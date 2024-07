Russland: “Ernsthafte Bedrohung, wir werden ohne Emotionen reagieren”.

Die USA beginnen mit der Stationierung von Langstreckenraketen wie SM-6 und Tomahawk in Deutschland – ein weiterer Beweis dafür, dass die Sicherheitsarchitektur zusammengebrochen ist und Europa sich intensiv auf einen Krieg mit Russland vorbereitet.

Gleichzeitig gab die NATO gestern bekannt, dass eine neue US-Luftabwehrbasis in Nordpolen, die als Teil eines umfassenderen NATO-Raketenabwehrschildes ballistische Raketenangriffe aufspüren und abfangen soll, einsatzbereit ist.

USA stationieren SM-6, Tomahawk und andere Überschallwaffen in Europa

Die USA bereiten die langfristige Stationierung von Raketen wie SM-6, Tomahawk und anderen in Entwicklung befindlichen Überschallwaffen in Europa vor.

Die neuen Marschflugkörper werden eine Reichweite von 2.500 km haben.

Der 1987 von Michail Gorbatschow (Sowjetunion) und dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan unterzeichnete INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) verbietet bis 2019 Raketen mit einer Reichweite von mehr als 500 km.

Nach Angaben der Unterzeichnerstaaten haben Deutschland, Ungarn, Polen und Tschechien ihre Raketen in den 1990er-Jahren vernichtet, später folgten die Slowakei und Bulgarien.

Die USA sind 2019 aus dem INF-Vertrag ausgetreten, weil Moskau gegen den Vertrag verstoßen hat. Als Grund nannten sie die Stationierung des Marschflugkörpers 9M729, der in der NATO als SSC-8 bekannt ist.

Ende Juni erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, Moskau solle die Produktion von Mittel- und Kurzstreckenraketen wieder aufnehmen, nachdem die USA ähnliche Raketen zu Übungszwecken nach Dänemark und auf die Philippinen gebracht hatten.

Das sagt das NATO-Kommuniqué

Die USA werden neue konventionelle Raketen und Marschflugkörper in Deutschland stationieren, um die Lücke in der Abschreckungsfähigkeit Russlands zu schließen, haben die beiden NATO-Verbündeten beschlossen.

In einem gemeinsamen Kommuniqué, das am Rande des NATO-Gipfels in Washington veröffentlicht wurde, stellten die USA und Deutschland klar, dass es sich zunächst um eine vorübergehende Stationierung handele, es aber das Ziel sei, die Raketen künftig dauerhaft in Deutschland zu stationieren.

Wie es in dem Kommuniqué weiter heißt, sollen künftig auch die in der Entwicklung befindlichen Überschallwaffen nach Deutschland verlegt werden.

“Die Übung mit diesen fortgeschrittenen Fähigkeiten wird das Engagement der Vereinigten Staaten für die NATO und ihren Beitrag zur integrierten Abschreckung in Europa demonstrieren”, hieß es.

Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung handelt es sich um Waffensysteme mit Reichweiten von 240 bis 460 Kilometern, aber auch um Reichweiten von 1300 bis 2500 Kilometern für Tomahawk-Raketen.

Für die neuen Waffensysteme ist die “Multi-Domain Task Force” zuständig, eine US-Militäreinheit, die ab 2021 in Wiesbaden aufgebaut werden soll und aus Artillerie-, Flugabwehr- und Raketenabwehrkräften sowie Spezialisten für Cyberangriffe besteht.

Vom Stützpunkt Wiesbaden aus sollen künftig die Lieferung von Waffensystemen an die Ukraine und die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte koordiniert werden. Wie die Deutsche Presse-Agentur dpa berichtet, haben die Mitgliedstaaten des Bündnisses beschlossen, das Hauptquartier am Freitag zu eröffnen.

Im entsprechenden Kommuniqué des Gipfels heißt es: “Ziel ist es, die Sicherheitsunterstützung für die Ukraine auf eine dauerhaftere Grundlage zu stellen und dadurch eine bessere, vorhersehbarere und kohärentere Unterstützung zu gewährleisten”, wobei betont wird, dass dies auch die Transformation der ukrainischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte unterstützen und damit die weitere Integration der Ukraine in die NATO ermöglichen werde.

Bislang lag die Verantwortung für die Koordination der Waffenlieferungen an die Ukraine und die Ausbildung der Soldaten bei den USA, die Ende 2022 eine Einheit von 300 Soldaten mit der Bezeichnung “Security Assistance Group-Ukraine” (SAG-U) im Hauptquartier der US-Streitkräfte in Wiesbaden stationiert hatten. Das NATO-Kommando in Wiesbaden wird künftig 700 Personen umfassen, davon 40 aus Deutschland. Ein deutscher General wird sogar stellvertretender Kommandeur des Stützpunktes.

Wie der Tagesspiegel schreibt, gilt das Projekt als Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wird, denn die Nato befürchtet, dass ein möglicher Führungswechsel in Washington auch die Koordination von Waffenlieferungen an die Ukraine und die Ausbildung ukrainischer Soldaten beeinträchtigen könnte.

