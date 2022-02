Die Globalisten haben VERLOREN – Die Menschheit entzieht den Tyrannen ihre Zustimmung und lässt das System kollabieren und verbrennen

Den kanadischen Truckern und Freiheitsdemonstranten gebührt große Anerkennung dafür, dass sie die Menschheit an einen Wendepunkt gegen die Tyrannei gebracht haben. Dank des Mutes, der Entschlossenheit und des Einsatzes für den Frieden, den die kanadischen Demonstranten gezeigt haben, entzieht die Menschheit den Regierungstyrannen auf der ganzen Welt ihre Zustimmung.

Der Globalismus bricht zusammen, und die Zentralisierung der Macht wird in Stücke gerissen. Das gesamte Modell des Globalismus ist tot, und kein Mensch, der bei klarem Verstand ist, möchte zu einer Gesellschaft zurückkehren, die als totalitäres, zentralisiertes Kontrollsystem globaler Versklavung von oben nach unten strukturiert ist und von ein paar hundert hyperreichen Freaks wie Zuckerberg und Gates geleitet wird.

Was ich hier zu erklären versuche, ist, dass es um viel mehr geht als um COVID-Impfstoffe oder Abriegelungen. Es geht darum, dass sich die Menschheit gegen die Idee einer zentralisierten Regierung, von Konzernen, Medien und Tech-Giganten auflehnt. Die Ära der Zentralisierung ist zu Ende, und die freien Menschen auf der Welt haben damit begonnen, sie zu stören, indem sie einfach ihre Zustimmung verweigern.

Bedenken Sie die Auswirkungen der Erkenntnisse, die sich nun weltweit verbreiten:

Die Regierung hat die Menschen im Stich gelassen.

Unternehmen ermordeten Menschen aus Profitgründen.

Ärzte, Krankenhäuser und das medizinische System haben die Menschen betrogen.

Big-Tech-Plattformen brachten die Wahrheit zum Schweigen und kosteten Millionen von Menschen das Leben.

Die großen Medien waren mitschuldig an der Plandemie und dem Impfstoff-Biokrieg gegen die Menschheit.

Die Institution der Wissenschaft hat die Menschen getäuscht und bewiesen, dass sie hoffnungslos korrupt und böse ist.

Was wir alle in den letzten zwei Jahren erlebt haben, sind korrupte, betrügerische, menschenfeindliche Institutionen, die einen Krieg gegen die Wahrheit und die Menschlichkeit führen, ihre wahren Karten aufdecken und das Ausmaß ihres Bösen offenlegen.

Und das ist der Grund, warum sich die Menschen auf der Welt jetzt friedlich erheben und ein Ende der gesamten zentralisierten Struktur des Globalismus fordern. Es ist die zentralisierte Kontrolle über Medien, Information, Regierung und „Wissenschaft“, die uns alle an den Rand der Zerstörung gebracht hat. Absolute Macht korrumpiert absolut, und in den letzten Generationen haben die Menschen viel zu viel Macht an Regierungen, Wissenschaftsjournale, Mediengiganten und Tech-Plattformen abgegeben.

Jetzt holen sich die Menschen ihre Macht zurück.

Und das tun sie ironischerweise, indem sie die mRNA-Spike-Protein-Blutgerinnsel in der realen Welt imitieren: Sie verstopfen Brücken, Straßen und Städte und bringen die Gesellschaft mit nichts als Lastwagen, Hupen und viel Mut zum Stillstand.

Die Botschaft ist klar: Wenn ihr versucht, Blutgerinnsel in unser Blut zu bringen, werden wir eure Städte mit Verkehrsgerinnseln überziehen.

Die bösen Regierungen bezeichnen diese friedlichen Demonstranten natürlich als „Terroristen“ – auch wenn die Regierungen selbst Terrorakte und Massenmorde gegen ihre eigene Bevölkerung verüben. Werfen wir also einen Blick auf einige der sehr realen Menschen hinter den Protesten in Ottawa. Die hier gezeigten meisterhaften Porträtfotos stammen von Dan Aponte, einem kanadischen Fotografen, der die Menschlichkeit der Freiheitsdemonstranten in Ottawa auf brillante Weise eingefangen hat. Das ist die eindrucksvollste Fotografie, die ich seit Jahren gesehen habe.

Brock Hobb:

Katie Hepburn:

Nabil Yaghi:

Odia Jean Pierre:

Randy:

Sebastian Fortin:

Von Bari Weiss auf Substack.com:

Die Solidarität war ansteckend. Es gab Nachahmerproteste in Helsinki, Finnland, und Wellington, Neuseeland und Nizza, Frankreich (sie planten, Paris und Brüssel zu stören). Trucker organisierten sich in den Niederlanden, Australien und den Vereinigten Staaten. Unter den Amerikanern, die nach Ottawa gefahren waren, war die Rede davon, dass die großen Trucks bald nach Washington, D.C., fahren würden.

„Es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie das Land so auseinanderfällt“, sagte Sim. „Für mich ist das die Grenze, an der wir stehen. Wenn wir diese Schlacht verlieren, würde ich gerne aus Kanada wegziehen. Er sagte, dass er darüber nachdenke, vielleicht nach Florida zu gehen. Viele der Trucker dachten an die USA. Aber noch nicht. „Ich habe das Gefühl, dass ich es mir und anderen, die meine Werte teilen, schuldig bin, zumindest für diese Sache zu kämpfen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie die Menschheit den Globalismus und die Zentralisierung besiegt und das ganze verdammte System zerschlägt

Im heutigen Situation Update-Podcast wird all dies ausführlicher behandelt. Hören Sie sich auf jeden Fall die letzten 30 Minuten des Podcasts an, um eine inspirierende Analyse darüber zu erhalten, warum wir alle gerade jetzt in dieser entscheidenden Zeit der Menschheitsgeschichte hier sind: