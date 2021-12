Die große Erzählung von Klaus: Die Einschließung des Volkes in Platons Höhle für das 21. Jahrhundert

Zum Leidwesen der Wächter von Davos ist die Realität der neuen großen Erzählung eine Welt, in der genau diese Prinzipien fehlen, die die Menschheit braucht, um in unserem kreativen, vernünftigen Universum zu überleben und zu gedeihen.

Falls Sie das Gefühl hatten, dass Ihre Welt zu einem klischeehaften dystopischen Filmskript wird, brauchen Sie nicht traurig zu sein. Es scheint, dass zumindest einige der Bösewichte mit Ihnen übereinstimmen.

Unzufrieden mit den unbefriedigenden Geschichten, Drehbüchern und Erzählungen, die unseren ungeordneten Zeitgeist prägen, haben Klaus Schwab und andere gruselige Kerkermeister, die versuchen, die postkovide Welt zu verwalten, eine „Neue Erzählung“ gefordert, um unser 21. Jahrhundert und darüber hinaus zu gestalten. Schwab beschrieb die Great Narrative Initiative des Weltwirtschaftsforums, die am 11. November angekündigt wurde, als eine „gemeinsame Anstrengung der weltweit führenden Denker, um längerfristige Perspektiven zu entwickeln und gemeinsam eine Erzählung zu schaffen, die dazu beitragen kann, eine widerstandsfähigere, integrativere und nachhaltigere Vision für unsere gemeinsame Zukunft zu entwickeln“.

Es steht außer Frage, dass dieses neue Projekt beängstigend ist, aber kann es funktionieren? Hat es irgendeine Grundlage in der Realität oder ist die oligarchische Hohepriesterschaft, die diese Scheißshow inszeniert, berauscht von ihren eigenen, selbst geschaffenen Narrativen und völlig unfähig, die Saat der Selbstzerstörung zu erkennen, die sie für sich selbst geschaffen hat?

Lassen Sie uns diese Frage etwas genauer untersuchen.

So weit wir zurückblicken, zeigt die aufgezeichnete Geschichte Mythen und Geschichten, die die subjektive Erfahrung jeder Kultur prägen, die versucht, der objektiven Welt und den vielen schwierigen Herausforderungen, die uns in den Weg gelegt werden, einen Sinn zu geben.

Narrative mit tiefer Struktur

Eine Eiszeit geht zu Ende und der Meeresspiegel steigt um Hunderte von Metern an, wodurch Millionen Menschen ertrinken und die Küstenstädte zerstört werden. Infolgedessen tauchen in verschiedenen Kulturen der Welt Flutmythen auf.

Feuer am Himmel spiegeln schreckliche Asteroiden wider, die auf der Erde einschlagen und die Ökosysteme verwüsten und vielleicht sogar Vulkanismus und gewaltige Wetteranomalien auslösen. Infolgedessen entstehen immer mehr Mythen mit Helden, Schurken, Engeln und Göttern, die Sünder bestrafen und die Tugendhaften belohnen.

Im Laufe der Geschichte haben Schamanen, Priester und Dichter unzählige Geschichten erfunden, um traumatischen Ereignissen, die entweder durch die Natur oder durch geopolitische Strategien ausgelöst wurden, einen Sinn zu geben. Einige klassische Geschichten haben vielleicht sogar geopolitische Übel auf dem sichereren Terrain der Fiktion aufgedeckt, wenn wörtliche Wahrheiten unmöglich waren. Ein Beispiel für den letzteren Fall sind die olympischen Götter in Homers Geschichten, die aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächliche oligarchische Familien repräsentierten, die endlose Kriege manipulierten und die Torheit und Korruption der von ihnen gewählten Schachfiguren im Großen Spiel des antiken Griechenlands ausnutzten.

Diese Geschichten sind Teil des menschlichen Daseins und größtenteils ganz natürlich.

