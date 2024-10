Warum ist Harris vom Iran besessen?

Der Pariastaat bedroht keine zentralen amerikanischen Interessen.

Eldar Mamedov

Die Vizepräsidentin der USA und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, zeigte ein beunruhigend oberflächliches Verständnis der nationalen Sicherheitsprobleme, als sie den Iran in einem Interview mit 60 Minutes von CBS News am Dienstag als Amerikas „größten Gegner“ bezeichnete. Sie führte aus, dass „der Iran amerikanisches Blut an seinen Händen hat“ und verwies auf die „200 ballistischen Raketen“, die er auf Israel abgefeuert hat.

In einer Welt der Großmachtrivalität mit den atomar bewaffneten Konkurrenten China und Russland ist es völlig absurd, ein abgelegenes Land des Nahen Ostens – das durch eine Fülle von US-Sanktionen behindert wird, äußerst anfällig für angebliche Sabotageakte Israels ist und außer Milizen in einer Handvoll gescheiterter Staaten buchstäblich keine Verbündeten hat – als Hauptbedrohung für die Vereinigten Staaten darzustellen. Selbst mit seinem Arsenal an ballistischen Raketen und Drohnen ist der Iran keine Bedrohung für die USA, die er weder angreifen kann noch will.

Die einzige denkbare Bedrohung der USA durch den Iran geht vielmehr von den iranischen Stellvertretergruppen in Syrien und im Irak aus – in diesen Ländern hat der Iran vermutlich seine Hände in amerikanisches Blut getaucht. Die Frage, die sie sich stellen sollte, lautet: Warum sind amerikanische Truppen noch in diesen Ländern? Angesichts der kochenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran und der fast bedingungslosen Unterstützung, die die Regierung Biden Israel anbietet, sind diese US-Soldaten lediglich zur Zielscheibe für Angriffe einer Reihe pro-iranischer schiitischer Gruppen im Irak und in Syrien geworden, ohne erkennbaren Nutzen für Washington.

Harris‘ zweites Argument, warum der Iran eine besonders akute Bedrohung darstellt, hatte überhaupt nichts mit den Interessen der USA zu tun, sondern mit einem Land, mit dem die USA nicht einmal ein formelles Sicherheitsbündnis haben: Israel. Der Angriff des Irans auf Israel ist unter dem Gesichtspunkt der regionalen Sicherheit sicherlich eine besorgniserregende Entwicklung.

Er ist im Gesamtzusammenhang der zunehmenden Spannungen zu sehen, zu deren Eskalation Israel durch den tödlichen Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus (Syrien), die Ermordung des politischen Führers der Hamas in Teheran am Tag der Amtseinführung des iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian und die Verschiebung des Ziels im Libanon von der Gewährleistung der Rückkehr der israelischen Bewohner der an die libanesische Grenze angrenzenden Gebiete in ihre Häuser hin zur Vernichtung der Hisbollah, eines wichtigen Verbündeten Teherans, beigetragen hat. Welche Gründe auch immer hinter der Kriegstreiberei des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu stehen mögen, Harris hat nie erklärt, inwiefern es im amerikanischen Interesse liegt, diese auf ganzer Linie zu unterstützen und dabei zu riskieren, in einen Krieg mit dem Iran hineingezogen zu werden.

Arta Moeini vom Institute for Peace & Diplomacy witzelte: „Solche unsinnigen Erklärungen sind gut für das iranische Ego, aber sie sind bestenfalls Fantasie und schlimmstenfalls Panikmache. …. Sie zeigen, dass es Harris an elementarem Wissen über internationale Politik mangelt, ganz zu schweigen von einem grundlegenden Sinn für Verhältnismäßigkeit und gesundem Menschenverstand“.

Einige Beobachter, wie Emma Ashford vom Stimson Center, sehen hinter Harris‘ neuerlicher Falkenhaftigkeit möglicherweise wahltaktische Motive. Ashford ist jedoch auch skeptisch, dass ein so starker Schwenk in diese Richtung – einschließlich der Unterstützung durch solche Kriegsgegner wie den ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney und seine Tochter, die ehemalige Abgeordnete Liz Cheney – viele Wähler anziehen wird.

Das wäre eine gute Gelegenheit für Harris‘ republikanischen Gegenkandidaten Donald Trump, einen Kurs in die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen. Wie der konservative Zurückhalter William Ruger, Trumps Kandidat für den Posten des Botschafters in Afghanistan während seiner Präsidentschaft, riet, sollte Trump darüber sprechen, wie „er unsere Kinder, unsere Brüder, unsere Schwestern, unsere Väter und unsere Mütter nicht in weitere Kriege schicken wird, die mit unseren zentralen nationalen Interessen nichts zu tun haben“.

Trump selbst zeigte sich gelegentlich etwas zurückhaltend. Dennoch betrachtet die republikanische Partei den Iran im Großen und Ganzen immer noch als Schreckgespenst. Obwohl Trump theoretisch gegen „ewige Kriege“ ist, hat er Israel unvorsichtigerweise geraten, als Reaktion auf den iranischen Raketenbeschuss Israels die nukleare Infrastruktur des Landes zu bombardieren und „sich später um den Rest zu kümmern“. Dies ist ein höchst unverantwortlicher Ratschlag, da der Iran weitere Vergeltungsmaßnahmen für jeden israelischen Schlag angekündigt hat. Dies könnte zu einem umfassenden regionalen Krieg im Nahen Osten führen, mit dem sich Trump auseinandersetzen müsste, sollte er im November gewählt werden.

In der Tat hat Trump während seiner Präsidentschaft bereits einen „Erst zuschlagen und dann nachdenken“-Ansatz ausprobiert: als er 2020 die Ermordung des Befehlshabers der iranischen Revolutionsgarden, General Qassem Soleimani, anordnete. Durch reines Glück forderte der iranische Vergeltungsschlag damals keine amerikanischen Todesopfer, und Trump musste, sehr zu seiner offensichtlichen Erleichterung, die USA nicht auf einen Krieg mit dem Iran festlegen.

Dieses Glück wird die US-Präsidenten nicht ewig begleiten. Daher obliegt es ihnen, ob Demokraten oder Republikaner, unnötige Kriegshandlungen gegenüber dem Iran zu vermeiden, insbesondere im Namen von Drittländern. Es ist unwahrscheinlich, dass Washington und Teheran in absehbarer Zukunft Freunde werden – dafür sind die politischen Hürden auf beiden Seiten einfach zu hoch -, aber es gibt derzeit keine Herausforderung, die die USA zu einem Krieg zwingen würde. Der erste Schritt, um diese Realität anzuerkennen, wäre, Harris‘ sinnlose Drohungen in Frage zu stellen.