Schwindelerregende Zahl von Sportlern sind im vergangenen Jahr zusammengebrochen

Mercola.com

Mehr als 769 Sportler sind zwischen März 2021 und März 2022 während eines Spiels auf dem Spielfeld zusammengebrochen

Diese schockierende Statistik wurde von One America News Network (OAN) aufgedeckt, das auch feststellte, dass das Durchschnittsalter der Sportler, die einen Herzstillstand erlitten, nur 23 Jahre beträgt

Ein aktualisierter Bericht von Good Sciencing, einem Team von Ermittlern, Nachrichtenredakteuren, Journalisten und „Wahrheitssuchern“, hat 890 Herzstillstände und andere schwerwiegende Probleme bei Sportlern, darunter 579 Todesfälle, nach COVID-19-Spritzen detailliert aufgeführt.

Angesichts dieser Fälle, die nicht mehr ignoriert werden können, spekulierte sogar ein Mainstream-Sportsender in Australien, dass die Gesundheitsprobleme mit COVID-19-Impfungen in Verbindung stehen könnten, und einer der Moderatoren bestätigte, dass mehrere Spieler nach COVID-19-Auffrischungsimpfungen an Herzproblemen und der Bellschen Lähmung gelitten haben

Mehr als 769 Sportler sind zwischen März 2021 und März 2022 während eines Spiels auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Diese schockierende Statistik wurde vom One America News Network (OAN) aufgedeckt, das auch feststellte, dass das Durchschnittsalter der Athleten, die einen Herzstillstand erlitten, nur 23 Jahre beträgt. Der beispiellose Anstieg von Herzstillständen und anderen Herzproblemen bei Spitzensportlern fällt mit der Einführung von COVID-19-Impfstoffen zusammen.

Die Miami Open gerieten Anfang April 2022 in die Schlagzeilen, nachdem 15 Spieler, die Berichten zufolge alle COVID-19-Injektionen erhalten hatten, ausschieden. Darunter waren auch die Favoriten Paula Badosa und Jannik Sinner. Badosa verließ den Platz unter Tränen, nachdem sie sich unwohl fühlte, und Sinners Gegner sagte, er habe gesehen, wie er sich auf dem Platz „bückte“, und bemerkte, dass „es sehr seltsam war“. Selbst die Fans waren verwirrt, und einer sagte: Was ist hier los?

Wie Pearson Sharp von OAN erklärte, „sind dies nur zwei von mehr als 769 Sportlern, die im letzten Jahr während eines Spiels auf dem Spielfeld zusammengebrochen sind“. Er fuhr fort:

Wie viele 23-jährige Sportler sind vor diesem Jahr zusammengebrochen und haben Herzinfarkte erlitten? Kennen Sie einen 23-Jährigen, der vor diesem Jahr einen Herzinfarkt hatte? Und das sind nur die, von denen wir wissen. Wie viele sind nicht gemeldet worden? Fast 800 Sportler – junge, fitte Menschen in der Blüte ihres Lebens – sind auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Tatsächlich sind in der EU 500 % mehr Fußballspieler an Herzinfarkten gestorben als noch vor einem Jahr. Ein Zufall? Wo doch bekannt ist, dass der Pfizer-Impfstoff Herzentzündungen verursacht? Nein. Tatsächlich geben viele Ärzte, die diese Spieler behandeln, an, dass ihre Verletzungen und Todesfälle direkt auf den Impfstoff zurückzuführen sind … Das ist kein Zufall.

VAERS zeigt möglicherweise nicht das ganze Bild

Mit Stand vom 1. April 2022 listet das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), in dem die durch COVID-19-Impfungen in den USA verursachten unerwünschten Ereignisse erfasst werden sollen, 26.693 Todesfälle sowie 147.677 Krankenhausaufenthalte im Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung auf. Hinzu kommen 13.677 Herzinfarkte und 38.024 Fälle von Myokarditis (Entzündung des Herzmuskels) und Perikarditis (Entzündung des Gewebesacks, der das Herz umgibt).

