Die NATO hat ihre Todesspirale eingeleitet.

Obwohl die größte Nachricht unserer Zeit ist, dass sich die NATO in ihrer Todesspirale befindet, sagt es niemand, also werde ich es tun, und ich werde hier nicht nur die Tatsache, sondern auch die Gründe aufzeigen, warum dies geschieht, und warum das Ende der NATO tatsächlich die Sicherheit aller NATO-Mitgliedsstaaten erhöhen wird – anstatt sie zu verringern – und nicht nur die Sicherheit Russlands (gegen das die NATO 1949 gegründet wurde, um Russland zu erobern):

Zunächst möchte ich hier Auszüge aus dem heutigen Artikel von Stephen Bryen veröffentlichen, der als Leiter eines der größten Rüstungsunternehmen der Welt in den Ruhestand getreten ist und auch als stellvertretender US-Verteidigungsminister sowie als Stabsleiter des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats tätig war. Obwohl er so hohe Posten im militärisch-industriellen Komplex der USA erreicht hat, ist er daraus als eine Person von hoher Integrität hervorgegangen, und seine Vorhersagegenauigkeit in seinen Artikeln für die Öffentlichkeit hat sich als außerordentlich hoch erwiesen – was für jemanden mit seinem Hintergrund sehr selten ist:

Präsidentschaftskandidatin und Vizepräsidentin Kamala Harris sagt, sie werde nicht ohne den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenski mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen.

Der Krieg in der Ukraine, der auch der Krieg der NATO ist, läuft schlecht. Die Zukunft der NATO ist in Frage gestellt.

Inzwischen hat Zelensky, der gerade gezwungen war, einen bevorstehenden „Friedensgipfel“ abzusagen (der offiziell auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde), weil niemand kommen wollte, klargestellt, dass er unter keinen Umständen mit Moskau verhandeln wird.

Zelensky ist sich darüber im Klaren, dass jedes Zugeständnis, das er Russland machen könnte, für ihn fatal wäre. Da sich seine Armee aufzulösen beginnt, verlässt sich Zelensky zu seinem Schutz auf neonazistische Elitebrigaden. …

Die Russen müssen die neueste Idee nicht ablehnen, denn dank Zelensky ist sie DOA (Dead on Arrival). Das wird Europa und einige in Washington natürlich nicht davon abhalten, den Vorschlag trotzdem voranzutreiben, während sie der Ukraine noch mehr Waffen liefern, in der Hoffnung, dass die Ukrainer bis weit nach den US-Wahlen durchhalten können. Sollte die Ukraine vor Ende Oktober zusammenbrechen, wäre das ein Chaos für die Demokraten in den USA und würde wahrscheinlich auch die deutsche Regierung stürzen, vielleicht sogar das wackelige französische Regime.

Die meisten Experten glauben nicht, dass das passieren wird. Aber die meisten Experten irren sich oft.

In der Zwischenzeit werden die Russen ihrerseits einen Waffenstillstand nicht akzeptieren, da er ihnen nichts bietet. …

Es gibt wenig oder gar keine Aussicht darauf, dass Russlands Forderungen erfüllt werden, weder von der derzeitigen ukrainischen Regierung noch von den meisten NATO-Ländern. Aus diesem Grund gewährleistet die harte Linie von Zelensky, solange sie anhält, dass das eigentliche Ziel Russlands darin besteht, die ukrainische Regierung durch eine russlandfreundliche Regierung zu ersetzen, die bereit ist, Moskaus Forderungen zu akzeptieren.

Wenn den Russen das gelingt, wird sich die NATO zurückziehen müssen, was sie ohnehin tun muss, wenn das Bündnis glaubwürdig bleiben soll. Leider sieht die Chance, die NATO als Militärbündnis wiederzubeleben, trotz vieler hochtrabender Reden nicht vielversprechend aus.

Es gibt tiefgreifende Gründe dafür, dass die NATO trotz des äußeren Anscheins vor sich hin dümpelt. Der wichtigste Grund ist, dass die NATO sich erweitert hat, ohne darauf zu achten, dass sie ein glaubwürdiges Verteidigungsbündnis sein muss. …

Bei der NATO geht es heute um Expansion, nicht um Verteidigung. Wenn es um die Verteidigung geht, ist die NATO völlig abhängig von den Vereinigten Staaten und der Verpflichtung Amerikas, seine Armee, Luftwaffe und Marine zur Verteidigung der NATO-Erweiterung zu entsenden.

