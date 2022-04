Die große Impfstoffkatastrophe

„Geimpfte haben eine bis zu sechsmal höhere Infektionsrate als Ungeimpfte, zeigen Daten der neuseeländischen Regierung“, lautet eine aktuelle Schlagzeile von The Daily Sceptic.

Aus Ländern auf der ganzen Welt kommen immer wieder beunruhigende Daten: Diejenigen, die gegen Covid-19 geimpft wurden, erkranken wesentlich häufiger an Covid als diejenigen, die nicht geimpft wurden. Schlimmer noch, die Geimpften erkranken und sterben nun auch häufiger als die Ungeimpften.

Im Vereinigten Königreich zum Beispiel waren im März fast 90 Prozent der Covid-Krankenhausaufenthalte und über 90 Prozent der Covid-Todesfälle unter den Geimpften zu verzeichnen.

Die britischen Daten stimmen mit denen aus anderen Ländern wie Neuseeland, Australien, Schottland und Kanada überein. Steve Kirsch hat diese Situation in seinem Substack-Artikel mit dem Titel The More You Vax, The Weaker Your Immune System Becomes zusammengefasst.

Kirschs Artikel beginnt mit dem folgenden Satz:

Verrückter geht es nicht mehr: Je öfter Sie sich impfen lassen, desto größer ist Ihre Chance, COVID zu bekommen. Wenn Sie sich dreimal impfen lassen, ist Ihr Risiko, an COVID zu erkranken, dreimal so hoch wie bei einer ungeimpften Person.

Kirsch verweist dann auf Analysen von staatlich erhobenen Daten, die zeigen, wie schlimm die Situation ist.

Wie reagieren die Regierungen auf diese Situation? Anstatt die schädlichen Impfstoffe zu stoppen, haben einige bereits angekündigt, die Veröffentlichung der schädlichen Zahlen einzustellen.

Eines ist natürlich ganz klar geworden: Anstatt Covid-19 zu stoppen, verschlimmern die Impfstoffe die Situation. In stark geimpften Ländern sind mehr Covid-Erkrankungen aufgetreten als je zuvor, bevor die Impfstoffe eingeführt wurden. Die Beispiele sind zahlreich: Das Vereinigte Königreich, Deutschland, Israel, Frankreich, Singapur, Hongkong, die Niederlande. Die Liste lässt sich fortsetzen.

Außerdem haben diese hochgeimpften Länder auch mehr Covid als weniger geimpfte Regionen. Beachten Sie diese Schlagzeile aus Newsweek:

COVID Impf-Raten in Afrika sind niedrig, aber die Region vermeidet das Schlimmste und lässt Wissenschaftler ratlos zurück

Daran gibt es wirklich nichts Verblüffendes. Die Daten zeigen deutlich, was passiert: Die Impfstoffe führen zu einem Anstieg von Covid, während das Fehlen der Impfstoffe schließlich zu einem Rückgang der Pandemie durch natürliche Immunität führt.

Würden wir in einer normalen Welt leben und wären die Impfstoffe wirksam, wäre es genau umgekehrt. Die stark geimpften Länder wären frei von Covid, während die wenig geimpften Länder die Hauptlast der Pandemie tragen würden.

Die Behörden wussten von Anfang an, dass die Impfstoffe versagen würden. Am 29. Januar letzten Jahres beispielsweise – kaum zwei Monate nach Beginn der weltweiten Impfoffensive – veröffentlichte die Zeitschrift Nature einen Artikel mit dem Titel How to redesign COVID vaccines so they protect against variants. Die Überschrift enthält das implizite Eingeständnis, dass die Impfstoffe nicht vor Varianten schützen würden.

Und dennoch haben die Regierungen in aller Welt weiter gelogen und diese unwirksamen Arzneimittel in die Körper von Milliarden von Menschen gepumpt. Dabei sprachen sie fälschlicherweise von einer „Pandemie der Ungeimpften“ und griffen böswillig diejenigen an, die sich weigerten, mitzumachen, und sperrten sie sogar ein.

Erinnern Sie sich noch daran, als Fauci sagte, dass eine Impfquote von 60 Prozent uns eine Herdenimmunität verleihen würde? Heute sind in den meisten westlichen Ländern mehr als 80 % der erwachsenen Bevölkerung geimpft, und dennoch gibt es dort mehr Covid als je zuvor.

Dies ist die traurige Realität der Situation: Nachdem der anfängliche Schutz nach einigen Monaten nachgelassen hat, sind diejenigen, denen die Covid-Impfstoffe gespritzt wurden, anfälliger für eine Ansteckung, für schwere Erkrankungen und für den Tod.

