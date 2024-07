Die Irrelevanz von Bidens Senilität

Von Ichabod

Bidens mangelnder geistiger Scharfsinn ist genauso irrelevant wie Trumps Egomanie, wenn es um die Führung der Vereinigten Staaten geht

Ein altes Sprichwort warnt davor, dass es besser ist, wenn wir weder wissen, wie unser Essen zubereitet wird, noch wie wir regiert werden.

Dieses Bonmot scheint erstmals 1798 gedruckt worden zu sein und wird Nicolas Chamfort zugeschrieben, dem geistreichen, adeligen Sekretär des Jakobinerclubs, der lieber Selbstmord beging, als eine zweite Inhaftierung unter Robespierre zu ertragen – obwohl seine bekannteste Form, in der die Herstellung von Gesetzen mit der Herstellung von Würsten verglichen wird, oft fälschlicherweise dem deutschen Kanzler Otto von Bismarck zugeschrieben wird.

In der Zeit, in der dieses Sprichwort entstand, also vor dem Aufkommen von Radio und Fernsehen, war dieses Sprichwort ein Dank für eine Realität: Nur wenige Menschen wussten im Detail, wie sie regiert wurden, so wie nur wenige Städter ihr eigenes Fleisch schlachteten oder die Felder bestellten, auf denen das Getreide für ihr Brot wuchs.

Nur wenige Menschen sahen ihre Herrscher, außer bei feierlichen Anlässen, oder hörten sie aus dem Stegreif ausführlich sprechen. Nur wenige lasen Reden oder Schriften ihrer Herrscher, die nicht sorgfältig vorbereitet und redigiert worden waren.

Das Innenleben des Geheimen Rats von Elizabeth Tudor, des Außenministeriums von Talleyrand oder Metternich, des Kabinetts von Abraham Lincoln oder der Kanzlei von Bismarck war der Öffentlichkeit bis Jahrzehnte oder Jahrhunderte später weitgehend unbekannt.

Herrscher wurden geliebt oder verabscheut und blieben oder fielen aufgrund der Qualität ihrer Regierungsführung – aufgrund der Qualität der Wurst, nicht aufgrund ihrer Herstellung. Sie wurden nach der Angemessenheit und den Ergebnissen ihrer Politik beurteilt, nicht nach persönlichen Eigenschaften. Da sie Anreize hatten, gut zu regieren, taten sie das auch oft.

Wie senil war George Washington im Jahr 1797, als er im Alter von 65 Jahren aufhörte, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein? Die heute verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass er während seiner zweiten Amtszeit weit weniger scharfsinnig war als während seiner ersten Amtszeit.

Nur wenige seiner Landsleute wussten das damals, und die meisten von ihnen unterstützten seine Regierung wegen ihrer Politik, die weitgehend von Beratern, insbesondere von Alexander Hamilton, formuliert und ausgeführt wurde.

Wie egomanisch war Pjotr I. Aleksejewitsch, Zar von Moskwa von 1682 bis 1721 und Kaiser von ganz Russland von 1721 bis zu seinem Tod 1725? Sehr, nach jedem Maßstab. Dennoch regierte er so erfolgreich, dass die Russen ihn als Peter den Großen in Erinnerung behalten haben und ihre zweitgrößte Stadt seinen Namen trägt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass vor fünfhundert bis einhundert Jahren der persönliche Charakter und die geistige Schärfe einer Führungspersönlichkeit nur insofern von Bedeutung waren, als sie die von ihr verfolgte Politik oder die Qualität ihrer Regierungsführung beeinflussten.

Aufstieg und Fall des präsidialen Kindermädchens

All das änderte sich, als wir in der Lage waren, unsere Regierenden als unsere Kindermädchen einzusetzen, die auf Bildschirmen in unseren Häusern erschienen, um uns zu trösten, wenn sich irgendwelche öffentlichen Unannehmlichkeiten ereigneten.

