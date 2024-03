Whitehead: Die Tyrannei nimmt zu, während die Freiheit fällt

Veröffentlicht von: John & Nisha Whitehead

Als promovierte Philosophin erlebte Arendt den Aufstieg Hitlers in Deutschland und die Schrecken der Konzentrationslager, bevor sie 1941 in die USA floh. Sie ist qualifiziert, über Tyrannei zu sprechen. Technokraten, die Hitler bereitwillig dabei halfen, Millionen von „unnützen Essern“ zu töten, waren genauso wahnsinnig wie er selbst. Das ist auch heute der Fall, aber jetzt führen die Technokraten selbst die Welt in den Untergang. Hannah verstand und schrieb über die Technokratie. Ein Schriftsteller erklärte, Arendt warnt vor den Gefahren der Technokratie und verweist auf das abgestumpfte moralische Gewissen eines Eichmann [Anm.: der ein Technokrat war], der meinte, er setze die Menschen nur in die Züge und habe nicht die intellektuelle Neugier, über ihr Ziel und das wahrscheinliche Ergebnis nachzudenken, oder er sei beiläufig gleichgültig. Als Antwort auf einen Kritiker schrieb sie: „Über ‚Organisationsmaschinen‘ nachzudenken, ist das Markenzeichen der technokratischen Mentalität.“ Bingo! Historisch gesehen dient die Tyrannei einem titelgebenden Oberhaupt, wie Hitler, Stalin, Mussolini, Pol Pot usw. Nicht so heute. Die Technokratie ist ein System, eine Maschine, ein institutioneller Irrsinn. Der Technokrat und Gelehrte der globalen Elite, Parag Khanna, hat dies in seinem Buch „Connectography“ sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, „Wir bauen diese globale Gesellschaft ohne einen globalen Führer auf. Die globale Ordnung ist nicht mehr etwas, das von oben diktiert oder kontrolliert werden kann. Die Globalisierung ist selbst die Ordnung.“ Diejenigen, die einen „Diktator“ suchen, werden diesen Punkt völlig übersehen: Tyrannei ist ein Symptom, das der Technokratie entspringt. TN-Redakteur

„Nie war unsere Zukunft unvorhersehbarer, nie waren wir so sehr von politischen Kräften abhängig, denen man nicht zutrauen kann, dass sie den Regeln des gesunden Menschenverstandes und des Eigeninteresses folgen – Kräfte, die nach den Maßstäben anderer Jahrhunderte wie purer Wahnsinn aussehen“ Hannah Arendt, Die Ursprünge des Totalitarismus

Tag für Tag nimmt die Tyrannei zu und die Freiheit ab.

Das US-Militär wird eingesetzt, um U-Bahn-Stationen zu patrouillieren und die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu überwachen, angeblich im Namen der nationalen Sicherheit.

Der Finanzsektor wird zur umfassenden Überwachung der privaten Finanzdaten der Amerikaner genutzt, während der Unterhaltungssektor angezapft wird, um Videospielfans mit einer Vorliebe für gewalttätige, potenziell extremistische Inhalte ausfindig zu machen – alles in dem angeblichen Bestreben, Personen aufzuspüren, die eine regierungsfeindliche Haltung einnehmen.

Öffentliche und private Einrichtungen werden mit ausgefeilten Überwachungstechnologien, einschließlich biometrischer und gesichtserkennender Software, ausgestattet, um Amerikaner zu verfolgen, wo immer sie hingehen und was immer sie tun. Weltraumsatelliten mit leistungsstarken Überwachungskameras machen die Privatsphäre null und nichtig.

Dies ist der Zustand unserer Nation, über den niemand spricht – nicht die Politiker, nicht die Gerichte und nicht der Kongress: Die Macht der Regierung wird immer dreister, während die Rechte der Bürger weiterhin mit Füßen getreten werden.

Hitler versteckt sich in den Schatten, während die Bürger – die einzigen, die mächtig genug sind, um die autoritäre Flut aufzuhalten, die unsere konstitutionelle Republik zu belagern droht – leicht abgelenkt und bequem durch politische Theatralik und Nachrichtenzyklen abgelenkt werden, die alle paar Tage wechseln.

