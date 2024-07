Massenmörder und Kriegsverbrecher fordert: Der digitale Ausweis ist für eine moderne Infrastruktur unerlässlich, erfordert aber Überzeugungsarbeit

Tony Blair, ehemaliger britischer Premierminister und heutiger Enthusiast der globalistischen Technokratie, ist überzeugt, dass der digitale Personalausweis für die moderne Infrastruktur unerlässlich ist, aber “ein wenig Überzeugungsarbeit” erfordert.

Er sprach heute auf der Konferenz “Future of Britain 2024” des Tony Blair Institute for Global Change (TBI): Governing in the Age of AI” (Regieren im Zeitalter der künstlichen Intelligenz), setzte Blair seinen jahrelangen Einsatz für die Einführung des digitalen Personalausweises fort.

“Der digitale Ausweis ist ein wesentlicher Bestandteil einer modernen digitalen Infrastruktur […] Allerdings müssen wir hier noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten, das muss man schon sagen.” Tony Blair, Konferenz über die Zukunft Großbritanniens, 2024

“Eine Analyse des digitalen Personalausweises, der ein wesentlicher Bestandteil einer modernen digitalen Infrastruktur ist, könnte nicht nur für die Vereinfachung der Interaktion mit den Behörden, sondern auch für die öffentlichen Finanzen von Nutzen sein“, sagte Blair.

“Allerdings müssen wir hier noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten“, fügte er hinzu.

Der ehemalige indische Staatsminister für Elektronik, Informationstechnologie, Kompetenzentwicklung und Unternehmertum, Rajeev Chandrasekhar, sagte auf einer Sitzung zum Thema “Warum der Aufbau eines digitalen Backbone für Großbritannien unerlässlich ist“, dass die digitale ID die Grundlage für eine digitale Regierungsarchitektur sei.

“Die digitale Identität ist das Fundament und der Kern einer digitalen Regierungsarchitektur” Rajeev Chandrasekhar, Konferenz über die Zukunft Großbritanniens, 2024

Zur Frage der individuellen Freiheitsrechte und der digitalen Identität sagte Chandrasekhar, dass dies “eine interessante Debatte” sei und dass die digitale Identität keine Verletzung der Privatsphäre bedeute.

“Leute, die sagen, dass die digitale Identität automatisch eine Verletzung des Datenschutzes bedeutet, haben die letzten zwei Kapitel des Buches, das sie gelesen haben, nicht gelesen.” Rajeev Chandrasekhar, Konferenz über die Zukunft Großbritanniens, 2024

Die heutige Konferenz fand zeitgleich mit der Veröffentlichung mehrerer Berichte des TBI statt, darunter ein Bericht, der sich ausschließlich mit der digitalen Identität befasst.

“Die digitale ID eines Bürgers würde eine einzige eindeutige Kennung enthalten, die den Nutzer mit den öffentlichen Diensten in Verbindung bringen würde. Jeder Dienst würde seine eigene eindeutige Kennung behalten, wie z. B. eine NHS-Nummer oder eine eindeutige Steuerzahler-Nummer.” Tony Blair Institute,The Economic Case for a UK Digital ID, 2024

In dem Bericht “The Economic Case for a UK Digital ID” wird behauptet, dass die digitale Identität für alles genutzt werden kann, von der Integration “persönlicher Gesundheitsdaten und persönlicher Daten” bis hin zur Rationalisierung von Steuern und Sozialleistungen sowie zur Verwaltung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Die Gesamtkosten für die Einführung eines digitalen Personalausweises im Vereinigten Königreich würden dem Bericht zufolge höchstens 1,4 Mrd. £ [1,8 Mrd. $] betragen, und ein digitaler Personalausweis könnte “im Laufe einer einzigen Legislaturperiode (fünf Jahre)” entwickelt und eingeführt werden.

“Die Bürger würden die Kontrolle darüber behalten, wie sie ihre Daten aus verschiedenen Datenbanken über ein Benutzerportal/eine App miteinander verknüpfen wollen, während sie die Verwendung ihrer digitalen Identitätsattribute über eine digitale Geldbörse kontrollieren (dezentrales Modell).” Tony Blair Institut, The Economic Case for a UK Digital ID, 2024

Tony Blair setzt sich seit vielen Jahren für die Einführung des digitalen Personalausweises ein, und zwar aus verschiedenen Gründen, von Impfpässen bis hin zur Erfassung des Flüchtlingsstatus.

Ein TBI-Sprecher erklärte gegenüber Politico EU, dass die Organisation nicht für obligatorische digitale Ausweise eintrete: “Jeder spricht gerne über Ausweise oder Regierungsausweise. Das ist eigentlich nicht unser Vorschlag”, und fügte hinzu, dass die Vision des TBI darin bestehe, den Menschen “die Möglichkeit zu geben, [ihre] Daten im gesamten öffentlichen Sektor zu verknüpfen”.

In seiner Rede auf der vom WEF unterstützten, in Russland angesiedelten Cyber Polygon 2020-Schulungsübung für Cybersicherheit erklärte der ehemalige Blair zuversichtlich, dass sich die Regierungen “absolut und unweigerlich” in Richtung der Einführung digitaler Identitäten bewegen würden.

In seinem Cyber Polygon 2020-Vortrag begründete Blair nicht, warum eine digitale Identität notwendig ist, um eine Cyber-Pandemie zu verhindern, sondern vielmehr, dass digitale Identitäten ein unvermeidlicher Teil des digitalen Ökosystems sind und für die Verwaltung von Gesundheitsdaten, Transaktionsdaten und den Einwanderungsstatus entscheidend sein werden.

Die digitale Identität ist eine der drei Hauptkomponenten der so genannten digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI), zu der auch ein massiver Datenaustausch und ein schnelles digitales Zahlungssystem gehören, das die Verwendung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) beinhalten kann.

Indien gilt als einer der Weltmarktführer im Bereich DPI, der in der Branche als “India Stack” bezeichnet wird.

Letztes Jahr sagte der indische Architekt der digitalen ID Aadhaar, Nandan Nilekani, dass jeder eine digitale ID, ein Smartphone und ein Bankkonto haben sollte, weil dies die “Werkzeuge der neuen Welt” seien, auf denen alles andere aufbaut.

Im November 2023 starteten die Vereinten Nationen und die Bill and Melinda Gates Foundation gemeinsam die 50-in-5-Kampagne, um die Einführung der digitalen Identität in 50 Ländern innerhalb von fünf Jahren zu beschleunigen.

Anfang dieses Jahres erklärte das EU-Parlament, dass die Einführung einer digitalen Identitätsbörse freiwillig sei, was auch Indien über sein eigenes digitales Identitätssystem sagte, bevor die Behörden begannen, es für bestimmte Dienste vorzuschreiben.

Auf der diesjährigen WEF-Jahrestagung in Davos sagte die niederländische Königin Maxima, eine digitale ID sei gut, um zu wissen, “wer tatsächlich geimpft wurde oder nicht”.