In unserem angeblich aufgeklärten, säkularen Zeitalter werden diese Formen von Mythen jedoch als törichte Praktiken aus einfacheren, unwissenschaftlichen Zeiten abgetan.

Die Wissenschaft hat uns gelehrt, an die Logik zu glauben. Nicht an den Glauben an Gott oder an die Gesundheit unserer immateriellen Seelen.

Die mittelalterlichen Mythen von Seeungeheuern und flachen Erden, jenseits derer ahnungslose Reisende ein schreckliches Schicksal erwartete, wurden in der Zeit der Aufklärung durch eine neue Art von Erzählungen ersetzt. In dieser Zeit wurden reine Logik und Empirie auf die neuen Altäre gestellt, auf denen einst die Religion stand, und uns wurde gesagt, wir sollten neue Gottheiten mit Namen wie Kant, Locke, Hegel, Bacon und Newton anbeten. Als Nietzsche Gott für tot erklärte, war dies die Strömung der Denker, die ihn angeblich getötet hat.

Der indische Dichter Rabindranath Tagore sagte über diejenigen, die an dieser Krankheit der metastasierten Logik leiden: „Ein Geist, der nur aus Logik besteht, ist wie ein Messer, das nur aus Klingen besteht. Es lässt die Hand bluten, die es benutzt.“

Als das Fundament der aufklärerischen Logik vor über einem Jahrhundert unter dem Druck der Realität zusammenzubrechen begann, lehrten neue Narrative in Form des Standardmodells der Quantenmechanik den modernen Menschen, dass alles, was lebendig erscheint, in Wahrheit nur aus nicht lebenden Atomen und chemischen Wechselwirkungen besteht… und dass das, was als geordnete Form erscheint, die mit einem Zweck arbeitet, lediglich die stochastische Bewegung von Atomen ist, ohne Zweck, Schönheit oder sogar objektive Wahrheit. Uns wurde gesagt, dass all dies nur durch eine Mischung aus Glück (statistische Wahrscheinlichkeit) und vier fundamentalen Kräften zusammengehalten wurde, die vor 13,7 Milliarden Jahren entstanden sind. Jegliches Verhalten im menschlichen Leben oder in der Natur wurde so durch darwinistische Modelle des Überlebens des Stärkeren und zufälliger Mutationen erklärt. Der Aufstieg moderner Ungeheuerlichkeiten wie der Eugenik und des Neo-Malthusianismus waren die kranken Kinder dieser schauerlichen Annahmen.

Je mehr wir hinter die beeindruckende Fassade dieser populären Erzählungen blicken, desto mehr stellen wir fest, dass die Mythen, die von modernen Hohepriestern im Namen politischer Interessen gesponnen wurden, nicht nur bis in unsere Zeit fortbestehen, sondern auch ständig neue Kostüme angenommen haben, um sich an unsere sich verändernde Welt anzupassen. Jene brillanten Köpfe, deren Entdeckungen die alten Narrative auf den Kopf stellten, indem sie über die Grenzen des induktiven/deduktiven Denkens hinausgingen, werden sorgfältig unter mathematischen Formeln verborgen, die nichts von dem Geist und der Persönlichkeit dieser außergewöhnlichen Menschen verraten (1).

Die politischen Folgen falscher Makronarrative

Einige politische Ausdrucksformen der heutigen säkularen Narrative waren zu sehen, als Neocons vor die Kameras traten und die Botschaft verbreiteten, dass die beiden entführten Flugzeuge, die am 11. September drei Türme zerstörten, von wütenden Muslimen in Höhlen inszeniert wurden, die unsere Freiheit hassten.

Uns wurde gesagt, dass Covid-19 von einem schlecht gekochten Säugetier stammte, das eine Fledermaus geküsst hatte, was eine völlige Abschaffung unserer verfassungsmäßigen Freiheiten erforderte.

Uns wurde gesagt, dass die Proteste vom 6. Januar 2021 in Washington D.C. ein Aufstand waren, der schlimmer war als alles, was die USA seit dem Bürgerkrieg erlebt hatten, als sich 500.000 Amerikaner vier Jahre lang gegenseitig abschlachteten.

