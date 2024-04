USA unterstützen israelische Pläne für Rafah im Gegenzug für eine “weiche Antwort” auf den Iran

Israels Verbündete haben die Befürchtung geäußert, dass eine israelische Antwort eine noch nie dagewesene regionale Eskalation auslösen könnte

Washington hat den israelischen Plänen für eine Invasion der südlichen Stadt Rafah im Gazastreifen grünes Licht gegeben, wenn Israel im Gegenzug seine Reaktion auf die iranische Operation vom vergangenen Wochenende einschränkt, berichtet Al-Araby Al-Jadeed.

“Die amerikanische Regierung hat den Plan der Besatzung bezüglich der Operation in Rafah im Gegenzug für den Verzicht auf einen groß angelegten Angriff gegen den Iran akzeptiert”, so ägyptische Quellen gegenüber der Zeitung.

Den Quellen zufolge sind die ägyptischen Streitkräfte und Behörden im nördlichen Sinai und entlang der ägyptischen Grenze zum Gazastreifen “in voller Bereitschaft”, um “das Szenario der Vorbereitung auf die wiederholten israelischen Ankündigungen einer [bevorstehenden] Invasion der Stadt Rafah zu bewältigen”.

Die erhöhte Bereitschaft erfolgte nach “Kontakten von israelischer Seite” im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für die Operation in der südlichen Stadt, die nach israelischen Angaben die letzte Hochburg der Hamas ist.

“Der israelische Plan stützt sich auf die Methode der Vertreibung, indem Rafah in nummerierte Quadrate aufgeteilt wird, so dass ein Quadrat nach dem anderen angegriffen wird, was die Bewohner dazu veranlasst, sich von dort wegzubewegen, insbesondere in Richtung Khan Yunis und Al-Mawasi”, fügten die Quellen hinzu.

Den Quellen zufolge gibt es in der Stadt Khan Yunis bereits vom ägyptischen Roten Halbmond betriebene Lager, die derzeit ausgebaut werden, während gleichzeitig in Abstimmung mit Israel die humanitäre Hilfe für diese Gebiete verstärkt wird.

Die ersten beiden Lager des ägyptischen Roten Halbmonds in Khan Yunis wurden im Januar eingerichtet und können nach Angaben von Al-Araby Al-Jadeed Tausende von Palästinensern beherbergen. Die ägyptischen Behörden arbeiten an der Einrichtung eines dritten Lagers.

Vor der iranischen Operation gegen Israel hatte Washington versucht, Israels geplante Operation in Rafah mit Rücksicht auf die mehr als eine Million Palästinenser, die dort belagert werden, auf begrenzte Einsätze und nicht auf einen umfassenden Angriff zu beschränken. Am Montag führte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant eine Bewertung der “notwendigen zivilen Maßnahmen” durch, die vor dem israelischen Angriff auf die Stadt ergriffen werden müssen, und entsprach damit dem Druck der USA, einen Plan für die sichere Evakuierung der Zivilbevölkerung aus Rafah sicherzustellen.

Wie ein informierter westlicher Diplomat gegenüber Al-Araby Al-Jadeed erklärte, war Netanjahu in der Lage, durch politisches Manövrieren die amerikanische [Zustimmung] zu der [geplanten] Militäroperation in Rafah zu erhalten, die von den Vereinigten Staaten nicht begrüßt worden war, um im Gegenzug von der Durchführung einer groß angelegten Militäroperation gegen den Iran abzusehen.

Der Iran hat Israel eine zehnfache Vergeltung für die Hunderte von Drohnen und Raketen versprochen, die am 13. April als Reaktion auf einen Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus zu Beginn des Monats auf Israel abgefeuert wurden.

Israels Verbündete haben große Besorgnis über Tel Avivs Antwortpläne geäußert – sie befürchten, dass diese zu einer beispiellosen regionalen Eskalation führen könnten.