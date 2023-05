Die „Grenzen des Wachstums“ sind zutiefst fehlerhaft, doch die Befürworter haben sie benutzt, um zu behaupten, dass die Gesellschaften vollständig kontrolliert werden müssen, um eine Katastrophe zu vermeiden

In einem Dokumentarfilm des britischen Fernsehsenders Thames Television aus dem Jahr 1973 über „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome wurde erklärt, dass nur durch eine vollständige Kontrolle der Gesellschaften eine Katastrophe vermieden werden kann und dass eine kommende Revolution geplant werden sollte.

Die Modelle, die für diese Vorhersagen verwendet wurden, waren jedoch äußerst fehlerhaft und basierten eher auf vorgefassten Ergebnissen als auf soliden Daten.

Im Folgenden finden Sie einen kurzen Auszug aus der Thames Television-Dokumentation mit Kommentaren von Alexander King, Mitbegründer des Club of Rome, Dennis Meadows, Mitverfasser von Die Grenzen des Wachstums, Maurice Strong, dem Paten des Klimawandels, und Anthony Stafford Beer, dem Begründer der Management-Kybernetik.

Der Erzähler fasste die Grenzen des Wachstums zusammen: „Es kommt zu dem Schluss, dass Wirtschaftswachstum eine Krise erzeugt. Der Weg zum Reichtum ist ein Weg in die Katastrophe. Sie fanden heraus, dass keine Krise auftritt, wenn man alles kontrolliert, einschließlich der industriellen Produktion. Aber das setzt voraus, dass wir nicht noch reicher werden.“

sagte Dennis Meadows: „Ich denke, es ist wichtig, dass Sie sich darüber im Klaren sind, dass Sie nur das Recht haben, zwei Kinder zu haben, und dass Sie damit rechnen müssen, dass Sie kurzfristig Opfer bringen müssen.“

Alexander King sagte: „Es ist wichtig, dass jeder ein Konzept für die Welt als Ganzes hat und es so weit wie möglich vermeidet, seine Kinder in einem Gefühl von Lokalpatriotismus, Nationalismus und Engstirnigkeit zu erziehen.“

Klassische Nachrichten: Club of Rome: Globaler Reset / Geplante Revolution, 5. Mai 2022 (2 Min.)

Sie können den vollständigen Dokumentarfilm auf Internet Archive in zwei Teilen HIER oder in voller Länge HIER ansehen.

Alexander King war der Präsident des Club of Rome (1984-1990) und Dennis Meadows ist Ehrenmitglied. Eine Liste der ehemaligen und aktuellen Mitglieder des Club of Rome finden Sie HIER. Laut dem ehemaligen Geheimdienstoffizier Dr. John Coleman ist der Club of Rome ein Dienergremium des Komitees der 300.

Das Komitee der 300, auch bekannt als The Olympians, geht auf den deutschen Politiker Walter Rathenau (1870-1922) zurück, der in den frühen 1920er Jahren Außenminister der Weimarer Republik war. Er soll gesagt haben: „Es gibt ein Komitee von 300 Männern, deren Identität nur untereinander bekannt ist, die die Welt regieren“. In einem 1909 in der Wiener Neuen Freien Presse erschienenen Artikel „Geschäftlicher Nachwuchs“ schrieb er: „Dreihundert Männer, die sich alle kennen, lenken die wirtschaftlichen Geschicke Europas und wählen ihre Nachfolger aus ihrer Mitte.“

In seinem 1991 erschienenen Buch „Die Hierarchie der Verschwörer: Das Komitee der 300“ beschreibt Dr. Coleman King als „einen der Favoriten des Komitees der 300“. King und Strong werden beide auf Dr. Colemans Liste der ehemaligen und gegenwärtigen Mitglieder des Komitees der 300 genannt (siehe S. 231 von The Conspirators‘ Hierarchy).

Über den Bericht Die Grenzen des Wachstums, den Jay Forrester und Dennis Meadows für den Club of Rome verfasst haben, schrieb Dr. Coleman: „Worum ging es in ihrem Bericht? Er unterschied sich nicht grundlegend von dem, was Malthus und von Hayek gepredigt hatten, nämlich die alte Frage, dass nicht genug natürliche Ressourcen zur Verfügung stehen. Der Forrester-Meadows-Bericht war ein kompletter Betrug. Was er nicht sagte, war, dass der erwiesene Erfindergeist des Menschen aller Wahrscheinlichkeit nach einen Weg finden würde, die ‚Knappheit‘ zu umgehen.“

Von Malthus zu den Grenzen des Wachstums

Laut dem Historiker F. William Engdahl gründete David Rockefeller 1968 zusammen mit zwei bekennenden Malthusianern – Aurelio Peccei und Alexander King – die Denkfabrik The Club of Rome.