Uns wird ständig erzählt, dass Russland Ambitionen hat, demokratische Wahlen in der gesamten freien Welt zu untergraben, während China darauf abzielt, westliche Werte zu untergraben und eine globale kommunistische Regierung durch seine imperiale Neue Seidenstraße zu errichten.

Ich könnte hier natürlich noch eine ganze Weile weitermachen, aber es erübrigt sich zu sagen, dass die politische Mythenbildung ein hässlicher Teil des Lebens ist. Doch während jede Lüge zweifellos großen Schaden anrichtet, ist unsere Anfälligkeit, auf diese Unwahrheiten hereinzufallen, in keiner Weise von unserer Akzeptanz jener höheren Metanarrative abgekoppelt, die in jene wissenschaftlichen Mythen eingebettet sind, die das WIE unseres Verstandes bestimmen. Jeder Hohepriester weiß, dass die Kontrolle darüber, WIE die Menschen denken, immer unendlich viel mächtiger ist als die Kontrolle darüber, WAS sie über eine bestimmte Sache denken. Auf diese Weise wuchs die Neokonservativenfäule in den USA über einige Generationen hinweg und führte uns zu der heutigen vielschichtigen Systemkrise.

Einer der Väter der Mutation, die zum Neokonservatismus wurde, war ein Meister der Erzählkunst namens Leo Strauss.

Leo Strauss‘ neokonservative Ungeheuerlichkeit

In enger Zusammenarbeit mit Vertretern der Fabian Society und der Frankfurter Schule predigte Strauss während seiner gesamten Lehrtätigkeit an der Columbia University, der New School und der University of Chicago Zehntausenden von begeisterten Studenten über mehrere Jahrzehnte hinweg eine perverse Interpretation von Platons Republik.

Zu den wichtigsten Lektionen in Strauss‘ Lehren (zumindest für einige wenige seiner Studenten) gehörte die Idee der Edlen Lüge, die Platon in Buch 3 der Republik entwickelt hatte. Strauss lehrte seine Schüler, dass diese edle Lüge die größte Waffe und das rechtmäßige Werkzeug eines jeden sei, der sich in einer Machtposition befinde, um über die Schwachen zu herrschen, und das zu jeder Zeit in der Geschichte.

In wahrer Nietzsche’scher Manier war die enge Definition von „Macht“ als Unterordnung der Schwachen unter die Starken die einzige Definition, die Strauss zuließ. Er lehrte seine Studenten, dass Platon zwar der Masse die Liebe zur Weisheit predigte, aber insgeheim eine andere Lehre für die Elite seiner Akademie vertrat, die die politische Macht kontrollieren würde. Diesen wenigen Auserwählten gab er die Namen „Herren“ und „Wächter“.

Strauss lehrte, dass Platons Wächter die Schatten an der Höhlenwand kontrollieren würden, die der an seine Sinne gefesselte Pöbel für die einzig mögliche Realität halten würde. Der Auftrag dieser perversen Neoplatoniker bestand darin, nicht das Ideal des Sokrates, sondern das des Thrasymachus zu leben, dessen unmoralische Lehre Sokrates im ersten Buch der Republik vernichtete. Den jungen Neokonservativen, die von ihrem Meister lernten, wurde beigebracht, dass das wahre „Geheimnis des Sokrates“ darin bestehe, wie Thrasymachus oder Kallikles (Schüler des Gorgias), Macht zu erlangen, unsere Begierden zu befriedigen und die Schatten in der Höhle zu kontrollieren.

Wie viele von Strauss‘ eigenen Schülern (wie Shadia Drury) im Laufe der Jahre feststellten, machte sich der alte Meister selbst schuldig, seinen eigenen perversen Hang zum Faschismus auf Platon zu projizieren, da er selbst geheime Lehren für seine ausgewählten Eliteschüler aufrechterhielt, wie es alle guten oligarchischen Kopfjäger tun müssen.