Wenn ein US-Präsident nicht an den Ort einer Naturkatastrophe reist, um die Opfer zu trösten, oder den Überlebenden eines viel beachteten Mordes öffentlich sein Beileid ausspricht, wird er weithin öffentlich gescholten – obwohl ein Präsident Naturkatastrophen nicht verhindern kann und die Verhinderung und Bestrafung von Mord in die Zuständigkeit der lokalen Regierungen und nicht der Bundesregierung fällt.

In den USA verfeinerte Franklin Roosevelt die Kunst der öffentlichen Bevormundung über das Radio in seinen “Kamingesprächen” während der Großen Depression – als die Amerikaner zugegebenermaßen ein wenig Bevormundung benötigten.

Im Zeitalter des Fernsehens haben unsere Machthaber diese Kunst auch auf das visuelle Erscheinungsbild ausgedehnt. Sie vermeiden gewissenhaft den Fehler, von dem weithin angenommen wird, dass er Richard Nixon die US-Präsidentschaftswahlen 1960 gekostet hat, nämlich dass er bei der ersten seiner landesweit im Fernsehen übertragenen Debatten gegen John Kennedy – den ersten Debatten dieser Art in den USA – nicht genügend Make-up verwendete.

Als Auftritte noch zählten: Die Präsidentschaftskandidaten Senator John F. Kennedy, links, und der damalige Vizepräsident Richard M. Nixon werden nach ihrer landesweit im Fernsehen übertragenen ersten von vier Präsidentschaftsdebatten in einem Fernsehstudio in Chicago, Illinois, am 26. September 1960 gezeigt. Foto: Wikimedia Commons / AP

Viele von uns sehen und hören ihre Herrscher heute so oft wie ihre Familie und Freunde und verlangen eine persönliche Beziehung zu ihnen. Viele von uns erwarten sogar, dass unsere Herrscher sich für uns von ihrer besten Seite zeigen, als ob wir mit ihnen ausgehen oder eine Affäre mit ihnen hätten.

Diese Entwicklung ist in den USA, wo der Präsident sowohl Regierungschef als auch Staatsoberhaupt ist, stärker ausgeprägt als in anderen westlichen Ländern, in denen der Regierungschef nicht gleichzeitig Staatsoberhaupt ist. Ein US-Präsident kann nun seine Funktion als Staatsoberhaupt nutzen und tut dies auch regelmäßig, um Stimmen zu gewinnen.

Infolgedessen führte das Aufkommen von Radio und Fernsehen zu einer Ausweitung der Funktionen des Präsidenten als Staatsoberhaupt auf öffentliches und öffentlichkeitswirksames Trösten, Beschwichtigen, Beruhigen und Aufbessern des Egos – Funktionen, die noch vor einem Jahrhundert weitgehend außerhalb des Aufgabenbereichs der Präsidentschaft lagen.

Diese Entwicklung scheint jedoch in letzter Zeit durch die zunehmende Schwere der politischen Konflikte in den USA umgekehrt worden zu sein, was die Wähler dazu veranlasst hat, sich weniger um den Charakter, das Aussehen oder die geistige Schärfe eines Präsidenten zu kümmern als um seine Politik.

Bidens bedeutungslose Senilität

Schon Jahre vor der landesweit ausgestrahlten Biden-Trump-Debatte am 27. Juni 2024 war es für jeden, der auch nur ein wenig auf das öffentliche Geschehen in den USA geachtet hat, offensichtlich, dass Biden nicht nur zunehmend senil ist, sondern dass die Ausübung seiner präsidialen Funktionen von oder durch Berater und Betreuer mit bewusst niedrigem öffentlichen Profil gesteuert wurde.

Für jeden Amerikaner, der trotz jahrzehntelanger systematischer politischer Bevormundung keine persönliche Beziehung zu einem bevormundenden Präsidenten braucht, spielt das einfach keine Rolle. Was zählt, ist die Qualität der Regierungsarbeit, die die Regierung Biden in den letzten vier Jahren geleistet hat, und die Eignung oder die Ergebnisse der von ihr vorgeschlagenen oder verfolgten Politik.

Eine ähnliche Regierungsführung und eine ähnliche Politik sind zu erwarten, wenn Biden wiedergewählt wird, und zwar bis zu Bidens Tod oder bis zum Ende seiner zweiten Amtszeit, je nachdem, was zuerst eintritt.

