälle. Die Zahl der Patienten in Ihrer Praxis ist in diesem Zeitraum gestiegen, aber wahrscheinlich nicht um den Faktor 4,8”.

“Absolut nicht.”

Kirsch: “Denn das würde es erklären. Aber die Größe Ihrer Praxis ist zwischen 2020 und 2023 nur um ca. 30% gewachsen.”

“Ja. Ich würde sagen, höchstens, weil wir natürlich auch Verluste hatten. Aber ja.”

Kirsch: “Sie sehen also im Jahr 2023 viel mehr Todesfälle als jemals zuvor in den 39 Jahren der Praxis, die normalerweise sehr konstant bei 7 bis 10 Todesfällen pro Jahr lag.”

