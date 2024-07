Verarbeitete Lebensmittel und ständiges Essen: Eine gefährliche Kombination für unsere Gesundheit

Der größte Fehler der westlichen Bevölkerung ist, dass sie ständig isst und dadurch ein Stoffwechselmilieu der Insulinresistenz schafft. Und das Problem wird noch verschlimmert, wenn man verarbeitete Lebensmittel isst, was wir oft tun.

Der Pneumologe und Intensivmediziner Dr. Paul Marik beschreibt für Children’s Health Defense, wie die westliche Ernährung und übermäßige Essgewohnheiten zu Insulinresistenz und Krebs führen. Marik weist auch darauf hin, dass das Problem durch den ständigen Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln verschärft wird.