Wenn Biden wiedergewählt wird, werden die Interessen, die Biden jetzt kontrollieren, ihn weiterhin kontrollieren, entweder durch dieselben Berater und Handlanger oder durch andere ihrer Wahl. Das gilt unabhängig davon, wer diese Berater und Betreuer sein mögen. Ihre Identitäten und spezifischen Funktionen sind irrelevant.

Im kürzlich erschienenen zweiten Teil von Denis Villeneuves Verfilmung von Frank Herberts Science-Fiction-Roman “Dune“ aus dem Jahr 1965 manipuliert die Hohepriesterin einer Sekte im Verborgenen die Herrschaft eines galaktischen Imperiums, um einen jungen Mann als Imperator einzusetzen, von dem alle wissen, dass er ein Psychopath ist.

Sie weist eine ihrer Schützlinge darauf hin, dass es nicht darauf ankommt, dass der künftige Imperator ein Psychopath ist, sondern dass er kontrolliert werden kann und dass die Hohepriesterin weiß, wie man ihn kontrolliert.

Dass Biden kontrolliert werden kann, und in welchem Maße er kontrolliert wurde und im Falle seiner Wiederwahl weiterhin kontrolliert werden wird, ist hinlänglich bekannt. Seine Senilität ist, wie die Psychopathie des zukünftigen Imperators in “Dune”, unerheblich.

Die Irrelevanz von Trumps Egomanie

Für jeden Amerikaner, der nicht dazu erzogen wurde, eine persönliche Beziehung zum Präsidenten zu haben, ist Donald Trumps Egomanie nicht weniger unwichtig. Trump hat seine Egomanie der amerikanischen Öffentlichkeit ein halbes Jahrhundert lang ungeniert zur Schau gestellt. Eine Beschreibung seiner zahllosen öffentlichen Äußerungen auch vor 2016 könnte ein Buch füllen.

Dennoch hat Trump mit seinem Sieg bei der Nominierung der Republikaner im Jahr 2016 das erstaunliche Kunststück vollbracht, die Republikanische Partei von einer Partei der Bonzen in eine sozialkonservative, populistische Partei zu verwandeln. Außerdem wurde er zum Präsidenten gewählt.

Die Politik, die eine zweite Trump-Regierung verfolgen wird, ist nicht weniger bekannt als die, die eine zweite Biden-Regierung verfolgen wird. Während seiner ersten Amtszeit bemühte sich Trump mehr als jeder andere Präsident seit Menschengedenken, seine Wahlversprechen einzuhalten.

Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass er dies nicht wieder tun wird, und seine Wahlversprechen für 2024 sind sowohl offen als auch ähnlich wie seine Wahlversprechen für 2016 und 2020. Die meisten Trump-Anhänger sind sich seiner charakterlichen Mängel bewusst, mögen aber sowohl seine Rhetorik als auch seine Politik.

Donald Trump sieht in Migranten eine Bedrohung für “echte” Amerikaner. Bild: X Screengrab

Trump spricht Wahrheiten aus, die vor 2016 niemand sonst, der sich Gehör verschaffen konnte, zu sagen bereit war. Eine dieser Wahrheiten ist, dass Amerikas herrschende Eliten, unterstützt von der Wissenschaft, den Medien und der Bundesbürokratie, die amerikanischen Arbeitnehmer durch ihr unaufhörliches Streben nach Zugang zu billigen ausländischen Arbeitskräften durch Freihandel mit armen Ländern und Einwanderung aus armen Ländern verarmt haben.

Andere solche Wahrheiten sind, dass soziale Gerechtigkeit nicht nur oder sogar hauptsächlich eine Frage der Rasse oder des Geschlechts oder der sexuellen Präferenz ist; dass die Zahl der menschlichen Geschlechter nicht unendlich ist; dass weiße Haut nicht unbedingt böse macht; und dass es billiger, humaner und effektiver ist, Amerika vor islamistischer Gewalt zu schützen, als in muslimische Länder einzumarschieren, wenn man Muslime aus den USA fernhält.

