Die Globalisten nehmen die Maske ab und das ist ein schlechtes Zeichen…

Brandon Smith

Erinnern Sie sich an das letzte Mal, als die Globalisten die Maske abnahmen? Es ist noch gar nicht so lange her, aber einige Leute haben vielleicht schon vergessen, wie die westliche Welt unter dem Deckmantel eines übertriebenen Gesundheitsnotstands fast alle individuellen Freiheiten verloren hat. Wenn die Globalisten ehrlich sagen, was sie wirklich wollen, fällt das meist mit einer inszenierten Katastrophe zusammen.

In den zwei Jahren seit dem Scheitern der Covid-Pandemie-Erzählung habe ich behauptet, dass globalistische Organisationen versuchen, sich mit einem neuen Plan neu zu formieren. Die Beweise deuten darauf hin, dass diese Leute nach ihrem Versuch, eine immerwährende medizinische Tyrannei einzuführen, eine schockierende Offenbarung erlebt haben. Sie haben erkannt, dass sie nicht so viel Kontrolle über den Informationsfluss und den öffentlichen Diskurs haben, wie sie ursprünglich annahmen.

Selbst mit einer umfassenden Zensur, die Algorithmen einsetzt, um gegenteilige Daten zu unterdrücken, selbst mit der ganzen Kraft der Regierung, die sich mit den sozialen Medien zusammenschließt, um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen, selbst mit der Androhung des wirtschaftlichen Exils für jeden, der sich weigert, eine ständige Serie von mRNA-Impfungen zu nehmen, sind sie immer noch gescheitert. Die Wahrheit über die minimale Infektionstodesrate (IFR) von Covid verbreitete sich immer noch, zusammen mit Daten, die die Nutzlosigkeit der Mandate und Sperren bewiesen. Es gab nichts, was sie dagegen tun konnten.

Ihre goldene Eintrittskarte zur totalen Kontrolle war das Konzept des Impfpasses, das von den alternativen Medien wie eine Kakerlake zerquetscht wurde. Wäre der Pass erfolgreich gewesen, würden wir diese Diskussion jetzt nicht führen. Jeder hätte Angst, dass ihm der Pass entzogen wird. Jeder hätte Angst, seinen wirtschaftlichen Zugang zu verlieren, wenn er das Falsche sagt. Jeder hätte Angst, in Covid-Lager gezwungen zu werden (die in der Tat eine echte Agenda waren). Oder wir würden uns mitten in einem blutigen Bürgerkrieg befinden.

Die Ereignisse des Jahres 2020 sollten den ultimativen Putsch gegen die Menschheit einleiten. Die Globalisten haben sich immer wieder zu ihren Plänen bekannt. Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum erklärten den Covid stolz zum Katalysator für den „Great Reset“ und die „vierte industrielle Revolution“. Sie behaupteten, dass die Abriegelungen nur der Anfang seien und dass die umfassende Einschränkung unserer Freiheiten auch auf den Klimawandel ausgedehnt werden würde.

Sie dachten, sie hätten gewonnen, ohne einen Schuss abzufeuern, aber so einfach ist es nicht. Weit mehr Menschen sind wach und sich ihrer Motive bewusst, als ihnen bewusst war, und zumindest in Amerika sind über 50 Millionen dieser Menschen bewaffnet. Die Abriegelungen sind nun aufgehoben, fast niemand hat die Vax-Booster genommen, weit weniger Menschen haben den Impfstoff genommen, als die CDC behauptet, und die Vax-Pässe wurden abgelehnt. Dieser Sieg wurde durch die Bemühungen alternativer Medienplattformen ermöglicht, die die Zensur der Big Tech umgehen. So einfach ist das.

Deswegen wird das nächste Ereignis in seinem Ausmaß und seinen Folgen wahrscheinlich weitaus schlimmer sein, und die Globalisten versuchen bereits, ihren früheren Fehler, den Bürgerjournalismus zu unterschätzen, zu korrigieren. Sie werden versuchen, uns zum Schweigen zu bringen, wenn sie können, und sie geben das in den jüngsten Konferenzen und Mainstream-Artikeln offen zu. Die Maske fällt wieder einmal, und das deutet für mich darauf hin, dass etwas sehr Schlimmes passieren wird.