Myokarditis und Perikarditis verursachen Symptome wie Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit und ein flatterndes oder pochendes Herz. Nach Angaben der CDC traten die Fälle am häufigsten nach mRNA COVID-19-Injektionen (Pfizer-BioNTech oder Moderna) auf, insbesondere bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Außerdem tritt die Myokarditis häufiger nach der zweiten Injektion auf, meist innerhalb einer Woche.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass nur zwischen 1 % und 10 % der Nebenwirkungen jemals an VAERS gemeldet werden, bei dem es sich um ein passives, freiwilliges Meldesystem handelt, sodass die tatsächliche Zahl viel höher sein könnte. Kyle Warner ist ein Sportler, der einen VAERS-Bericht über seine eigenen Gesundheitsschäden nach der COVID-19-Impfung eingereicht hat. Er benötigte dafür 45 Minuten – eine Zeitspanne, die viele Ärzte nicht aufbringen können oder wollen, wenn es um die Meldung von Impfstoffnebenwirkungen bei ihren Patienten geht.

Der 29-jährige Warner befand sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere als professioneller Mountainbike-Rennfahrer, als er im Juni 2021 seine zweite Dosis der COVID-19-Impfung von Pfizer erhielt. Seine Reaktion war so heftig, dass er noch Monate später tagelang das Bett hüten musste, weil er sich von zu viel geistiger oder körperlicher Anstrengung leicht überwältigen ließ.

„Ich bin der Meinung, dass es dort, wo es ein Risiko gibt, eine Wahlmöglichkeit geben muss“, sagte er. Stattdessen „werden die Menschen gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, die auf einem Mangel an Informationen beruht, während sie von einer Entscheidung überzeugt werden, die auf vollständiger Informationstransparenz beruht“. Trotz der steigenden Zahl von unerwünschten Wirkungen, die in VAERS gemeldet werden, haben hochrangige Regierungsbeamte wie der Direktor des NIAID, Dr. Anthony Fauci, und die Direktorin des CDC, Dr. Rochelle Walensky, versucht, das System zu diskreditieren.

Dies geschah vor allem während einer Anhörung im Senat, als beide Personen andeuteten, dass, wenn eine Person die Impfung erhalten hätte und dann bei einem Autounfall ums Leben gekommen wäre, dies möglicherweise in VAERS als Impfschaden eingetragen werden könnte. Obwohl jeder eine Meldung an VAERS machen kann – eine Komponente, die Kritiker nutzen, um zu behaupten, dass VAERS Fehler und sogar falsche Angaben enthalten kann – werden aufgrund des langwierigen und komplizierten Einreichungsprozesses unerwünschte Ereignisse notorisch zu wenig – nicht zu viel – gemeldet.

Schockierende Geschichten von Sportlern, die durch COVID-19-Impfungen geschädigt wurden

Warner entwickelte nach seiner zweiten Dosis der COVID-19-Spritze von Pfizer eine Herzbeutelentzündung, ein posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom (POTS) und eine reaktive Arthritis. Auch hier handelt es sich um einen jungen Weltklasse-Athleten, dessen Leben durch die Spritzen aus dem Gleichgewicht gebracht wurde.

Leider sind viele Ärzte nicht bereit, anzuerkennen, dass die COVID-19-Spritzen mit den Verletzungsbeschwerden der Patienten in Zusammenhang stehen könnten, und viele, die verletzt wurden, müssen feststellen, dass ihre Geschichten vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben, da YouTube, Instagram, Facebook und andere Social-Media-Plattformen ihre persönlichen Geschichten und Videos zensieren. Einige haben es jedoch bis in die Mainstream-Medien geschafft, darunter:

Florian Dagoury, ein Weltrekordhalter im Freitauchen mit statischer Atemanhaltung. Nach der zweiten Dosis der COVID-19-Injektion von Pfizer traten bei ihm eine erhöhte Herzfrequenz und eine Verringerung seiner Atemstillstandskapazität auf. Ein Kardiologe diagnostizierte bei ihm eine Myokarditis und eine Perikarditis.14 Als Folge der Spritzen könnte Dagourys Karriere beendet sein.

