Die größten Lügen der USA und ihrer Verbündeten über den Krieg in der Ukraine

#Lüge Nr. 1: Wenn Russland die Ukraine einnimmt, sind wir die Nächsten.



Für diese Lüge gibt es keinerlei Beweise, und sie ist noch haarsträubender als die Lüge, dass, wenn Vietnam an die Kommunisten fällt, dies nur der erste „Dominostein“ sein wird und alle anderen fallen und die Sowjetunion und/oder das kommunistische China die Welt übernehmen werden. Russland hatte eigentlich keinen Grund, in die Ukraine einzumarschieren, bis die USA einen Staatsstreich durchführten, der die neutralistische Regierung der Ukraine stürzte und ersetzte und 2014 eine radikal antirussische Regierung installierte. Die NATO-Staaten lehnten es einstimmig ab, mit Russland über die seit Langem bestehende rote Linie der nationalen Sicherheit zu verhandeln, die es der Ukraine – dem Land, dessen Grenze nur 317 Meilen (ca. 510 km) vom Kreml (Russlands Zentralkommando) entfernt ist – verbietet, jemals in Amerikas antirussisches Militärbündnis, die NATO, aufgenommen zu werden. Am 7. Januar 2022 lehnte die NATO diesen Antrag Russlands ab. Sie wollte nicht einmal darüber verhandeln. Sie war entschlossen, diese rote Linie Russlands zu überschreiten. Die einzige Möglichkeit, die Russland blieb, um seine rote Linie in dieser für die nationale Sicherheit Russlands so wichtigen Frage durchzusetzen, bestand darin, die Ukraine zu erobern, bevor sie in die NATO aufgenommen und mit einer US-Atomrakete ausgerüstet würde. In ähnlicher Weise, aber in umgekehrter Richtung, weigerte sich US-Präsident John Fitzgerald Kennedy 1962 während der Kubakrise, der Sowjetunion den Zugang zu Kuba zu gestatten und sowjetische Raketen zu stationieren, die das amerikanische Kommandozentrum im Weißen Haus innerhalb von 30 Minuten erreichen konnten. Der andere große Unterschied in diesem Fall ist, dass der Kreml nur 5 Minuten Raketenflugzeit von der Ukraine entfernt ist, und nicht 30 Minuten, und dass die NATO-Staaten sich weigerten, überhaupt mit Russland zu verhandeln. Nach der Ablehnung durch die NATO am 7. Januar 2022 – der Weigerung, überhaupt über die Angelegenheit zu verhandeln – musste Russland aus Gründen der nationalen Sicherheit Maßnahmen ergreifen, und nichts Geringeres als eine Invasion der Ukraine konnte diese notwendige Maßnahme sein, die Russland von der NATO aufgezwungen wurde. Die imperialistische Aggressionsmacht ist hier Amerika (der virtuelle Besitzer des NATO-Bündnisses), NICHT Russland. Amerika beansprucht das Recht, sein Imperium bis auf 5 Minuten an die russische Kommandozentrale heranzubringen; Russland droht nicht damit, seine Grenze bis auf 5 Minuten an die amerikanische Kommandozentrale heranzubringen. Allein die Vorstellung, dass Russland ein Interesse daran haben könnte, in ein NATO-Land einzumarschieren – oder auch nur in die Ukraine einzumarschieren, bevor Amerika im Februar 2014 die Ukraine gegen Russland aufgehetzt hat – ist eine bösartige und hasserfüllte Lüge, die ihren Ursprung in Washington DC hat und im gesamten dortigen Imperium nachgeplappert wird.



#Lüge Nr. 2: Der Krieg in der Ukraine begann am 24. Februar 2022.

In Wirklichkeit befinden wir uns im zehnten Jahr dieses Krieges. Der Krieg in der Ukraine begann 2014, wie sowohl Stoltenberg von der NATO als auch Zelensky von der Ukraine sagten. Er wurde im Februar 2014 durch einen US-Putsch ausgelöst, bei dem der demokratisch gewählte, neutralistische Präsident durch einen von den USA ausgewählten, radikal antirussischen Führer ersetzt wurde, der sofort ein Programm ethnischer Säuberungen durchführte, um die Bewohner der Regionen loszuwerden, die mit überwältigender Mehrheit für den gestürzten Präsidenten gestimmt hatten. Russland reagierte am 24. Februar 2022 militärisch, um die Ukraine daran zu hindern, den USA die Stationierung einer Rakete zu gestatten, die nur 317 Meilen (ca. 510 km) oder fünf Flugminuten vom Kreml entfernt war – zu wenig Zeit für Russland, um zu reagieren, bevor sein Zentralkommando durch einen amerikanischen Atomschlag enthauptet worden wäre. (Wie ich am 28. Oktober 2022 titelte: „NATO will Atomraketen an Finnlands russischer Grenze stationieren – Finnland sagt Ja“. Die USA hatten dies gefordert, vor allem weil es die amerikanischen Atomraketen viel näher an den Kreml bringen würde als jetzt, nur 507 Meilen (ca. 816 km) entfernt – nicht so nah wie die Ukraine, aber bisher am nächsten).



#Lüge Nr. 3: Dies ist ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland.

