Die glücklichsten Menschen der Welt haben diese 15 Dinge gemeinsam

Die Zufriedenheit der Amerikaner mit ihrem persönlichen Leben erreicht im Jahr 2024 ein Rekordtief, nur 47 % sind sehr zufrieden

Der Journalist Dan Buettner sprach mit Dan Witters, dem Forschungsdirektor des Gallup National Health and Well-Being Index, der 15 miteinander verbundene Elemente aufzeigte, die oft ein Zeichen für echtes Glück sind

Diese „Kuhglocken-Metriken“ treten oft synergetisch auf und sind, wenn dies der Fall ist, ein Vorbote von Zufriedenheit und Freude

Zu den 15 Elementen gehört, dass man sich Zeit für Urlaub mit Familie und Freunden nimmt und seine Stärken nutzt, um das zu tun, was man täglich am besten kann

Jeden Tag gesund zu essen, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen und sich in der Gemeinschaft sicher und geborgen zu fühlen, sind ebenfalls wichtig für das Glück

Die Zufriedenheit der Amerikaner mit ihrem persönlichen Leben erreicht 2024 einen rekordverdächtigen Tiefstand: Nur 47 % sind sehr zufrieden. Die Ergebnisse einer Gallup-Umfrage deuten darauf hin, dass die wirtschaftliche Unsicherheit dafür verantwortlich ist, aber die Finanzen sind nur ein Faktor bei der Suche nach Glück. Körperliche Gesundheit, soziale Beziehungen und Sinnhaftigkeit spielen ebenfalls eine Rolle, ebenso wie andere, konkretere Variablen.

Der Journalist Dan Buettner, Autor von „Die blauen Zonen des Glücks: Lessons From the World’s Happiest People“ (Die blauen Zonen des Glücks: Lektionen von den weltweit glücklichsten Menschen) sprach mit Dan Witters, dem Forschungsdirektor des Gallup National Health and Well-Being Index, während der Recherche für sein Buch.

Witters deckte eine Reihe miteinander verbundener Elemente auf, die oft ein Zeichen für echtes Glück sind. Diese sogenannten „Kuhglocken-Metriken“ treten oft synergetisch auf und sind, wenn dies der Fall ist, ein Vorbote von Zufriedenheit und Freude.

15 Gewohnheiten glücklicher Menschen

Witters sagte Buettner, wenn diese 15 Aussagen auf Sie zutreffen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie glücklicher sind als die meisten anderen Menschen:

Sie verwalten Ihre Finanzen gut und leben im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. Sie haben ausreichend Geld, um alles zu tun, was Sie tun möchten. Sie setzen sich laufend Ziele und erreichen sie. Sie nehmen sich immer Zeit für Ausflüge oder Urlaube mit Familie und Freunden. Sie nutzen Ihre Stärken, um jeden Tag das zu tun, was Sie am besten können. Sie fühlen sich in Ihrer Gemeinschaft sicher und geborgen. Sie lernen jeden Tag etwas Neues oder Interessantes. Sie haben jemanden in Ihrem Leben, der Sie ermutigt, gesund zu sein. Sie essen jeden Tag gesund. Sie essen an mindestens vier Tagen in der Woche fünf Portionen Obst und Gemüse. Sie gehen mindestens einmal im Jahr zum Zahnarzt. In den vergangenen 12 Monaten haben Sie eine Anerkennung für Ihren Beitrag zur Verbesserung der Stadt oder des Gebiets, in dem Sie leben, erhalten. Sie rauchen nicht. Sie haben ein normales, gesundes Gewicht. Sie treiben mindestens 30 Minuten Sport an drei Tagen pro Woche. Sie sind jeden Tag aktiv und produktiv.

Wo sind die weltweit glücklichsten Orte?

Blaue Zonen sind Gebiete auf der Welt, in denen die Menschen ungewöhnlich langlebig sind. Buettner hat jahrzehntelang die fünf blauen Zonen – Okinawa (Japan), Sardinien (Italien), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Griechenland) und Loma Linda (Kalifornien) – untersucht, in denen einige der weltweit langlebigsten Menschen leben.