Die NATO-Erweiterung als Politik erfordert enorme militärische Verpflichtungen von Amerikas Verbündeten. Das wird nicht geschehen. …

Der Grund, warum das nicht passieren wird, ist, dass die US-Regierung jährlich nicht NUR die etwa 900 Milliarden Dollar für „Verteidigung“ ausgibt, die vom „Verteidigungs“-Ministerium ausgegeben werden, sondern auch die etwa 600 Milliarden Dollar, die jährlich von anderen Bundesministerien ausgegeben werden, wie z.B. Veteranenangelegenheiten, Heimatschutz, Finanzministerium, Energie, NASA und den Geheimdiensten. (Dies geschieht, um der Öffentlichkeit zu verheimlichen, dass die US-Regierung nicht nur 37 % des weltweiten Militärbudgets ausgibt, wie das Stockholm International Peace Research Institute behauptet – auf der Grundlage, dass NUR die Ausgaben des „Verteidigungs“-Ministeriums gezählt werden – sondern etwas mehr als 50 % des weltweiten Militärbudgets).

Die US-Regierung ist einfach nicht in der Lage, viel mehr als die 53 % aller vom Kongress beschlossenen und vom Präsidenten genehmigten jährlichen Ausgaben auszugeben, die sie derzeit tätigt. Etwa die Hälfte dieser 53 % wird an US-Firmen wie Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing, L3Harris und Northrop Grumman gezahlt, die den Großteil der weltweiten Rüstungsumsätze von über 100 Milliarden Dollar pro Jahr herstellen und an die gesamte NATO und den Rest des US-Imperiums verkaufen. Das ist es, womit Russland in der Ukraine konfrontiert ist, und obwohl die Rüstungshersteller der USA und ihrer Verbündeten seit 2022 alles getan haben, um Russland auf den Schlachtfeldern der Ukraine zu übertrumpfen, sind die Rüstungsdefizite fast ausschließlich auf der Seite der USA und ihrer Verbündeten zu verzeichnen. Wenn die Ukraine also von Russland besiegt wird, wie jetzt allgemein erwartet wird, dann wird dieser Verlust auch der Verlust der NATO sein.

Der Grund, warum dies gut für die internationale Sicherheit wäre, liegt darin, dass in der großen internationalen Umfrage, in der weltweit gefragt wurde: „Welches Land ist Ihrer Meinung nach heute die größte Bedrohung für den Frieden in der Welt?“, diese „größte Bedrohung“ mit überwältigender Mehrheit die Vereinigten Staaten waren; wenn also Biden, Harris oder Trump tatsächlich nuklear vorgehen, um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass Amerika und nicht Russland von den Überlebenden dafür verantwortlich gemacht wird. Seit dem 25. Juli 1945 hat die US-Regierung die Eroberung Russlands zu ihrer obersten Priorität erklärt, aber seit dem 24. Februar 2022 zeigt sich, dass dieses oberste Ziel zum Scheitern verurteilt ist. Mit einem nuklearen Einsatz in der Ukraine ist nichts zu gewinnen. Wenn die USA die Ukraine nicht mit Atomwaffen angreifen, wird nicht nur der Kalte Krieg, den die USA am 25. Juli 1945 begonnen haben, enden, sondern auch der heiße Teil des Krieges, nämlich mit der endgültigen und unumkehrbaren Niederlage des US-Regimes gegen Russland.

Als Bryen sagte, dass es bei der NATO heute um Expansion und nicht um Verteidigung geht, gab er – so unauffällig wie möglich – zu, dass der Gründungsanspruch der NATO, ein „defensives“ Bündnis zu sein, nach dem Ende des Kommunismus in Russland 1991 nichts weiter als eine Lüge war – und dann seine tatsächlich aggressive Realität zeigte, als sie die Zahl ihrer Mitgliedsstaaten verdoppelte, bis hin zu Russlands Grenzen (obwohl sie versprochen hatte, nichts dergleichen zu tun).

Sowohl Russland als auch China haben eine gemeinsame antiimperialistische Außenpolitik, und das einzig verbliebene Imperium – das der USA – wird keine Bedrohung mehr für die ganze Welt sein, wenn Russland den Krieg in der Ukraine gewinnt. Das Ergebnis wäre eine viel bessere Welt.

PS: Wenn Ihnen dieser Artikel gefällt, schicken Sie ihn bitte per E-Mail an alle Ihre Freunde oder machen Sie andere darauf aufmerksam. Keines der mit den USA verbündeten „Nachrichten“-Medien wird ihn wahrscheinlich veröffentlichen.