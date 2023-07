Die Globalisten machen die letzten Schritte zur Umsetzung des Great Reset, gefolgt von weltweitem Totalitarismus

Eines der wichtigsten Dinge, die derzeit passieren und die aufgrund der vielen Ablenkungen, die die Schlagzeilen in den Medien beherrschen, zu wenigen Menschen bewusst sind, ist das Bestreben der Globalisten, die Wahrheit zum Schweigen zu bringen, alles Bargeld abzuschaffen und ein globales System der digitalen Identifikation für alle Menschen einzuführen.

Die Vereinten Nationen (UN) arbeiten mit Nachdruck daran, ein globales System der Tyrannei zu schaffen, in dem die Globalisten alles kontrollieren. Sie planen, dies zu erreichen, indem sie alle Regierungen, Geldsysteme und Lebensmittelversorgungsketten unter ihrer Autorität konsolidieren.

Was die Finanzkomponente betrifft, so hat die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) kürzlich einen „Entwurf“ vorgelegt, in dem die Schaffung eines „einheitlichen Hauptbuchs“ gefordert wird, das eines Tages das Eigentum an allen Vermögenswerten auf dem gesamten Planeten erfassen soll.

„In diesem Kapitel wird eine Blaupause für ein zukünftiges Geldsystem vorgestellt, das das Potenzial der Tokenisierung nutzt, um das Alte zu verbessern und das Neue zu ermöglichen“, heißt es in einem Abschnitt der Blaupause, der direkt von der offiziellen Website der BIZ stammt. „Die Schlüsselelemente des Konzepts sind CBDCs, tokenisierte Einlagen und andere tokenisierte Ansprüche auf finanzielle und reale Vermögenswerte.“

„Der Entwurf sieht vor, dass diese Elemente in einer neuen Art von Finanzmarktinfrastruktur (FMI) zusammengeführt werden – einem ‚Unified Ledger‘. Die Vorteile der Tokenisierung könnten in einem Unified Ledger in vollem Umfang genutzt werden, da die Abrechnung endgültig ist, wenn das Zentralbankgeld am selben Ort wie andere Forderungen aufbewahrt wird.“

Wer würde in einer solchen neuen Weltordnung überhaupt leben wollen?

Im Wesentlichen wird das neue globale Finanzsystem von künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert und betrieben werden. Die BIZ stellt fest, dass „durch die Programmierbarkeit“ der Bedarf an „manuellen Eingriffen“ durch tatsächliche Menschen reduziert, wenn nicht sogar ganz beseitigt wird.

Wenn die Globalisten in der Lage sind, mit ihrem „Unified Ledger“ so viel Macht und Kontrolle über das Geld zu erlangen, werden sie auch in der Lage sein, das Eigentum an Vermögenswerten jederzeit mit einem einfachen Knopfdruck zu widerrufen.

„Wenn Sie also ein wirklich böser Junge oder ein böses Mädchen sind, könnten sie einfach das Eigentum an allem, was Ihnen gehört, auf jemand anderen übertragen“, heißt es in einem Bericht.

Für „Notfälle“, die eintreten könnten, hat die UNO ebenfalls vorgesorgt. Auf dem bevorstehenden „Gipfel der Zukunft“ im September 2024 wird die UNO darauf drängen, globale „Notfall“-Befugnisse zu ergreifen, die ihr die totale Kontrolle über den Umgang mit der nächsten „Pandemie“ geben.

Der falsche Präsident Joe Biden ist rundum dafür, der UNO diese Art von Macht zu geben – und das praktischerweise nur zwei Monate vor den nächsten Präsidentschaftswahlen.

Der Pakt für die Zukunft enthält eine Bestimmung, die eine „Notfallplattform“ für die Vereinten Nationen schafft, wenn ein großer „globaler Schock“ eintritt“, heißt es in dem Bericht.

„Wenn es also eine weitere globale Pandemie, einen Weltkrieg, einen wirtschaftlichen Zusammenbruch oder eine andere Art von weltweitem Notfall gibt, würden die Vereinten Nationen plötzlich allen sagen, was zu tun ist.“

Und dann ist da noch der Vorstoß einer globalistischen Organisation namens Arup Group, den privaten Autobesitz ganz abzuschaffen. Die mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) verbundene Organisation will auch alle Einfamilienhäuser abschaffen und alle Menschen dazu zwingen, in kompakten „15-Minuten-Städten“ zu leben.

„Die Stadtbewohner müssen sich auch weitgehend pflanzlich ernähren, das Fliegen weitgehend durch weniger energieintensive Formen des Langstreckentransports ersetzen, den Konsum von Kleidung und Textilien ändern und Elektronik und Haushaltsgeräte länger nutzen“, fordert die Arup Group.

Die Übernahme durch die Globalisierung findet nur statt, weil die Menschen sie zulassen.