Platon von Strauss säubern

Obwohl ich Platon verehre, würde ich niemals leugnen, dass er ein Mythenmacher war.

Die Geschichten, die in seinen Dialogen Timaios, Kritias, Theaetetus, Sophist, Staatsmann, Meno, Gesetze, Phaedo, Apologie, Gorgias, Republik usw. dargelegt werden, haben das Denken einiger der größten historischen Persönlichkeiten in 2400 Jahren Weltgeschichte geprägt. Persönlichkeiten der Renaissance wie der Heilige Augustinus, Ibn Sina, Erasmus, Shakespeare, Benjamin Franklin, Lincoln, Moses Mendelsohn, Puschkin, Martin Luther King Jr. und unzählige andere brillante Seelen haben ihren Verstand an den Geschichten und Lehren aus Platons Schriften geschärft.

Aber war Platon wirklich der tyrannische Doppelgänger, als den ihn Strauss und seine Anhänger darstellen, der Moral für die Schwachen und Laster für diejenigen predigte, die die Schatten kontrollieren wollten?

Ein wahrer Wächter in Platons Welt zu sein, bedeutete mehr als nur aus der Höhle herauszukommen, um mit dem Licht der Sonne zu sehen (symbolisch für schöpferische Vernunft) und dann über die Massen zu herrschen.

Während Nietzscheaner wie Strauss an dieser Stelle aufhören zu lesen und sich dafür entscheiden, die Sklaven mit Hilfe einer höheren Macht des Denkens zu beherrschen, die nur einigen wenigen Auserwählten der Elite mit goldenem Kragen vorbehalten ist… machte Platon in seiner Republik und anderen Schriften sehr deutlich, dass der WAHRE Philosoph (und implizit der wahre Wächter) verpflichtet war, unter Einsatz seines oder ihres Lebens in die Höhle zurückzukehren, um bei der Befreiung seiner Mitgefangenen zu helfen.

Narrative für Freiheit oder Sklaverei?

„Jeder Künstler, jeder Wissenschaftler, jeder Schriftsteller muss sich jetzt entscheiden, wo er steht. Der Künstler muss Partei ergreifen. Er muss sich entscheiden, für die Freiheit oder für die Sklaverei zu kämpfen. Ich habe meine Wahl getroffen.

-Paul Robeson, 1937

Nun stellt sich die Frage: Woher wissen wir, welche Erzählungen darauf abzielen, uns zu versklaven, welche uns zu befähigen, und welche gutartig sind (wie der Glaube eines Kindes an die Zahnfee oder den Spielzeug tragenden Dicken, der Geschenke für gutes Benehmen eintauscht)?

Da das innere Universum eines jeden Menschen durch den Filter der Logik, der Sinne, der Vorstellungskraft und des freien Willens mit der äußeren Realität in Berührung kommt, ist es möglich, dass einige Erzählungen uns erheben und inspirieren können, mehr zu sein, als wir angesichts der unmöglichen Chancen sind? Können bestimmte Geschichten unsere Weisheit schärfen und uns von den Fesseln der Sinneswahrnehmung befreien, wenn uns beigebracht wird, immer mehr mit dem Auge des Verstandes und einer entwickelten Vorstellungskraft zu sehen?

Als George Washington 1776 eine kleine Truppe von Bauern gegen die größte Söldnertruppe der Welt anführte, war es da reine Logik, die sie in diesem statistisch unmöglichen Kampf leitete, oder waren es Geschichten von der Leidenschaft Christi, die diesen scheinbar irrationalen Drang nach Freiheit beflügelten? Als Syrien von ausländischen Dschihadisten heimgesucht wurde und am Rande des Abgrunds stand, haben da Geschichten vom Propheten Mohammed ihre Herzen dazu animiert, das Unmögliche zu tun, obwohl ein leichterer, wenn auch sklavischerer Weg der Kapitulation bevorstand?