Er hat auch blaue Zonen des Glücks identifiziert – Gebiete auf der Welt, die er als „Glückshotspots“ bezeichnet. Darunter sind Länder, die seiner Meinung nach drei Arten von Glück verkörpern, die er messen konnte:

Lebenszufriedenheit, gemessen an der Bewertung des eigenen Lebens auf einer Skala von 1 bis 10

Sinnhaftigkeit, gemessen durch die Bewertung des Grades der Beteiligung an sinnvollen täglichen Aktivitäten

Tägliche Freude, die gemessen wird, indem die Befragten angeben sollen, wie oft sie in den vergangenen 24 Stunden Freude empfunden, gelacht oder gelächelt haben

Singapur, so Buettner, ist der Inbegriff von Glück durch Lebenszufriedenheit. Als das glücklichste Land Asiens schätzen die Menschen in Singapur einen klaren und einfachen Weg zum Erfolg, und es macht ihnen nichts aus, hart zu arbeiten. Sie ziehen Sicherheit der Freiheit vor und möchten weitgehend konservative Werte ausleben“. In Dänemark hingegen genießen die Menschen ihr Glück aufgrund ihres hohen Sinns für Ziele:

„In Dänemark leben die Menschen so sinnvoll wie nirgendwo sonst. Ihre gesamte Gesundheitsversorgung, Sozialversicherung und Bildung ist abgedeckt. Für fast alle täglichen Bedürfnisse ist gesorgt, so dass sie nicht mit den anderen mithalten müssen. Das treibt die Menschen in Berufe, die sie lieben. Die Dänen arbeiten 37 Stunden pro Woche, sind Mitglied in Vereinen und können ihren Leidenschaften nachgehen und ihre Stärken nutzen.“

In der Stanford-Studie „The Longevity Project“, die sich über 80 Jahre erstreckt, wurde beispielsweise nachgewiesen, dass Sinnhaftigkeit und Produktivität die Langlebigkeit fördern. Das von Aristoteles geprägte Konzept des „eudaimonischen Wohlbefindens“ bezieht sich ebenfalls auf eine Art von Glück, das sich aus Bemühungen ergibt, die einen tieferen Sinn für das Ziel, den Lebenssinn oder die Selbstverwirklichung fördern.

Dazu können der Beruf, das Familienleben, ehrenamtliche Tätigkeiten oder sogar Aktivitäten wie die Teilnahme an einem Kochkurs gehören. Außerdem zeigen Studien, dass Menschen, deren Glück aus eudaimonischen Quellen stammt, ein günstiges Genexpressionsprofil aufweisen. In Costa Rica hingegen legen die Menschen großen Wert auf den täglichen Genuss und machen sich diesen zu eigen:

„Es ist grün, man hat leichten Zugang zur Natur, und es herrscht ein Gefühl der Gleichheit, da alle ihre Grundbedürfnisse abgedeckt haben. Sie legen Wert auf soziale Interaktion und werden fast nie Überstunden machen, wenn das bedeutet, dass sie auf eine gute Party verzichten müssen. Auch die Familie hat für sie einen hohen Stellenwert – Sonntagnachmittage werden mit der Familie verbracht und große, lange Mittagessen eingenommen. Sie sind auch religiös, und Untersuchungen zeigen, dass religiöse/spirituelle Menschen glücklicher sind.“

Gemeinschaften mit diesen Merkmalen fördern Glück und Langlebigkeit

Man kann auch dann glücklich sein, wenn man nicht an einem der weltweit glücklichsten Orte lebt. Buettner erklärt, dass Gemeinden, die nach bestimmten Kriterien gestaltet sind, Langlebigkeit und Wohlbefinden fördern können. Dazu gehören der Zugang zu gesunden Lebensmitteln auf Bauernmärkten und eine saubere Umwelt, sowie vertrauenswürdige Politiker, Polizisten und Nachbarn.

Fußgängerfreundlichkeit oder sichere Straßen und Bürgersteige, die körperliche Aktivität und soziale Kontakte fördern, sind ebenfalls wichtig, ebenso wie der Zugang zur Natur. In der Tat kann der Aufenthalt in der Natur das Wohlbefinden erheblich verbessern, unter anderem durch folgende Vorteile:

Empfundener Stress

Entspannung

Positive und negative Emotionen

Gefühl der Ganzheitlichkeit

Transzendenz

Buettner erwähnte auch bürgerschaftliches Engagement, d. h. die aktive Beteiligung an der Stadtverwaltung zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Lebensqualität, erschwinglichen und regelmäßigen Zugang zu zahnärztlichen Diensten und menschenfreundliche Straßen, die den Menschen Vorrang vor Autos geben, als nützliche Faktoren für die Förderung glücklicher Gemeinschaften. Buettner stellte fest, dass in den USA Städte mit einer Regierung, die die Lebensqualität einer unkontrollierten Entwicklung vorzieht, tendenziell glücklicher sind.