Außerdem waren Trumps Taten im Amt außerordentlich kongruent mit seiner Wahlkampfrhetorik. Das sollten wir nicht vergessen: Franklin Roosevelt versprach in seinem Wahlkampf 1932, den Bundeshaushalt auszugleichen; Lyndon Johnson versprach 1964, keine US-Truppen nach Vietnam zu schicken; und Bill Clinton sprach sich 1992 vehement gegen den Freihandel mit China aus. Jeder von ihnen tat das Gegenteil von dem, was er gepredigt hatte. Trump tat das nicht.

Warum Charakter und geistige Schärfe heute weniger wichtig sind

Die Befürworter der Wahl eines Präsidenten auf der Grundlage persönlicher Eigenschaften und nicht nur auf der Grundlage der Politik und der Qualität der Regierungsführung verweisen oft auf die Notwendigkeit eines guten Charakters und geistiger Schärfe im Falle einer unvorhergesehenen Krise. Sie verweisen oft auf die Möglichkeit eines Atomkriegs und fragen: “Wollen Sie den Finger eines senilen Dummkopfs – oder den Finger eines Egomanen – am nuklearen Auslöser haben?”

Der Finger eines Egomanen war jedoch vier Jahre lang am nuklearen Abzug, in denen die Beziehungen zu anderen atomar bewaffneten Ländern nie so schlecht wurden, dass ein Atomkrieg drohte.

In den letzten vier Jahren, in denen der erste große Krieg in Europa seit 1945 ausgebrochen ist und sich die Beziehungen sowohl zu Russland als auch zu China verschlechtert haben, war der Finger eines zunehmend senilen Dotards am nuklearen Abzug, ohne dass die Aussicht auf einen Atomkrieg in weiter Ferne lag.

Außerdem ist ein Präsident auf verschiedene Weise eingeschränkt, die ihn daran hindern, aus Senilität oder Egomanie einen Atomkrieg zu beginnen. Ein Beispiel dafür ist General Mark Milleys aufmüpfiges, aber nie bestraftes Vorgehen als Vorsitzender der Generalstabschefs, mit dem er die nuklearen Optionen des damaligen Präsidenten Trump von Ende Oktober 2020 bis Januar 2021 einschränkte.

Zusätzlich soll gemäß dem 25. Zusatzartikel zur US-Verfassung verhindert werden, dass ein Präsident ohne ausreichenden Grund Atomwaffen einsetzt.

In Krisen, die unbekannter und unvorhersehbarer sind als ein möglicher Atomkrieg, könnten die Beschränkungen für einen senilen oder egomanischen Präsidenten schwächer sein, und seine geistige Schärfe und sein Charakter könnten eine größere Rolle spielen, aber das ist ungewiss, wie alle Aspekte unbekannter und unvorhersehbarer Eventualitäten.

Der Charakter und die geistige Schärfe eines Präsidenten scheinen weniger wichtig zu sein, wenn die wahrgenommenen Probleme sich chronisch verschlimmern und kritisch zu werden drohen, als wenn potenziell schwerwiegende Probleme sporadisch, aber häufig auftreten.

Der Kalte Krieg war eine Ära sporadischer, aber häufiger potenziell schwerwiegender Probleme, wie die Berlin-Krise, der Koreakrieg und die Kuba-Krise, die alle mit einem Atomkrieg drohten. Unter diesen Bedingungen schienen der Charakter und die geistige Schärfe eines Präsidenten von großer Bedeutung zu sein.

Bei der schwersten dieser Krisen, der Kubakrise, war es jedoch nicht der Charakter des Präsidenten Kennedy, der einen Atomkrieg verhinderte, sondern vielmehr die Tatsache, dass Robert Kennedy die Kriegslust seines Bruders bremste.

In den letzten Jahren haben sich die wahrgenommenen Probleme Amerikas chronisch verschlimmert und drohen nun kritisch zu werden. Die herrschenden Eliten, die Wissenschaft, die Medien und die Bundesbürokratie behaupten, das größte Problem des Landes sei das jahrzehntelange Anwachsen des Populismus, der ihrer Meinung nach das Ende der Demokratie bedroht.

