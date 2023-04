Die härtesten Impfstoffbefürworter beginnen, die Wahrheit über die mRNAs zuzugeben

Alex Berenson

Selbst die New York Times kann die Realität über die mRNA-Impfungen nicht ewig verheimlichen.

Vergangene Woche veröffentlichte die Times einen Artikel mit der Überschrift „Should You Get Another Covid Booster? (Sollten Sie sich einen weiteren Booster holen?)“.

In der Unterzeile des Artikels hieß es: „Großbritannien und Kanada haben eine weitere Runde von Auffrischungsimpfungen genehmigt“, was impliziert, dass die Vereinigten Staaten fahrlässig gehandelt haben, indem sie dies nicht getan haben.

Und der Artikel wurde von Apoorva Mandavilli geschrieben, einem der schlechtesten Covid-Reporter. Ich nahm also an, dass der Artikel mit dem üblichen Unsinn gefüllt sein würde, zumal die erste Person, die Mandavilli zitierte, Dr. Celine Gounder war, die sich lautstark für mRNA-Impfungen eingesetzt hat.

Nachdem Gounders Ehemann an einem Aortenaneurysma gestorben war, wetterte sie im Januar gegen mRNA-Skeptiker (mich eingeschlossen), die in Frage stellten, ob die Impfungen mit seinem Tod in Verbindung stehen könnten – obwohl Ärzte wiederholt Fälle von Aneurysmen nach der Impfung gemeldet haben.

In ihrem Artikel vom Januar beklagte Gounder sogar, dass die Aufhebung des Covid-Impfstoffmandats durch den Kongress „die militärische Einsatzbereitschaft bedroht“. (Das ist natürlich Unsinn. Soldaten und Marinesoldaten an vorderster Front sind jung, fit und gesund, sodass für sie das Risiko einer mRNA-bedingten Myokarditis weitaus höher ist als für Covid selbst).

Daher war ich verblüfft, dass Gounder Mandavilli die lauwarmeste Empfehlung für weitere mRNA-Dosen gab.

Die meisten Menschen sollten keine Auffrischungsimpfungen erhalten, auch nicht einmal im Jahr, sagte sie. Sie befürwortete regelmäßige Impfungen nur für „immungeschwächte Menschen und Menschen in Pflegeheimen“.

Das richtige Wort ist „Pflegeheime“.

Mit ihrer Erwähnung wollte Gounder nicht vorschlagen, dass jeder über 65 – oder sogar 85 – mehr Impfungen erhalten sollte. Pflegeheime sind für die meisten Bewohner praktisch Hospize. Eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass etwa ein Drittel der Bewohner jedes Jahr stirbt; eine Studie aus dem Jahr 2010 kam sogar zu noch schlechteren Ergebnissen: Die durchschnittliche Überlebenszeit nach der Aufnahme lag bei fünf Monaten.

Gounder wollte damit sagen, dass nur sehr gebrechliche Menschen, die wahrscheinlich nur ein geringes Risiko oder einen geringen Nutzen von den Spritzen (oder in Wirklichkeit von jeder medizinischen Intervention) haben, diese weiterhin regelmäßig erhalten sollten.

Im Gegensatz dazu gab Gounder im Oktober ganz andere Ratschläge und empfahl Auffrischungsimpfungen für alle über 50-Jährigen „so bald wie möglich“.

(Celine Gounder sieht das Licht.)

Gounders Ablehnung jährlicher Auffrischungsimpfungen ist besonders verblüffend, weil sie und andere Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens fröhlich jährliche Grippeimpfungen fördern, obwohl diese nachweislich nutzlos sind. Die Theorie scheint zu sein, dass Grippeimpfungen alte Leute aus dem Haus bringen oder die Gewinne von Walgreen’s steigern, oder so ähnlich. Jedenfalls schaden sie wahrscheinlich nicht, auch wenn sie nichts nützen, also warum nicht?

Doch Gounder wendet die gleiche Logik nicht mehr auf die mRNAs an. Ich glaube nicht, dass jährliche Booster für alle sinnvoll sind.

Das bedeutet entweder, dass Covid jetzt noch weniger gefährlich ist als die Grippe (möglich, aber unwahrscheinlich), oder dass die Impfungen noch nutzloser sind (was eine negative Wirksamkeit bedeuten würde), oder aber… sie sind tatsächlich gefährlicher als Impfungen mit inaktivierten Grippeviren.

Und das sind sie.

Gounder war jedoch nicht der einzige Impfstoffbefürworter, der in dem Artikel der Times zitiert wurde. Mandavilli sprach auch mit Dr. Paul Offit. Niemand wird Offit jemals mit Robert F. Kennedy Jr. verwechseln – er ist Direktor des Vaccine Education Center am Children’s Hospital of Philadelphia.

Im April 2021 äußerte sich Offit wie folgt zu den mRNA-Impfstoffen:

Sicherlich hätte niemand vorhergesagt, dass diese mRNA-Impfstoffe so gut funktionieren oder so sicher sind, wie sie es sind… Ich glaube nicht, dass man einen Impfstoff hätte entwickeln können, der perfekter zu sein scheint.

Weniger als zwei Jahre später lehnte Offit weitere Dosen dieser „perfekten“ Impfstoffe ab.

Für alle. Sogar für immungeschwächte Menschen.

Aber noch verblüffender als Offits Ablehnung waren die folgenden Worte, die er benutzte:

„Angesichts des Mangels an Daten halte ich es nicht für fair, den Menschen zu sagen: ‚Spritzen Sie sich einen biologischen Wirkstoff'“, so Dr. Paul Offit.

(Perfektion nicht mehr…)

Befürworter von Impfstoffen vermeiden strikt diese Art von Sprache aus offensichtlichen Gründen.

Sich einen biologischen Wirkstoff injizieren? Ja, ich verzichte.

Aber das Versagen der mRNAs ist jetzt so offensichtlich, dass Offit und seine Impfstoffbefürworter keine andere Wahl haben, als zu versuchen, es zu umgehen, wenn sie andere Impfungen retten wollen.