Städte mit einer fahrrad- und fußgängerfreundlichen Infrastruktur haben in der Regel eine glücklichere Bevölkerung, und der Zugang zu Parks und Grünflächen trägt zur allgemeinen Zufriedenheit der Einwohner bei. Darüber hinaus führt eine Reduzierung des Konsums von Fast Food und Junk Food sowie die Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit von Obst und Gemüse zu glücklicheren und gesünderen Bewohnern.

Glück und Langlebigkeit gehen Hand in Hand

Das Erleben von emotionalem Wohlbefinden, positiver Stimmung, Freude, Glück, Vitalität, Energie und anderen Maßstäben des „positiven Affekts“, zusammen mit positiven Dispositionen wie Lebenszufriedenheit, Hoffnung, Optimismus und Sinn für Humor, wird bei gesunden Menschen mit einer höheren Überlebensrate in Verbindung gebracht, einschließlich einer geringeren kardiovaskulären Sterblichkeit.

Kurz gesagt, ein höheres Maß an Glück sagt eine längere Lebenserwartung voraus. In einer Studie mit 6 073 älteren Erwachsenen war Glück signifikant mit einer geringeren Sterblichkeit verbunden. Psychologische Gesundheitsfaktoren, wie das Gefühl der Depression und Bewertungen der psychischen Gesundheit und des Selbstwertgefühls, waren am wichtigsten (60 %) für die Erklärung des Zusammenhangs zwischen Glück und längerem Leben.

Körperliche Gesundheitsfaktoren spielten ebenfalls eine Rolle (33 %) bei der Frage, wie Glück vor einem frühen Tod schützt. Dieser Effekt war ähnlich wie bei anderen Faktoren wie Alter, Unterstützung durch andere und Lebensstilentscheidungen. Außerdem, so Buettner:

„Gesundheit und Glück gehen Hand in Hand. Man kann die beiden nicht voneinander trennen, und das eine existiert nicht ohne das andere. Wenn man zu den glücklichsten 20 Prozent der Menschen gehört, lebt man etwa acht Jahre länger als die traurigsten. Eine echte Strategie für ein längeres Leben besteht also darin, glücklicher zu werden. In den ursprünglichen Regionen der blauen Zonen, in denen die Menschen am längsten und am gesündesten leben, waren die Menschen tendenziell glücklich. Ihr Umfeld und ihre Kultur veranlassten die Bewohner zu positiven Verhaltensweisen, die die Lebenszufriedenheit erhöhten.“

Glückliche Menschen neigen sogar dazu, seltener an Erkältungen und Grippe zu erkranken. Die Forscher untersuchten mehr als 300 Personen hinsichtlich ihres emotionalen Stils, d. h. sie beurteilten, wie häufig sie positive Emotionen wie Glück, Freude und Entspannung und negative Emotionen wie Angst, Feindseligkeit und Depression erleben. Anschließend wurden die Teilnehmer über Nasentröpfchen mit einem von zwei Erkältungsviren infiziert.

Bei beiden Viren hatten Personen mit einem fröhlichen Gemüt ein geringeres Risiko, sich zu erkälten. So erkrankte ein Drittel der Teilnehmer mit einem negativen emotionalen Stil (NES) an einer Erkältung, während nur einer von fünf Teilnehmern mit einem positiven emotionalen Stil (PES) krank wurde. Die Forscher stellten fest:

„Obwohl PES mit niedrigeren Spiegeln endokriner Hormone und besseren Gesundheitspraktiken verbunden war, konnten diese Unterschiede nicht für unterschiedliche Krankheitsrisiken verantwortlich gemacht werden … Die Tendenz, positive Emotionen zu erleben, war mit einer größeren Resistenz gegenüber objektiv nachweisbaren Erkältungen verbunden. PES wurde auch mit der Meldung von weniger unbegründeten Symptomen in Verbindung gebracht und NES mit der Meldung von mehr.“

In einer separaten Studie wurden fast 200 Freiwillige auf ihren emotionalen Stil hin untersucht und dann entweder einem Erkältungs- oder einem Grippevirus ausgesetzt. Personen mit einem positiven emotionalen Stil waren nicht nur weniger krankheitsanfällig, sondern berichteten auch, weniger Symptome zu haben. „Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die öffentliche Arbeitsverwaltung eine wichtigere Rolle für die Gesundheit spielen könnte als bisher angenommen“, so die Forscher.

