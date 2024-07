Zahnräder aus Friedrichshafen – Kugellager aus Schweinfurt – Achsantriebe aus Hangzhou

Egon W. Kreutzer

Als das Gespenst der Deindustrialisierung noch ein Gespenst war, haben sich die „Aufgeklärten“ darüber lustig gemacht: „Gespenster gibt es nicht. Also gibt es auch keine Deindustrialisierung.“

In diesen Tagen geht es wieder um ZF. ZF steht nichtssagend für das, was früher stolz „Zahnradfabrik Friedrichshafen“ hieß. Aber bitte! Zahnradfabrik Friedrichshafen, wie klingt das denn? Langweilig, dröge, nichts mit Fortschritt, eher wie alte weiße Männer, klingt das, irgendwie auch so „deutsch“, beinahe „völkisch“. ZF hingegen, darunter kann man sich alles vorstellen, wenn man will.

Wenn ich hier schon abschweifen wollte, würde ich jetzt auf die vielen in Deutschland tätigen Unternehmen hinweisen, die sich mit Fantasienamen schmücken, aus denen weder der Geschäftszweck, noch die ursprüngliche Firma, aus der sie hervorgegangen sind, noch abzulesen ist. Aber ich will noch nicht abschweifen.

Zahnräder sind Bestandteile von Getrieben. Da kommt es auf höchste