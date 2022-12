Die größten waffenproduzierenden Unternehmen der Welt

Zum ersten Mal seit über 30 Jahren haben die Vereinigten Staaten am Freitag in einer streng kontrollierten Präsentation einen neuen strategischen Bomber vorgestellt. Der nuklear fähige B-21 Raider soll 2027 in Dienst gestellt werden und wird als wichtiger Teil der Antwort der USA auf die militärische Aufrüstung Chinas gesehen. Auch die geschätzten Kosten wurden bekannt gegeben: Der Hersteller des Flugzeugs, Northrop Grumman, kann mit 700 Millionen Dollar pro Flugzeug rechnen. Auch viele andere Unternehmen werden von dem Projekt profitieren, denn nach Angaben des Rüstungskonzerns sind 400 Zulieferer an dem Projekt beteiligt. Einer von ihnen ist Raytheon Technologies, dessen Tochtergesellschaft Pratt & Whitney die Triebwerke für den neuen Tarnkappenjet herstellen wird.

Sowohl Northrop Grumman als auch Raytheon stehen auf der Rangliste der größten Rüstungsunternehmen der Welt. Trotz eines sechsprozentigen Rückgangs der Waffenverkäufe von Northrop Grumman erwirtschaftete das Unternehmen für Luft- und Raumfahrt und Verteidigungstechnologie im Jahr 2021 einen Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar und ist damit das viertgrößte Unternehmen der Welt in diesem Bereich. Die Rüstungsumsätze von Raytheon stiegen um neun Prozent auf 42 Milliarden Dollar und liegen damit nur noch hinter Lockheed Martin mit 60 Milliarden Dollar.

Wie ein Blick auf diese Infografik zeigt, dominieren US-Unternehmen die Spitze der Liste. Aber auch zwei chinesische Unternehmen sind vertreten: Norinco und AVIC, die beide im Jahr 2021 ein starkes Wachstum verzeichneten, erzielten im vergangenen Jahr zusammen einen Waffenumsatz von über 40 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI) sind die Waffenverkäufe der 100 größten Waffenproduzenten der Welt im Jahr 2021 um 1,9 Prozent auf 592 Milliarden Dollar gestiegen, obwohl es Probleme in der Lieferkette gab.