Was können Sie tun, um glücklicher zu werden?

Buettner glaubt, dass bis zu 50 % des Glücks von jedem Einzelnen gesteuert werden, während der Rest durch eine Kombination aus Genen und Glück bestimmt wird. Das bedeutet, dass Sie eine Menge machen können, um glücklicher zu werden, und zwar ab heute. Auf die Frage, was Sie jetzt tun können, um glücklicher zu werden, schlägt Buettner vor:

„Gewinnen Sie einen neuen glücklichen Freund – das ist eines der besten Dinge, die Sie tun können. Ihr Glücksgefühl wird sich um 15 Prozent erhöhen. Und engagieren Sie sich ehrenamtlich, auch wenn Sie glauben, keine Zeit zu haben. Menschen, die einen sinnvollen Weg finden, etwas zurückzugeben, sind glücklicher. Tun Sie außerdem Ihr Bestes, um immer 7,5 Stunden pro Nacht zu schlafen. Menschen, die nur 6 Stunden pro Nacht schlafen, sind 30 Prozent weniger glücklich als Menschen, die mehr schlafen.“

Menschen, die erholsam schlafen, sind auch zufriedener mit ihrem Leben, auch wenn man andere Faktoren wie die Persönlichkeit berücksichtigt. „Da viele Gesellschaften zunehmend wettbewerbs- und marktorientiert sind, wird Schlaf leicht als Zeit- (und Geld-) Verschwendung angesehen. Der geopferte Schlaf kann jedoch zu einem Teufelskreis führen, der die Welt als Nullsummenwettbewerb erscheinen lässt, was den zwischenmenschlichen Stress verschärft“, schreiben die Forscher in Frontiers in Psychology und fügen hinzu:

„Was macht ein gutes Leben aus? Viele Menschen in der modernen Gesellschaft schieben einen ‚guten Schlaf‘ hinter andere Prioritäten, wie etwa einen hohen Status oder ein hohes Einkommen. Unsere Studie deutet jedoch darauf hin, dass diese unscheinbare tägliche Routine nicht nur den Körper erholt, sondern auch die Sichtweise des Geistes auf das Leben verbessert.“

Sinnvolle Gespräche mit den Menschen in Ihrer Umgebung sind ebenfalls förderlich für das Glücksempfinden – viel mehr als Smalltalk. In einer Studie wurde Smalltalk als „unbeteiligtes Gespräch banaler Natur“ definiert, bei dem nur triviale Informationen ausgetauscht werden. Ein substanzielles Gespräch wurde als ein Gespräch definiert, in dem sinnvolle Informationen ausgetauscht wurden.

Im Vergleich zu den unglücklichsten Teilnehmern verbrachten die glücklichsten Teilnehmer 25 % weniger Zeit allein und 70 % mehr Zeit mit Gesprächen. Dabei führten sie jedoch ein Drittel so viel Smalltalk und doppelt so viele substanzielle Gespräche. Es könnte also sein, dass die bloße Bemühung um tiefere Gespräche ein Schlüssel zur Steigerung des Glücks sein könnte:

„Zusammengenommen zeigen die Ergebnisse, dass das glückliche Leben eher sozial als einsam ist und die Konversation eher tief als oberflächlich ist … Einerseits kann das Wohlbefinden eine kausale Vorbedingung für substanzielle Interaktionen sein. Glückliche Menschen können „soziale Attraktoren“ sein, die tiefere soziale Begegnungen ermöglichen. Andererseits können tiefgehende Gespräche die Menschen tatsächlich glücklicher machen. Genauso wie die Selbstauskunft ein Gefühl der Intimität in einer Beziehung vermitteln kann, können tiefe Gespräche den Interaktionspartnern ein Gefühl der Bedeutung vermitteln. Unsere Ergebnisse lassen daher die interessante Möglichkeit zu, dass das Glücksempfinden durch die Erleichterung von tiefgründigen Gesprächen gesteigert werden kann.“

Wenn Sie sich also um Ihre sozialen Beziehungen bemühen und vor allem solche pflegen, die tiefe, bedeutungsvolle Gespräche ermöglichen, wird sich das in Form von Glück auszahlen. Aber auch die Beschäftigung mit anderen Aspekten – wie Finanzen, Produktivität und Zielsetzung – ist für ein abgerundetes, glückliches Leben unerlässlich.

