Die nächste „Verschwörungstheorie“ wird zum Fakt: Trudeau kündigt stolz ein Sozialkreditsystem für Kanadier an

Finanzinstitute beurteilen anhand der Kreditwürdigkeit, wie verantwortungsvoll man mit Geld umgeht. Zum Beispiel, ob man seine Rechnungen pünktlich bezahlt. Das sagte der kanadische Premierminister Trudeau in einem Video in den sozialen Medien.

Wenn Sie einen Kredit beantragen, etwa eine Hypothek für Ihr Haus, wird Ihre Kreditwürdigkeit geprüft. Je besser Ihre Kreditwürdigkeit, desto besser die Hypothek, die sie Ihnen anbieten können”, sagte Trudeau. “Sie haben dann mehr Auswahl beim Hauskauf, weil die Bank darauf vertraut, dass Sie den Kredit zurückzahlen.

Pünktliche Mietzahlungen über Jahre hinweg sollten sich positiv auf Ihre Bonität auswirken. Das sollte sich für Sie auszahlen. Und das werde bald geschehen, sagte der Premierminister. “Wir werden die Spielregeln ändern”.

Mit anderen Worten: Wer sich so verhält, wie es die Regierung will, bekommt Bonuspunkte. Er darf dann mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen oder wird beim Hauskauf bevorzugt behandelt.

„Das ist der Social Credit Score. Dieses totalitäre System, das aus China kopiert wurde, bindet alle Ihre Freiheiten (Einkaufen, Reisen, Internet) an Ihren Digitale Brieftasche“, antwortet der ehemalige Psychologe Steve Van Herreweghe. „Gutes Verhalten bringt gute Punkte, schlechtes Verhalten bringt schlechte Punkte. Und die Regierungen legen die Spielregeln fest.

Für diese Warnung sind Verschwörungstheoretiker und andere ausgelacht, zensiert und ausgelacht worden, kommentiert Van Herreweghe. „Der zugrundeliegende Plan der NWO wird immer sichtbarer. Die hegelianische Politik wird transparenter.

