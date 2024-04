Weiterer angesehener Molekularbiologe und Krebsforscher ist alarmiert und überrascht über den Anstieg von Krebsfällen nach der Impfung und fordert einen Stopp

Der Angesehene niederländischer Molekularbiologe und Krebsforscher Dr. Maarten Fornerod ist alarmiert und überrascht über den Anstieg von Krebsfällen nach der Impfung, und fordert einen Stopp der Impfungen!

“…Und es gibt viele davon, und es werden immer mehr. Sie tauchen auch in der Literatur auf, dass es Krebsarten gibt, die nach der mRNA-Auffrischungsimpfung beschleunigt werden.”

In den vergangenen Tagen hat sich die Debatte über die Sicherheit und die langfristigen Auswirkungen von COVID-19-Impfungen, insbesondere mRNA-Auffrischungsimpfungen, intensiviert und Besorgnis in verschiedenen Teilen der wissenschaftlichen Gemeinschaft ausgelöst. Zu den prominenten Stimmen gehört Dr. Maarten Fornerod, ein angesehener niederländischer Molekularbiologe und Krebsforscher, dessen Erkenntnisse die Diskussion in den Bereich dringender Diskurse geführt haben.

Dr. Fornerod hat sich in einer kürzlichen Übertragung von blckbx News auf alarmierende Weise den Forderungen angeschlossen, den fortgesetzten Einsatz von mRNA-Impfstoffen neu zu bewerten, wobei er sich sowohl auf aufkommende Studien als auch auf klinische Anekdoten stützte. [QUELLE]

Angesichts eines äußerst besorgniserregenden japanischen Peer-Review-Papiers (oben), das auf einen Anstieg der Krebssterblichkeit nach Verabreichung der dritten mRNA-Auffrischungsimpfung hinweist, teilte Dr. Fornerod offen seine Bedenken: “…Und es gibt viele davon, die immer mehr werden. Sie tauchen auch in der Literatur auf, dass es Krebsarten gibt, die nach der mRNA-Auffrischungsimpfung beschleunigt werden. Ich denke also, es ist ziemlich klar, dass dies geschieht…”

Die Beobachtung von Dr. Fornerod, “… Sie sehen die erhöhte Krebssterblichkeit in Japan …” und “… es gibt immer noch viele Hinweise darauf, dass speziell diese mRNA-Impfstoffe karzinogen sein könnten…”, hebt tatsächlich kritische Bedenken hervor.

Gerade erst in dieser Woche, am 15. April 2024, veröffentlichte der angesehene Onkologe und Associate Dean der Brown University, Dr. Wafik El-Deiry, seinen Preprint, der zeigt, wie das Spike-Protein das p53-Gen in unserem Körper hemmt.

In einfachen und verständlichen Worten: Innerhalb unseres Körpers treten ständig DNA-Schäden auf, insbesondere während der Zellteilung, die ständig in unserem Körper stattfindet. Wenn wir älter werden oder Stresses wie elektromagnetischen Wellen (z. B. 5G usw.) oder dem Konsum vieler verarbeiteter Lebensmittel ausgesetzt sind, erhöht sich die Anzahl der DNA-Schäden in unserem Körper. Glücklicherweise haben die meisten von uns funktionierende P53-Gene, die aktiviert werden, sobald sie DNA-Schäden feststellen. P53 sagt den Zellen im Grunde, mit der Teilung aufzuhören, repariert die DNA-Schäden und gibt dann den Zellen grünes Licht, wieder mit der Teilung zu beginnen! Wenn P53 feststellt, dass die DNA-Schäden zu groß sind, instruiert es die Zellen, sich selbst zu zerstören, anstatt sich weiter zu vermehren. Es ist wie ein sehr cooler Reparaturengineer in unserem Körper, der die DNA-Schäden in Schach hält, bevor sie sich zu Krebs entwickeln.

Dr. El-Deiry gilt als eine der prominentesten führenden Persönlichkeiten im Bereich des P53-Gens. Seine Arbeit am p53-Gen reicht bis ins Jahr 1992 zurück. Dr. El-Deiry fand heraus, wie das p53-Protein, das Tumoren verhindert, an unsere DNA bindet. Diese wichtige Erkenntnis, die 1992 in der Zeitschrift Nature Genetics veröffentlicht wurde, hat uns geholfen zu verstehen, welche Gene direkt von p53 beeinflusst werden, um das Krebswachstum zu stoppen. Er entdeckte auch ein Gen namens p21, das von p53 beeinflusst wird. P21 wirkt wie eine Bremse in unseren Zellen und verlangsamt ihre Teilung, insbesondere wenn sie unter Stress stehen.

Was hat Dr. El-Deiry entdeckt? Im Wesentlichen hat er herausgefunden, dass das Spike-Protein die Funktion des p53-Gens blockiert. Bedeutet dies, dass jeder Krebs entwickeln wird? Nicht unbedingt. Ohne die schützende Wirkung des p53-Gens steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit von Krebs erheblich, insbesondere bei Personen mit mehr DNA-Schäden. Was passiert, wenn das Spike-Protein ununterbrochen produziert wird? Man kann es sich nur vorstellen!

Wie auch immer, die Position von Dr. Maarten Fornerod zu der experimentellen Gentechnik ist klar und unmissverständlich: “… Nun, zunächst einmal sollten die Impfungen gestoppt werden. Denn sie sind nicht sehr sicher, nicht sehr effektiv. Ganz sicher nicht jetzt…” Dieser Aufruf zum Handeln, der von einem Experten stammt, der tief in der Erforschung von Krebs verwurzelt ist, verdient ernsthafte Überlegung und weitere Untersuchung.