Diese traurige Wahrheit gilt unabhängig davon, welche Partei den Kongress oder das Weiße Haus kontrolliert hat.

Dies sind gefährliche Zeiten.

Doch während die Präsidentschaftskandidaten ausführlich über die Gefahren sprechen, die von der Oppositionspartei ausgehen, stellt die US-Regierung immer noch die größte Bedrohung für unsere Freiheiten und unsere Lebensweise dar.

Erschießungen unbewaffneter Personen durch die Polizei, invasive Überwachung, Blutentnahmen am Straßenrand, Leibesvisitationen am Straßenrand, schiefgelaufene Razzien durch SWAT-Teams, die kostspieligen Kriege des militärisch-industriellen Komplexes, Ausgaben in Form von Schweinefleisch, Gesetze zur Vorverurteilung von Straftaten, Beschlagnahmung von zivilen Vermögenswerten, Fusionszentren, Militarisierung, bewaffnete Drohnen, intelligente Polizeiarbeit durch KI-Roboter, Gerichte, die im Gleichschritt mit dem Polizeistaat marschieren, Schulen, die als Indoktrinationszentren fungieren, Bürokraten, die den Tiefen Staat an der Macht halten: Dies sind nur einige der Methoden, mit denen der Polizeistaat weiterhin seine Muskeln spielen lässt, um jeden einzuschüchtern, der noch an der antiquierten Vorstellung festhält, dass die Regierung „uns, dem Volk“, Rechenschaft schuldet.

Machen Sie sich selbst ein Bild vom Zustand unserer Nation:

Die Amerikaner haben kaum Schutz vor polizeilichem Missbrauch. Die Polizei und andere Regierungsbeamte wurden allgemein ermächtigt, jeden, den sie für geeignet halten, unter fast allen Umständen zu untersuchen, zu stoßen, zu kneifen, zu betäuben, zu durchsuchen, zu beschlagnahmen, zu entkleiden und generell zu misshandeln, und das alles mit dem allgemeinen Segen der Gerichte. Es ist nicht mehr ungewöhnlich, von Vorfällen zu hören, bei denen die Polizei zuerst auf unbewaffnete Personen schießt und erst danach Fragen stellt. Was jedoch immer häufiger vorkommt, ist die Nachricht, dass die an diesen Vorfällen beteiligten Polizisten mit kaum mehr als einem Klaps auf die Hand davonkommen.

Die Amerikaner sind kaum mehr als die Geldbeutel zur Finanzierung des Polizeistaats. Wenn es eine absolute Maxime gibt, nach der die Bundesregierung zu handeln scheint, dann ist es die, dass der amerikanische Steuerzahler immer abgezockt wird. Dies gilt unabhängig davon, ob die Steuerzahler gezwungen werden, teure Waffen zu finanzieren, die gegen uns eingesetzt werden, endlose Kriege, die unserer Sicherheit und unseren Freiheiten wenig nützen, oder aufgeblähte Regierungsbehörden mit ihren geheimen Budgets, verdeckten Plänen und klandestinen Aktivitäten.

Die Amerikaner sind nicht mehr unschuldig, bis ihre Schuld bewiesen ist. Früher gingen wir davon aus, dass man unschuldig ist, bis die Schuld bewiesen ist. Nicht zuletzt aufgrund des rasanten technischen Fortschritts und einer verstärkten Überwachungskultur hat sich die Beweislast verschoben, so dass das Recht, als unschuldig zu gelten, bis die Schuld bewiesen ist, einer neuen Norm gewichen ist, nach der alle Bürger verdächtig sind. In der Tat hat die Regierung – gemeinsam mit den Unternehmen – die ultimative Verdächtigengesellschaft errichtet. In einem solchen Umfeld sind wir alle potenziell des einen oder anderen Fehlverhaltens schuldig.