Sicherlich hat die Geschichte immer wieder bewiesen, dass eine bestimmte Art von poetischer Geschichte uns befähigen kann, über unsere Grenzen hinauszuwachsen und Einsichten in die tieferen Wahrheiten der menschlichen Existenz und der universellen Realität selbst zu gewinnen. Sogar Shakespeares „fiktive“ Geschichten bieten der empfindsamen Seele großartige universelle Lektionen über die Menschlichkeit und die reale Politik, die großen Staatsmännern über Jahrhunderte gedient haben.

Ein letzter Blick auf die heutigen oligarchischen Geschichtenerzähler

Obwohl wir mit Sicherheit sagen können, dass Erzählungen gut und andere böse sein können, ist es möglich, dass die Oligarchen, die das heutige Projekt der Großen Erzählung leiten, der Menschheit nichts Böses wollen?

Vielleicht ist Lynn Forrester de Rothschild völlig aufrichtig, als sie 2014 zusammen mit Prinz Charles, Mark Carney und einer Handvoll Davoser Milliardäre, die ein Kapital von mehreren Billionen Dollar repräsentieren, den Council for Inclusive Capitalism ins Leben rief. Die Umwandlung des Kapitalismus in ein grünes, umweltfreundliches, inklusiveres System, das alle gleich behandelt, ist doch eine gute Sache, oder?

Als dieser Rat im Dezember 2020 mit dem Vatikan fusionierte, beschrieb Lynn de Rothschild das Ereignis als „eine historische neue Partnerschaft zwischen einigen der größten Investment- und Wirtschaftsführer der Welt und dem Vatikan … die moralische und marktwirtschaftliche Imperative verbindet, um den Kapitalismus zu einer mächtigen Kraft zum Wohle der Menschheit zu reformieren.“

Dieser Rat wird sogar von „einer Kerngruppe von Weltführern“ geleitet, die sich selbst „Wächter“ nennen, in Anlehnung an den Titel, den Platon vor 2400 Jahren verwendete.

Zu diesen Wächtern gehören die CEOs mächtiger Organisationen wie State Street, Bank of America, Johnson and Johnson, Rockefeller Foundation, Ford Foundation, Merck, British Petroleum und die Rothschild-Banken. Nicht gerade das moralisch fortschrittlichste Klientel politischer Schwergewichte, das man sich vorstellen kann, aber vielleicht wurde das Böse, an dem sie seit Jahrzehnten beteiligt sind, zum Wohle eines höheren Gutes arrangiert, das nur die Elite kennen darf…

Zum Unglück für die Davoser Wächter ist die Realität der neuen großen Erzählung eine Welt, in der genau die Prinzipien fehlen, die die Menschheit braucht, um in unserem kreativen, vernünftigen Universum zu überleben und zu gedeihen. Die Macht, ein Schattenland von verdummten Sklaven in einer Höhle zu kontrollieren, mag für einige beeindruckend sein, aber wenn man sie dem aktiven, kreativen, multipolaren Paradigma gegenüberstellt, das sich jetzt zu einer globalen Kraft des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts entwickelt, wird die Kontrolle über die Höhlenbewohner zu einem trostlosen und bedauernswerten Ziel.

Und wie jeder Parasit, der nichts anderes tun kann, als den Wirt zu töten, an dem er zu seinem Überleben nuckeln muss, werden die Hüter von Davos wahrscheinlich das gleiche Schicksal erleiden wie Edgar Poes ohnmächtiger, nihilistischer Oligarch Roderick Usher, als sein Schloss in einen Abgrund stürzte.

Der Autor ist unter matthewehret.substack.com zu erreichen.

Hinweis

(1) Einige beispielhafte Namen dieser außergewöhnlichen Persönlichkeiten sind Leonardo Da Vinci, Luca Pacioli, Pierre Fermat, Christian Huygens, Johannes Kepler, Gottfried Leibniz, Max Planck und Dimitry Mendeleyev (um nur einige zu nennen).