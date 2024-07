Warum auch Trump vollkommen inakzeptabel ist

Von Eric Zuesse

Trump verspricht Milliardären, dass er den Kreml wegen der Invasion in der Ukraine “bombardieren” wird, und verspricht den Wählern, dass er aufhören wird, “die Kriege anderer Leute” zu führen.

Donald Trump hielt am 25. Mai eine Rede auf dem Parteitag der Libertarian Party (siehe hier; lesen Sie die Abschrift hier) und sagte, dass Amerika, sollte er wieder Präsident werden, “aufhören wird, Hunderte Milliarden Dollar für die Kriege anderer Leute auszugeben”; und am 28. Mai titelte die Washington Post “Trump makes sweeping promises to donors on audacious fundraising tour” (Trump macht Spendern weitreichende Versprechen auf seiner kühnen Fundraising-Tour) und berichtete, dass er bei einer Spendenaktion für Milliardäre und Centi-Millionäre (nicht für einfache Wähler) “angedeutet hat, dass er Moskau und Peking bombardieren würde, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert oder China in Taiwan einmarschiert. ” Mit anderen Worten: In Bezug auf den aktuellen Krieg in der Ukraine und den von der US-Regierung seit Langem angestrebten Krieg in Taiwan sind diese beiden Kriege und die zukünftigen Kriege (von denen jeder leicht zu einem Dritten Weltkrieg eskalieren könnte, obwohl weder die Ukraine noch Taiwan die nationale Sicherheit der USA bedrohen) nicht einfach nur ‘andere Leute Kriege’, sondern unsere Kriege – was eigentlich die Kriege der amerikanischen Milliardäre und Hunderte-Millionäre sind -, auf die er als US-Präsident unverzüglich reagieren würde, indem er Russland bzw. China bombardiert.

Wenn er jedoch seine Großspender belog, dann sagte er seinen Wählern die Wahrheit; und wenn er seine Wähler belog, dann sagte er seinen Großspendern die Wahrheit. In diesem Sinne war Trump wie eine kaputte Uhr: Sie geht zweimal am Tag richtig, aber sie geht nicht immer falsch. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass die überwiegende Mehrheit seiner Wähler glaubt, dass er die “Kriege anderer Leute” beenden wird, und die überwiegende Mehrheit seiner Wahlkampffinanzierung von Personen stammt, die an das Pentagon verkaufen oder anderweitig in die Unternehmen investieren, die ihre Gewinne aus allen amerikanischen Kriegen ziehen – dass alle amerikanischen Kriege ihre Kriege sind und nicht nur “die Kriege anderer Leute”. Wenn also ein Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Seiten besteht (zwischen den Personen, die die Mehrheit der Stimmen in seiner Politik stellen, und den Personen, die die Mehrheit der Gelder in seiner Politik bereitstellen), dann erzählt Trump zwar jeder der beiden Seiten das Gegenteil, aber die Mehrheit der Personen auf jeder der beiden Seiten seiner Kampagne glaubt an das, was er ihnen erzählt; und deshalb lautet die eigentliche Frage für beide Seiten seiner Kampagne: Betrügt er uns, oder betrügt er stattdessen die andere Seite “unserer” Kampagne? Und natürlich wird jede der beiden Seiten denken, dass die Dummköpfe auf der Gegenseite und nicht auf ihrer eigenen Seite von Trumps Kampagne stehen. So: Sind die meisten von Trumps Megasponsoren Narren, oder sind praktisch alle von Trumps Wählern Narren? Das ist hier die Frage, nicht wahr?

Wenn das der Fall ist, dann investieren Trumps Megasponsoren in seine Kampagne, um die Dummköpfe auszunutzen, die für ihn stimmen werden; und auch Trumps Wähler nutzen das Geld, das von Trumps Megasponsoren gespendet wurde, um sie zu überzeugen, für ihn zu stimmen. Jede der beiden Seiten der Kampagne – die Seite der Wähler und die Seite der Geldgeber – arbeitet als Teil des Teams zusammen, um Donald Trump wieder zum Präsidenten zu machen.

Und genau so funktioniert seine Kampagne.

In der amerikanischen Politik, zumindest seit 1945, ist dies die normale Art und Weise, in der sie funktioniert.

Ich verfolge Trump und andere US-Bundeskandidaten und gewählte Beamte seit Jahrzehnten und habe festgestellt, dass sie das, was sie ihren Großspendern privat versprechen (was dann aber doch durchgesickert ist), immer einhalten, wenn sie Bundesbeamte werden; und das, was sie ihren Wählern versprechen, halten sie nicht ein. Dies war sowohl bei Trump als auch bei Biden der Fall.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn einer von ihnen im Jahr 2025 für eine letzte Amtszeit Präsident wird, es zum Dritten Weltkrieg kommen wird, und es wird das endgültige Ende von allem sein. Sie haben versprochen, dass sie als Präsidenten nicht zulassen werden, dass entweder Russland seinen Krieg in der Ukraine gewinnt oder China seine Provinz Taiwan behält, und eine dieser Verpflichtungen wird das Ende unserer Welt bedeuten. Das ist der Grund, warum keiner von beiden für eine Wahl in Frage kommt.

Für einen Amerikaner wäre es jedoch unverantwortlich, die Zeile für die Präsidentschaftskandidatur auf dem Wahlzettel einfach nicht auszufüllen, denn es gibt andere Möglichkeiten, einschließlich der Eintragung des Namens einer Person wie “Col. Douglas Macgregor”, der unmissverständlich klargestellt hat, dass er als Präsident NICHT weiter auf den Dritten Weltkrieg zusteuern würde und dass insbesondere sowohl die Ukraine als auch Taiwan rechtlich und in Wirklichkeit Amerika nichts angehen – überhaupt keine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen. Aber natürlich bekommt er kein Geld von irgendeinem Milliardär; die einzige Möglichkeit, dass er überhaupt Amerikas Präsident werden könnte, ist also, dass sein Name auf den Wahlzetteln steht.

Die amerikanische “Demokratie” hat uns so unannehmbare Optionen präsentiert, dass die Aussichten, dass ein anständiger und intelligenter Mensch Präsident werden könnte, bei null Prozent liegen, so dass die Bedenken bezüglich der “Wählbarkeit” ebenfalls nur bei null Prozent liegen sollten und jeder stattdessen nur sein Gewissen wählen sollte.