Ungarn, das den Namen NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) mit der Begründung ablehnte, er könne das Bündnis in eine direkte Konfrontation mit Russland führen, ist nicht Teil dieses Kommandos. Tatsächlich wurde in der NATO-Erklärung betont, dass das NSATU-Kommando die NATO nicht zu einer völkerrechtlichen Kriegspartei machen würde.

Die Aussicht auf die Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland hat in Deutschland Reaktionen hervorgerufen, wobei die Befürworter argumentieren, dass Europa dadurch sicherer werde. Die Gegner warnen jedoch vor der Gefahr, Russland Konkurrenz zu machen und ein neues Wettrüsten wie im Kalten Krieg auszulösen.

Zudem wird befürchtet, dass sich diese Entwicklung auch auf den Ausgang der im Herbst anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen auswirken könnte, wo die Alternative für Deutschland (AfD) bislang an Stärke gewonnen hat.

Auch die Grünen zeigten sich besorgt und erklärten, sie seien von Olaf Scholz überrumpelt worden. “Der Kanzler wird sich schnell erklären müssen. Es ist beunruhigend, dass Solts sich nicht zu dem Thema geäußert hat, obwohl Angst und Fehlinformationen zunehmen dürften”, sagte Parteisprecherin Zara Nani der Rheinischen Post.

Frankreich/Deutschland/Italien/Polen vereinbaren die Entwicklung von Flugkörpern mit einer Reichweite von mehr als 500 km.

Frankreich, Deutschland, Italien und Polen haben heute eine Absichtserklärung über die Entwicklung von Marschflugkörpern mit einer Reichweite von mehr als 500 km unterzeichnet, um die Lücke im europäischen Arsenal zu schließen, die durch den Krieg Russlands in der Ukraine entstanden ist.

Am Rande des NATO-Gipfels in Washington sagte der französische Verteidigungsminister Sebastian Le Corneille nach der Unterzeichnungszeremonie, die neue Rakete werde eine abschreckende Wirkung haben. Er deutete auch an, dass Großbritannien der Gruppe der kooperierenden Länder beitreten könnte.

Ein erster Entwurf der Waffe könnte bis Ende des Jahres fertiggestellt sein, die genauen Spezifikationen, wie die Reichweite, werden erst später festgelegt.

La guerre en Ukraine montre que les frappes longue portée sont un enjeu clé pour la défense de l'Europe.



Au sommet de l'OTAN à Washington, signature d'une lettre d'intention 🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇵🇱 pour initier une coopération dans ce domaine mobilisant notre industrie de défense européenne. pic.twitter.com/NfZMM1QSIP — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 11, 2024

Russland zu US-Langstreckenraketen für Deutschland: “Ernsthafte Bedrohung, wir werden reagieren”.

Russland wird auf die geplante Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland reagieren, kündigte der Kreml heute an, da er das militärische Vorgehen der NATO als ernste Bedrohung der nationalen Sicherheit Russlands ansieht.

In einer Einweisung mit russischen Nachrichtenagenturen zu den Ergebnissen des NATO-Gipfels befragt, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow:

“Das Nordatlantische Bündnis hat sein Wesen noch einmal klar bestätigt. Es ist ein Bündnis, das in einer Zeit der Konfrontation mit dem Ziel gegründet wurde, diese Konfrontation aufrechtzuerhalten”.

“Die Spannungen auf dem europäischen Kontinent nehmen zu”, fügte er hinzu und erklärte, dass der Kreml die Annäherung der militärischen Infrastruktur der NATO beobachte.

“Wir sehen die Entscheidungen der NATO, separate Kuratorien in den Städten am Schwarzen Meer einzurichten, die Schaffung zusätzlicher Einrichtungen in Europa, und wir sehen, dass sich die militärische Infrastruktur der NATO ständig und schrittweise unseren Grenzen nähert”, sagte Peskow.

“Das zwingt uns, die in der Debatte getroffenen Entscheidungen genau zu analysieren”.

“Das ist eine sehr ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit unseres Landes. All dies erfordert, dass wir durchdachte, koordinierte und effektive Maßnahmen ergreifen, um die NATO abzuschrecken und ihr entgegenzutreten”.

Russland plant “militärische Antwort“

Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow hat erklärt, Moskau habe die amerikanisch-deutsche Raketenaktion vorausgesehen, die seiner Meinung nach darauf abziele, Russland einzuschüchtern und die regionale Sicherheit und die strategischen Beziehungen weiter zu destabilisieren.

“Die notwendigen Arbeiten zur Vorbereitung ausgleichender Gegenmaßnahmen durch die zuständigen russischen Staatsorgane haben schon viel früher begonnen und werden systematisch durchgeführt”, so Rjabkow in einer Erklärung, die auf der Website seines Ministeriums veröffentlicht wurde.

“Ohne Nerven, ohne Emotionen werden wir vorwiegend eine militärische Antwort auf dieses neue Spiel entwickeln”, sagte Rjabkow laut der Nachrichtenagentur Interfax.