Kanadische Trucker-Blockade: Nordamerikanische Autohersteller stellen Produktion ein

Wir haben bereits vor Tagen davor gewarnt, dass die Schließung der Ambassador Bridge, die Windsor, Ontario, mit Detroit verbindet, bis Ende der Woche schwerwiegende Folgen für die nordamerikanische Automobilindustrie haben würde.

Seit Donnerstagmorgen haben Autohersteller wie Toyota, Chrysler Pacifica, Ford und General Motors die Produktion in ihren kanadisch-amerikanischen Werken gestoppt oder eingeschränkt, weil kanadische Lkw-Fahrer den verkehrsreichsten internationalen Grenzübergang zwischen den USA und Kanada wegen Impfvorschriften blockiert haben.

Ford teilte der AP mit, dass die Motorenproduktion in Windsor eingestellt und die Produktion in seinem Werk außerhalb von Toronto reduziert wurde.

Wir hoffen, dass diese Situation schnell gelöst wird, da sie weitreichende Auswirkungen auf alle Autohersteller in den USA und Kanada haben könnte, sagte das Unternehmen.

Der Chrysler-Hersteller Stellantis sieht sich mit einem dringenden Teilemangel in seinem Montagewerk in Windsor konfrontiert, wo er am Dienstag Schichten einschränken musste, aber gestern einen Teil der Produktion wieder aufnahm.

General Motors drosselte aufgrund des Teilemangels die Produktion in seinem Werk in Lansing, Michigan, das Geländewagen für die Marken Buick, Chevrolet und GMC herstellt.

Toyota rechnet damit, dass drei Produktionsstätten in Ontario für den Rest der Woche aufgrund von Ersatzteilproblemen außer Betrieb sein werden. Dies teilte das Unternehmen Newsweek per E-Mail mit:

„Aufgrund einer Reihe von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Lieferkette, Unwettern und COVID hat Toyota weiterhin mit Engpässen zu kämpfen, die die Produktion in unseren nordamerikanischen Werken, einschließlich Toyota Motor Manufacturing Canada, beeinträchtigen“, so das Unternehmen in seiner Erklärung. „Unsere Teams arbeiten mit Hochdruck daran, die Auswirkungen auf die Produktion zu minimieren. Obwohl die Situation fließend ist und sich häufig ändert, erwarten wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Auswirkungen auf die Beschäftigung“.

Ein Blick auf die Live-Kamera der Ambassador-Brücke in die USA zeigt, dass kein Lkw- und Pkw-Verkehr in die USA fließt.

Die Blockade ist so besorgniserregend, dass der Gouverneur der Bank of Canada, Tiff Macklem, am Mittwochnachmittag warnte, die gesamte Situation sei sehr beunruhigend und könne die Wirtschaft beeinträchtigen.

Wie Katabella Roberts in der Epoch Times schreibt, sind die Politiker wütend über die wachsende „Minderheit“, die es wagt, ihre Herrschaft herauszufordern.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, forderte die Demonstranten ebenfalls auf, „die Auswirkungen dieser Blockade zu verstehen“ und die möglichen Folgen für die Lieferkette zu bedenken.

Wir verfolgen auch mögliche Störungen der US-Agrarexporte von Michigan nach Kanada“, sagte Psaki in einer Pressekonferenz.

In der Zwischenzeit verurteilte Trudeau die Demonstrationen in dieser Woche und betonte, dass die Kanadier zwar das Recht haben, zu protestieren, mit ihrer Regierung nicht einverstanden zu sein und sich Gehör zu verschaffen, dass sie aber nicht das Recht haben, unsere Wirtschaft, unsere Demokratie oder das tägliche Leben unserer Mitbürger zu blockieren.

„Das muss aufhören“, sagte Trudeau.

Die Organisatoren des Freedom Convoy 2022 behaupten ihrerseits, dass die kanadischen COVID-19-Mandate und -Restriktionen, die weit strenger sind als die in den Vereinigten Staaten, „die Grundlage unserer Unternehmen, Industrien und Lebensgrundlagen zerstören“.

Nach Schätzungen der Canadian Trucking Alliance (CTA), die die Demonstration nicht unterstützt und entschieden ablehnt, könnten durch das Impfmandat 10 bis 15 Prozent, d.h. etwa 12.000 bis 16.000 Lkw-Fahrer, von der Straße verschwinden.

Kleine Unternehmen werden zerstört, Häuser werden zerstört, Menschen werden misshandelt und ihnen wird das Nötigste zum Überleben verweigert. Es ist unsere Pflicht als Kanadier, diesem Mandat ein Ende zu setzen, so die Organisatoren.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Angus-Reid-Instituts ergab, dass eine Mehrheit der Kanadier, nämlich 54 Prozent, für die Aufhebung der Beschränkungen im Land ist.