The Limits to Growth – ein zutiefst fehlerhafter Bericht, der vom neo-malthusianischen Club of Rome in Auftrag gegeben wurde – wurde am 2. März 1972 veröffentlicht. Er kam zu dem Schluss, dass wir bei unveränderten Wachstumstrends in den Bereichen Bevölkerung, Industrialisierung, Ressourcennutzung und Umweltverschmutzung irgendwann in den nächsten hundert Jahren die Tragfähigkeit der Erde erreichen und dann „überschreiten“ würden.

Lesen Sie mehr:

„Die Grenzen des Wachstums“ war nicht die erste Veröffentlichung, die auf einem Modell basierte, das Bevölkerung und Ressourcen miteinander verbindet. Es war vielleicht das erste Computermodell und das erste, das die globale Temperatur mit Variablen wie Bevölkerungswachstum, Ressourcenverlust und der unterdefinierten Kategorie „Umweltverschmutzung“ verknüpfte – aber es war nicht das erste Modell, das die Ressourcen mit dem Bevölkerungswachstum in Verbindung brachte, um dann die Ausmerzung der unfähigen und überbevölkerten unnützen Esser zu rechtfertigen.

Heute erkennen Weltorganisationen wie der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen an, dass die Debatte darüber, wie viele Menschen die Erde tatsächlich ernähren kann, mit Thomas Malthus (1766-1834) begann.

Malthus war Professor an der Ausbildungsstätte der British East India Company („BEIC“) und ist vor allem für seine pessimistischen, aber äußerst einflussreichen Ansichten über das Bevölkerungswachstum bekannt. Malthus‘ Position am College verschaffte seinen Theorien erheblichen Einfluss auf die britische Verwaltung Indiens während des größten Teils des 19. Das wichtigste Ergebnis dieses Einflusses war die offizielle Reaktion auf die periodischen Hungersnöte in Indien: Die Hungersnöte wurden als notwendig angesehen, um die „überschüssige“ Bevölkerung in Schach zu halten.

Übrigens hat Dr. Coleman in seinem 2008 erschienenen Buch „The Club of Rome“ festgestellt, dass der BEIC heute als Ausschuss der 300 bekannt ist.

In An Essay on the Principle of Population, das erstmals 1798 veröffentlicht wurde, machte Malthus die berühmte Vorhersage, dass die Bevölkerung das Nahrungsangebot übersteigen würde, was zu einem Rückgang der Nahrungsmittel pro Person führen würde. Er ging sogar so weit, dass er ausdrücklich vorhersagte, dass dies bis Mitte des 19. Jahrhunderts geschehen müsse, eine Vorhersage, die aus mehreren Gründen scheiterte, u. a. weil er eine statische Analyse anwandte, bei der er die jüngsten Trends nahm und sie auf unbestimmte Zeit in die Zukunft projizierte, was bei komplexen Systemen oft nicht funktioniert. Trotz der Mängel in seinem Modell schrieb Malthus:

Die Kraft der Bevölkerung ist der Kraft der Erde, den Menschen zu ernähren, so weit überlegen, dass der vorzeitige Tod das Menschengeschlecht auf die eine oder andere Weise heimsuchen muss. Die Laster der Menschheit sind aktive und fähige Diener der Entvölkerung. Sie sind die Vorboten des großen Heeres der Zerstörung und vollenden oft selbst das furchtbare Werk. Aber sollten sie in diesem Vernichtungskrieg versagen, so rücken Krankheitszeiten, Seuchen, Pestilenz und Pest in schrecklichem Aufgebot vor und fegen ihre Tausende und Zehntausende hinweg. Sollte der Erfolg noch unvollständig sein, so schleicht sich eine gigantische, unvermeidliche Hungersnot von hinten an und nivelliert mit einem mächtigen Schlag die Bevölkerung mit der Nahrung der Welt. Ein Essay über das Prinzip der Bevölkerung, Thomas Malthus, 1798, S. 44

Lesen Sie mehr: Thomas Malthus, CS McGill

Als Starökonom der BEIC vertrat Malthus die mathematische These, dass die Bevölkerungszahl stets zu einem geometrischen Wachstum tendiert, während die landwirtschaftlichen Ressourcen zu einem arithmetischen Wachstum neigen, was zu relativ vorhersehbaren „Krisenpunkten“ führt. Malthus und seine Jünger, die so genannten „Malthusianer“, glaubten, dass Sozialingenieure, die das britische Empire repräsentierten, diese „Krisenpunkte“ nutzen müssten, um die „menschliche Herde“ wissenschaftlich zu steuern.