Die Amerikaner haben nicht mehr das Recht auf Selbstverteidigung. Während sich die Gerichte weiterhin über die genaue Natur der durch den zweiten Verfassungszusatz geschützten Rechte streiten, hat die Regierung selbst ihren Standpunkt sehr deutlich gemacht. Wenn es um Waffenrechte im Besonderen und die Rechte der Bürger im Allgemeinen geht, hat die US-Regierung eine „Tu, was ich sage, nicht was ich tue“-Mentalität angenommen. Nirgendwo wird diese Doppelmoral deutlicher als in den Versuchen der Regierung, sich bis an die Zähne zu bewaffnen, während sie jeden als verdächtig ansieht, der es wagt, legal eine Waffe zu besitzen, geschweige denn sie zur Selbstverteidigung zu benutzen. Zwar ist der Besitz einer Schusswaffe in Amerika technisch gesehen immer noch legal, doch kann der Besitz einer solchen Waffe jetzt dazu führen, dass man angehalten, durchsucht, verhaftet, auf jede erdenkliche Weise überwacht, als Verdächtiger behandelt, ohne jemals ein Verbrechen begangen zu haben, angeschossen und getötet wird.

Die Amerikaner haben kein Recht mehr auf Privateigentum. Wenn Regierungsbeamte in Ihr Haus eindringen, Ihre Türen aufbrechen, Ihren Hund töten, Ihr Mobiliar beschädigen und Ihre Familie terrorisieren können, ist Ihr Eigentum nicht mehr privat und sicher – es gehört der Regierung. Ebenso sind Sie nicht mehr der Eigentümer Ihres Eigentums, wenn Regierungsbeamte Sie mit Geldstrafen belegen und verhaften können, weil Sie in Ihrem Vorgarten Gemüse anbauen, mit Freunden in Ihrem Wohnzimmer beten, Solarzellen auf Ihrem Dach installieren und Hühner in Ihrem Garten züchten.

Die Amerikaner haben kein Mitspracherecht mehr darüber, was ihre Kinder in der Schule zu sehen bekommen. Unglaublicherweise besteht die Regierung weiterhin darauf, dass Eltern ihre Rechte im Wesentlichen aufgeben, wenn sie ihre Kinder auf eine öffentliche Schule schicken. Diese wachsende Spannung in der Frage, ob junge Menschen, vor allem in den öffentlichen Schulen, im Wesentlichen Mündel des Staates sind, mit denen die Regierungsbeamten nach eigenem Gutdünken verfahren können, unter Missachtung der verfassungsmäßigen Rechte der Kinder und ihrer Eltern, steht im Mittelpunkt fast aller Debatten über Bildungsprogramme, Schuldisziplin und das Ausmaß, in dem Eltern ein Mitspracherecht über das Wohlergehen ihrer Kinder in und außerhalb der Schule haben.

Die Amerikaner sind gegenüber den militarisierten Polizeikräften machtlos. Da die örtlichen Polizeibehörden militärische Waffen, Ausbildung und Ausrüstung erwerben, die besser für das Schlachtfeld geeignet sind, sehen die Amerikaner ihre einst friedlichen Gemeinden in militärische Vorposten verwandelt, die von einer stehenden Armee patrouilliert werden.

Die Amerikaner haben kein Recht mehr auf körperliche Unversehrtheit. Die Debatte über die körperliche Unversehrtheit erstreckt sich über ein weites Feld, das von Abtreibung und Euthanasie bis zu erzwungenen Blutabnahmen, biometrischer Überwachung und medizinischer Grundversorgung reicht. Zwangsimpfungen, erzwungene Leibesvisitationen, erzwungene Darmspiegelungen, erzwungene Blutabnahmen, erzwungene Atemalkoholtests, erzwungene DNA-Entnahmen, erzwungene Augenscans, erzwungene Aufnahme in biometrische Datenbanken: Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie die Amerikaner immer wieder daran erinnert werden, dass wir keine Kontrolle darüber haben, was mit unserem Körper geschieht, wenn wir mit Regierungsbeamten zusammentreffen.

Die Amerikaner haben kein Recht mehr auf Privatsphäre. Trotz der erschütternden Zahl von Enthüllungen über das Ausspionieren von Telefonanrufen, Facebook-Posts, Twitter-Tweets, Google-Suchen, E-Mails, Einkäufen in Buchhandlungen und Lebensmittelläden, Kontoauszügen, Mautdaten usw. durch die Regierung haben der Kongress, der Präsident und die Gerichte wenig bis gar nichts unternommen, um diesen Missständen entgegenzuwirken. Stattdessen scheinen sie entschlossen, uns an das Leben in diesem elektronischen Konzentrationslager zu gewöhnen.