Die Ukraine war neutral zwischen Russland und Amerika, bis Obamas brillant ausgeführter ukrainischer Staatsstreich, den seine Regierung spätestens im Juni 2011 zu planen begann und der im Februar 2014 erfolgreich abgeschlossen wurde, einen fanatischen Antirussen dazu brachte, eine „Anti-Terror-Operation“ in Regionen durchzuführen, die die neue antirussische US-Regierung ablehnten, um Demonstranten zu töten und schließlich die Bewohner dieser Regionen zu terrorisieren. In den Regionen, die gegen die neue antirussische Regierung der USA waren, wurde eine „Anti-Terror-Operation“ durchgeführt, um Demonstranten zu töten und schließlich die Bewohner dieser Regionen zu terrorisieren, um so viele Menschen wie möglich zu töten und die übrigen zu zwingen, nach Russland zu fliehen, damit es bei den Wahlen keine pro-russischen Wähler mehr gibt.



Die US-Regierung hatte das Meinungsforschungsinstitut Gallup sowohl vor als auch nach dem Staatsstreich beauftragt, die Ukrainer, insbesondere diejenigen, die in der unabhängigen Republik Krim lebten, zu ihren Ansichten über die USA, Russland, die NATO und die EU zu befragen; und im Allgemeinen waren die Ukrainer weitaus russlandfreundlicher als die USA, die NATO oder die EU, aber dies war besonders auf der Krim der Fall; die US-Regierung wusste also, dass die Bewohner der Krim besonders widerständig sein würden. Allerdings war dies keine wirklich neue Information. Zwischen 2003 und 2009 wünschten sich nur etwa 20 Prozent der Ukrainer eine NATO-Mitgliedschaft, während etwa 55 Prozent dagegen waren. Im Jahr 2010 stellte Gallup fest, dass 17 % der Ukrainer die NATO als „Schutz für ihr Land“ betrachteten, während 40 % sie als „Bedrohung für ihr Land“ ansahen. Die Ukrainer sahen in der NATO mehrheitlich einen Feind als einen Freund. Nach Obamas Staatsstreich in der Ukraine im Februar 2014 „würde die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine 53,4 % der Stimmen erhalten, während ein Drittel der Ukrainer (33,6 %) sie ablehnen würde“. Danach lag die Zustimmung jedoch bei durchschnittlich 45 Prozent – immer noch mehr als doppelt so hoch wie vor dem Putsch.

Mit anderen Worten: Was Obama getan hat, war im Großen und Ganzen erfolgreich, er hat die Ukraine erobert, oder zumindest den größten Teil davon, und er hat die Meinung der Ukrainer über Amerika und Russland verändert. Aber erst mit der Zeit wurde das neokonservative Herz der amerikanischen Milliardäre erfolgreich in die ukrainische Nation eingepflanzt, um die Ukraine zu einem nützlichen Ort für die Stationierung von US-Atomraketen gegen Moskau zu machen (was das Ziel der US-Regierung dort ist). Noch im Februar 2014 – zum Zeitpunkt von Obamas Putsch – hatten mehr als 15 Prozent der amerikanischen Öffentlichkeit eine „sehr negative“ Meinung über Russland (kurz bevor Russland in die Ukraine einmarschierte, war diese Zahl bereits auf 42 Prozent gestiegen).



#Lüge Nr. 4: Dies ist kein Krieg zwischen der Ukraine und Russland, es ist ein Krieg zwischen Europa und Russland.



In Wirklichkeit ist es ein Krieg zwischen den Milliardären, die die US-Regierung kontrollieren, und Russland, das über mehr Bodenschätze als jedes andere Land verfügt, und das seit dem 25. Juli 1945 versucht, Russland zu erobern (zu kontrollieren). Amerikas Milliardäre kontrollieren vorwiegend die 100 größten US-Konzerne, die (hauptsächlich Waffen) an die US-Regierung und ihre Kolonien (ihre „verbündeten“ Regierungen) verkaufen; und um ihr jeweiliges Nettovermögen weiter zu vergrößern, müssen diese Milliardäre ihre Märkte, d.h. diese Regierungen kontrollieren. Und das tun sie, sodass ihre Anlageportfolios im Wert noch mehr, viel mehr gestiegen sind als die US-Aktienmärkte im Wert. Das ist ihr kollektiver Geschäftsplan. Nicht nur die NATO wurde 1949 von der US-Regierung gegründet, um Russland zu erobern, auch die EU wurde von der US-Regierung mit dem gleichen Ziel gegründet – um Russland zu erobern. Die Mitgliedsstaaten der NATO und der EU erhalten ihre Anweisungen bezüglich ihrer internationalen Beziehungen von der US-Regierung und ihren Agenten. Die europäischen Nationen haben praktisch keine Souveränität, sie sind lediglich Kolonien ihres Diktators (seit dem 25. Juli 1945), des US-Regimes, das von seinen Milliardären kontrolliert wird. Die amerikanische Aristokratie kontrolliert die Aristokratie all ihrer Kolonien. In einem Imperium kann es keine Demokratie geben, und in diesem Imperium gibt es keine Demokratie. Das ist die Realität des Krieges in der Ukraine: Es ist ein imperialistischer Krieg des US-Regimes und seiner Kolonien gegen Russland, und er wird (bis jetzt) auf den Schlachtfeldern der Ukraine ausgetragen.