Populisten sehen die größten Probleme des Landes in der jahrzehntelangen Verarmung der Arbeiterklasse durch Freihandel und Einwanderung, um den Reichen billige Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen, in der jahrzehntelangen und sich verschlimmernden kulturellen Fäulnis, in der jahrzehntelangen Zunahme der Staatsverschuldung, die lähmend zu werden droht, in der jahrzehntelangen Ideologisierung aller Institutionen und in der jahrzehntelangen zunehmenden Intoleranz und Dämonisierung von Andersdenkenden gegenüber einer Ideologie, die soziale Gerechtigkeit ausschließlich über Rasse, Geschlecht und sexuelle Vorlieben definiert und sich nicht um die Ungleichheit von Wohlstand, Einkommen oder wirtschaftlichen Chancen an sich kümmert.

Populisten sind der Ansicht, dass die Demokratie seit Jahrzehnten im Sterben liegt, dass sich ihr Niedergang jedoch beschleunigt. Sie nehmen wahr, dass die herrschenden Eliten seit 2016 zunehmend zu undemokratischen Mitteln greifen, um die populistische Bedrohung ihrer Interessen einzudämmen, und erwarten, dass sie dies auch weiterhin tun werden.

Unter diesen Bedingungen sind der Charakter und die geistige Schärfe eines Präsidenten weniger wichtig als zu Zeiten des Kalten Krieges. Und die amerikanischen Wähler begreifen all dies viel besser als ihre Politiker und Experten.

Trotz der Panik der Politiker der Demokratischen Partei und der pro-demokratischen Medien seit der Debatte vom 27. Juni, die das Ausmaß von Bidens Senilität zeigte, scheinen weder Bidens Zustimmungswerte für den Job noch der Anteil der Wähler, die ihn wählen wollen, bis zum 6. Juli um mehr als zwei Prozentpunkte gesunken zu sein.

Darüber hinaus wird diese bescheidene, durch die Debatte verursachte Erosion der Unterstützung für Biden wahrscheinlich abnehmen, wenn die Erinnerung an diese Debatte durch andere öffentlichkeitswirksame Ereignisse verdrängt wird.

Bidens Auftritt bei der Debatte wird an Bedeutung verlieren, da neue Ereignisse die Schlagzeilen beherrschen. Bild: CNN Screengrab

In ähnlicher Weise bewiesen die Wähler im November 2016, dass die Mehrheit der Medienexperten und die vielen Politiker beider Parteien falsch lagen, die meinten, dass Trump keine Hoffnung hatte, zum Präsidenten gewählt zu werden, nachdem die Washington Post einen Monat vor der Wahl eine Abschrift einer Aufnahme aus dem Jahr 2005 veröffentlichte, in der Trump einem Fernsehmoderator vor seinem Auftritt in seiner Sendung sagte, dass er “versucht habe, eine verheiratete Frau zu f”cken” und dass “wenn du ein Star bist, [Frauen] dich alles machen lassen. … Packen Sie sie einfach an der P*ssy.”

Zwar berichten Meinungsforscher, dass eine Minderheit von Amerikanern, viele von ihnen jung, Biden nicht wählen will, weil er zu alt ist, und dass eine andere Minderheit von US-Wählern, viele von ihnen Frauen mit College-Abschluss, Trump nicht wählen will, weil er zu fies ist.

Für die meisten Amerikaner hat sich jedoch der politische Konflikt zwischen den herrschenden Eliten des Landes und den Populisten, die die politische und kulturelle Vorherrschaft dieser Eliten beenden wollen, so verschärft, dass das seit langem bestehende Bedürfnis nach einem freundlichen, attraktiven, tröstenden und das eigene Ego stimulierenden Herrscher in der Glotze nicht mehr besteht.

Die Fronten sind abgesteckt, und die meisten Amerikaner werden sich für eine Seite entscheiden, die auf zwingenderen Erwägungen beruht als darauf, welche Seite das bessere Kindermädchen bietet.