Die Amerikaner haben keine repräsentative Regierung mehr. Wir haben die Ära der repräsentativen Regierung hinter uns gelassen und sind in das Zeitalter des Autoritarismus eingetreten, in dem alle Bürger verdächtig sind, Sicherheit über Freiheit triumphiert und so genannte gewählte Beamte die Interessen der Machtelite der Unternehmen vertreten. Diese auf den Kopf gestellte Travestie von Recht und Regierung ist zu Amerikas neuer Normalität geworden.

Die Amerikaner können sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Gerichte für Gerechtigkeit sorgen. Der Oberste Gerichtshof der USA sollte eine Institution sein, die eingreift und das Volk vor der Regierung und ihren Vertretern schützt, wenn diese ihre Grenzen überschreiten. Doch durch ihre Ehrerbietung gegenüber der Polizeigewalt, ihre Bevorzugung der Sicherheit gegenüber der Freiheit und die Aushöhlung unserer grundlegendsten Rechte um der Ordnung und der Zweckmäßigkeit willen sind die Richter des Obersten Gerichtshofs zu den Architekten des amerikanischen Polizeistaats geworden, in dem wir jetzt leben, während die unteren Gerichte sich selbst zu Ordnungsgerichten ernannt haben, die in erster Linie damit beschäftigt sind, die Agenda der Regierung voranzutreiben, egal wie ungerecht oder illegal sie ist.

Ich habe noch nicht einmal den Konzernstaat, den militärisch-industriellen Komplex, die Razzien der SWAT-Teams, die invasive Überwachungstechnologie, die Null-Toleranz-Politik in den Schulen, die Überkriminalisierung oder die privatisierten Gefängnisse erwähnt, um nur einige wenige zu nennen, aber das, was ich angesprochen habe, sollte ausreichen, um zu zeigen, dass sich die Landschaft unserer Freiheiten bereits dramatisch verändert hat und sich zweifellos weiter verschlechtern wird, es sei denn, die Amerikaner finden einen Weg, die Kontrolle über ihre Regierung zurückzuerobern und ihre Freiheiten wiederzuerlangen.

Dieses stetige Abgleiten in die Tyrannei, die von militarisierten lokalen und bundesstaatlichen Polizeikräften und legalistischen Bürokraten ausgeübt wird, wurde in den letzten mehr als siebzig Jahren von jedem einzelnen Präsidenten vorangetrieben, unabhängig von seiner politischen Zugehörigkeit.

Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich.

Wir befinden uns derzeit auf einem gefährlichen Weg.

Nachdem wir der Regierung erlaubt haben, sich auszudehnen und unseren Einflussbereich zu überschreiten, befinden wir uns auf der Verliererseite eines Tauziehens um die Kontrolle über unser Land und unser Leben. Und solange wir es zulassen, werden die Regierungsbeamten weiterhin unsere Rechte mit Füßen treten, wobei sie ihre Handlungen stets damit rechtfertigen, dass sie dem Wohl des Volkes dienen.

Doch die Regierung kann nur so weit gehen, wie „wir, das Volk“ es zulassen. Darin liegt das Problem.

Die missliche Lage, in der wir uns befinden, spricht Bände über die Art der Regierung, die uns aufgehalst wurde, und darüber, wie sie die Rechte und die Souveränität von „uns, dem Volk“ sieht.

Heute hört man nicht mehr viel über Souveränität. Souveränität ist ein verstaubter, antiquierter Begriff, der auf eine Zeit zurückgeht, in der Könige und Kaiser mit absoluter Macht über eine Bevölkerung herrschten, die keine Rechte hatte. Die Amerikaner stellten die Idee der Souveränität auf den Kopf, als sie ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erklärten und die absolute Autorität von König Georg III. ablehnten. Damit beanspruchten die Amerikaner das Recht auf Selbstverwaltung für sich und setzten sich selbst als die höchste Autorität und Macht ein.

Mit anderen Worten: In Amerika haben „wir, das Volk“ – souveräne Bürger – das Sagen.

Wenn die Regierung also handelt, soll sie es auf unser Geheiß und in unserem Namen tun, denn wir sind die Herrscher.

Aber genau so ist es nicht geworden, oder?

