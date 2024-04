Trump verrät seine Basis, um 95 Milliarden Dollar in die Ukraine und nach Israel zu schaufeln

Von Mike Whitney

Der Mann, der am meisten für die 95 Milliarden Dollar an die Ukraine und Israel verantwortlich ist, ist derselbe, der vorgibt, Amerikas “verschwenderische” ausländische Kriege abzulehnen. Donald Trump. Es war Trump, der sich mit Parlamentspräsident Mike Johnson über den Inhalt des Hilfspakets für die Ukraine beriet, ebenso wie es Trump war, der die Idee hatte, Darlehen zu gewähren, anstatt die üblichen Sozialhilfegelder zu verteilen. Es war auch Trump, der sagte:

Ein “guter Job”??

Wenn man also heimlich mit der Führung der Demokraten zusammenarbeitet, um einen Gesetzesentwurf durchzubringen, der “die FISA erneut autorisiert, das amerikanische Volk ohne Durchsuchungsbefehl auszuspionieren, (Tik Tok verbietet) Joe Bidens Justizministerium, das Präsident Trump 91 Mal angeklagt hat, voll finanziert und Bidens politischer Gestapo ein brandneues FBI-Gebäude gibt, das größer ist als das Pentagon”, während man keinen Cent bereitstellt, um die südliche Grenze vor den Schwärmen von Menschen zu schützen, die illegal ins Land kommen, ist das eine “gute Arbeit”?

Die Frage, die wir uns alle stellen sollten, lautet: Warum hat Trump beschlossen, sich an diesem Betrug zu beteiligen? Er sagt immer wieder, dass er, wenn er Präsident wäre, den Krieg in der Ukraine an einem Tag beenden würde. Wenn er das ernst meint, warum hat er dann an einem Gesetzentwurf mitgearbeitet, der den Krieg noch ein oder zwei Jahre in die Länge ziehen wird? Dies stammt aus einem Twitter-Post des politischen Analysten Michael Tracey:

Und die Antwort von Luca Cabrilo:

Hier sind weitere Hintergrundinformationen von Tracey:

Und wenn Ihnen das noch nicht dreist genug ist, hier ist der Haken: Die Mittel, die für einen “Darlehenserlass” in Frage kommen, sind die direkten Haushaltsinfusionen an die Ukraine – also das Geld, mit dem die Gehälter der ukrainischen Regierungsangestellten usw. bezahlt werden – NICHT die militärische “Hilfe”, die den größten Teil des Pakets ausmacht. Nur 8 Mrd. Dollar der 61 Mrd. Dollar, die der Ukraine zugewiesen wurden, kommen also für einen “Darlehenserlass” gemäß den Bedingungen dieses gigantischen Gesetzes in Frage. Und selbst das war von Anfang an ein falsches “Darlehen” – es musste nie zurückgezahlt werden! Das ist also der letzte Schwindel von Trump/Johnson , während sich die GOP des Repräsentantenhauses darauf vorbereitet, die mit Abstand größte Infusion von US-Steuergeldern in die Ukraine seit Beginn des Krieges durchzusetzen. Alles mit Trumps Segen, wie Johnson unmissverständlich klargestellt hat. Um seine enge Zusammenarbeit mit Trump zu unterstreichen, hat Johnson die letzten Tage damit verbracht, in verschiedenen konservativen Medien die Aufnahme von Trumps “Kreditkonzept” in den Gesetzentwurf zu preisen.

Es ist alles ein großes Hütchenspiel und Trump spielt mit, um seine politischen Aussichten zu verbessern. Wie sonst ließe sich seine Leistung in dieser düsteren Scharade erklären?

Trump weiß offensichtlich, dass seine Rückkehr ins Weiße Haus erhebliche Kompromisse mit den nationalen Sicherheitsfanatikern und Zionisten, die die Regierung leiten, erfordern wird. Daher sollten wir nicht allzu überrascht sein, dass er jetzt versucht, sich bei ihnen beliebt zu machen. Aber für die Leute, die dachten, Trump sei ein geradliniger Schütze, muss dies ein echter Augenöffner sein. Sie dachten, man könne ihm vertrauen, aber jetzt ist es offensichtlich, dass er nur ein weiterer Gürtelschwindler ist, der versucht, sich bei der Washingtoner Machtelite einzuschmeicheln, um seinen jämmerlichen Arsch wieder ins Oval Office zu schieben. Hier ist mehr von Tracey:

Trump hat sein enormes politisches Kapital als dreimaliger republikanischer Präsidentschaftskandidat eingesetzt , um seinen Teil dazu beizutragen, dass das amerikanische politische System in perfekter Harmonie mobilisiert wird, um 100 Milliarden Dollar an endlosen Kriegsgeldern freizusetzen .

Es tut mir leid, eine “kaputte Platte” zu sein, aber der “Elefant im Raum” ist hier wirklich Donald J. Trump. …. Trump warnte die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene während ihrer gemeinsamen Pressekonferenz in Mar-a-Lago am vergangenen Freitag, dem 12. April, sogar direkt davor, Johnson zu verdrängen – kurz bevor Johnson seine Strategie zur Kriegsfinanzierung vorstellte, für die er stolz erklärt, dass er sich Trumps Unterstützung gesichert hat . Der Gesetzentwurf enthält sogar Trumps wiederholte Forderung, die Finanzierung der Ukraine als so genanntes “Darlehen” zu gestalten! Johnson verkündet, er und Trump seien sich in dieser Sache “hundertprozentig einig” (direktes Zitat) …

Wenn Trump bereit ist, eine derart verlogene Rolle bei der Sicherung der Finanzierung der ewigen Kriege des MIC zu spielen, warum um Himmels willen sollte dann irgendein rotblütiger Konservativer für ihn stimmen?

