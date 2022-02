Tyrannei im Anmarsch

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die gefährlichste Form der Tyrannei hat in Kanada und den Vereinigten Staaten gleichzeitig ihr Haupt erhoben. Die Ausübung der bürgerlichen Freiheit wird kriminalisiert. In Kanada kriminalisiert die Stadtregierung von Ottawa mit Hilfe des US-amerikanischen FBI und des US-Ministeriums für Heimatschutz den friedlichen Protest der Trucker als „Bedrohung der Demokratie“ und ermittelt gegen die Organisatoren und Teilnehmer, um sie zu verhaften und anzuklagen. Gleichzeitig hat das US-Ministerium für Heimatschutz eine Bedrohung durch inländischen Terrorismus in den Vereinigten Staaten erklärt. Die Wahrheit und jede Abweichung vom offiziellen Covid-Narrativ und dem russischen Narrativ werden als „falsch und irreführend, Fehlinformationen und Verschwörungstheorien“ bezeichnet. Diese angeblichen Bedrohungen werden „durch ausländische und inländische Bedrohungsakteure verstärkt“. Siehe dazu.

Welchen Sinn hat ein friedlicher Protest, wenn Behörden und Medien lügen und ihn als gewalttätig und als Bedrohung der Demokratie abstempeln? Was in Kanada passiert ist, ist, dass die Elite jetzt weiß, wer die Kanadier sind, die für die Freiheit aufstehen. Sie haben sich selbst identifiziert, und da sie friedlich sind, können sie leicht ausgeschaltet werden.

In den USA wird die freie Meinungsäußerung jetzt als Bedrohung für die Demokratie eingestuft. In einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung des US-Heimatschutzministeriums wird jede Abweichung von den offiziellen Darstellungen mit „ideologischen Überzeugungen und persönlichen Missständen, die eine ständige Bedrohung für die Nation darstellen“, in Verbindung gebracht. Solche „Bedrohungsakteure“ versuchen, „Zwietracht zu säen oder das öffentliche Vertrauen in die Institutionen der US-Regierung zu untergraben“. Die herrschende Elite ist sehr beunruhigt darüber, dass das Covid- und das russische Narrativ an öffentlicher Unterstützung verlieren und versucht verzweifelt, die Entlarvung dieser beiden offiziellen Lügen zu verhindern.

Wie Joseph Stalin schafft das US-Heimatschutzministerium mit seiner eigenen Desinformation einen rechtlichen Rahmen für die strafrechtliche Verfolgung oder unbefristete Inhaftierung jeder Person, die die offiziellen Lügen mit der Wahrheit konfrontiert. Zu den Fehlinformationen, die Zwietracht säen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung untergraben, gehören auch Behauptungen über Wahlbetrug. Das DHS fügt der massiven Datei gefährlicher Reden die Warnungen der Fluggesellschaften vor der 5G-Mobilfunktechnologie hinzu. Das Establishment wird Gewalt anwenden, um seine Lügen zu schützen.

Das DHS hat keine gesetzliche Befugnis, die bürgerliche Freiheit zu kriminalisieren, tut es aber dennoch. Die Gerichte würden wahrscheinlich einige oder alle der versuchten Strafverfolgungen blockieren. Aber denken Sie daran, dass das Regime von George W. Bush das Recht beanspruchte, amerikanische Bürger auf unbestimmte Zeit festzuhalten, ohne einem Gericht Beweise vorzulegen. Das amerikanische Volk, das durch eine angebliche „terroristische Bedrohung“ in Angst und Schrecken versetzt wurde, hat diese und andere Verstöße gegen unsere verfassungsmäßigen Schutzrechte hingenommen. Der Tag, an dem der PATRIOT Act verabschiedet wurde, markierte Amerikas Wende zur Tyrannei.

In den frühen Tagen von Nazi-Deutschland, bevor die Nazis ihr eigenes Gerichtssystem eingerichtet hatten, wurden Nazi-Anklagen von deutschen Gerichten oft abgewiesen. Sobald die freigelassene Person jedoch das Gericht verließ, wurde sie von der Gestapo erneut verhaftet und auf unbestimmte Zeit in einem Konzentrationslager inhaftiert. Ich fürchte, dies wird das Schicksal aller sein, die von den Lügen abweichen, die im „freien Westen“ als offizielle Erzählungen verbreitet werden.

Es fällt auf, dass niemand in der Regierung in Ottawa und niemand in der Canadian Broadcasting Corporation die Freiheit respektiert. Wenn nicht Menschen aus ganz Kanada nach Ottawa strömen, um die Trucker zu unterstützen, und damit eine Sache schaffen, die zu groß ist, um unterdrückt zu werden, werden die Trucker das Schicksal der „Trump-Aufständischen“ erleiden. Wenn die Regierung in Ottawa den Protest der Trucker überlebt, wird es nicht mehr möglich sein, die Regierung zur Verantwortung zu ziehen. Die Abwahl von Trudeau wird nichts bewirken, da sein Nachfolger derselbe Diener der herrschenden Elite sein wird, der geheimen Agenden dient. Bis zum Ende dieses Jahres sollten wir wissen, ob eine rechenschaftspflichtige Regierung im „freien Westen“ überhaupt noch möglich ist.