Wie ich im Jahr 2023 in meinem Artikel ‚From Covid To Climate Change: Vehikel für globalen Autoritarismus‘, scheinen die Globalisten ihre eher tyrannischen Bemühungen von der Pandemie auf den Klimadiskurs verlagert zu haben. Wenn Sie wirklich wissen wollen, was sie heutzutage vorhaben, müssen Sie die Klimakonferenzen beobachten.

Ende September gab es eine Reihe von Gipfeltreffen zum Klimawandel, darunter auch das vom WEF in New York veranstaltete Sustainable Development Impact Meeting. Es wurde vom WEF zusammen mit der Generalversammlung der Vereinten Nationen abgehalten. Es überrascht nicht, dass die Diskussion oft vom Klima abwich und sich auf „Bedrohungen für die Demokratie“ sowie auf bittere Klagen über die „Verbreitung von Desinformation“ konzentrierte.

John Kerry, ehemaliger Präsidentschaftskandidat der Demokraten, ehemaliger Klimazar unter Joe Biden und langjähriger Teilnehmer des WEF, sprach den leisen Teil des Gipfels laut aus. Er argumentierte, dass das 1st Amendment eine „Straßensperre“ für eine gute Regierungsführung sei und die Eliten daran hindere, den öffentlichen Konsens zu kontrollieren.

Seine Aussagen sind ziemlich unverhohlen.

Zunächst einmal wird der Konsens stark überschätzt und ist oft giftig. Die eigentliche Grundlage der Wissenschaft besteht darin, dass sie stets auf der Grundlage der Beweise zur Debatte steht. Sobald man einen „Konsens“ erzwungen hat, hat man jede Sorgfaltspflicht im Rahmen der wissenschaftlichen Methode aufgegeben.

Dies wurde während der Covid-Studie deutlich, bei der der „Konsens“ als völlig fabriziert entlarvt wurde und die meisten Behauptungen der Regierungen und Marionetten-„Medizinexperten“ sich als falsch erwiesen haben. Denken Sie daran, dass dies dieselben Leute waren, die versucht haben, IHNEN den Besuch von Parks und das spazieren am Strand zu verbieten, um die „Kurve abzuflachen“.

Ich meine, wie zurückgeblieben muss man sein, um zu glauben, dass Aktivitäten im Freien zur Übertragung von Viren führen? Das ist keine Wissenschaft, das ist Hysterie, die von Leuten verbreitet wird, die vorgeben, die Wissenschaft zu vertreten. Das Gleiche gilt für die Maskenpflicht, die soziale Distanzierung, die Abriegelungen usw. Keine einzige Maßnahme, die sie durchgesetzt haben, war legitim.

Wenn es um das Konzept des vom Menschen verursachten Klimawandels geht, ist die Behauptung eines wissenschaftlichen Konsenses eine Lüge. Die Daten legen nahe, dass es so etwas wie einen vom Menschen verursachten Klimawandel einfach nicht gibt. Es gibt keinen Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Kohlenstoffemissionen und globaler Erwärmung. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die globale Erwärmung extreme Wetterlagen verursacht. Es gibt keine Beweise dafür, dass unser derzeitiger Erwärmungszyklus signifikant oder einzigartig im Vergleich zu anderen Erwärmungszyklen in der Geschichte ist.

Tatsächlich hat die Washington Post kürzlich versehentlich den Standpunkt der alternativen Medien zum Klimawandel bewiesen, als sie versuchte, die Temperaturentwicklung der Erde über 450 Millionen Jahre hinweg zu kartieren, und dabei feststellte, was ich schon seit langem sage – die heutigen Temperaturen sind weitaus niedriger als sie es während des größten Teils der Erdgeschichte gewesen sind.

