Historische Debatte im britischen Parlament über Impfschäden. Medien können die Fakten nicht angreifen, daher verschweigen sie es.

Auf Antrag von Andrew Bridgen fand am letzten Donnerstag im britischen Parlament eine historische Debatte statt. Es ging um die Schäden durch die Corona-Impfstoffe und die daraus resultierende Übersterblichkeit. Bemerkenswerterweise war der Saal fast leer. Nur eine Handvoll Abgeordnete war anwesend.

Die Zuschauertribüne war gut gefüllt und feuerte Bridgen an, sehr zum Ärger des Vorsitzenden, der das Publikum wiederholt zur Ruhe aufforderte und sogar eine letzte Warnung aussprach.

EXCESS DEATHS DEBATE: @ABridgen's full speech



All MPs should be attending House of Commons debate on Excess Deaths in UK



We *shut down society* over fears of excess deaths What could be more important than getting to the bottom of this issue now?#ExcessDeaths pic.twitter.com/7lToirR3Fb