Im September versuchen die Globalisten einen entscheidenden globalen Putsch: „Das ist so ein verrückter Plan“.

Im September treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Welt in New York, um den „Pakt für die Zukunft“ zu unterzeichnen. Ein Teil davon ist der sogenannte „Global Digital Compact“, der laut dem Forscher und Akademiker Jacob Nordangard ein Plan der Elite ist, ein digitales Welthirn zu schaffen, mit dem sie die Weltbevölkerung kontrollieren wollen.

Der Milliardär Bill Gates hat für diesen Global Digital Compact bis 2022 rund 200 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Im April veröffentlichte Nordangard sein Buch „Rockefeller – Controlling the Game“, in dem er erklärt, wie die Rockefellers die Weltpolitik beeinflussen. „Dieser Einfluss geht viel weiter, als den meisten Menschen bewusst ist“, sagte er in einem Interview mit De Andere Krant.

Er hat gründlich über alle Arten von Entscheidungsprozessen recherchiert, auch in der EU. “Wenn man anfängt zu recherchieren, landet man immer bei den Rockefellers.

„Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Globalisten versuchen, die globale Macht an sich zu reißen“, sagt Nordangard. Seiner Meinung nach wollen sie das Treffen im September in New York nutzen. Die Pläne fügen sich nahtlos in den von Klaus Schwab angekündigten „Great Reset“ und die vierte industrielle Revolution ein.

Im Jahr 2019 unterzeichnete das Weltwirtschaftsforum eine Vereinbarung mit den Vereinten Nationen, um die Umsetzung der Agenda 2030 zu beschleunigen. Schwab sagte, wir befänden uns an einem Scheideweg. Es gebe zwei Möglichkeiten: Entweder man entscheide sich für eine „bessere Welt“, dann müsse man einen großen Spatenstich machen, oder man entscheide sich für die alte Welt, dann erwarte uns „eine Katastrophe“.

Nordangard wies darauf hin, dass auch Russland und China am Zukunftspakt beteiligt seien. Er glaube aber nicht, dass die Globalisten Erfolg haben werden und wir in einer globalistischen totalitären Diktatur enden werden. „Das ist so ein verrückter Plan. Ich glaube nicht, dass er funktionieren wird“, sagte er De Andere Krant.