Igor Chudov zeigt in seinem Artikel mit dem Titel AIDS-Like Chronic Covid is Taking Over Europe, Australia and NZ (AIDS-ähnliche chronische Covid-Erkrankung erobert Europa, Australien und Neuseeland), wie die Impfstoffe offenbar das Immunsystem ihrer Empfänger untergraben und eine AIDS-ähnliche Immunschwäche hervorrufen. Viele Forscher haben dies bereits als VAIDS bezeichnet: vaccine acquired immune deficiency syndrome (Impfstoff erworbenen Immunschwächesyndroms).

Denken Sie bitte an die enormen Ausmaße des Ganzen: Mit Stand vom 12. April sind mehr als fünfundsechzig Prozent aller Menschen auf diesem Planeten mit diesen schädlichen Substanzen geimpft worden. Das sind mehr als 5,1 Milliarden Seelen.

Wenn sich die unheilvollen Trends fortsetzen, werden wir bald mit der größten Katastrophe konfrontiert sein, die die Menschheit je erlebt hat, mit Milliarden von Menschen, deren Gesundheit geschädigt oder ruiniert ist.

Diese Katastrophe wurde von skrupellosen Impfgegnern herbeigeführt, die dem größten Teil der Erdbevölkerung hastig zusammengebraute und unsachgemäß getestete Substanzen injizierten, die nicht einmal die Phase II der klinischen Tests bestanden haben. So schlimm unsere Lage auch ist, wir haben noch gar nicht über die vielen Menschen gesprochen, die bereits durch diese gefährlichen Arzneimittel getötet wurden.

Es ist sehr wichtig, dass die Impfstoffhersteller für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt genügend Daten, um sie für die Katastrophe zu belangen, die sie über die Menschheit gebracht haben. Diese Daten müssen freigegeben und für jedermann einsehbar gemacht werden.

Da die Impfgeschichte durch die sprunghaft ansteigenden Krankheitsfälle und die unverhältnismäßig hohe Zahl der Geimpften, die erkranken und sterben, entkräftet wurde, hat der wilde Impfkreuzzug vorerst etwas nachgelassen. Derzeit nutzen die Impfgegner und ihre Medienpartner den Krieg in der Ukraine, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vom Scheitern ihres Unternehmens abzulenken. Mit diesem Ablenkungsmanöver sind sie erstaunlich erfolgreich gewesen. Während noch vor ein paar Monaten die Ungeimpften zum offiziellen Hassobjekt erklärt wurden, sind jetzt Wladimir Putin und die Russen die Zielscheibe des öffentlichen Zorns und der Empörung.

Es ist wirklich erstaunlich, wie durch und durch leichtgläubig und gehirngewaschen der Großteil der Öffentlichkeit ist.

Man denke nur an die Proklamation, die das Weiße Haus im Dezember letzten Jahres herausgegeben hat und in der es den Unbestechlichen Unheil und Tod wünscht:

Wie sich herausstellt, sind die Dinge nicht so gelaufen, wie Joe Biden und seine Lakaien es sich gewünscht haben. Wie der brillante Igor Chudov feststellt, sind es die Geimpften, die heute in Schwierigkeiten sind:

„Die Krankenhäuser sind mit den Geimpften überfordert. Endlose Covid-Kurzzeit-Reinfektionen, die das Vereinigte Königreich und den Rest der westlichen Welt plagen, gleiten in Richtung chronisches Covid ab.“

Diese erbärmliche Erklärung des Weißen Hauses wurde übrigens von demselben Mann – Joe Biden – abgegeben, der dem amerikanischen Volk im letzten Jahr versprochen hat:

„Sie werden nicht an COVID erkranken, wenn Sie diese Impfungen erhalten.“

Wie kommt es, dass diese Lügner nie für ihre Lügen und schlechten Taten zur Verantwortung gezogen werden?

Da wir wissen, wie diese Leute vorgehen, können wir sicher sein, dass sie versuchen werden, ihren Kreuzzug gegen das Impfen wieder aufleben zu lassen, sobald sich eine Gelegenheit ergibt. Früher oder später werden sie eine neue Variante oder einen Anstieg der Todesfälle nutzen, um die leichtgläubige Öffentlichkeit zu erschrecken, damit sie sich einer neuen Runde der schädlichen Impfungen unterwirft.

Wenn wir die Impfgegner nicht für die von ihnen verursachte Katastrophe zur Verantwortung ziehen, werden sie nicht nur bereichert und gestärkt aus ihren Untaten hervorgehen, sondern in Zukunft noch mehr Leid und Tod verursachen.

Pfizer, Moderna, Biden, Fauci, Walensky, Gates und Hunderte ihrer Kollaborateure im medizinischen Establishment, in der Regierung, in der Big Tech und in den Medien sollten vor Gerichte und Tribunale gerufen werden, um sich für ihre Taten zu verantworten.