Florian Dagoury, ein Weltrekordhalter im Freitauchen mit statischer Atemanhaltung. Nach der zweiten Dosis der COVID-19-Injektion von Pfizer traten bei ihm eine erhöhte Herzfrequenz und eine Verringerung seiner Atemstillstandskapazität auf. Ein Kardiologe diagnostizierte bei ihm eine Myokarditis und eine Perikarditis.14 Als Folge der Spritzen könnte Dagourys Karriere beendet sein.

Jeremy Chardy, ein 34-jähriger Profi-Tennisspieler, der in der Weltrangliste an 73. Stelle steht, setzte seine Saison aufgrund einer schweren unerwünschten Reaktion auf die COVID-19-Spritze aus, die ihn zu keiner intensiven Aktivität fähig machte.

Der erfahrene Triathlet Antoine Méchin, steht vor dem möglichen Ende seiner Karriere, nachdem er Moderna COVID-19-Injektionen erhalten hat. Nach der zweiten Injektion traten bei ihm Atemnot und Schmerzen im unteren Rückenbereich auf, die sich als Lungenembolie herausstellten.

Die Symptome, zu denen auch Atemprobleme und Armschmerzen gehörten, traten bereits nach der ersten Dosis auf, aber die Ärzte taten seine Kurzatmigkeit als Folge von Stress und Müdigkeit ab. Etwa einen Monat nach der zweiten Dosis kehrten die Kurzatmigkeit und die Körperschmerzen zurück. Erst nach einer Untersuchung in einer Sportklinik wurde die Lungenembolie festgestellt.

Noch nie da gewesene Fälle von kollabierenden und sterbenden Sportlern

Die britische Fußballlegende und Sportkommentator Matt Le Tissier, der im obigen Video zu sehen ist, gehört zu denjenigen, die sich über die große Zahl von Sportlern äußern, die auf dem Spielfeld kollabiert oder gestorben sind – und er hat deswegen seinen Job als Kommentator verloren. In einem Interview mit Red Voice Media wurde Le Tissier zu seinen Gedanken über die Häufung von kardialen Ereignissen im Sport befragt, worauf er antwortete:

So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe 17 Jahre lang gespielt. Ich glaube nicht, dass ich in 17 Jahren eine Person gesehen habe, die mit Atembeschwerden, Herzklopfen, Herzproblemen … vom Fußballplatz gehen musste. Im letzten Jahr war es einfach unglaublich, wie viele Menschen, nicht nur Fußballer, sondern Sportler im Allgemeinen, Tennisspieler, Kricketspieler, Basketballer, wie viele einfach umgekippt sind. Und irgendwann muss man einfach sagen, dass das nicht in Ordnung ist und untersucht werden muss.

Bis Dezember 2021 wurden bereits 300 Berichte über Sportler gesammelt, die kollabiert waren und von denen einige starben, darunter auch der bekannte europäische Fußballstar Adama Traore, der sich die Brust umklammerte und auf dem Spielfeld kollabierte. In einem aktualisierten Bericht von Good Sciencing, einem Team von Ermittlern, Nachrichtenredakteuren, Journalisten und „Wahrheitssuchern“, werden 890 Herzstillstände und andere schwerwiegende Probleme bei Sportlern, darunter 579 Todesfälle, nach COVID-19-Spritzen aufgeführt.

Sie führen eine „nicht erschöpfende und ständig wachsende Liste von hauptsächlich jungen Athleten, die 2021/2022 schwere medizinische Probleme hatten, nachdem sie einen oder mehrere COVID-Impfstoffe erhalten hatten“ und stellen fest:

Es ist definitiv nicht normal, dass so viele vor allem junge Athleten einen Herzstillstand erleiden oder während der Ausübung ihres Sports sterben, aber in diesem Jahr ist es passiert. Viele dieser Herzprobleme und Todesfälle treten kurz nach einer COVID-Impfung auf. Es ist zwar möglich, dass dies auch bei Menschen geschehen kann, die nicht gegen COVID geimpft wurden, aber die schiere Zahl deutet eindeutig auf die einzige offensichtliche Ursache hin. … Ursprünglich wurden viele dieser Fälle nicht gemeldet. Wir wissen, dass viele Menschen angewiesen wurden, niemandem von ihren Nebenwirkungen zu erzählen, und dass die Medien nicht über sie berichteten. Sie traten nach den ersten COVID-Impfungen auf und häuften sich.