In den mehr als 200 Jahren, in denen wir uns kühn auf dieses Experiment der Selbstverwaltung eingelassen haben, haben wir stetig an Boden gegenüber den dreisten Machtergreifungen der Regierung verloren, die uns im so genannten Namen der nationalen Sicherheit aufgezwungen wurden.

Wir haben die Kontrolle über die intimsten Aspekte unseres Lebens an Regierungsbeamte abgegeben, die zwar einen Sitz der Autorität innehaben, aber weder weiser noch klüger sind, unsere Bedürfnisse besser kennen, mehr über unsere Probleme wissen oder besser wissen, was wirklich in unserem Interesse ist.

Die Regierung hat uns von unserem rechtmäßigen Thron gestoßen. Sie hat unsere rechtmäßige Autorität an sich gerissen. Sie hat den ultimativen Staatsstreich inszeniert. Ihre Vertreter tun nicht einmal mehr so, als wären sie „uns, dem Volk“, Rechenschaft schuldig.

Das Schlimmste aber ist, dass „wir, das Volk“ gegenüber dieser ständigen Untergrabung unserer Freiheiten desensibilisiert sind.

Wie können wir die Vision der Gründerväter von der Regierung als einer Einheit, deren einziger Zweck darin besteht, dem Volk zu dienen, mit dem Beharren des Polizeistaats darauf vereinbaren, dass die Regierung die höchste Autorität ist, dass ihre Macht die des Volkes übertrumpft und dass sie diese Macht auf jede Weise ausüben kann, die sie für richtig hält (dazu gehören das Durchbrechen von Türen durch Regierungsbeamte, Massenverhaftungen, ethnische Säuberungen, die Erstellung von Rassenprofilen, unbefristete Inhaftierungen ohne ordentliches Verfahren und Internierungslager)?

Sie können nicht miteinander in Einklang gebracht werden. Es sind polare Gegensätze.

Wir nähern uns schnell einem Moment der Abrechnung, in dem wir gezwungen sein werden, zwischen der Vision dessen, was Amerika sein sollte (ein Modell für Selbstverwaltung, in dem die Macht beim Volk liegt) und der Realität dessen, was es geworden ist (ein Polizeistaat, in dem die Macht bei der Regierung liegt), zu wählen.

Wir sind dabei, die Fehler der Geschichte zu wiederholen – nämlich die Herrschaft eines totalitären Staates über uns zuzulassen.

Die ehemalige KZ-Insassin Hannah Arendt hat davor gewarnt, als sie schrieb:

„Unabhängig von der spezifisch nationalen Tradition oder der besonderen geistigen Quelle ihrer Ideologie haben totalitäre Regierungen immer Klassen in Massen verwandelt, das Parteiensystem nicht durch Einparteiendiktaturen, sondern durch Massenbewegungen ersetzt, das Machtzentrum von der Armee zur Polizei verlagert und eine offen auf Weltherrschaft ausgerichtete Außenpolitik etabliert.“

Und was bedeutet das für uns?

Aldous Huxley prophezeite, dass die Regierung schließlich einen Weg finden würde, „die Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben, und sozusagen eine Diktatur ohne Tränen zu errichten, eine Art schmerzloses Konzentrationslager für ganze Gesellschaften zu schaffen, so dass den Menschen tatsächlich ihre Freiheiten genommen werden, sie es aber eher genießen werden, weil sie durch Propaganda oder Gehirnwäsche oder durch pharmakologische Methoden verstärkte Gehirnwäsche von jeglichem Wunsch, sich aufzulehnen, abgelenkt werden. Und das scheint die endgültige Revolution zu sein“.

Die Antwort? Lassen Sie sich von der Gehirnwäsche befreien, wie ich in meinem Buch „Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries„.

Hören Sie auf, sich ablenken und umlenken zu lassen.

Lernen Sie Ihre Rechte kennen.

Setzen Sie sich für die Gründungsprinzipien ein.

Lassen Sie Ihre Stimme und Ihr Votum für mehr als nur politische Posen zählen.

Hören Sie nie auf, lautstark gegen die Aushöhlung Ihrer Freiheiten auf lokaler und nationaler Ebene zu protestieren.

Und vor allem: Tun Sie diese Dinge heute.