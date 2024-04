US verfügt über “Mikrowellen”-Waffen, die die Elektronik der iranischen Nuklearanlagen zerstören können – Bericht

Von Swetlana Ekimenko

Das Pentagon erforscht futuristische Optionen für die elektronische Kriegsführung wie Mikrowellenstrahler und Laser mit gerichteter Energie (DE), sagte der oberste Beamte des US-Verteidigungsministeriums für Fragen der UAS-Abwehr, Armee-Generalmajor Sean Gainey, im Jahr 2023 und fügte hinzu, dass in Hochleistungs-Mikrowellenkapazitäten investiert werde.

Die US-Luftwaffe verfügt über einsatzbereite Raketen, die mit Hilfe von Hochleistungsmikrowellen die Elektronik der iranischen Nuklearanlagen ausschalten könnten, berichtet die Daily Mail.

Die mit einer elektromagnetischen Pulskanone ausgestatteten Mikrowellenwaffen sind in Marschflugkörper eingebaut und können von B-52-Bombern aus eingesetzt werden.

Mit einer Reichweite von 700 Meilen (ca. 1.126 km) können die Waffen angeblich in niedriger Höhe in den feindlichen Luftraum eindringen und elektronische Geräte mit Impulsen von Hochleistungsmikrowellenenergie (HPM) angreifen. Konkret soll die Mikrowellenwaffe einen konzentrierten Energiestrahl erzeugen, der in elektronischen Geräten einen Spannungsstoß erzeugt und sie damit außer Betrieb setzt. Diese Raketen sind angeblich so konzipiert, dass Zivilisten unverletzt bleiben.

Dem Bericht zufolge wurde das streng geheime Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project (CHAMP) von den Phantom Works von Boeing entwickelt und vom Forschungslabor der US Air Force in Auftrag gegeben. Seit ihrer Erprobung im Jahr 2012 wurden die Mikrowellenwaffen angeblich an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt eingesetzt und sind dort einsatzbereit.

Die Quelle zitierte Othana Zuch, eine Mitarbeiterin des US Air Force Research Laboratory für öffentliche Angelegenheiten, mit der Aussage, dass CHAMP-Raketen ursprünglich ein Demonstrationsprogramm waren, dem die Entwicklung “fortgeschrittener HPEM-Technologien (High Power Electromagnetic)” folgte.

Die Publikation erinnerte auch daran, dass Mary Lou Robinson, ehemalige Leiterin der High Power Microwave Division Air Force Research Lab auf der US Kirtland Air Force Base, bereits 2016 über die CHAMP-Raketen sprach und behauptete, dass sie einsatzbereit seien.

Seit Jahrzehnten versuchen die Vereinigten Staaten, konzentrierte Mikrowellenwaffen zu perfektionieren. Die Entwicklung eines Systems, das Strahlen aussendet, die stark genug sind, um die gegnerische Elektronik zu beschädigen, und gleichzeitig kompakt genug sind, um praktikabel zu sein, hat sich jedoch als schwierig erwiesen.

“Gezielte Energie, Hochleistungsmikrowellen und kostengünstige Abfangjäger sind das, was wir anstreben“, sagte Generalmajor Sean Gainey letztes Jahr auf einer Tagung des Zentrums für strategische und internationale Studien, einer Washingtoner Denkfabrik, die durch Beiträge von Militärunternehmern finanziert wird. Ein Jahr zuvor hatte Gainey, der Leiter des Büros für unbemannte Flugsysteme der Armee, erklärt, dass das US-Militär den Einsatz von Hochleistungs-Mikrowellentechnologie zur Abwehr von Schwärmen bewaffneter Drohnen auf dem Schlachtfeld prüfe.

Der neue Bericht kommt inmitten der jüngsten dramatischen Eskalation der Spannungen im Nahen Osten, als Israel am Freitag einen Luftangriff gegen den Iran durchführte, um auf den Raketen- und Drohnenangriff Teherans am Wochenende zu reagieren. Israel feuerte während des Angriffs auf den Iran drei ballistische Raketen aus der Luft ab, berichtete NBC News unter Berufung auf offizielle Stellen.

Als Folge des “begrenzten” Vergeltungsschlags auf Anlagen im Iran wurden Explosionen in der Nähe der Stadt Isfahan gemeldet. Tasnim berichtete, dass die Atomanlagen in der Provinz Isfahan völlig sicher seien. Drei iranische Beamte bestätigten gegenüber der New York Times, dass die Angriffe auf einen Stützpunkt der iranischen Luftwaffe in der Nähe von Isfahan gerichtet waren. Laut dem iranischen Außenminister Hossein Amir-Abdollahian haben die über Isfahan abgeschossenen Drohnen keinen Schaden angerichtet.