Thomas Malthus und das von ihm angeblich „entdeckte“ geometrische Verhältnis, das beweist, dass die Landwirtschaft arithmetisch wächst, während die menschliche Bevölkerung geometrisch wächst. Quelle: Unbegrenzter Hangout

Nach Malthus konnten nur natürliche Ursachen (z. B. Unfälle und Alter), Elend (Kriege, Seuchen und vor allem Hungersnöte), moralische Zurückhaltung und Laster (zu denen für Malthus Kindermord, Mord, Empfängnisverhütung und Homosexualität gehörten) das übermäßige Bevölkerungswachstum eindämmen.

Malthus‘ Bevölkerungstheorien wurden als das von Sir Francis Galton (Cousin von Charles Darwin), Sir Julian Huxley (Präsident der britischen Eugenics Society) und anderen vertretene System der Eugenik neu verpackt.

Die Theorie von Malthus diente als Grundlage für Darwins Interpretation der natürlichen Selektion. Diese wiederum diente als Grundlage für Galtons Theorie der Eugenik und Herbert Spencers Theorie des Sozialdarwinismus (letztlich ein Ansatz, bei dem es darum geht, die Untauglichen in einem Wettlauf um abnehmende Erträge auszusortieren).

Lesen Sie mehr: Die Rache der Malthusianer und die Wissenschaft der Limits, Unlimited Hangout, 28. Juni 2022

Malthus lieferte keinen Beweis für seine Behauptung, dass die Bevölkerung genau in geometrischer Progression und die Nahrungsmittelproduktion genau in arithmetischer Progression (einer geraden Linie) zunimmt. Es ist zu Recht darauf hingewiesen worden, dass sich die Bevölkerung und die Nahrungsmittelversorgung nicht entsprechend diesen mathematischen Reihen verändern. Und Malthus leugnet z. B. die schöpferische Vernunft; der menschliche Einfallsreichtum folgt keiner geraden Linie. In späteren Ausgaben seines Buches beharrte Malthus nicht mehr auf diesen mathematischen Begriffen und stellte lediglich fest, dass die Bevölkerung eine inhärente Tendenz hat, die Mittel zum Lebensunterhalt zu übersteigen.

Trotz dieses Eingeständnisses haben seine modernen Anhänger, wie der Club of Rome, seine Theorie wiederbelebt und popularisiert, indem sie einfach seine Formel nahmen und weitere Variablen hinzufügten. Unabhängig davon, wie viele Variablen die Neo-Malthusianer ihren Prognosemodellen hinzufügen, um sie wissenschaftlich erscheinen zu lassen, können Datensätze leicht herausgepickt, verzerrt und entsprechend dem gewünschten Ergebnis der Computerprogrammierer umgestaltet werden.

Haben sich die Dinge in den letzten 50 Jahren verändert?

Behalten Sie all dies im Hinterkopf, wenn Sie sich das unten stehende Video ansehen, das vom Club of Rome veröffentlicht wurde und in dem Meadows und andere über die 50 Jahre seit der Veröffentlichung des Berichts nachdenken. Wir haben das Video eingebettet, um mit Meadows‘ 10-minütiger Präsentation zu beginnen.

Meadows scheint zuzugeben, dass seine Studie von 1972 zutiefst fehlerhaft war, während er gleichzeitig fest an seiner Überzeugung festhält, dass er Recht hatte. Ja, er kommt verwirrt rüber. Meadows sagte, die Szenarien in Die Grenzen des Wachstums seien keine Vorhersagen, und er gab zu, dass sein Modell nicht präzise sei, sondern eher eine „nützliche Perspektive“ darstelle. Dann sagte er:

„Es ist wichtig festzuhalten, dass sich Limits to Growth mit dem Wachstum beschäftigt hat, nicht mit dem Rückgang. Wenn unsere Studie also überhaupt eine Bedeutung hatte, dann liegt diese in der Vergangenheit. Deshalb begrüße ich die neue Studie des Club of Rome … Die Zukunft [wird] eine völlig andere Reihe von Optionen, Ressourcen, Einschränkungen und Zielen berücksichtigen müssen.

„Wir müssen unsere Perspektive von der Verlangsamung auf den Wiedereinstieg verlagern … das wird … ganz andere Institutionen, Ziele und soziale Normen erfordern als die, die wir heute haben.“

Die Realität, so räumt Meadows ein, ist der Niedergang. Aber, so sagt er, „wir müssen von der Verlangsamung zum Wiederaufschwung übergehen“ – was darauf hindeutet, dass es ein Wachstumsproblem gibt. Es scheint ein offensichtlicher Widerspruch in seinen Aussagen zu bestehen. Ist das vielleicht darauf zurückzuführen, dass er versucht, die reale Welt in eine Ideologie einzupassen? Wenn ja, dann ist dies die Art von unwissenschaftlicher Denkweise, die dazu führt, dass Datensätze in Modellen herausgepickt, verzerrt und entsprechend einem gewünschten Ergebnis umgestaltet werden.

[Eine Anmerkung von Rhoda: Ich habe mir etwa 20 Minuten des unten stehenden Videos angesehen. Ich habe versucht, mehr zu sehen, aber ernsthaft, das wenige, das ich ertragen konnte, hat mir den Kopf verdreht. Diese Leute sind nicht bei klarem Verstand. Es ist nicht ratsam, zu viel Zeit damit zu verbringen, solchen Leuten zuzuschauen oder zuzuhören, das macht einen verrückt. Was mich betrifft, so muss ich mir jetzt eine vernünftige Person suchen, mit der ich mich unterhalten kann, damit ich den seltsamen, gruseligen, verrückten Mist, den ich gerade gesehen habe, verarbeiten kann. Das Positive daran: Wenn wir es mit Leuten wie denen im Video unten zu tun haben, dann haben wir es geschafft].

Der Club of Rome: Die Grenzen des Wachstums + 50: Globale Gerechtigkeit für einen gesunden Planeten – Jubiläums-Webinarreihe | Leben innerhalb der Grenzen, Folge 1, 4. März 2022 (94 Min.)

Welches Ergebnis könnten sich die Modellierer von ihren Prognosen versprechen?

Auch wenn wir nicht wissen, was in ihren Köpfen vorgeht, so scheint sich doch ein roter Faden durch die Geschichte dieser Weltuntergangsmodelle zu ziehen, die die Bevölkerungsgröße mit den verfügbaren Ressourcen verknüpfen. Das wiederkehrende Thema ist Misanthropie, Eugenik und Entvölkerung. Zu den bereits erwähnten Beispielen kommen noch einige weitere hinzu.

Wie F. William Engdahl feststellte, erklärte der Club of Rome 1974, zwei Jahre nach der Veröffentlichung seines Berichts über die „Grenzen“, kühn: „Die Erde hat Krebs und der Krebs ist der Mensch“. Und weiter: „Die Welt steht vor einer noch nie dagewesenen Reihe ineinandergreifender globaler Probleme, wie Überbevölkerung, Nahrungsmittelknappheit, Erschöpfung nicht erneuerbarer Ressourcen, Umweltzerstörung und schlechte Regierungsführung.“

1991 gab King in einem Nachfolgebuch zu Die Grenzen des Wachstums zu, dass sie die Ressourcen genutzt hatten, um ein falsches Narrativ zu schaffen, und wiederholte die menschenfeindlichen Ansichten des Club of Rome:

Der gemeinsame Feind der Menschheit ist der Mensch Auf der Suche nach einem neuen gemeinsamen Feind sind wir auf die Idee gekommen, dass die Umweltverschmutzung, die drohende globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches dafür in Frage kommen. In ihrer Gesamtheit und in ihrem Zusammenspiel stellen diese Phänomene tatsächlich eine gemeinsame Bedrohung dar, die die Solidarität aller Völker erfordert. Aber wenn wir sie als Feind bezeichnen, tappen wir in die Falle, vor der wir bereits gewarnt haben, nämlich Symptome mit Ursachen zu verwechseln. Alle diese Gefahren sind durch menschliches Handeln verursacht und können nur durch veränderte Einstellungen und Verhaltensweisen überwunden werden. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst. Die erste globale Revolution, Alexander King, 1991, S. 115

Im Jahr 2017 sprach sich Meadows, einer der Autoren von Die Grenzen des Wachstums, für den Völkermord an 86 % der Weltbevölkerung durch eine globale Diktatur aus:

„Wir könnten [ ] acht oder neun Milliarden haben, wahrscheinlich, wenn wir eine sehr starke Diktatur haben, die klug ist … und [die Menschen haben] einen niedrigen Lebensstandard … Aber wir wollen Freiheit haben und wir wollen einen hohen Lebensstandard haben, also werden wir eine Milliarde Menschen haben. Und jetzt sind wir bei sieben, also müssen wir wieder runterkommen. Ich hoffe, dass dies langsam geht, relativ langsam, und dass es auf eine Weise geschieht, die relativ gleich ist, damit die Menschen die Erfahrung teilen können.

Gekennzeichnetes Bild: Dennis Meadows bei der Präsentation von Die Grenzen des Wachstums, ca. 1972. Quelle: Ist es zu spät für eine nachhaltige Entwicklung? Smithsonian, 15. März 2012