Die Mainstream-Medien berichten immer noch nicht über die meisten, aber die Sportnachrichten können die Tatsache nicht ignorieren, dass Fußballspieler und andere Stars mitten im Spiel wegen eines plötzlichen Herzstillstands zusammenbrechen. Viele von ihnen sterben – mehr als 50 %. Wir stellen auch fest, dass viele Beiträge auf Facebook, Instagram, Twitter, in Foren und in den Nachrichten entfernt werden. So erhalten wir jetzt einige Meldungen, die besagen, dass es keinen Beweis für das Ereignis oder den Impfstatus gibt. Das liegt zum Teil daran, dass diese Informationen versteckt werden.

Gary Dempsey, ein Profifußballer mit einer fast zwei Jahrzehnte währenden Karriere, twitterte ebenfalls, wie ungewöhnlich die jüngste Welle von kardialen Ereignissen bei Sportlern ist:

War fast 20 Jahre lang Profi. Ab 1996. Habe fast 500 Spiele bestritten. Auf Vereins- und internationaler Ebene. Niemals gab es auch nur einen Herzstillstand. Entweder im Publikum oder bei einem Spieler. Das ist eigentlich ziemlich beängstigend.

Herzprobleme und Bellsche Lähmung schießen durch das Dach

This is from a main stream sports channel in Australia pic.twitter.com/HJHWAlEpRg — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) April 11, 2022

Das obige Video stammt von einem Mainstream-Sportsender in Australien und zeigt einen weiteren Profisportler, Ollie Wines, der wegen Übelkeit, Schwindel und Herzklopfen aus dem Spiel ist.

Da solche Fälle nicht mehr zu ignorieren sind, wurde in der „Sunday Footy Show“ spekuliert, dass die Gesundheitsprobleme mit den COVID-19-Impfungen zusammenhängen könnten, und einer der Moderatoren räumte ein, dass mehrere Spieler nach COVID-19-Auffrischungsimpfungen an Herzproblemen und der Bellschen Lähmung gelitten haben. „Die Krankenstationen sind voll mit Menschen, die an denselben Problemen leiden“, sagte er.

Der ehemalige Profifußballer Matthew Lloyd, bei dem vor kurzem die Bell-Lähmung diagnostiziert wurde, erklärte: „Die Herzprobleme und die Bell-Lähmung sind seit den Auffrischungsimpfungen und den Covid-Problemen sprunghaft angestiegen“.

Während der klinischen Studien der Phase 3 zu den mRNA-COVID-19-Impfungen traten in den Impfstoffgruppen mehr Fälle von Gesichtslähmung auf (sieben von 35.654) als in der Placebogruppe (einer von 35.611), was die US-Arzneimittelbehörde FDA dazu veranlasste, die Überwachung der Impfstoffempfänger auf Gesichtslähmung zu empfehlen.

Lloyd sagte auch, dass er von vielen ähnlichen Fällen von Herzproblemen wie bei Wines gehört habe. „Wir hatten [den Sportjournalisten] Michelangelo Rucci zu Gast … und er sagte, dass es eine Station gibt, die voll von Menschen mit ähnlichen Symptomen wie Ollie Wines ist – Übelkeit, Herzprobleme – es muss also mehr dahinterstecken“.

Es ist bekannt, dass toxische Spike-Proteine nach einer Infektion oder COVID-19-Injektion im Körper zirkulieren und Zellen, Gewebe und Organe schädigen können. Da das Herz bei intensiver sportlicher Betätigung schneller schlägt, können die Spike-Proteine schneller im Körper zirkulieren, was ein möglicher Grund dafür ist, dass so viele Sportler auf dem Spielfeld zusammenbrechen.

Es ist wichtig, dass diese Geschichten gehört werden. Wenn Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch durch eine COVID-19-Injektion geschädigt wurden, teilen Sie uns bitte Ihre Geschichte mit und ermutigen Sie andere, die Sie kennen und die eine Geschichte haben, diese ebenfalls zu erzählen.

Quellen: