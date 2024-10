The Corbett report: Ich, Sandwich

Von James Corbett

Haben Sie schon einmal jemanden gebeten, Ihnen ein Sandwich zu machen?

Was? Sie haben…?!

Sie herzloses Monster! Haben Sie eine Ahnung, wie unglaublich schwierig es ist, ein Sandwich zu machen? Haben Sie die geringste Ahnung, wie viel mörderische Arbeit in der Herstellung dieses belegten Brotes steckt? Verstehen Sie, wie unglaublich teuer es ist, diese tragbare Mahlzeit zusammenzustellen?

Nein? Nun, das wird sich gleich ändern! Lehnen Sie sich zurück und staunen Sie über die Geschichte eines Mannes, der tatsächlich ein Sandwich gemacht hat!

Und wenn das Zubereiten eines Sandwiches für Sie völlig banal klingt, dann tun Sie mir leid. Offensichtlich sind Sie nicht in der Lage, das absolute Wunder der menschlichen Gemeinschaft zu würdigen, das sich jeden Tag um uns herum abspielt – ein Wunder, das alles, was in unserem Leben von Wert ist, möglich macht.

Bereiten Sie sich auf die wichtigste Lektion vor, die Sie jemals lernen werden: wie man ein Sandwich macht.

Ein Mann macht ein Sandwich

Im Jahr 2015 machte sich Andy George daran, ein Hühnchen-Sandwich herzustellen. Erstaunlicherweise brauchte er nur 1.500 Dollar und sechs Monate, um seine Aufgabe zu erfüllen!

Verwirrt? Nun, sehen Sie, er hat nicht zu Hause ein Sandwich aus gekauften Zutaten zubereitet. Stattdessen machte er sich daran, das Sandwich (und alle seine Zutaten!) von Grund auf herzustellen.

Er hat sich nicht einfach einen Laib Brot aus der Bäckerei geholt, etwas im Supermarkt gekauftes Hühnchen mit Mayo und Salat zwischen zwei Scheiben gesteckt und das war’s.

Er baute Zwiebeln, Salat, Tomaten und Gurken an.

Er sammelte Honig von Bienen, um sein Brot zu backen (da der Anbau von Zuckerrohr in Minnesota für ihn keine Option war).

Er melkte Kühe und sammelte Juckkraut, um daraus Butter und Käse herzustellen.

Er flog nach Kalifornien, um Meerwasser für die Salzgewinnung zu sammeln.

Er schlachtete und rupfte ein Huhn.

Er baute sogar seine eigene Presse, um das Öl aus den Sonnenblumenkernen zu pressen, die er für die Herstellung der Mayonnaise gesammelt hatte.

Wenn Sie neugierig sind, wie ein sechsmonatiger Prozess mit Kosten von über 1.500 US-Dollar tatsächlich aussieht, können Sie sich die ganze Geschichte selbst ansehen. (ACHTUNG: ThemTube-Link!)

OK . . . Aber warum?

Halten Sie es für verrückt, sechs Monate und über 1.500 Dollar zu investieren, um ein Sandwich zuzubereiten, das Sie für 5 Dollar in Ihrem örtlichen Café bestellen könnten?

Wenn ja, dann nur, weil Sie durch das Wunder der menschlichen Gemeinschaft so verwöhnt sind, dass Sie die unglaublichen Vorteile, die es Ihrem Leben jeden Tag beschert, nicht zu schätzen wissen. Wie Andy George im Eröffnungsvideo der Serie erklärt, die seine epische Sandwich-Reise dokumentiert:

Das Sandwich ist ein Grundnahrungsmittel für schnelle und einfache Mahlzeiten. Aber haben Sie sich jemals gefragt, was es braucht, um all diese Zutaten herzustellen? Seit dem Aufkommen der Landwirtschaft und jedem technologischen Durchbruch seitdem ist der Durchschnittsmensch immer weniger an der Erzeugung seiner eigenen Lebensmittel beteiligt. Es ist mittlerweile so weit, dass man, um sich zu ernähren, nur die Plastikverpackung abziehen und das Produkt in die Mikrowelle stellen muss. Das ist es also, was ich in Frage stellen möchte.

George hat natürlich recht. Wir sind in der Tat verwöhnt durch die unvorstellbar große, dezentralisierte Kette menschlicher Verbindungen, die unser modernes Leben ermöglicht. Wir sind so weit von der Herstellung alltäglicher Dinge wie einem Hühnchen-Sandwich entfernt, dass wir nicht nur nie auf die Idee kämen, eines selbst herzustellen, wir hätten nicht die geringste Ahnung, wie man es macht, selbst wenn wir dazu bereit wären.

Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Müssen Sie wirklich wissen, wie die richtige Kombination aus Pigment und Paraffinwachs aussieht, die für die Herstellung eines orangefarbenen Wachsmalstifts erforderlich ist, damit Sie Ihrem Kind beim Ausmalen eines Bildes helfen können? Müssen Sie wissen, wie man den 6140er Chrom-Vanadium-Stahl erhält, aus dem ein Schraubenschlüssel hergestellt wird, um die Muttern an Ihrem Fahrrad festzuziehen? Ist es wirklich notwendig zu wissen, wie man das kleine Plastiküberzug-Dingens herstellt, das am Ende des Schnürsenkels befestigt wird, bevor man einen Marathon läuft? Natürlich nicht. Zu lernen, wie buchstäblich alles hergestellt wird, wäre eine wahnsinnige und hoffnungslose Aufgabe.

Aber das unbesungene Wunder dieser völlig banalen Gegenstände (und der Millionen weiterer solcher Gegenstände, die unser tägliches Leben bereichern) als selbstverständlich hinzunehmen, bedeutet, eine der tiefgreifendsten Lektionen zu übersehen, die wir je lernen können, nämlich …

Nur Gott kann ein Sandwich machen

Vielleicht kommt Ihnen das alles bekannt vor. Vielleicht haben Sie dieses Kribbeln im Hinterkopf, als hätten Sie schon einmal etwas Ähnliches gehört. Vielleicht erinnert Sie dieser Aufsatz über die Sandwichherstellung an Schreibgeräte aus Holz und Graphit.

Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Corbett Report lange genug gehört, um mich über „I, Pencil“ schimpfen zu hören, den Essay von Leonard E. Read aus dem Jahr 1958, der unbedingt gelesen werden muss und der zeigen soll, dass „[k]eine Person – ich wiederhole, keine Person, egal wie schlau sie ist oder wie viele akademische Grade auf ihren Namen folgen – einen kleinen, alltäglichen Bleistift von Grund auf neu erschaffen könnte, geschweige denn ein Auto oder ein Flugzeug.“

Wenn Sie Reads Essay aus irgendeinem Grund noch nicht gelesen haben, was machen Sie dann? Lassen Sie alles stehen und liegen und lesen Sie ihn. Lesen Sie ihn jetzt!

Los. Ich warte. . . .

. . . OK, jetzt, da Sie den Aufsatz gelesen haben, verstehen Sie drei wichtige Dinge.

Erstens verstehen Sie, dass der bescheidene kleine Bleistift in der Tat ein viel komplizierteres und komplexeres Objekt ist, als Sie ihm zugestanden haben, mit Materialien (Zedernholz, Graphit, Candelillawachs, Rizinusöl, Zink, Kupfer, Bimsstein usw.) aus weit entfernten Ecken der (Oregon, Mississippi, Mexiko, Sri Lanka, Indonesien, Italien usw.) auf unzählige Arten verarbeitet werden (geschnitten, im Ofen getrocknet, gefärbt, geklebt, behandelt, lackiert, vulkanisiert usw.), bevor sie zu dem Schreibgerät zusammengesetzt werden, das wir alle kennen und lieben.

Zweitens wissen Sie, dass keiner der Millionen Menschen, die letztendlich an diesem aufwändigen, weltumspannenden Vorgang beteiligt sind – die Holzfäller und Bergleute und Fabrikarbeiter und Lkw-Fahrer und Fabrikarbeiter, die an der Sammlung und Montage der Bleistiftkomponenten beteiligt sind, ganz zu schweigen von den Menschen, die dafür sorgen, dass diese Arbeiter ernährt, gekleidet und untergebracht werden –, selbst weiß, wie man die Rohmaterialien des Bleistifts findet, beschafft, sammelt, behandelt und zu einem echten Bleistift zusammenbaut. Tatsächlich ist keiner von ihnen mit seinen individuellen Aufgaben dem ausdrücklichen Zweck verpflichtet, einen Bleistift zu erhalten. Und doch liegt der Bleistift da, ein stilles Zeugnis des Wunders menschlicher Zusammenarbeit.