Eine der wenigen Personen, die in diesem Fiasko ehrenhaft gehandelt hat, ist die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, die eindeutig eines der wenigen Mitglieder des Kongresses ist, dem das amerikanische Volk wirklich am Herzen liegt. Greene hielt gestern im Anschluss an die Abstimmung über das Hilfspaket für die Ukraine eine epische Rede im Plenarsaal des Repräsentantenhauses. Natürlich erschien ihre herzliche Rede nirgendwo in den ausverkauften Medien, deshalb habe ich das meiste von dem, was sie sagte, nachstehend transkribiert. Es ist die Zeit wert:

…. Der US-Steuerzahler hat bereits 113 Milliarden Dollar an die Ukraine überwiesen, und ein Großteil dieses Geldes ist nicht verbucht worden. Dies ist ein Beispiel für ein krankes Geschäftsmodell, das die US-Regierung fortsetzen möchte….. Der Kongress stimmt für Geld für ausländische Kriege, die das amerikanische Volk nicht unterstützt….. Das amerikanische Volk unterstützt kein Geschäftsmodell, das auf Blut, Mord und Krieg in fremden Ländern basiert, während die Regierung nichts tut, um unsere Grenzen zu sichern.

Das amerikanische Volk ist mit über 34 Billionen Dollar verschuldet und die Schulden steigen jede Nacht um 40 Milliarden Dollar, während wir alle schlafen. Aber es wird nichts getan, um unsere Grenze zu sichern oder unsere Schulden zu reduzieren. Die Inflation steigt jeden Tag weiter an, und die Amerikaner können sich kaum noch ihre Lebensmittelrechnungen, das Benzin für ihre Autos und die Miete leisten. Und jetzt liegen die durchschnittlichen Hypothekenzahlungen bei über 3000 Dollar, während sie vor drei Jahren noch 1700 Dollar betrugen. Junge Amerikaner glauben nicht, dass sie jemals in der Lage sein werden, ein Haus zu kaufen, und dennoch denkt dieser Kongress heute, dass das Wichtigste, was er tun sollte, ist, weitere 61 Milliarden Dollar in den Krieg in der Ukraine zu schicken, den das amerikanische Volk – zu 70 % – nicht unterstützt!

… Aber heute ist das Wichtigste, was dieses Gremium denkt, dass wir tun sollten, nicht die Ausgaben zu reduzieren, oder die Inflation zu senken, oder unsere eigene Grenze zu sichern, in die jeden Tag Menschen aus über 160 verschiedenen Ländern eindringen… Wir haben über 1,8 Millionen ‘Ausbrecher’ und wir wissen nicht, wer diese Menschen sind… und dennoch haben wir Leute in diesem Kongress, die ‘hart reden’ und sagen: “Wir müssen Russland besiegen. Oh, wir müssen die Ukraine schützen“, und doch sind Sie alle nicht bereit, die amerikanischen Bürger zu schützen, die Ihr Gehalt bezahlen, die dafür bezahlen, dass die Lichter brennen, und die dafür bezahlen, dass die Bundesregierung funktioniert. Und für was?

Für nichts! Die Ukraine ist nicht einmal Mitglied der NATO, aber alles, was man in Washington DC hört, ist: “Oh, wir müssen weiterhin Amerikas hart verdiente Steuergelder ausgeben, um weiterhin Ukrainer zu ermorden und eine ganze Generation junger Männer auszulöschen, so dass es (Tausende) Witwen und vaterlose Waisen gibt und nicht genug Männer, die in ihren Industrien arbeiten. Oh, aber Sie unterstützen die Ukraine wirklich. (Sarkasmus) Was für eine Art von Unterstützung ist das? Das ist widerwärtig!

Schande über die amerikanische Regierung! Schande über die amerikanische Regierung! Wenn wir unser Militär unterstützen wollen, dann unterstützen wir unser Militär. Wir sollten unsere Waffen und Munition aufrüsten und sie nicht in fremde Länder schicken, um fremde Menschen zu töten.

Und wenn dieses Gremium das wäre, was es vorgibt zu sein, würde jeder Einzelne von uns Frieden in der Ukraine fordern; Frieden für diese Menschen, damit nicht noch mehr von ihnen sterben müssen. Aber man hört nie jemanden, der Frieden fordert. Nein, nein, nein. Frieden ist das Letzte, was Washington will, weil es nicht in sein Geschäftsmodell passt. Ein Geschäftsmodell, von dem sie sagen, dass es die amerikanische Wirtschaft stärkt und amerikanische Arbeitsplätze schützt. Was für ein ekelhaftes Geschäftsmodell. Wir sollten ein Geschäftsmodell haben, das unsere amerikanischen Unternehmen und amerikanischen Arbeitsplätze aufbaut, um amerikanischen Interessen zu dienen, und unser Militär und unsere Regierung sollten sich um den Schutz der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika und der Amerikaner kümmern, die ihre hart verdienten Steuergelder zahlen, um all dies zu finanzieren.

Amerika zuletzt. Amerika zuletzt. Das ist alles, worum es hier geht. Amerika zuletzt, jeden einzelnen Tag.

Abgeordnete Marjorie Taylor Greene