Der wichtigere Punkt ist jedoch John Kerrys Behauptung, dass die Kontrolle der öffentlichen Informationen für die Regierungsführung erforderlich ist. Kerrys grundlegender Widerspruch ist seine Vorstellung, dass es die Aufgabe der Eliten und der Regierung ist, Informationen zum Wohle der Allgemeinheit zu moderieren. Niemand hat ihnen die Erlaubnis gegeben, dies zu tun. Die Regierung ist nicht dazu da, einen Konsens zu schaffen.

Das Volk hat das Sagen, John. Als Politiker sind Sie nur ein Staatsdiener, nichts weiter. Ihre Meinung zur Meinungsfreiheit spielt keine Rolle.

Einige der ungeheuerlichsten Desinformationen werden oft von der Regierung und den von ihr zugelassenen Medien im Namen der „Rettung der Demokratie“ an die Öffentlichkeit weitergegeben. Sie lügen konstant. John Kerry ist nur wütend, weil die Öffentlichkeit jetzt die Möglichkeit hat, ihn und seine Mitstreiter zu entlarven. Wenn eine „Demokratie“ Zensur braucht, um zu überleben, dann ist sie es nicht wert, gerettet zu werden.

Und schließlich behauptet Kerry scheinheilig, die Demokratie sei „zu langsam“ bei der Umsetzung der Veränderungen in der Gesellschaft, die er für notwendig hält, um Konsens und „Einheit“ zu schaffen. Wenn das 1st Amendment ein „Hindernis“ für eine effektivere Informationskontrolle und Regierungsführung ist, dann müssen er und seine schleimigen Brüder beabsichtigen, es zu entfernen. Mit anderen Worten, er glaubt, dass eine Tyrannei besser funktionieren würde, weil sie viel schneller ist als der Versuch, die Öffentlichkeit mit Propaganda zu manipulieren.

Er sagt das zwar nicht ausdrücklich, aber genau das deutet er an.

Abgesehen von einigen Reden, die Klaus Schwab auf dem Höhepunkt der Pandemie gehalten hat, sind Kerrys Aussagen vielleicht die offenste Erklärung globalistischer autoritärer Absichten, die ich je gehört habe. Er zieht die Maske ab, und das macht mir Sorgen.

Seine Argumente stehen im Einklang mit einer Reihe von Artikeln, die in den vergangenen Monaten von etablierten Medienplattformen veröffentlicht wurden. Der New Yorker veröffentlichte gerade einen Artikel mit der Frage ‚Ist es an der Zeit, die Verfassung abzufackeln?‘ Die New York Times veröffentlichte eine Abhandlung mit dem Titel ‚Die Verfassung ist heilig. Is It Also Dangerous (ist sie also gefährlich)?‘ Sie schrieb auch einen Artikel, der die potenziellen Vorteile despotischer Regierungen in Ländern wie Brasilien hervorhebt, die damit drohen, den öffentlichen Zugang zu Elon Musks X (Twitter) zu sperren, um die Seite zu zwingen, Bürgerkonten zu zensieren. Diese Leute sind auf einem Kriegspfad, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die freie Meinungsäußerung eine Bedrohung darstellt.

Wenn politische Eliten und ihre Lakaien beginnen, die Redefreiheit anzugreifen, geschieht dies in der Regel in Vorbereitung auf eine größere Krise, die sie als Vehikel zur Beseitigung öffentlicher Freiheiten zu nutzen hoffen. Die freie Meinungsäußerung ist die wichtigste Freiheit, denn sie ermöglicht es der Bevölkerung, durch Debatten herauszufinden, was die Wahrheit ist und was man dagegen tun kann.

Die Globalisten dachten, sie hätten während des Covid einen Informationsvorsprung, aber sie haben sich geirrt. Sie werden den gleichen Fehler nicht noch einmal machen. Was auch immer die nächste Krise sein wird, sie werden auf jeden Fall versuchen, die alternativen Medien und alle aufmüpfigen Plattformen in den sozialen Medien zum Schweigen zu bringen, bevor sie weitermachen.