Drittens wissen Sie, dass niemand in der Lage wäre, ein solches Unterfangen zu koordinieren, jeden Schritt des Prozesses zu überwachen und jede Person bei ihrem Beitrag zur Herstellung des Bleistifts anzuleiten. Tatsächlich könnte niemand angesichts der diffusen Kette menschlicher Beziehungen, die für das Funktionieren dieser weltweiten Operation erforderlich ist – die „Bergleute und diejenigen, die ihre vielen Werkzeuge herstellen, und die Hersteller der Papiersäcke, in denen der Graphit versandt wird, und diejenigen, die die Schnur herstellen, mit der die Säcke zusammengebunden werden, und diejenigen, die sie auf Schiffe verladen, und diejenigen, die die Schiffe herstellen“, ganz zu schweigen von den Leuchtturmwärtern und Hanfzüchter und Werkzeugmacher und Köche und die „unzähligen Tausenden von Menschen, die an jeder Tasse Kaffee beteiligt waren, die die Holzfäller trinken“, von denen uns Reads gleichnamiger Bleistift erzählt – niemand könnte auch nur annähernd alle verschiedenen Berufe, Produkte und Materialien aufzählen, die für die Herstellung eines so einfachen Gegenstands wie eines Bleistifts erforderlich sind.

Oder ein Sandwich. Wer hat das Flugzeug gebaut, mit dem George nach Kalifornien flog, um das Meerwasser für das Salz seines Sandwichs zu sammeln? Oder das Boot, mit dem er das Wasser sammelte? Oder den Treibstoff, der das Boot antrieb? Wer hat das Essen zubereitet, das er während seiner sechsmonatigen Sandwich-Suche gegessen hat? Wer hat diese Menschen ernährt? Wer hat ihre Kleidung hergestellt? usw., usw., usw. . . .

Und dennoch gibt es Menschen, die nicht nur davon ausgehen, dass sie in der Lage sind, die Herstellung von etwas scheinbar so Einfachem wie einem Bleistift oder einem Sandwich zu koordinieren, sondern auch Menschen, die glauben, sie könnten ganze Gesellschaften leiten und die Aktivitäten von Millionen oder sogar Milliarden von Menschen kontrollieren, um sicherzustellen, dass ihre Interaktionen alle harmonisch auf ein Ziel hinarbeiten, das von dieser Handvoll Möchtegern-Planer ausgewählt wurde. Die Anmaßung einer solchen Behauptung ist unfassbar, aber sie wird von Etatisten aller Art als selbstverständlich hingenommen, wenn sie für Kandidaten stimmen, die versprechen, eine solch unmögliche Aufgabe zu erfüllen.

Wie Leonard Reads Sohn, Lawrence Read, in seiner Einleitung zum Essay seines Vaters betont, wird diese Hybris nicht nur von den Tyrannen der Vergangenheit geteilt – Menschen wie Maximilien Robespierre, der für die Schreckensherrschaft nach der Französischen Revolution verantwortlich war und den Ausdruck „On ne saurait pas faire une omelette sans casser des oeufs“ (Man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerschlagen) geprägt haben soll – sondern auch von gewöhnlichen Menschen, deren unreflektierte Akzeptanz der Lehren der Sozialingenieure eines der größten Hindernisse für die Freiheit des Menschen darstellt.

Robespierre und seine Guillotine zerschlugen Tausende von Eiern in dem vergeblichen Versuch, eine utopische Gesellschaft mit Regierungsplanern an der Spitze und allen anderen am unteren Ende durchzusetzen. Diese französische Erfahrung ist nur ein Beispiel für ein beunruhigend bekanntes Muster. Man kann sie nennen, wie man will – Sozialisten, Interventionisten, Kollektivisten, Etatisten – die Geschichte ist übersät mit ihren anmaßenden Plänen zur Umgestaltung der Gesellschaft, um sie ihrer Vision des Gemeinwohls anzupassen, Pläne, die immer scheitern, da sie andere Menschen töten oder verarmen lassen. Wenn der Sozialismus jemals ein endgültiges Epitaph verdient, dann dieses: Hier liegt eine Erfindung, die von Besserwissern entwickelt wurde, die mit Hingabe Eier zerschlagen haben, aber nie ein Omelett geschaffen haben. Keiner der Robespierres dieser Welt wusste, wie man einen Bleistift herstellt, und doch wollten sie ganze Gesellschaften neu gestalten. Wie absurd und tragisch zugleich! Aber wir würden eine wichtige Botschaft von Leonard Read übersehen, wenn wir davon ausgehen würden, dass sie sich nur an die Tyrannen richtet, deren Namen wir alle kennen. Die Lehre aus „I, Pencil“ ist nicht, dass Fehler beginnen, wenn die Planer groß planen. Sie beginnt in dem Moment, in dem man die Demut beiseiteschiebt, annimmt, man wisse das Unwissbare, und die Staatsgewalt gegen friedliche Menschen einsetzt. Das ist nicht nur eine nationale Krankheit. Sie kann in der Tat sehr lokal sein. In unserer Mitte gibt es Menschen, die glauben, dass sie, wenn sie nur die Macht der Regierung auf ihrer Seite hätten, die Gewinner und Verlierer von morgen auf dem Markt bestimmen, Preise oder Mieten festlegen, die sie für richtig halten, entscheiden könnten, welche Energieformen unsere Häuser und Autos antreiben sollten, und bestimmen könnten, welche Branchen überleben und welche sterben sollten. Sie sollten einen Moment innehalten und ein wenig Demut von einem einfachen Schreibgerät lernen.

Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir uns von dem bescheidensten Gegenstand von allen demütigen lassen: einem Bleistift. Oder einem Hühnchen-Sandwich.

Und wie Leonard Read uns am Ende seines Essays erinnert, werden wir niemals Freiheit erlangen, solange wir nicht die Lektion über die wahre Natur dieses scheinbar einfachen Objekts lernen.

Es heißt, dass „nur Gott einen Baum erschaffen kann“. Warum stimmen wir dem zu? Nicht etwa, weil wir erkennen, dass wir selbst keinen erschaffen könnten? Können wir einen Baum überhaupt beschreiben? Wir können es nicht, außer in oberflächlichen Begriffen. Wir können zum Beispiel sagen, dass eine bestimmte molekulare Konfiguration sich als Baum manifestiert. Aber welcher Verstand unter den Menschen könnte die ständigen Veränderungen der Moleküle, die sich im Laufe der Lebensspanne eines Baumes vollziehen, überhaupt erfassen, geschweige denn steuern? Eine solche Leistung ist völlig undenkbar! Ich, Bleistift, bin eine komplexe Kombination von Wundern: ein Baum, Zink, Kupfer, Graphit und so weiter. Aber zu diesen Wundern, die sich in der Natur manifestieren, ist ein noch außergewöhnlicheres Wunder hinzugekommen: die Konfiguration kreativer menschlicher Energien – Millionen winziger Know-hows, die sich auf natürliche und spontane Weise als Reaktion auf menschliche Bedürfnisse und Wünsche und ohne jegliches menschliches Zutun konfigurieren! Da nur Gott einen Baum erschaffen kann, bestehe ich darauf, dass nur Gott mich erschaffen kann. Der Mensch kann diese Millionen von Know-hows nicht mehr dazu bringen, mich ins Leben zu rufen, als er Moleküle zusammensetzen kann, um einen Baum zu erschaffen. Das meinte ich, als ich schrieb: „Wenn Sie sich der Wunderlichkeit bewusst werden, die ich symbolisiere, können Sie dazu beitragen, die Freiheit zu retten, die die Menschheit so unglücklicherweise verliert.“ Denn wenn man sich bewusst ist, dass sich diese Kenntnisse auf natürliche, ja automatische Weise zu kreativen und produktiven Mustern zusammenfügen, um auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Menschen zu reagieren – das heißt, ohne dass eine Regierung oder eine andere zwingende Instanz dahintersteckt –, dann besitzt man eine absolut wesentliche Zutat für die Freiheit: den Glauben an freie Menschen. Ohne diesen Glauben ist Freiheit unmöglich.

Gut gesagt.

Aber ich weiß, dass Sie alle auf der Kante Ihres Sitzes sitzen und gespannt darauf sind, die Antwort auf die eine wahre, brennende Frage zu erfahren, die sich aus der heutigen Erkundung ergibt: Wie schmeckte Georges 1.500-Dollar-Hühnchen-Sandwich für sechs Monate tatsächlich?

Sechs Monate seines Lebens und 1.500 Dollar für ein „nicht schlechtes“ Sandwich, das er im örtlichen Diner für fünf Dollar hätte bekommen können.

Nun, zumindest hat er es geschafft, aus diesem Sandwich eine Karriere zu machen.

Und ich? Um ganz ehrlich zu sein: Beim Schreiben dieses Aufsatzes wurde mindestens ein Sandwich verzehrt. Unnötig zu erwähnen, dass ich es nicht selbst gemacht habe.